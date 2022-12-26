12 ярких идей для украшения новогоднего стола (ФОТО)

Даже традиционные салаты с майонезом могут стать полем для творчества.

1. Салат-мимоза смотрится по-новогоднему с циферблатом из моркови и цифрами из майонеза.

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2. Из свеклы легко можно «построить» Кремль, а из соленых огурцов вырастить елку. Потребуется еще немного сыра и майонеза для украшения и звезда из моркови.

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3. Крабовые палочки похожи на свечки! Их можно использовать для украшения крабового салата в форме венка.

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4. Этот салат «Селедка под шубой» украшен в ретро-стиле: розочка из свеклы, клетка из майонеза и большое количество свежего зеленого лука.

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5. Какая зима без снеговика? Особенно, если для него нужно не так много: морковка для носа, пара помидоров для румяных щек и оливки для глаз. Рот можно вырезать из морской капусты.

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6. Главное украшение русских салатов с майонезом - это укроп. Его можно пустить на благое дело - украсить как новогоднюю елку игрушками из кукурузы и вырезать звезду из моркови или яблока.

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7. Помидор с майонезом - это идеальный мухомор. Так весело можно украсить оливье при порционной подаче.

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8. А это очень удивленная свинья! В основе «Селедка под шубой», для ушей и пятачка - кружки свеклы, яйца и гвоздика - для глаз.

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9. Это еще один бюджетный вариант для украшения «Селедки под шубой», хотя сразу и не догадаешься, что это за салат. Из кружков моркови получилась весьма правдоподобная рыбья чешуя.

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10. Если дома есть салатник в форме елки, то достаточно выложить в нее оливье, а по краям посыпать свежей зеленью. Эффектная и быстрая подача!

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11. А еще оливье можно выложить на плоскую круглую тарелку в виде рождественского венка, обильно посыпать зеленью и украсить яркими овощами.

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12. Холодец тоже может выглядеть нарядно, когда в нем заморожены фигурно нарезанные овощи и животные из яиц.

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