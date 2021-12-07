Да, этот НЕВЕРОЯТНЫЙ красный лес — в России! (ФОТО + ВИДЕО)

Он появился в результате эксперимента почти 100-летней давности и стал уникальным местом для фотографий.

В России много удивительных и разнообразных мест, созданных природой, однако эта чарующая локация — не одно из них. Кипарисовая роща в долине Сукко на юге России - рукотворная, но не менее впечатляющая. Смотрите сами:

На самом деле, болотные кипарисы (или таксодиум двурядный) тут никогда не росли и вряд ли бы появились, если бы не советский эксперимент. По одной из версий, саженцы кипарисовика завезли в Советский Союз из Северной Америки в 1930-х годах в надежде развить тут эту культуру.

Их высадили в 14 километрах от Анапы, в обрамленной сопками долине Сукко неподалеку от одноименной деревни.

Вдали от родины саженцы успешно прижились и стали героями бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Их изображение украшало в том числе страницы журнала National Geographic.

Со временем рельеф местности изменился, и 32 кипариса оказались в воде. Тем лучше для них: у себя на родине они растут в болотистых и затопленных условиях.

Роща всегда привлекала туристов, особенно осенью, когда листва деревьев становится огненно-красной. Но жаркий климат Анапы и туристический ажиотаж не идут им на пользу.

Периодически водоем мелеет, туристы заходят в рощу по высохшему дну и взбираются на корни ради фотосессий (у кипарисов корни расходятся горизонтально и чуть возвышаются над землей). Чтобы сохранить уникальные деревья, в прошлом году министерство природных ресурсов Кубани распорядилось оградить участок временными конструкциями, а кипарисы еженедельно поливали пожарной спецтехникой.

В то время, когда озеро «возвращается», долина Сукко становится местным парком развлечений, с прокатом лодок, катамаранов, каноэ и сапов, и африканской шоу-программой в так называемой африканской деревне. Там же проходят рыцарские турниры, пейнтбол и лазертаг.

Купаться в озере запрещено, вода там мутная и не очень чистая. Но всегда находятся те, кого не смущаются никакие запреты. «Несмотря на очень много табличек о запрете купаться, люди, не не менее, купаются. Лодки торчат непосредственно под кипарисами постоянно и будут на всех ваших фото», - рассказывает Наталья, побывавшая там в этом году.

«У нас часто спрашивают: в какое время суток стоит приехать на кипарисовое озеро, чтобы застать деревья во всей красе? Так вот, лучшее время - на рассвете, - говорят в экопарке “Долина Сукко”. - Людей мало, на озере тишина и спокойствие, солнце только-только просыпается и еще не обжигает. На кипарисы струится мягкий свет и от воды поднимается легкая дымка…».