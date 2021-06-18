Как существует старинный Палех, где каждый восьмой житель - художник

Современный Палех - это сочетание традиций и новых идей. Здесь можно увидеть портрет Юрия Гагарина в стиле старинных мастеров, а главную площадь украшает православный храм с лиловыми куполами.

Мы знаем это место как центр народной росписи, где делали чудесные шкатулки. Однако до революции городок был известен своими иконописцами. Теперь они возвращаются.

«Иду я как-то по улице, и прохожий спрашивает, кто я по профессии, - говорит Валентина Андрияшкина. - Отвечаю, что художник. А он удивляется: “Надо же, который человек подряд мне говорит, что он художник". А здесь вообще-то все художники!» - смеется она.

Вид на Крестовоздвиженскую церковь и центр Палеха. Мария Сибирякова/Sputnik Мария Сибирякова/Sputnik

Поселок городского типа Палех в Ивановской области - это образцовая русская провинция, как представляют ее иностранцы: вековые бревенчатые дома с резными наличниками, томные зевающие коты в окнах, бабушки на велосипедах и старинные православные церкви. Здесь не найти палаток с уличной едой и рекламного мусора на фасадах, зато на каждой улице можно увидеть вывески «мастерская» и «музей».

Так местные художники украсили пустующий дом в центре Палеха. Анна Сорокина Анна Сорокина

Самая популярная профессия в Палехе - художник. В поселке с населением 4600 человек более 600 жителей официально зарабатывают на жизнь изобразительным искусством.

От иконы до шкатулки и обратно

Еще в 17 веке Палех был известен как центр иконописи в уникальном стиле, отличавшемся почти невероятной детализацией образов. Даже на миниатюрных молельных иконах могло разместиться несколько сюжетов не только с ювелирно выписанными элементами пейзажа, но и различимыми эмоциями на лицах людей. В ранние советские годы, когда начались гонения на церковь и художники уже не могли заниматься иконописью, этот стиль местные мастера перенесли на светское искусство, сохранив, таким образом, секреты старинной техники.

Шкатулка из Палеха. Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Автором первых светских миниатюр был художник Иван Голиков из семьи потомственных палехских иконописцев. В 1920-х он создает первые лакированные шкатулки, расписанные в палехском стиле, и передает их местному музею. Вокруг него образуется круг единомышленников, бывших иконописцев, которые организовывают «Артель древней живописи».

Лаковая миниатюра чаще всего изображает сюжеты русских народных сказок или бытовые ситуации, хотя был и «агитлак» с красноармейцами и революционерами. Иван Голиков Иван Голиков

Работы мастеров получают награды на выставках в Венеции, Париже, Милане, Берлине и Вене, а Палех становится центром народных ремесел и впоследствие входит в самый известный экскурсионный маршрут «Золотое кольцо».

Сказочные мотивы на палехской миниатюре встречаются чаще всего. Legion Media Legion Media

С 1926 года здесь работает художественное училище, в которое и сегодня приезжают абитуриенты со всей страны и остаются здесь жить. «Я мечтала заниматься только Палехом, а когда увидела музей своими глазами, а не по фотографиями, приняла решение окончательно, - говорит Елена Новикова-Щаницына, которая переехала сюда из Ухты в 1991. - Когда я поступала, был большой конкурс, и я готовилась к нему несколько лет». Елена говорит, что создавая камерные вещи: шкатулки, брошки - чувствует себя ювелиром.

Сюжет у каждого мастера свой: у кого-то идеально получаются русские тройки, у кого-то - сказочные мотивы или пейзажи. Есть даже миниатюристы, которые рисуют на космическую тему!

"Космическая" палехская миниатюра. Legion Media Legion Media

Территория творчества

Лаковая шкатулка - вещь дорогая (стоимость маленького сувенира от 6,000-7,000 рублей - $100), но художник на ней зарабатывает немного. Работа создается минимум за неделю, чаще за месяц. Поэтому молодые выпускники, которые хотят быстро заработать, собираются в бригады и едут расписывать храмы по всей стране и за ее пределами. «Никто не штампует одно и то же, у каждой бригады свой стиль, хотя и кажется, что каноническая роспись не предполагает самовыражения», - говорит Валентина. Сама она предпочитает работать с традиционной лаковой миниатюрой, расписывая шкатулки на заказ. А ее муж Роман после 10 лет палехской росписи нашел себя в реставрации церковной живописи. Его мастерская находится в Москве, откуда поступает большинство заказов, и он балансирует между двумя городами.

Палехская пастораль. Анна Сорокина Анна Сорокина

«После долгих лет работы только с миниатюрой, Палеху пришлось заново учиться иконописи. Мы это застали, когда заканчивали училище в середине 1990-х, и иконы снова начали возрождаться. Это потянуло за собой и создание столярных мастерских, и появление резчиков по дереву», - говорят Роман и Валентина.

Марина Галкина, участник художественного объединения «Созвездие Редис» и куратор выставок в арт-центре «Мастерские», приехала в Палех из подмосковного Обнинска, а ее муж - из Сызрани. В арт-центре Палеха выставляется серия ее картин с буквенными и анималистичными композициями, но она, как и большинство мастеров, также занимается иконописью. В Палехе у них своя мастерская. «Я хотела поступать в Суриковский институт в Москве (один из ведущих художественных институтов в России), но мама вычитала в каком-то журнале про Палех и решила, что мне лучше учиться здесь», - рассказывает Марина.

Как говорят сами художники, Палех - это территория творчества, которая объединяет самых разных людей. Хотя никаких грантов или льгот для художников здесь нет, многие остаются здесь жить. «Наверное, это из-за атмосферы, - говорит Марина. - Здесь всегда жило огромное количество художников, но никто никогда не копировал друг друга, а все пытались в рамках общего стиля искать свой».

Градообразующее предприятие

Анатолий в мастерской "Палехский иконостас". Детали делают и вручную, и с помощью станков. Анна Сорокина Анна Сорокина

Палехские художники Анатолий Вязько и Юрий Федоров в 1996 году создали свою мастерскую по изготовлению иконостасов. Вначале здесь работало всего 6 человек, а сегодня - более 150, но для заказов, бывает, привлекают и сторонних мастеров. Заказы «Палехскому иконостасу» поступают как из России, так и зарубежья: Великобритании, Германии.

Так детали иконостаса покрывают золотом. Анна Сорокина Анна Сорокина

На изготовление иконостаса уходит от пары недель до пяти-шести лет. В среднем, при условии быстрого согласования проекта, иконостас можно сделать за год. Стоимость иконостаса начинается от 150 тысяч рублей ($2,000) за квадратный метр. Делают все и вручную, и с использованием станков.

А вот расписывают иконы и покрывают детали иконостасов золотом чаще всего девушки - много мелких деталей. «У нас здесь разделение труда, каждый занимается тем, что лучше получается, - говорит одна из мастериц. - Я, например, рисую золотом буквы на иконах».

Мастерица выводит золотом буквы на иконах. Анна Сорокина Анна Сорокина

Как и Роман, Анатолий сначала занимался лаковой миниатюрой, однако увидел потенциал в создании благоукрашений. Он отмечает, что даже в кризисные для экономики годы у него не было желания уехать из Палеха. «В Палехе большая концентрация художников: все видят, что делают остальные, и все работы сразу становятся достоянием общественности, - говорит он. - Считаю, что развитие может быть только здесь, это художественный центр мира». Его дочь уже работает вместе с ним.