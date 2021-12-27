5 роскошных рецептов с икрой

Блинчики с икрой.Legion Media
Классический вариант поедания икры и ее подачи на новогодний стол - это, конечно, небольшие бутерброды из белого хлеба со сливочным маслом и икрой. Иногда их украшают зеленью, петрушкой или укропом. Однако есть и несколько более оригинальных рецептов, которые вы легко сможете повторить.
Как приготовить: Отваренные вкрутую яйца нужно почистить, не повредив поверхность белка. Твердый сыр натереть на средней терке. Яйца разрезать на половинки, вынуть из них желтки. Добавить к желткам тертый сыр и майонез и перемешать. Получившаяся масса должна держать форму, поэтому лучше сразу не класть много майонеза. Все перемешать и посолить. Наполнить половинки белков получившейся массой. Не стоит класть сразу слишком много. Сверху выложить икру.
Для этого рецепта также можно использовать перепелиные яйца, только приготовление тогда займет чуть больше времени.
На несладкие крекеры нужно выдавить из кондитерского мешка или просто намазать творожный сыр, сверху положить икру. Можно украсить зеленью. В качестве основания точно также можно использовать чипсы. Единственный секрет - эту закуску надо быстро съесть, чтобы чипсы не успели размокнуть. Аналогично можно подать икру на огурцах.
Для этого блюда нужно сначала испечь блины или тонкий яичный омлет, затем каждый промазать сливочным сыром и скатать рулетом. Каждый рулет нужно разделить на несколько роллов и уложить на блюдо вертикально, сверху выложить икру.
Также можно испечь драники, на каждый положить немного сливочного сыра, а сверху икру.
Для этой аппетитной закуски нужно нарезать красную слабосоленую или копченую рыбу на длинные тонкие полоски (или сразу купить рыбную нарезку), на край положить ложку взбитого сливочного масла, скрутить рулетики и установить их вертикально на плоскую тарелку. Для более изысканной подачи можно обвязать рулетик луковым пером. Сверху заполнить серединку красной икрой.
Как приготовить: Сначала нужно почистить и отварить кальмары не больше пяти минут. Когда мясо побелеет, его можно доставать. Готовые кальмары нужно нарезать соломкой. Далее нарезать яйца и картошку. Сыр нужно натереть на средней терке. Все ингредиенты необходимо выложить слоями на блюде в таком порядке: кальмары, картофель, яйца, сыр. Между слоями промазать майонезом, посолить. Верхний слой украсить красной икрой.