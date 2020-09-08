5 фактов об авоське, лучшем советском аксессуаре

В СССР авоськой пользовались буквально все, а теперь эта сетчатая сумка стала трендом мировой модной индустрии. В чем ее секрет?

1. Шоппинг-аксессуар N 1 в СССР

Авоська выдерживает до 70 кг Кристина Кеменова (CC BY-SA 3.0) Кристина Кеменова (CC BY-SA 3.0)

Каждый советский человек везде и всюду носил с собой авоську. Эта сумка-сеточка невероятно удобна, ведь она легко поместится в дамскую сумочку, рабочий портфель или даже в карман! Авоська выдерживала до 70 килограммов и, как сумка Мэри Поппинс, могла вместить бесконечное количество содержимого. В ней удобно было перенести арбуз, и она не порвалась бы от острых углов продуктовых упаковок, особенно советских пакетов-пирамидок с молоком.

Массовое производство авосек в СССР началось в 1930-х - сетка всегда имела 14 плетеных рядов, каждый из которых состоял из 24 ячеек. Сначала у авоськи были плетеные ручки, такие же, как и сама сумка, а позднее стали делать более удобные из гибких трубок. Один из самых крутых девайсов для авоськи - были специальные крючки - они продавались отдельно, и за них можно было подвесить сумку, например, к поручню в общественном транспорте - очень удобно!

Из недостатков была лишь «прозрачность» - абсолютно все видели содержимое сумки. Впрочем, советский человек приватностью не был избалован и «ничего такого» в авоське нести не мог. С этим был связан смешной эпизод в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» - главный герой решил «спрятать» в ней… пистолет!

2. Произошла от рыболовной сети, но это не точно

Слева - рыболовная сеть; справа - билум Баранаускас Марюс/TASS; RichardAmes (CC BY-SA 3.0) Баранаускас Марюс/TASS; RichardAmes (CC BY-SA 3.0)

Кто же придумал это чудо промышленного дизайна? Есть несколько версий появления авоськи, которые, впрочем, не противоречат друг другу. «Русское» происхождение авоськи связано с рыболовной сетью, а рыбный промысел был широко распространен в России. Кроме того, русские ремесленники издавна умело плели самые разные предметы из множества материалов: коры, лозы, нитей или веревок, и первые русские авоськи вязали теми же узлами.

Есть и другая, чешская история происхождения авоськи. В конце XIX века предприниматель Вавржин Крчил открыл производство женских сеток для волос. «Дело не пошло, и тогда Крчил придумал новое применение уже созданным материалам - прикрепил к сеткам ручки и стал продавать их как сумки»” - рассказывает директор по развитию Московского Музея Дизайна Ольга Дружинина.

Еще одним, отдаленным предшественником авоськи можно считать билум. «Это специальные сетчатые сумки, в которых женщины Папуа Новой Гвинеи и Панамы носили и носят до сих пор младенцев: перебрасывают авоську с ребенком за спину, а лбом поддерживают широкую лямку», - рассказала Дружинина.

3. Слово «авоська» происходит от слова «авось»

Женщина с авоськой Харрисон Форман/Архив пользователя Leonoro Karel

Все гениальное просто - и сама авоська и происхождение этого слова, но многим эта связь просто не приходила в голову. На английский «авоську» можно перевести как maybe bag.

Первые авоськи появились в России после революции. В книге воспоминаний дочь Льва Толстого Александра так описывала годы гражданской войны: «Люди шли по мостовой, таща за собой санки, или несли мешки, сумки, прозванные “авоськами” - авось что-нибудь раздобудут - кусочек масла, конины, сухую воблу или селедку». Слово «авось» означает «может быть» с надеждой на удачу, при том, что оснований для этой надежды мало.

В народе это слово плотно стали использовать уже в 1930-е - с началом массового производства и, позже, с подачи популярного советского юмориста Аркадия Райкина. В одном из монологов он изображал человека с сумкой-сеткой и шутил: «…А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…»

4. Авоська исчезла из-за пластика

Невский проспект, 1985. Авоську вытеснили пакеты Всеволод Тарасевич/МАММ / МДФ

Авоська стала постепенно уходить из быта советских людей в конце 1970-х, когда появились первые полиэтиленовые пакеты. Чаще всего их привозили из-за границы, и в то время они стали прямо-таки модным аксессуаром. По старой привычке советские люди, как и авоську, стирали пакеты, сушили и использовали много раз (и выбрасывали, лишь если те совсем приходили в негодность).

И все же авоська осталась как кухонный девайс для хозяек: в ней хранили чеснок и лук, а также вывешивали ее за окно зимой с продуктами - такой холодильник по-советски. Авоську также использовали как обыкновенную сеть - ею ловили раков.

5. Снова в тренде

Слева - авоська от Stella Mccartney; справа - от H&M tsum.ru; hm.com tsum.ru; hm.com

В СССР было много экологичных привычек: помимо сбора макулатуры и металлолома, субботников, это был несомненно и шоппинг с авоськой. Благодаря современным эко-трендам и постепенному отказу от пластика, вспомнили и про авоську - отличную и дешевую альтернативу злосчастным пакетам, засоряющим планету.

Оказалось, что авоська не только экологичная и практичная, но еще и очень дешевая! Самая обыкновенная сумка стоит от 150 рублей, однако все больше модных дизайнеров создают свои версии авосек - трендовые и, конечно, очень дорогие. Авоськами вдохновлялись Prada, Kenzo, Stella McCartney - и стоят такие от 30 тыс. рублей.

Кстати, помимо высокой моды, авоська до сих пор есть в жизни обычных россиян - так называется сеть доступных супермаркетов.