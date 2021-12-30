5 самых популярных в России салатов на Новый год

Основа новогоднего стола - салаты, которые чаще всего заправлены майонезом и «взрываются» от калорий. Даже горячее и десерты мало кого волнуют.

1. Оливье

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Появление салата с «Оливье» связано с именем французского повара Люсьена Оливье, который в XIX веке работал в ресторане «Эрмитаж» в Москве и хранил рецепт своего салата в строжайшей тайне. Первоначальный вариант содержал дичь, раков, икру и загадочную заправку. Позже рецепт салата менялся, пропал с русского стола и вернулся только в середине XX века. К этому времени дорогое мясо заменили на докторскую колбасу, а каперсы на соленые огурцы. Салат стал доступным и понятным миллионам советских граждан.

2. Селедка под шубой

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Этот многослойный салат окружен множеством легенд. По одной из них, селедку под шубой делали еще до революции 1917 года. Салат готовили в трактирах, поскольку овощи, колечки лука и масло помогали завуалировать не самое лучшее качество сельди. Кроме того, селедка - хорошая закуска к алкогольным напиткам. По другой версии, салат вскоре после революции придумал московский купец Богомилов. И он наделил все ингредиенты особым смыслом: свекла символизировала революцию, морковь и лук - крестьянство, селедка - пролетариат. Все ингредиенты выложены слоями и обильно пропитаны майонезом.

3. Винегрет

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Точно неизвестно, когда в России стали готовить винегрет (то ли в конце XVIII - то ли в начале XIX века), но он настолько прижился, что его готовят до сих пор и не только по торжественным поводам. Салат заправляют растительным маслом, а не майонезом, что особенно ценно, когда стол ломится от майонезных салатов. Ингредиенты просты: свекла, соленые огурцы, горошек, морковь, картофель.

4. Мимоза

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Салат с желтой крошкой сверху стал завсегдатаем праздничного стола в 1970-е годы. Есть версия, что его придумали повара Абхазии в канун международного женского дня 8 марта. Украшение из тертых яичных желтков сверху - ассоциация с мимозой, которая там растет и является символом женского праздника.

Отдыхавшие в Абхазии дамы по достоинству оценили салат из рыбных консервов, яиц, моркови и картофеля, и увезли рецепт с собой - так он распространился по всей стране. А теперь готовится чаще всего на Новый год.

5. Крабовый салат

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Еще один салат с майонезом появился в СССР в 1980-х. Основными ингредиентами являются крабовые палочки, яйца, огурцы, также добавляют рис и кукурузу. Уже мало кто верит, что в крабовых палочках есть крабовое мясо, но салат все равно кажется «дорогим»«» и вполне подходящим к торжественным случаям.