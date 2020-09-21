Русские меры длины В КАРТИНКАХ

Издревле русские измеряли все собственными частями тела - пальцами, ладонями, локтями, - и долгое время не существовало точного значения у этих многочисленных наименований. В разных областях России их длина могла отличаться вполне значительно. Первым порядок пытался навести Петр I - он велел уравнять все русские меры длины английскими, а также ввел, например, английский фут и дюйм в оборот.
Подробно расписанные значения были введены указом Николая I «О системе российских мер и весов» 1835 года. В 1899 же году ввели в оборот метрическую систему, однако она продолжала работать совместно с традиционной русской системой мер. До тех пор, пока советская власть не отменила ее.
Сегодня в России используют исключительно метрическую систему. Однако названия старорусских единиц можно услышать в разговорной речи - в обиходе осталась масса пословиц.
Самая маленькая единица длины происходит от слова «верх», так что историки склоняются к тому, что вершок был равен верхней фаланге указательного или большого пальца взрослого мужчины.
Вершок настолько мал, что вошел в народный язык в метафорическом ключе: например, в присказке «от греха на вершок» или в поговорке «Слов на мешок, а дел на вершок», которая означала, что человек много говорит, но почти ничего не делает.
Интересно, что вершками измеряли рост человека. Например, в рассказе Ивана Тургенева «Муму» так описывается главный герой, немой дворник Герасим: «мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём…» Однако 12 вершков это чуть больше полуметра. Секрет в том, что в человеке должно было быть априори два аршина (~ 142 см, об аршине см. ниже), а уже к ним прибавляли вершки. Также вершки были распространены в измерении отрезов тканей.
Пядь равнялась расстоянию от кончика большого до кончика указательного пальца, если расставить их. В пяди по разным оценками от 4 до 6 вершков. В Древней Руси размер пяди колебался от 17 до 31 см - в разных источниках упоминается и большая, и малая пядь, и даже некая пядь с кувырком (равнялась длине кирпича).
При Петре I пядь стали часто называть четвертью и зафиксировали ее размер в 7 дюймах на английский манер. Пядь была очень распространенной мерой, применявшейся в быту (например, для измерения толщины снежного покрова или размера иконы).
Помните поговорку «семь пядей во лбу»? Так говорят про невероятно умного человека.
Древнерусский локоть измерялся от локтя до кончика среднего пальца. В разных областях размер локтя отличался, варьировался от 36 до 54 см. Точно известно, что «московский локоть» равнялся двум пядям или 35,6 см.
Локоть был особенно удобен в торговле. «Локоток» встречается в пословицах «Сам с локоток, а кафтан короток», «Сам с ноготок, а борода с локоток» - они говорят о несоответствии внешнего вида и ума или социального статуса.
Аршин равняется примерно двум локтям или расстоянию от кончика среднего пальца до плеча. Первые мерные линейки имели размер аршина и делились на вершки - в одном аршине 16 вершков. Именно поэтому рост человека мерили двумя аршинами и к ним прибавляли вершки.
Аршин также называли шагом - в XIX веке в них мерили, например, расстояние, на которое стреляет винтовка. Аршин также вытеснил локоть и плотно вошел в торговлю, однако поначалу его длина не была закреплена ни в каких уставах и у каждого торговца было свое представление. Отсюда даже пошла поговорка «Мерить всех на свой аршин», в переносном смысле она означает судить всех по себе.
Сажень - расстояние от пальца одной руки до пальца другой руки, если вытянуть их горизонтально в стороны. Позже закрепили это значение в семи английских футах. Саженями мерили расстояние в пути, а также активно применяли при строительстве или земельных работах.
Была также «косая сажень», которая измерялась от вытянутой руки до стопы противоположной ноги и равнялась примерно 2.5 метра. В народе была популярна поговорка «косая сажень в плечах» - так говорили про людей богатырского телосложения.
Верста - пожалуй, самая популярная единица измерения расстояния. Она равнялась 500 саженям, что означало чуть больше километра. Большие дороги на Руси измерялись в верстах и каждую версту ставили специальные «верстовые» столбы - прежде всего это нужно было для удобства почтовых перевозок.
Слово очень долго сохранялась в языке и в литературе из-за близости к определению километра. «Слышно за версту»; «Бешеной собаке семь верст не крюк» - эти поговорки указывают именно на большую длину этой единицы измерения.