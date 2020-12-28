Как приготовить русский салат «Оливье» по-царски (РЕЦЕПТ)

Рассказываем захватывающую историю знаменитого салата и делимся рецептом, который понравится и любителям советской кухни, и тем, кто ценит традиции царской России.

Во всем мире этот салат знают как «Русский салат», а в России его называют по фамилии Люсьена Оливье, француза по происхождению. Он родился в Москве и часто готовил на званых обедах для состоятельных горожан. В меню его ресторана «Эрмитаж» была популярная закуска под настойки - «майонез из дичи».

«Майонезом раньше называли блюдо из мяса, рыбы, птицы или дичи. Закуска Люсьена Оливье состояла из мяса рябчиков, раковых шеек, корнишонов и трюфелей - а к ним подавали специальный соус Люсьена Оливье», - рассказывает кулинарный писатель и бренд-шеф московского ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов.

Вскоре закуска стала пользоваться повышенным спросом, а называть ее начали просто по фамилии создателя - Оливье. С конца XIX века рецепт стали публиковать в кулинарных книгах. В советской «Книге о вкусной и здоровой пище» в салате вместо дорогостоящих трюфелей и раковых шеек появились вареные яйца, морковь, яблоко и зеленый горошек.

Такой салат стали называть «Столичный». Одновременно с этим ностальгирующие по привычным блюдам эмигранты восстановили рецепт Люсьена Оливье на свой лад – используя вместо рябчиков колбасу: так мир покорил «Русский салат», он же – привычная всем версия «Оливье».

Бренд-шеф Владислав Пискунов (слева) и салат "Оливье" (справа). Ресторан "Матрешка" Ресторан "Матрешка"

Пискунов готовит салат по рецепту, который совмещает в себе элементы всем известной советской версии салата с «буржуазными излишествами», описанными в дореволюционной литературе.

«Мы уже не представляем себе «Оливье» без моркови, дающей сладость, хотя в оригинальных рецептах ее нет. Зато добавляем такие редкие ныне компоненты, как ланспик (тонкий лист заливного), раковые шейки или каперсы. Они делают салат более праздничным. Главное в «Оливье» – мясо птицы, лучше даже дичи. А все деликатесы, вроде черной икры, абсолютно необязательны», - уверяет шеф.

Рецепт «Оливье» от Владислава Пискунова

Ингредиенты:

(на 1 порцию)

Картофель отварной – 2 шт.

Морковь отварная – 1 шт.

Язык отварной – 40 г

Огурец свежий – 1 шт

Корнишон маринованный – 1 шт

Яйцо куриное отварное – 1 шт

Заправка «провансаль» – 6 г

Заправка «провансаль»:

Майонез – 100 г

Масло оливковое – 40 г

Горчица дижонская – 20 г

Соус Ворчестер – 10 г

Масло трюфельное – 5 г

Украшение:

Раковые шейки - 3 шт

Филе перепелиное - 1 шт

Зелёный горошек – 20 г

Яйцо перепелиное - 2 шт

Ланспик перепелиный – 15 г

Воссоздаем рецепт «Оливье» XIX века, не отказываясь от привычных ингредиентов. Ресторан "Матрешка" Ресторан "Матрешка"

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для заправки, посолить по вкусу.

2. Овощи, язык, яйцо нарезать мелким кубиком.

3. Добавить заправку и перемешать. Выложить на тарелку в форме полукруга.

4. Украсить зелёным горошком, раковыми шейками и лепестками из отварного перепелиного филе.

5. Накрыть тонко залитым ланспиком. Сверху можно добавить лапку перепелки.