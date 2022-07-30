Русские сказки в картинах художников

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Виктор Васнецов. Богатыри

Виктор Васнецов. Богатыри

Третьяковская галерея
С конца XIX века многие русские художники были буквально одержимы образами из народных сказок и легенд.

В конце XIX века в России вошел в моду «русский», или «неорусский» стиль - представители самых разных сфер искусства обратились к «корням» и стали искать вдохновение в национальном фольклоре и лубке. Так мотивы народных сказок проникли и в архитектуру (появились здания, похожие на старинные терема), и в музыку, и конечно, в живопись. Тогда же на всю Европу прогремели и знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева, которые также обратились к русским сюжетам в театре. 

Виктор Васнецов (1848-1926), пожалуй, самый известный из художников, обратившийся к сказочной теме - и написавший впечатляющее количество картин на фольклорный сюжеты. Его считают основоположником «неорусского» стиля в живописи. Он начинал как художник-реалист и прошел целый путь до модерна. 

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880

Нижегородский государственный художественный музей
Виктор Васнецов. Богатыри, 1898

Виктор Васнецов. Богатыри, 1898

Третьяковская галерея
Виктор Васнецов. Иван Царевич на сером волке, 1889

Виктор Васнецов. Иван Царевич на сером волке, 1889

Дом-музей В.М. Васнецова
Виктор Васнецов. Царевна-лягушка 1918

Виктор Васнецов. Царевна-лягушка 1918

Дом-музей В.М. Васнецова 

Виктор Васнецов. Кощей Бессмертный, 1926

Виктор Васнецов. Кощей Бессмертный, 1926

Вторым самым известным художником, оставившим огромное «сказочное» наследие, стал Иван Билибин (1876-1942). Он работал и как театральный художник, оформляя оперы на русские сюжеты - «Князь Игорь» Александра Бородина, «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Золотой петушок» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и многие другие. Однако больше всего он прославился и вошел в историю благодаря книжным иллюстрациям к русским сказкам и особенно к сказкам Александра Пушкина, написанным по сюжетам народных.  

Иван Билибин. Иван-царевич и Жар-птица, 1899

Иван Билибин. Иван-царевич и Жар-птица, 1899

Иван Билибин. Баба Яга, 1900 год

Иван Билибин. Баба Яга, 1900 год

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане, 1905

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане, 1905

Иван Билибин. Царевна-лягушка, 1899

Иван Билибин. Царевна-лягушка, 1899

Иван Билибин. Кощей Бессмертный, 1901

Иван Билибин. Кощей Бессмертный, 1901

Обращались к сказочной теме и другие художники. Например, под влиянием знакомства с Виктором Васнецовым, Илья Репин (1844-1930) написал свое знаменитое сказочное полотно о былинном герое Садко, который отправляется на дно морское и по приказу морского царя на смотр невест - морских красавиц.

Илья Репин. Садко, 1876  

Илья Репин. Садко, 1876  

Русский музей

Модернист Михаил Врубель (1856-1910), увлеченно писавший в стиле модернизма и символизма, обращался к библейским сюжетам, падшим ангелам и всяческой мистике, но также и к народным сказочным мотивам. Его жена, Надежда Забела-Врубель, была известной оперной певицей, и выступала в постановках Дягилева на «русскую» тему - «Садко» и «Сказка о царе Салтане». Считается, что под впечатлением от этих спектаклей, Врубель написал свой сказочный цикл. 

Михаил Врубель. Прощание Царя Морского с царевной Волховой. 1898

Михаил Врубель. Прощание Царя Морского с царевной Волховой. 1898

Третьяковская галерея
Михаил Врубель. Царевна-Лебедь, 1900

Михаил Врубель. Царевна-Лебедь, 1900

Третьяковская галерея

Выборочно обращались к сказочной теме и другие художники. Известным театральным художником был Леон Бакст (1866-1924), особенно прославился он эскизами к балету Игоря Стравинского «Жар-птица», премьера которого прошла в парижской Гранд-опера.

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы, 1910

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы, 1910

Сказочная тема присутствовала и в творчестве Сергея Малютина (1859-1937), театрального художника и книжного иллюстратора. 

Сергей Малютин. Кощей, 1904

Сергей Малютин. Кощей, 1904

Сергей Малютин. Морской царь, нач. XX века

Сергей Малютин. Морской царь, нач. XX века

Сергей Малютин.Илья Муромец, 1937

Сергей Малютин.Илья Муромец, 1937

После революции иконописцы из Палеха, известные своими миниатюрами, были вынуждены отказаться от икон и религиозных сюжетов. Но свое мастерство они мастерски переориентировали в русло русских сказок, основав «Артель древней живописи». Теперь их материалов были не доски для икон, а лаковые шкатулки.

Иван Вакуров. «Сказка о рыбаке и рыбке» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Иван Вакуров. «Сказка о рыбаке и рыбке» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Иван Вакуров. «Василиса Прекрасная» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Иван Вакуров. «Василиса Прекрасная» (изображение на почтовой марке 1975 года)

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