12 главных шедевров Михаила Врубеля

Его неповторимый стиль сложно спутать с чем-то другим. Этот гений эпохи романтизма и модерна стал предвестником русского авангарда еще на рубеже XIX-XX веков.

Как и положено дворянскому ребенку, Михаил Врубель с детства обучался разным искусствам. Живопись не была единственным предметом - музыке уделялось не меньше времени и сил. Он очень любил литературу, и в его творчестве много места будут занимать картины-иллюстрации, навеянные фольклором и мифологией, Шекспиром и поэтами-романтиками Гете, Пушкиным, Лермонтовым. Будучи юношей Врубель обожал оперу - позже он сделает немало эскизов к постановкам.

Впервые на его художественный талант обратили внимание, когда он со страстью воспроизводил фреску Микеланджело «Страшный суд», копию которой увидел на выставке. Отец нанял ему педагога по рисованию, но дальше дело не пошло.

Михаил Врубель в 1900 Общественное достояние Общественное достояние

Врубель окончил юридический факультет Петербургского университета, работал репетитором и вел богемный, довольно разгульный образ жизни - и лишь в 24 года он решил поступить в Академию Художеств и профессионально посвятить себя искусству. Первые деньги и признание он получил за масштабную работу по реставрации росписей Кирилловской церкви в Киеве.

Художник был человеком импульсивным, с надрывом - как и его творчество. Он то не покладая рук работал и горел какой-либо навязчивой идеей, то впадал в депрессию и много пил. Общество не принимало его творчеством, называло декадентским или вовсе уродливым. К психическим проблемам добавились физические - в 50 лет Врубель фактически оказался прикован к коляске. Он подолгу лежал в больницах, и после недолгих проблесков улучшения, снова и снова угасал все больше с прочной репутацией сумасшедшего. Врубель умер в 1910 году и на похоронах его поклонник, большой поэт Александр Блок, произнес речь, назвав его «вестником иных миров». Давайте окунемся в эти миры Врубеля.

1. Демон сидящий, 1890

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Идею и образ Демона Врубель вынашивал несколько лет, и это одна из первых работ в типично врубелевском «кристаллическом» стиле. Крупные мазки специальным шпателем привносят ощущение, словно это не живопись, а мозаичное панно - на технику и повлияли мозаики киевских соборов, где он работал. Работа навеяна романтической поэмой «Демон» Михаила Лермонтова. Падший ангел скитается по свету, нигде не находит себе покоя. У Врубеля было свое понимание образа - не злобного, но страдающего и при этом величавого. К поэме Лермонтова Врубель написал также целую серию акварельных иллюстраций.

2. Суд Париса, 1893

Третьяковская Галерея Третьяковская Галерея

В 1889 году Врубель переехал жить в Москву, и здесь состоялась его судьбоносное знакомство с крупным промышленником, меценатом и поклонником искусств, Саввой Мамонтовым. Модерниста и новатора Врубеля в обществе еще не принимали, но Мамонтов обладал тонким художественным чутьем и стал заказывать художнику оформление своего особняка в Москве. Вскоре Врубель стал востребован и среди других любителей искусства. Так для дома семейства Дункер в Москве Врубель исполнил невероятный триптих «Суд Париса», который заказчики, однако, почему-то отвергли.

3. Принцесса Грёза, 1896

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Огромное полотно Врубелю заказал Савва Мамонтов для оформления павильона на всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Картину до выставки не допустила комиссия из Академии Художеств, случился целый скандал (читайте подробнее тут).

Панно М. А. Врубеля «Принцесса Грёза» на фасаде гостинцы Метрополь, Москва NVO (CC BY-SA 2.5) NVO (CC BY-SA 2.5)

Мозаичную копию картины «Принцесса Грёза» Савва Мамонтов заказал для украшения фасада гостиницы Метрополь, которую он в начале 20 века построил в Москве, напротив Большого театра. А сама картина долгие годы хранилась в сценических запасниках Большого театра, а в 2007 году была передана Третьяковской галерее. Специально для нее пришлось реконструировать здание, в результате чего в галерее появился целый зал, посвященный Врубелю.

4. Портрет Саввы Мамонтова, 1897

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Врубель писал не так много портретов реальных людей, однако его благодетель Савва Мамонтов был одним из них. Черный надломанный образ отражает драматизм жизненной ситуации, в которой оказался промышленник. Его, видного мецената, обвинили в слишком больших и ненужных растратах, совсем вскоре после написания портрета его арестовали и судили, правда, оправдали. Но потеряв свои доходы, он вынужден был продавать свое имущество и в том числе множество картин видных художников.

5. Камин «Вольга Святославич и Микула Селянинович», 1899

Игорь Кленовый (CC BY-SA 3.0) Игорь Кленовый (CC BY-SA 3.0)

В усадьбе Саввы Мамонтова, Абрамцево, сформировался целый художественный кружок. Врубель часто гостил там и организовал керамическое производство - по его эскизам он сам и его помощники делали изготавливали печные изразцы, майоликовые панно, скульптуры и другие элементы декора - преимущественно со сказочными и мифологическими мотивами. Этот камин на былинный сюжет получил золотую медаль на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Его копия была выполнена для московского дома Бажанова, полностью выдержанного в стиле модерн.

6. Пан, 1899

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В конце XIX века возникает настоящая мода на «русский» стиль (читайте подробнее тут) - и Врубель был одним из тех, кто возрождал национальный фольклор - и в керамике, и в живописи. И хоть эта картина написана под впечатлением от рассказа французского писателя Анатоля Франса «Святой сатир», Врубель переносит древнегреческого мифического персонажа на русскую почву. Его пан - это скорее леший, потусторонний дух леса, и притаился на фоне типично русского пейзажа.

7. Блюдо «Садко», 1899-1900

Русский музей Русский музей

Врубель оформлял декорации к постановке оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова для частного театра Саввы Мамонтова. Эта сказочная история из русского фольклора вдохновила художника и на создание целой серии майоликовых скульптур - фигуры героев оперы - Садко, Морского царя, царевны и невероятное блюдо со всеми ними и обитателями подводного мира.

8. Царевна-лебедь, 1900

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Подобно пану - царевна-лебедь еще одно сказочное существо, которое существует как будто между мирами. Она то прекрасная девушка, то птица - и художник пытается уловить момент этой метаморфозы. Этого персонажа в опере Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по сказке Пушкина играла жена Врубеля - певица Надежда Забела-Врубель. Впрочем, в этом невероятном образе многие угадывают и замужнюю женщину, в которую Врубель был безответно влюблен до женитьбы.

9. Демон поверженный, 1902

Третьяковская Галерея Третьяковская Галерея

После первого потерянного сидящего демона, Врубель написал еще «Демона летящего», властно парящего над миром - и закончил цикл этим трагически сраженным демоном. Его изломанная фигура на фоне пейзажа Кавказских гор. Работа над этой картиной довела Врубель до очередного срыва и он попал в больницу - он сделал множество эскизов, но и уже готовое полотно бесконечно переделывал. Как вспоминала жена Врубеля, каждый день она с ужасом наблюдала перемены в Демоне - были дни, когда лицо его было страшно, в другие же в нем появлялась «глубокая грусть и новая красота».

10. Шестикрылый серафим, 1904

Русский музей Русский музей

После лермонтовского Демона, столько истерзавшего его, Врубель вновь обращается к сложному существу. Это герой стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» - грозный ангел Серафим - огнеподобный посланник Бога. Он держит в руках меч, которым по Пушкину рассекает грудь герою и вместо сердца вставляет туда огненный уголь, чтобы тот стал пророком и словом жег сердца людей. Художник писал картину уже в очень плохом состоянии, его мучили галлюцинации. Как и с демоном, он бесконечно был недоволен лицом серафима и переделывал его черты.

11. Жемчужная раковина, 1904

Третьяковская Галерея Третьяковская Галерея

Изначально Врубеля занимала лишь переливчатая природа перламутра, и именно ее он пытался изобразить, работая с цветом. Сам художник говорил, что морские царевны появились на картине «случайно», их Врубель словно «увидел» на одном из эскизов. Они дополнили картину, превратив раковину в волшебный грот.

12. После концерта, 1905

Третьяковская Галерея Третьяковская Галерея

Врубель написал множество портретов своей жены, известной певицы Надежды Забелы-Врубель. Это одна из последних картин художника, которая так и не была окончена. На ней изображена уставшая жена, которая раскинулась на кресле возле камина.

Выставка работ Михаила Врубеля проходит в Третьяковской галерее до 8 марта 2022 года.