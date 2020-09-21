Русские меры длины В КАРТИНКАХ

В России окончательно перешли на метрическую систему только после революции. А до этого все мерили в аршинах, саженях и многом другом.

Издревле русские измеряли все собственными частями тела - пальцами, ладонями, локтями, - и долгое время не существовало точного значения у этих многочисленных наименований. В разных областях России их длина могла отличаться вполне значительно. Первым порядок пытался навести Петр I - он велел уравнять все русские меры длины английскими, а также ввел, например, английский фут и дюйм в оборот.

Подробно расписанные значения были введены указом Николая I «О системе российских мер и весов» 1835 года. В 1899 же году ввели в оборот метрическую систему, однако она продолжала работать совместно с традиционной русской системой мер. До тех пор, пока советская власть не отменила ее.

Сегодня в России используют исключительно метрическую систему. Однако названия старорусских единиц можно услышать в разговорной речи - в обиходе осталась масса пословиц.

Вершок ~ 4,45 см

Ирина Баранова Ирина Баранова

Самая маленькая единица длины происходит от слова «верх», так что историки склоняются к тому, что вершок был равен верхней фаланге указательного или большого пальца взрослого мужчины.

Вершок настолько мал, что вошел в народный язык в метафорическом ключе: например, в присказке «от греха на вершок» или в поговорке «Слов на мешок, а дел на вершок», которая означала, что человек много говорит, но почти ничего не делает.

Интересно, что вершками измеряли рост человека. Например, в рассказе Ивана Тургенева «Муму» так описывается главный герой, немой дворник Герасим: «мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём…» Однако 12 вершков это чуть больше полуметра. Секрет в том, что в человеке должно было быть априори два аршина (~ 142 см, об аршине см. ниже), а уже к ним прибавляли вершки. Также вершки были распространены в измерении отрезов тканей.

Пядь = 17,8 см

Ирина Баранова Ирина Баранова

Пядь равнялась расстоянию от кончика большого до кончика указательного пальца, если расставить их. В пяди по разным оценками от 4 до 6 вершков. В Древней Руси размер пяди колебался от 17 до 31 см - в разных источниках упоминается и большая, и малая пядь, и даже некая пядь с кувырком (равнялась длине кирпича).

При Петре I пядь стали часто называть четвертью и зафиксировали ее размер в 7 дюймах на английский манер. Пядь была очень распространенной мерой, применявшейся в быту (например, для измерения толщины снежного покрова или размера иконы).

Помните поговорку «семь пядей во лбу»? Так говорят про невероятно умного человека.

Локоть ~ 45 см

Ирина Баранова Ирина Баранова

Древнерусский локоть измерялся от локтя до кончика среднего пальца. В разных областях размер локтя отличался, варьировался от 36 до 54 см. Точно известно, что «московский локоть» равнялся двум пядям или 35,6 см.

Локоть был особенно удобен в торговле. «Локоток» встречается в пословицах «Сам с локоток, а кафтан короток», «Сам с ноготок, а борода с локоток» - они говорят о несоответствии внешнего вида и ума или социального статуса.

Аршин = 71 см

Ирина Баранова Ирина Баранова

Аршин равняется примерно двум локтям или расстоянию от кончика среднего пальца до плеча. Первые мерные линейки имели размер аршина и делились на вершки - в одном аршине 16 вершков. Именно поэтому рост человека мерили двумя аршинами и к ним прибавляли вершки.

Аршин также называли шагом - в XIX веке в них мерили, например, расстояние, на которое стреляет винтовка. Аршин также вытеснил локоть и плотно вошел в торговлю, однако поначалу его длина не была закреплена ни в каких уставах и у каждого торговца было свое представление. Отсюда даже пошла поговорка «Мерить всех на свой аршин», в переносном смысле она означает судить всех по себе.

Сажень = 2.1 метра

Ирина Баранова Ирина Баранова

Сажень - расстояние от пальца одной руки до пальца другой руки, если вытянуть их горизонтально в стороны. Позже закрепили это значение в семи английских футах. Саженями мерили расстояние в пути, а также активно применяли при строительстве или земельных работах.

Была также «косая сажень», которая измерялась от вытянутой руки до стопы противоположной ноги и равнялась примерно 2.5 метра. В народе была популярна поговорка «косая сажень в плечах» - так говорили про людей богатырского телосложения.

Верста = 1,06 км

Ирина Баранова Ирина Баранова

Верста - пожалуй, самая популярная единица измерения расстояния. Она равнялась 500 саженям, что означало чуть больше километра. Большие дороги на Руси измерялись в верстах и каждую версту ставили специальные «верстовые» столбы - прежде всего это нужно было для удобства почтовых перевозок.

Слово очень долго сохранялась в языке и в литературе из-за близости к определению километра. «Слышно за версту»; «Бешеной собаке семь верст не крюк» - эти поговорки указывают именно на большую длину этой единицы измерения.