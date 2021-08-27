Народные женские костюмы разных губерний Российской Империи (ФОТО)

На Всемирной Выставки в Париже 1900 года настоящий фурор произвела выставка фотографий русского костюма. Экспозицию составили снимки из коллекции частного «Музея Старины» Натальи Шабельской. Они поражают тем, насколько отличаются элементы одежды в разных губерниях Российской Империи. Особенно сильно различались костюмы на юге и севере.
Дело в том, что разные территории России исторически развивались обособленно друг от друга, и это наложило отпечаток на их культурные особенности. В каждой области был свой уникальный художественный промысел, своя ни на что непохожая роспись и даже архитектурная школа. Так и традиционный костюм был тоже везде разным.
Уникальный снимки Шабельской сами по себе имеют историческую ценность - все они выполнены в конце XIX века в студии, а позировали в костюмах дочери Шабельской и модели. Частную фотоколлекцию выкупил Николай II и даровал Российскому Этнографическому Музею, где она теперь хранится. Взглянем на некоторые из них.
Основой женского костюма в России был сарафан - длинное платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи с пышными и красиво расшитыми рукавами. Такой костюм носили и крестьянки и купчихи - отличались лишь материалы, из которых шили костюм и богатство декора и аксессуаров, таких как манжеты и бусы.
Вторым важнейшим элементом русского костюма был головной убор, который часто называют собирательным словом «кокошник». На деле же существовали десятки видов головных уборов - даже по Архангельской губернии видно, насколько они разные.
Рукава у рубашек часто шили очень длинными, при этом закрепляя на руке так, чтобы придать ему пышность. На запястья надевали богато украшенные и расшитые бисером и жемчугом накладные манжеты из бархата, шелка или другой дорогой ткани.
На фото уникальный вологодский кокошник для венчания, он назывался «коруна». Подобный головной убор, расшитый бисером, стоил очень дорого и выполняли головной убор лучшие мастера. Кокошник часто носили с платком, а к этой коруне прикреплено целое головное покрывало.
Поверх сарафана часто надевали передник, а в качестве верхней одежды в холодное время года выступала «душегрея». Она могла быть короткой или до колена и часто была обшита мехом.
Один из самых необычных головных уборов встречается в Псковской губернии, он назывался «шишак». Шишки расшивали перламутром, и стоил такой кокошник очень дорого, поэтому был элементом праздничного наряда на особый случай. Такая необычная форма, конечно, имела особый смысл - шишки выступали символами плодородия, обозначали зерно и семя.
В Нижнем Новгороде была одна из лучших в России ярмарок, куда съезжались лучшие мастера с ближайших губерний, поэтому и наряды здесь были самые разнообразные и искусно украшенные. Венец, серьги, кружева, тиснение золотой нитью - и самый невероятный выбор тканей и форм кокошников.
На левом фото хорошо видно украшение гайтан с нательным крестом. Часто такое украшение было из полоски ткани или тесьмы, его украшали бисером, вешали крестик или образок - и длина могла доходить до пояса. Справа на фото - высокий «однорогий» кокошник - характерный праздничный головной убор именно Костромской губернии.
Интересной особенностью некоторых рубах были двойные рукава с прорезями, обычно такие рубахи шили для свадебного костюма. Длинная часть их спадала вниз почти до самого пола. Такие рукава упомянуты в русской народной сказке о Царевне-лягушке. Преобразившись в прекрасную девушку Василису, она плясала на пиру, и от взмаха ее рукава появлялись белые лебеди.
На юге традиционные «сарафанные комплексы» стали популярны лишь в конце XIX века и пришел из северной и центральной России. Чаще же здесь встречается другой костюм, основой костюма является рубаха и юбка «понева», которую подвязывали широким и нарядно расшитым поясом.
Распространенным украшением на юге России были «пушки», как на фото справа. Круглые шарики из гусиного пуха крепились чаще всего к головному убору. Кстати, на юге головные уборы чаще были мягкие и не имели твердого «очелья» на лбу, как на севере.
Отличительной особенностью костюма замужних дам был такой кокошник «кичка» в виде рогов, как на фото слева. Такие головные уборы встречались и в центральной России. Рога должны были защищать женщину от злых духов, а также символизировали ее молодость и способность к деторождению.