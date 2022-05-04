5 самых известных народных росписей в России

Народные умельцы и художники со своим оригинальным стилем были едва ли не в каждой русской деревне. Но именно эти стили стали известны на всю страну и за ее пределами.

1. Хохлома

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«Визитная карточка» всех русских росписей, самая популярная и узнаваемая. Вид промысла, а заодно и узор, традиционно носят имя места происхождения - и производства - село Хохлома в Нижегородской области. Есть легенда, что промысел пошел от иконописцев-старообрядцев XVII века.

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Исторически хохлома представляла из себя роспись по дереву - в основном, посуда и кухонная утварь, а также деревянная мебель. Особенно прославились русские деревянные ложки, расписанные под хохлому. Рисунок всегда наносится на черный фон яркими красными, зелеными и золотистыми красками. Основные мотивы - ягоды и травы, также встречаются птицы.

2. Гжель

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Есть мнение, что гжель слишком уж напоминает делфтский фаянс и китайскую бело-голубую керамику, но прямых свидетельств заимствования нет. Вид керамического промысла происходит из села Гжель Московской области и окрестных деревень, где издревле добывали чудесную глину.

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Фарфор, произведенный из местной глины, оценили даже при дворе царя Алексея Михайловича и в XVII веке стали развивать в Гжели производство посуды для аптекарского приказа и нужд «алхимии». В XIX веке в этом районе было уже с десяток фабрик, которые производили посуду, печные изразцы и другие керамические изделия в технике майолика с растительными орнаментами, а также игрушек в виде животных. Все в «фирменных» сине-белых цветах.

3. Жостово

Игорь Головнев/Getty Images Игорь Головнев/Getty Images

Роспись по кованым жестяным подносам в деревне Жостово Московской области ведет свое начало с 1825 года - промысел «завезли» с Урала князья Демидовы. В Тагиле уже существовало успешное производство расписных подносов, а к подмосковному промыслу привлекли местных художников, которые работали в стиле федоскинской миниатюры. В результате этого синтеза художественных промыслов появились жостовские подносы, ныне один из самых популярных «народных» брендов.

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Цвета самого подноса и росписи могут быть разными, главная особенность композиции - цветочные букет в центре подноса. Изображают мастера и садовые, и полевые цветы и травы. Мастера наносят рисунок масляными красками в несколько слоев, добиваясь объемности изображения.

4. Палех

Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Палехская лаковая миниатюра - относительно молодой народный промысел. Им после революции занялись талантливые иконописцы и мастера религиозной живописи и храмовых росписей из деревни Палех (Ивановской области). Палехская художественная декоративная артель появилась в 1918 году.

Мария Сибирякова/Sputnik Мария Сибирякова/Sputnik

В новом антирелигиозном советском государстве, художники сосредоточили свои умения на «древней живописи». Они изображают сюжеты из народных сказок и произведений литературы, используя при этом иконописные технологии, в частности темперные краски. Сначала мастера расписывали деревянные изделия, а потом - папье-маше. В палехском стиле, на черном фоне яркими красными и золотыми красками, расписывают в основном декоративные предметы - чаще всего шкатулки, а также самые разные мелкие сувениры.

5. Городецкая роспись

shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Родом из Городца Нижегородской области, эта роспись берет свое начало с XIX века, с росписи прялок. Позже стала встречаться и на деревянной мебели и других предметах - сундуках, шкатулках, санях, оконных ставнях и даже на дверях. Народные мастера изображали жанровые сцены из быта купечества и крестьян.

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Сюжеты и герои могли быть самыми разными - и сватовство, и пир, и прогулка. Часто встречались изображения коней, птиц и других животных. Отличительная черта - буйство красок и контрастные переходы между ними.

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