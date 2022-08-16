Как Нижегородская ярмарка стала главной в стране

Нижний Новгород был не только центром всероссийской торговли, тут обменивались товарами купцы из Европы и Азии. Кто и что продавал и покупал на ярмарке?

Петербург – голова России, Москва – её сердце, а Нижний Новгород – карман. Пожалуй, этой старой русской поговорки достаточно, чтобы отразить смысл и важность торговли в Нижнем Новгороде.

Почему Нижний Новгород стал центром торговли?

Этот город очень удобно расположен на слиянии крупных рек Волга и Ока, которые проходят через всю Россию и впадают в Каспийское море. Кроме того, именно Волга была единственной водной артерией, связывающей Запад и Восток. Была в Нижнем и железная дорога, поэтому отсюда можно было добраться на Кавказ, в Персию, Турцию, Среднюю Азию и даже в Индию и Китай. Из-за такого расположения в городе всегда кипела торговля, археологи находили арабские и византийские артефакты, свидетельствующие о торговых связях с Востоком еще в XIII-XIV веках. Первые же задокументированные ярмарки и собрания купцов известны с XVI века.

Нижний Новгород в конце XIX века Андрей Карелин / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Сначала ярмарки проходили не в самом Нижнем, а ниже по течению Волги, у стен Макариева монастыря. Они были временные и длились 1-2 дня. Однако в XVII веке царь Алексей Михайлович установил пятидневный беспошлинный срок для торговли. Таким образом привлек еще больше купцов, которые, впрочем, оставались часто на более долгий срок - и уже платили налог в казну.

В начале XIX века стало понятно, что места у монастыря не хватает всем желающим, к тому же временные деревянные торговые ряды сгорели. К тому времени Нижегородская ярмарка была уже невероятно важна и приносила государственной казне огромные деньги.

Вид на ярмарку в конце XIX века Максим Дмитриев / Public domain Максим Дмитриев / Public domain

Ярмарку перенесли в сам Нижний - на стрелку слияния Волги и Оки. Сам император Александр I отложил ремонт в собственном дворце, чтобы выделить 6 млн рублей на строительство нового здания для ярмарки. И не прогадал - первая ярмарка на новом месте открылась в 1817 году, и купцы привезли товаров на 24 млн рублей, а к 1846 году уже на 57 млн.

Одно из зданий Гостиного двора (торговых рядов) в Нижнем Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Современники называли Нижегородскую ярмарку «меновым двором Европы с Азией». Иностранцы продавали товар оптом местным купцам и фабрикантам, и 90% всех восточных товаров проходили именно через Нижегородскую ярмарку, а уже оттуда расходились по всей России. В свою очередь иностранные купцы закупали товары у европейцев и русских.

Чем торговали на Нижегородской ярмарке?

Общий вид ярмарки, хромолитография 1896 года Public domain Public domain

К 1850-м годам на ярмарку в Нижний приезжало до 700 иностранных купцов. При этом объем азиатской торговли в середине XIX века превышал западноевропейский в полтора-три раза.

Одной из главных строк торговли был китайский чай. В 1880-х в Россию ежегодно поступало 800-900 пудов чая на сумму 42 млн рублей. На ярмарке были даже отдельные азиатские ряды, стилизованные под китайские пагоды.

Китайские ряды на ярмарке, конец XIX века Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Взамен китайцы скупали меха и шкуры самых разных животных, от лис, белок, выхухоли до овец.

Из Ирана в Россию привозили ковры ручной работы, шелка и хлопковые ткани, а также большой ассортимент бакалеи: грецкие орехи, фисташки, урюк, курага, мин-даль, чернослив, пшено, рис. Сами же персы увозили из России шерсть, изделия из металла и кожи, фарфор, писчую бумагу и многое другое.

Петр Верещагин. Нижний базар в Нижнем Новгороде, 1860-е Государственный музей А.М.Горького в Нижнем Новгороде Государственный музей А.М.Горького в Нижнем Новгороде

На Восток из России вывозили также сахар, изделия изо льна и пеньки, хлопчатобумажные и кожаные вещи, шерсть, дерево, металлы и многое другое. Разнообразие товаров поражало воображение. Русский чиновник Егор Мейендорф в 1820-х приводит список товаров, приобретенных бухарскими купцами: «Товары, вывозимые из России, состоят из кошенили [красный краситель - Russia Beyond], гвоздики, сахара, олова, красного и синего сандалового дерева, сукна, красных кунгурских, казанских и арзамасских кож, воска, некоторого количества меда, железа, меди, стали, золотых ниток, небольших зеркал, шкурок выдры, жемчуга, русской нанки [хлопчатобумажная ткань - Russia Beyond], чугунных котлов, иголок, кораллов, плюша, бумажных платков, парчи, мелкого стеклянного товара, незначительного количества русского холста...».

Восточные торговцы на Нижегородской ярмарке Public domain Public domain

Также очень важной статьей торговли стал рыболовный промысел. «Промысел белуги, осетра, севрюги, сома и некоторых других видов рыб был практически полностью монополизирован российскими купцами по всему Южному Каспию», - пишут историки А.А. и А.В. Ивановы.

Промысловая лодка Мурманской рыбопромышленности Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Со временем к экспорту добавилась продукция новых развивающихся отраслей, в том числе металлургии и ткацких мануфактур. Так дешевый ситец со знаменитых шуйских ивановских фабрик. А в 1880-90-х здесь начали торговать даже нефтью и нефтепродуктами.

На ярмарке со временем появились отделения банков, работали юристы, совершались биржевые сделки. Ярмарка была важнейшим мероприятием для крупных русских купцов и фабрикантов. Но также активнейшим образом в ней участвовали частные ремесленники и представители народных промыслов. Прялки, деревянные ложки, народные костюмы, расписные подносы, посуда, кружева - здесь были представлены товары лучших кустарей со всей России, которые в свою очередь целый год готовились к ярмарке, стараясь привезти сюда лучший товар.

Как была устроена ярмарка

В книге «Михаил Строгов» Жюль Верн так описывает нижегородскую ярмарку: «Тут начинаются ярмарочные постройки, состоящие из деревянных зданий, разделенных широкими изгородями. Каждый род торговли занимал отдельный квартал: там были деревянные, железные, мясные, рыбные, пушные, мануфактурные ряды. Среди лавок толпилась масса народу, осматривая, выбирая, прицениваясь к разнообразным товарам, предлагаемым торгующими. Тут можно было встретить представителей всех наций, как европейских, так и азиатских. Шум и суматоха еще увеличивались барабанным боем и духовой музыкой, которые неслись из балаганов, где непрерывно давали представления фокусники, акробаты и укротители зверей».

Общий вид ярмарки во время половодья на Оке, 1890 Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

С середины XIX века ярмарка длилась официально чуть больше месяца, но на самом деле торговля продолжалась с июля по сентябрь. Ярмарка была для города целым праздником - в Нижний на время торгов прибывало более 200 тысяч человек, работал цирк, театр, музыканты. В 1870-80-х на территории ярмарки появилось электричество и водопровод. Положительно ярмарка влияла и на весь город, в Нижнем была удобная инфраструктура, активно строились гостиницы и трактиры. Здесь же в 1896 году запустили один из первых в России трамваев.

На территории ярмарки было два собора - в 1822 году был открыт Спасский «Староярмарочный» собор. Архитектором выступил француз Огюст де Монферран (позже он построил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с очень похожим барабаном с колоннами под главным куполом).

Староярмарочный собор Огюста де Монферрана похож на его другое детище - Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге А. Савин А. Савин

А в 1881 году на открытии Невского «Новоярмарочного» собора присутствовал сам император Александр III с супругой и сыном, будущим Николаем II. В том же году достроили и новый Главный ярмарочный дом в русском стиле (похожий на него ГУМ на Красной площади появился позже). Все три постройки сохранились до сих пор.

Главный ярмарочный дом был построен раньше Верхних Торговых Рядов в Москве (позже ставших известными как ГУМ) Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

В 1896 году на территории нижегородской ярмарки прошла самая большая за всю историю Российской Империи Всероссийская промышленная и художественная выставка. Для нее было построено более 100 временных павильонов. Именно на ней был представлен первый русский автомобиль, а также стальные сетчатые конструкции инженера Владимира Шухова.

XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде, 1896 Максим Дмитриев/МАММ/МДФ

После революции 1917 года ярмарка еще некоторое время работала, однако, уже не пользовалась такой популярностью, да и больше не было свободы торговли, которая полностью перешла в ведение государства. В 1929 году большевики окончательно закрыли это капиталистическое и «как социально враждебное явление». Многие корпуса ярмарки были уничтожены - или переданы под жилые помещения.

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