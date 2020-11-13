Из чего состоял традиционный русский костюм (ИНФОГРАФИКА)

1. Мужской костюм

Мужской костюм был очень прост и состоял всего из нескольких базовых элементов. Они были общие и для крестьян и для знатных богатых людей, однако последние часто шили из более дорогих материалов, могли использовать более сложные покрои, а также обильно украшать камнями и делать шикарные вышивки.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Рубаха, или как ее еще называли сорочка. Они были льняные или хлопчатобумажные, могли быть без ворота, но чаще с косым воротом - такая рубаха называлась косоворотка. Ворот и оборки рубахи часто были расшиты красивым узором.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Пояс. Рубаху чаще всего подпоясывали - пояса могли быть шелковыми или шерстяными, на концах часто были кисточки.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Штаны, или как их еще называли порты, были свободного кроя и заправлялись в «онучи».

Ирина Баранова Ирина Баранова

Онучи - плотный кусок ткани, который обматывался на ногу до колена под обувь - вместо носков.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Лапти - известная русская обувь плелась из березовой коры и обвязывалась веревкой вокруг ноги поверх онучей.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Сапоги - могли быть высокие или едва закрывать щиколотку. Чаще всего делались из кожи.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Валенки - зимний вариант обуви из свалянной овечьей шерсти

Ирина Баранова Ирина Баранова

Кафтан - верхней одеждой на холодной время года был кафтан. Их было много разновидностей, они могли быть разной длины и шились из разных материалов. На теплое время года были кафтаны без ворота из грубого сукна - «зипуны». На зиму «кожухи» - кафтаны из овечьей шкуры, подбитые мехом.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Головной убор - зимой надевали шапку «треуху», которая имела три лопасти, защищавшие затылок и уши и чем-то напоминает шапку-ушанку, которая появится только в 20 веке. В теплое время года надевали небольшую круглую шапочку «тафью», вроде кипы или тюбетейки.

Ирина Баранова Ирина Баранова

2. Женский костюм

Женский костюм был несколько сложнее, чем мужской. У женщин из богатых семей, как и у мужчин, одежды шились из более дорогих материалов и обильно украшались. Кроме того, у знатных женщин было больше слоев одежды - их наряды могли весить до 20 кг. Отличался также внешний вид замужних и незамужних женщин.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Рубаха - в женском костюме была по сути нижним бельем, шили из хлопка или льна, а для богатых дам из шелка. Длина женской рубахи была всегда до пола. Девушки их обильно расшивали - даже если узоров не было видно, они служили оберегом от сглаза.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Сарафан - длинное платье без рукавов и основа женского костюма. И рубаху, и сарафан нужно было подпоясывать. Сверху на сарафан часто надевали ожерелья или бусы.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Понева - в южных регионах вместо сарафана чаще всего надевали юбку. Надевали поневу только взрослые девушки, это был своеобразный признак, что к ним можно свататься.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Верхняя одежда - было много разновидностей женской верхней одежды, но всех объединяло то, что они были длинными и застегивались от воротника до пола. Был, например, «летник» с просторными рукавами - он не закрывал ступни, также был «опашень» - с длинным рядом пуговиц и разрезными рукавами. Поверх таких длинных одежд женщины могли надевать меховые воротники.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Душегрея - праздничным элементом одежды была такая кофта, которая надевалась поверх верхней одежды. Дизайны и ткани были самыми разнообразными.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Головной убор - существовала масса головных уборов, ведь замужние женщины всегда покрывали голову и прятали волосы. Дома они носили полотняные шапочки - «повойники» или просто повязывали платок. На выход надевали «кокошник» - головной убор с твердой подложкой на лбу, почти в каждой области были свои дизайны - в виде гребней или цилиндрические. К головным уборам могли крепить серьги. Зимой надевали меховые шапки, а сверху платки.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Незамужние девушки надевали венки с лентами, из под которых была видны волосы.

Обувь - крестьянки, конечно, тоже носили лапти с онучами и валенки. Кроме того, сапоги и башмаки, их шили в основном из кожи, а кто побогаче - из парчи и бархата - и обильно украшали. Каблук появился в XVI веке - и в мужской обуви тоже.