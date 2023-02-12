Народные русские промыслы в виде девушек (КАРТИНКИ)

Дизайнер Russia Beyond Наталья Носова представила, как матрешки, оренбургские платки и каслинское литье могли бы выглядеть, если бы превратились в русских красавиц.
Матрешка
Палехская шкатулка
Читайте также «Как существует старинный Палех, где каждый восьмой житель – художник».
Дымковская игрушка
Жостовская роспись
Читайте также «Жостово: все, что нужно знать о расписных лаковых подносах».
Вологодское кружево
Ростовская финифть
Каслинское литье
Гжель
Читайте также «Гжель: все, что нужно знать о бело-синей посуде».
Хохлома
Читайте также «Хохлома: все, что вам нужно знать о “золотой” росписи посуды».
Оренбургский платок
Казаковская филигрань
Городецкая роспись
Павловопосадский платок
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