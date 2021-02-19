Якутия глазами местного фотографа (ФОТО)

Якутия - крупнейший регион России. По размеру он превосходит, например, Францию, в пять раз. Расстояния между городами и селами тут достигают порой 1500-2000 км. Здесь находится самое холодное место в мире, где в июне может выпасть снег, а зимой температура опускается ниже -50°C. Про якутские морозы и свирепых якутских комаров ходят легенды и множество мемов в сети. Чтобы добраться до Якутии из Москвы, придется преодолеть больше 8 тысяч километров.

Алексей Васильев Алексей Васильев

«Турист, привыкший к комфорту и уюту, вряд ли сюда приедет. В Якутию едут за экзотикой», - говорит Алексей Васильев, фотограф-самоучка, родившийся и живущий в Якутске. В 2016 году он стал финалистом международного LensCulture Street Photography, с тех пор его фото публиковал National Geographic и многие российские издания. Про него говорят: «Он вошел в историю Якутии».

Алексей Васильев Алексей Васильев

Алексей Васильев Алексей Васильев

Васильев снимает Якутию на протяжении нескольких последних лет в разное время года - с ее обледенелыми окраинами, ярко освещенными ларьками посреди мрачных панелек, женщинами в национальных платьях, детьми и подростками на не обустроенных детских кортах - словом, чистую якутскую реальность.

«У нас - 30°C - это весна!»

Говоря о Якутии, Васильев часто повторяет, что для того, чтобы место стало туристическим, должно пройти лет 20. А пока именно труднодоступность и экстрим привлекают тех немногих путешественников, которые все же рискнули отправиться за колоритом в такую даль.

Алексей Васильев Алексей Васильев

Алексей Васильев Алексей Васильев

«Чаще люди приезжают сюда не в самый сильный мороз, что стоит в декабре-январе, а в марте, когда температура держится в районе -30°C. Для них это все равно холодно, а для нас почти весна. Чего я боюсь, так это что когда-нибудь мы перестанем держать марку самого холодного места в мире», - говорит он.

Алексей Васильев Алексей Васильев

В прошлом году в Якутию приезжали журналисты, ученые и экологи со всей России. Сибирь и Якутию захлестнула аномальная жара, лесные пожары и нашествие выросших чересчур большими гусениц-шелкопрядов. Ученые говорят, что тут теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете.

Якутская атмосфера

Родину Васильев снимает без прикрас. Он также уверен, что фотографировать обычного человека не так сложно.

Алексей Васильев Алексей Васильев

Якуты не самые эмоциональные люди, но в чем им не откажешь - это в рвении оберегать свою национальную идентичность. В этом деле, среди коренных народов России, они держат уверенное лидерство. «Не знаешь якутский язык? Какой ты якут!» - и все в таком духе. У якутов даже Новый год свой - он отмечается летом и называется Ысыах. Вместо шампанского - кумыс, вместо елки - священный столб «сэргэ». В советские годы он был под запретом, а теперь все только и ждут, чтобы одеться в национальные якутские платья.

Алексей Васильев Алексей Васильев

Алексей Васильев Алексей Васильев

Или, например, якутское кино - его в местных кинотеатрах больше, чем любого другого, и показывают его с русскими субтитрами. У Васильева этому феномену посвящен фотопроект «Сахавуд». Он девять месяцев провел на съемочных площадках, и перед каждой новой локацией киношники «кормили» землю или огонь на удачу. Якуты исповедуют тенгрианство. Иными словами, они язычники.

Алексей Васильев Алексей Васильев

«У нас тут своя атмосфера и мы ею дорожим. Мне кажется, потому что мы чувствуем себя беззащитными - перед “большим” миром, перед природой, и нам нужно на что-то опираться, чтобы чувствовать себя сильными. А на что? На нашу культуру, традиции, то же кино - через фильмы мы познаем себя, потому что фильмы отражают якутские образы и идеи».

Алексей Васильев Алексей Васильев

Еще до пандемии он устроился работать курьером, чтобы были дополнительные деньги - снимает он только проекты и не каждый день. И обнаружил, что якутская самобытность оказалась даже в подъездах многоквартирных домов, которые их жильцы начали обустраивать по подобию квартир. В подъездах вешают ковры, ставят горшки с цветами, мягкие старые кресла.

«Я порой такие экспонаты встречаю! Это не подъезд, а детский сад - стены увешаны детскими рисунками, есть полки с книгами, диваны какие-то. Это выглядит очень мило и началось совсем недавно. Так было не всегда, всегда было засрано. А сейчас у людей растет какое-то самосознание, гражданская позиция. Им уже важно, чтобы уютно было не только в квартире, но и за ее пределами».

Алексей Васильев Алексей Васильев

Алексей Васильев Алексей Васильев

Он говорит, что снимает Якутию, потому что это удобно, она всегда под рукой и он может продолжать снимать проекты неограниченное время. Но за этот период даже не успел ее толком объехать - Якутия слишком большая, а ее север - настоящий рай для фотографа. Впрочем, если доведется поехать куда-то еще, то он обязательно поедет.