Русские сказки в картинах художников

С конца XIX века многие русские художники были буквально одержимы образами из народных сказок и легенд.

В конце XIX века в России вошел в моду «русский», или «неорусский» стиль - представители самых разных сфер искусства обратились к «корням» и стали искать вдохновение в национальном фольклоре и лубке. Так мотивы народных сказок проникли и в архитектуру (появились здания, похожие на старинные терема), и в музыку, и конечно, в живопись. Тогда же на всю Европу прогремели и знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева, которые также обратились к русским сюжетам в театре.

Виктор Васнецов (1848-1926), пожалуй, самый известный из художников, обратившийся к сказочной теме - и написавший впечатляющее количество картин на фольклорный сюжеты. Его считают основоположником «неорусского» стиля в живописи. Он начинал как художник-реалист и прошел целый путь до модерна.

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880 Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Виктор Васнецов. Богатыри, 1898 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Виктор Васнецов. Иван Царевич на сером волке, 1889 Дом-музей В.М. Васнецова Дом-музей В.М. Васнецова

Виктор Васнецов. Царевна-лягушка 1918 Дом-музей В.М. Васнецова Дом-музей В.М. Васнецова

Виктор Васнецов. Кощей Бессмертный, 1926

Вторым самым известным художником, оставившим огромное «сказочное» наследие, стал Иван Билибин (1876-1942). Он работал и как театральный художник, оформляя оперы на русские сюжеты - «Князь Игорь» Александра Бородина, «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Золотой петушок» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и многие другие. Однако больше всего он прославился и вошел в историю благодаря книжным иллюстрациям к русским сказкам и особенно к сказкам Александра Пушкина, написанным по сюжетам народных.

Иван Билибин. Иван-царевич и Жар-птица, 1899

Иван Билибин. Баба Яга, 1900 год

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане, 1905

Иван Билибин. Царевна-лягушка, 1899

Иван Билибин. Кощей Бессмертный, 1901

Обращались к сказочной теме и другие художники. Например, под влиянием знакомства с Виктором Васнецовым, Илья Репин (1844-1930) написал свое знаменитое сказочное полотно о былинном герое Садко, который отправляется на дно морское и по приказу морского царя на смотр невест - морских красавиц.

Илья Репин. Садко, 1876 Русский музей Русский музей

Модернист Михаил Врубель (1856-1910), увлеченно писавший в стиле модернизма и символизма, обращался к библейским сюжетам, падшим ангелам и всяческой мистике, но также и к народным сказочным мотивам. Его жена, Надежда Забела-Врубель, была известной оперной певицей, и выступала в постановках Дягилева на «русскую» тему - «Садко» и «Сказка о царе Салтане». Считается, что под впечатлением от этих спектаклей, Врубель написал свой сказочный цикл.

Михаил Врубель. Прощание Царя Морского с царевной Волховой. 1898 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Михаил Врубель. Царевна-Лебедь, 1900 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Выборочно обращались к сказочной теме и другие художники. Известным театральным художником был Леон Бакст (1866-1924), особенно прославился он эскизами к балету Игоря Стравинского «Жар-птица», премьера которого прошла в парижской Гранд-опера.

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы, 1910

Сказочная тема присутствовала и в творчестве Сергея Малютина (1859-1937), театрального художника и книжного иллюстратора.

Сергей Малютин. Кощей, 1904

Сергей Малютин. Морской царь, нач. XX века

Сергей Малютин.Илья Муромец, 1937

После революции иконописцы из Палеха, известные своими миниатюрами, были вынуждены отказаться от икон и религиозных сюжетов. Но свое мастерство они мастерски переориентировали в русло русских сказок, основав «Артель древней живописи». Теперь их материалов были не доски для икон, а лаковые шкатулки.

Иван Вакуров. «Сказка о рыбаке и рыбке» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Иван Вакуров. «Василиса Прекрасная» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен