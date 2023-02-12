Народные русские промыслы в виде девушек (КАРТИНКИ)

Дизайнер Russia Beyond Наталья Носова представила, как матрешки, оренбургские платки и каслинское литье могли бы выглядеть, если бы превратились в русских красавиц.

Матрешка

Наталья Носова Наталья Носова

Палехская шкатулка

Наталья Носова Наталья Носова

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Дымковская игрушка

Наталья Носова Наталья Носова

Жостовская роспись

Наталья Носова Наталья Носова

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Вологодское кружево

Наталья Носова Наталья Носова

Ростовская финифть

Наталья Носова Наталья Носова

Каслинское литье

Наталья Носова Наталья Носова

Гжель

Наталья Носова Наталья Носова

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Хохлома

Наталья Носова Наталья Носова

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Оренбургский платок

Наталья Носова Наталья Носова

Казаковская филигрань

Наталья Носова Наталья Носова

Городецкая роспись

Наталья Носова Наталья Носова

Павловопосадский платок

Наталья Носова Наталья Носова

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