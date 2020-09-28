Косоворотка: как появилась главная русская рубаха

Ее носили и мужчины, и женщины, и дети. В чем секрет этого традиционного предмета гардероба?

Модные блогеры и фэшн-дизайнеры сегодня назвали бы косоворотку базовой вещью гардероба. Попросту говоря, ее можно носить хоть каждый день как однотонную футболку, меняя аксессуары и сочетания с другими предметами одежды.

Косоворотка была основой нехитрого гардероба любого русского крестьянина с XV вплоть до начала XX века. И уж точно ни одну другую одежду не надевали, не облачившись сначала в эту рубаху.

Что это

Косоворотка - попросту рубашка с длинным рукавом. Крестьяне носили полотняные белые рубахи. Их держали исключительно навыпуск и закрепляли на талии веревкой. Косоворотки были на каждый день и праздничные - у них был расшит ворот. Также если нужно было нарядиться, можно было надеть красивый пояс, например, с кисточками.

Плотник в косоворотке работой, кон. XIX в. Волков/МАММ/МДФ

Летом ходили в одной косоворотке, однако, в помещениях накидывали жилеты. Зимой же поверх надевали кафтаны. Люди с достатком могли шить праздничные косоворотки из более дорогих материалов - шелка и атласа.

У женщин были свои косоворотки длиной до пола, подол и рукава чаще всего могли торчать из-под сарафана, который надевали сверху. У крестьянок было также огромное количество рубах для разных случаев - у незамужних девушек одни, у невест на выданье другие, у замужних третьи. На праздники и похороны тоже требовалась отдельная рубаха, с тщательно вышитыми «манжетами» и воротниками. Узоры на них несли смысловую символическую нагрузку.

Даже младенцев одевали в косоворотки, а на пеленки перешивали родительские рубахи.

Почему «косоворотка»

Название произошло от словосочетания «косой ворот». И действительно, ворот и разрез на косоворотке находился не по центру, а сбоку, чаще всего слева. Культуролог и академик Дмитрий Лихачев считает, что это было сделано неспроста и не из эстетических соображений - так при активном физическом труде у крестьян не выпадал наружу нательный крестик.

Мужики в косоворотках Fortepan (CC BY-SA 3.0) Fortepan (CC BY-SA 3.0)

После революции необходимость хранить, да и вообще носить крестик отпала - и тогда косоворотка потеряла актуальность.

Как она стала гимнастеркой

Косоворотка стала прообразом другой популярной рубашки - солдатской гимнастерки.

В 1880 году в Туркестанском военном округе солдатам для гимнастических занятий на жаре выдавали легкую русскую косоворотку. А потом просто прикрепили на нее погоны. Такой вид одежды стал самым распространенным в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России.

Николай II в гимнастерке (на прогулке под охраной в Царском Селе) Неизвестный автор/МАММ/МДФ

В гимнастерки одевались казаки, кавалеристы, а также те, кто служил на юге. Прямо сверху на эту рубаху надевали и портупею. Правда, косой ворот часто заменяли на прямой.

Юрий Горелов. Хотят ли русские войны? 1962 год Gorelov Y.G.(CC BY-SA 3.0) Gorelov Y.G.(CC BY-SA 3.0)

Толстой и другие поклонники

Русские аристократы и дворяне XVIII-XIX веков косовороток не носили, а в качестве нижнего белья использовали сорочки без воротника. Кроме, вероятно, графа Льва Толстого, желавшего подчеркнуть свою близость к народу: по своему имению Ясная Поляна он расхаживал в рубахе, правда, с разрезом посередине. В английском языке косоворотку часто называют Russian peasant shirt или Tolstoy shirt. То есть русская крестьянская рубаха или рубаха Толстого.

Лев Толстой в своей фирменной рубахе. Ясная Поляна, 1903 Франц Протасевич/Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

Позже длинные просторные рубахи с карманами, как у Толстого, стали называться «толстовками». Однако с тех пор значение этого слова в России поменялось - мы чаще всего называем толстовками «худи» - кофты с капюшоном.

Кстати, в таком же полукарнавальном смысле надевал косоворотку поэт Сергей Есенин - он пытался создать образ крестьянского поэта и наряжался специально, чтобы поразить столичных литераторов.

Крестьянские поэты Николай Клюев и Сергей Есенин, 1915 Общественное достояние Общественное достояние

Культовый для американского зрителя фильм «Доктор Живаго» (1965) до сих пор в России критикуют за «клюкву». Чтобы придать русскости, режиссер Дэвид Лин использовал расхожие стереотипы о русских - в том числе нарядил Живаго в лице Омара Шарифа в косоворотку, которую тогда уж не носили.