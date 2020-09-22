Зачем была нужна русская печь?

Печка - это кровать, герой сказок и главное место в русской избе. Рассказываем, кто любил лежать на печи, в какой части печи жил домовой и почему незамужние девушки прятались за ней.

Два самых известных героя русских сказок - Илья Муромец и Емеля - неразрывно связаны с русской печкой. Первый лежал на ней 33 года, пока его не наделили волшебной богатырской силой и отправили сражаться со злом. Второй же с печи и вовсе не слезал, а катался на ней, как в кабриолете. Печь присутствовала в фольклоре не просто так - вокруг нее крутился весь быт русских едва ли не до середины прошлого века.

Главное место в доме

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Печь - самое теплое место в доме. Полежать, понежиться - предел мечтаний для крестьянина. И зимние месяцы он частенько проводил именно там. Причем лежать на печи мог только мужчина, глава семьи или старец. Женщины должны были поддерживать ее в «боевой» готовности, стряпать и заниматься другими делами. Дети же могли залезть на печь лишь ненадолго с позволения взрослых в качестве развлечения.

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Печь фигурирует во многих произведениях русской литературы - например, Максим Горький в своем «Детстве» ее часто упоминает.

«Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, - дед, стряпая, постоянно выбивал стёкла в окне концами ухватов и кочерги».

У печи был «бабий угол», или «кут», куда запрещено было заходить мужчинам. Там хранилась посуда и женщины занимались рукоделием. Часто кут от основной части избы даже отделяла специальная занавеска. За ней пряталась невеста перед свадьбой, здесь же женщины рожали и кормили грудью.

Общественное достояние Общественное достояние

При строительстве новой избы первым делом проектировали печь, а потом уже все остальное. Отсюда пошла русская поговорка «Плясать от печки». С печью связаны и многие другие пословицы: «Станешь лежать на печи, так не будет ничего в печи»; «Хочешь есть калачи, так не лежи на печи».

Как выглядела печь

Русская печь обрела свой привычный вид приблизительно к XV веку. В разных областях России печи могли отличаться по устройству и материалам, из которых строили - они были каменные или глиняные, топились дровами (реже - лепешками из навоза, соломой или торфом).

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Печь - главный элемент интерьера в традиционном русском доме, а старинные печи еще и занимали пространство едва ли не в полстены. От печи до противоположной стены строили деревянные полати, где можно было спать.

Печное дело было важным элементом русской жизни, а печники - востребованной и престижной профессией, ведь устройство печи было очень сложным.

Главная часть печи - горнило, или топочная камера, где горели дрова. В нем же готовили и еду - часто в растопленную или уже догорающую печь ставили глиняные или чугунные горшки, используя специальные ухваты, которые можно встретить в любом музее русского быта. В некоторых печах было такое большое горнило, что внутри можно было даже помыться.

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Прямо под горнилом был «под», специальная выемка, где пекли хлеб. Его ставили, когда печь была еще горячая, появлялась хрустящая корочка, а потом при остывающей печи хлеб доходил внутри. В печи также делали топленое молоко (читайте подробнее о том, как появился этот уникальный русский напиток тут.)

Место, где устраивали лежанку, называлось «перекрышка». Она часто была под самым потолком, куда уходило все тепло. Уже догоревшая печь остывала очень долго, поэтому в ней и на ней можно бы подогревать пищу и воду, а в небольших нишах «печурках» хранили или сушили провиант - грибы или травы, туда могли класть одежду или обувь.

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Дрова, кочергу и прочие технические атрибуты хранили на специальном «подпечье», обиталище мышей и тараканов. Туда же складывали и ненужный хлам.

В богатых домах печи украшали расписными глиняными изразцами. Это ремесло стало особенно востребованным в кон. XIX - нач. XX века, когда в моду вошел «русский» стиль.

Мистическое и практическое значение русской печи

Суеверные русские крестьяне верили, что за печью или в «подпечье» живет домовой. Считалось, что печь исцеляет - на нее клали больных людей в надежде на скорое выздоровление, печным паром дышали также веря в его полезные свойства. Печную золу не выбрасывали - ее использовали для лечебных мазей, отваров, а также в более практических целях - как мыло и отбеливатель для белья.

Печь топили с наступлением первых холодов - примерно с октября и по апрель-май. У наших предков всегда было много примет и поверий на предстоящую погоду - и по печи они тоже могли делать метеопрогноз. Если была сильная тяга или красный огонь, то скорее всего будут морозы. Если дрова горят тихо и огонь белый, то ждать оттепели.

Судьба печи

Станислав Жуковский "В старом доме" Тверская картинная галерея Тверская картинная галерея

С середины XIX века массивные русские печи стали уступать место компактным кирпичным голландским печам. Они были не только меньше, но и проще в устройстве. Полежать на них нельзя, но на ней есть небольшое пространство вроде плиты для приготовления пищи.

Сейчас русскую печь можно встретить редко, на них можно посмотреть разве что в музеях. В современных же деревенских домах до сих пор держат голландские.