Хохлома: все, что вам нужно знать о «золотой» росписи посуды

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Дина Сетдикова

Legion Media
Узоры хохломы знакомы каждому. Смотришь на него и понимаешь – точно русский. Рассказываем об истории и мифах, связанных с этой красно-черно-золотой росписью.

Накормил как-то один крестьянин жар-птицу, а та в благодарность превратила простую деревянную плошку в золотую. Так и появился, согласно легенде, один из самых узнаваемых русских узоров – хохлома, роспись посуды в красно-черно-золотых тонах.

Ковш-петух

Ковш-петух

Николай Гущин

Этому древнему промыслу больше 300 лет, а назван он так по одному из мест его распространения – деревне Хохлома Нижегородской области. На самом деле роспись возникла не в Хохломе, а в десятках соседних деревень Заволжья на территории современного Ковернинского района Нижегородской области. По берегам речки Узолы в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Хрящи, в самом Ковернине, который и считается родиной хохломы, что отражено на его гербе, жили тысячи людей. Они позднее и создали артели мастеров, занимающихся хохломской росписью. А вот в самой Хохломе работал известный базар, куда деревенские мастера привозили свои работы.

Блюдо

Блюдо

Николай Гущин

Любопытно, что привычная всем хохлома на самом деле произносится с ударением на первый слог. Все дело в топонимике: село Хохлома и река, там протекающая, Хохломка тоже произносятся с ударением на первый слог. А значит, и роспись хОхломская.  

Братина

Братина

Николай Гущин

В доме многих россиянин чаще всего можно встретить хохломские ложки. Их берегут и передают по наследству внукам, которые в детских садах и школах учатся музыке, играя как раз на двух таких ложках в народных ансамблях.

Блюдо

Блюдо

Николай Гущин

Из другой утвари в российских шкафах часто стоит хрусталь из Гуся-Хрустального Владимирской области и гжель, роспись на фарфоре– еще одна «визитная карточка» России, похожая на Дельфтский фарфор. Хохломская же посуда – деревянная, в современном мире ее отвыкли использовать в быту.

Бочонок

Бочонок

Николай Гущин

Поэтому хохлому берут, в основном, на сувениры. А зря, говорит один из известнейших потомственных мастеров хохломской росписи, народный художник России Николай Гущин. Хохломской посуде, в отличие от фарфора, не страшны перепады температуры. Даже после морозилки узор не потрескается, чего не скажешь о фарфоре. Но в микроволновку хохлому все равно не поставишь, заискрит: из-за особой технологии росписи в такой посуде есть металлические элементы.

Народный художник Николай Гущин на мастер-классе

Народный художник Николай Гущин на мастер-классе

Николай Гущин

Беглое искусство

Нижегородские глухие леса и непроходимые болота еще в древней Руси были прибежищем беглых крестьян и стрельцов, а с XVII века – из-за Никоновских реформ – туда стали уходить старообрядцы. Патриарх Никон изменил православные обряды и книги с тем, чтобы унифицировать их с современными греческими. Несогласных с реформой преследовали или они уходили сами. Верующие «по-старому» искали такие места, чтобы их точно уже не нашли.

Ассоциация “Народные художественные промыслы России”

С собой они привезли секрет золочения и росписи окладов икон, позже эта технология перешла на посуду. Ехали и мастеровые – токари, резчики. «Земля неплодородная, – рассказывает Николай Гущин, – зимой нужно было чем-то заниматься, длинными холодными вечерами люди пытались найти какой-то приработок на семью».

Ассоциация “Народные художественные промыслы России”

Весь быт в России строился вокруг деревянной посуды и мебели. В XIX веке появилась мода на «русский стиль», и интерес к народному творчеству резко возрос. О хохломе узнала императрица Мария Федоровна.

Посуду привозили в Москву на Всероссийскую промышленную выставку 1853 года, а в 1889 году – и в Париж, где она получила Гран-при. С тех пор ее полюбили и иностранцы. «К тому же для них посуда была недорогой, – продолжает Гущин, –  на других ярмарках или у себя за границей они могли на ней хорошо заработать». В 100 км от базара Хохломы – Нижний Новгород, там была крупнейшая в царской России Макарьевская ярмарка – и река Волга, главная торговая артерия Заволжья. Оттуда купцы развозили хохломскую посуду по всей стране и – через Архангельск – за границу.

Секрет золочения

Помимо жар-птицы, превратившей плошку в золотую, есть еще одна легенда о хохломе. Якобы иконописец Андрей Лоскут бежал от реформ Никона в глухие леса и расписывал там «в старом стиле» посуду. Когда за ним послали солдат, Лоскут сжег свою избу вместе с собой. Поэтому на черной посуде золотые и красные, «пламенные» всполохи. 

Столовый набор

Столовый набор

Николай Гущин

К легендам хохломской мастер Николай Гущин относится скептически. «Это все сказки, чтобы подогреть интерес к промыслу», – говорит он. На самом деле цвета и растительный орнамент хохломской росписи вполне можно объяснить наблюдательностью мастеров, природой вокруг и самой технологией производства деревянной посуды.

«Черный, красный,  золотой – основные цвета хохломской росписи. Дополнительные – желтый, оранжевый, зеленый и коричневый. Зеленый был разных оттенков. Этот набор цветов устоялся не одним десятком лет, – рассказывает Николай Гущин. – Посуду закаливали в печи. И сохранились в палитре лишь те масляные краски, что не выгорали. Это сейчас мы говорим «черный фон», а в моем детстве всегда мы его называли «черной землей», «красной» – если роспись была на красном фоне. Мотивы были народные: люди, которые жили в нашей местности, наблюдали за природой. Видели, как распускается цветок подснежника, как созревает рябина, как распускается лист смородины и появляются ягоды. Наблюдательность, восприятие мира и окружения – все перешло в технологию росписи. Учились у природы».

Бочонок

Бочонок

Николай Гущин

Ну и главный «секрет» хохломы. Золото в ее производстве никогда не использовали – ни настоящее, ни краску, его имитирующую. Сначала мастера брали для теплого сияния серебро, потом олово. Посуда была дорогая, олово не все могли себе позволить: посуду не натирали оловом целиком, только те места, где орнамент должен быть золотым. Такую посуду часто подавали на пирах знати, а поставляли ее монастыри, которые и заказывали такую золотую посуду деревням, оплачивая дорогое олово. Теперь же на производствах используют алюминиевую пудру.

На фабрике «Хохломская роспись»

На фабрике «Хохломская роспись»

Ассоциация “Народные художественные промыслы России”

Чтобы сделать хохломскую посуду, сначала «бьют баклуши» – грубые заготовки из дерева забивают в патрон токарного станка. Именно поэтому форма посуды всегда округлая – ее изготавливают на станке. Потом белый полуфабрикат, «белье» грунтуют, заполняя поры древесины, чтобы она не впитывала металлические компоненты. Грунт шлифуют грубой мешковиной, покрывают вареной олифой (льняным маслом) в несколько слоев. И когда заготовка высохла «до отлипа», чтобы рука слегка прилипала, втирают алюминиевую пудру, расписывают. «Когда мы покрываем лаком и закаливаем посуду в печи, сквозь желтоватую пленку лака алюминий просвечивает и дает такой теплый медовый оттенок золота», – рассказывает Николай Гущин.

На фабрике «Хохломская роспись»

На фабрике «Хохломская роспись»

Ассоциация “Народные художественные промыслы России”

У хохломы есть два вида письма: фоновая и верховая. «При верховом письме свободным варьированием кисти мы наносим орнамент на поверхность изделия, поверх золота, – рассказывает мастер. – А «роспись под фон» делится на два подвида, это сама фоновая роспись и кудрина. Сначала контур орнамента тонкой кистью наносят на изделия, и вокруг орнамента наносят краску черным или красным. Тогда золото остается только в ажуре орнамента».

Хохлома тогда и сегодня

Хохломские мастера передавали знания из поколения в поколения, учили молодых методом «подсадничества», когда к одному ремесленнику подсаживали трех-четырех учеников. Семьи в деревнях всегда были большие. В города уезжали единицы. В советское время девушки после 8 классов шли учиться на художников, парни до армии шли токарем или столяром. Сейчас ситуация другая: в деревни из города уже не возвращаются.

Семеновская школа хохломы

Семеновская школа хохломы

Ассоциация “Народные художественные промыслы России”

В XX веке в Ковернине и Семенове, соседнем городе, где проходила железная дорога, построили производства. В Семенове открыли школу росписи, теперь это техникум. Сейчас Семенов считается «второй родиной» хохломы, и если от Ковернинской фабрики остался лишь цех «Хохлома» в деревне Сухоноска и производство глиняной игрушки, то Семеновская фабрика занимается исключительно хохломой. Правда, не только традиционной. Продают там сувенирную продукцию в разной цветовой гамме: голубые самовары, серо-розовые тарелки, которые только издали напоминают хохлому. «Если сейчас мы видим в изделиях белые, лиловые, синие, розовые цвета – даже не пробуя в обиходе, мы понимаем, что это подделка, – говорит Николай Гущин, – эта посуда не проходила закалку в печи. Это просто акриловые краски, покрытые акриловым лаком. Они бы выгорели».

Материалы при работе с хохломой

Материалы при работе с хохломой

Николай Гущин

Авторитет хохломской росписи был сильно подорван в 2000-ые годы, сокрушается мастер. «Все пытались заработать на сувенирах и расписывали синие черепа в хохломском стиле, – говорит он. Красители проявлялись сквозь лаковую пленку, пачкали руки, шелушилась краска, потому что они не были загрунтованы. А традиционная хохломская роспись как была посудной группой, применимой в быту, так и осталась... Чтобы люди ценили исконные ремесла, нужно рассказывать о работе мастеров, проводить мастер-классы не абы как, а по старинным технологиям, устраивать выставки, и учить покупателя. Я вот прихожу в магазин и диву даюсь, а продавец говорит, что все покупают эти синие черепа. Так они и будут покупать то, что вы продаете, но наша задача прививать вкус», – уверен Николай Гущин. 

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