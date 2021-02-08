5 русских меценатов, повлиявших на мировую культуру

Невозможно представить, как развивалось бы русское искусство, если бы эти богатые и невероятно щедрые предприниматели не поддерживали его материально. Впрочем, и некоторые западные художники обязаны им своей славой.

1. Павел Третьяков (1832-1898)

Илья Репин. Портрет Павла Третьякова Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Имя Павла Третьякова увековечено в названии галереи, которую он сам спроектировал и построил за свои деньги в 1881 году - конечно, это Третьяковская галерея в Москве. Собрание мецената, завещанное им столице, насчитывало более тысячи картин. Свои первые приобретения он сделал, когда ему было чуть больше 20 лет.

У Третьякова была наследственная предпринимательская жилка - он был потомственным купцом. Вместе с младшим братом Сергеем (тоже коллекционером и меценатом) они начали свое успешное дело - сначала открыли магазин, где торговали русскими и зарубежными тканями, а позже построили бумагопрядильные фабрики.

Третьяков скупал картины крупнейших русских художников - Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Клодта, Василия Перова, Ильи Репина. Особое предпочтение коллекционер отдает сюжетам на русскую тематику, в том числе историческим картинам.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Третьяковы активно поддерживали художников-передвижников, которые «выходили в народ», преодолевая засилие академизма. У младшего брата Сергея также была большая коллекция - картины Василия Верещагина, Александра Иванова, Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Василия Поленова. Все они сейчас - жемчужины Третьяковской галереи.

2. Сергей Щукин (1854-1936)

Дмитрий Мельников. Портрет Сергея Щукина ГМИИ им А.С. Пушкина ГМИИ им А.С. Пушкина

Отучившись в Германии, потомственный купец из старообрядческой московской семьи, Сергей Щукин принял руководство торгового дома своего отца «И. В. Щукин с сыновьями».

У Сергея было много братьев - и все они занимались коллекционированием - кто-то собирал русские древности, кто-то западноевропейское искусство. Среди богатых купцов конца XIX - начала XIX века такое хобби было модным.

Эдгар Дега. «Голубые танцовщицы», 1897 ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Сергей часто бывал в Европе, в особенности Париже, где познакомился с импрессионизмом и стал скупать картины еще не слишком известных Поля Сезанна, Анри Матисса - и даже заказывает им картины для своего особняка. Он привозит домой первую в России картину Клода Моне «Скалы в Бель-Иль». Позже Щукин увлекается и постимпрессионизмом и покупает работы Поля Гогена, Ван Гога и раннего Пикассо. Это искусство еще не было понятно и принято обществом, но русскому предпринимателю картины просто нравились - сегодня говорят, что у него был «отличный глаз». Щукин в одном письме подбадривал Матисса: «Публика против Вас, но буду­щее за Вами».

Меценат разместил все купленные картины в своем особняке и открыл его для посетителей - это был фактически один из первых частных музеев западного современного искусства. После революции 1917 году Щукин был вынужден эмигрировать, его коллекцию национализировали большевики и разделили со временем между крупнейшими музеями - Эрмитажем в Петербурге и Пушкинским музеем в Москве.

3. Савва Мамонтов (1841-1918)

Михаил Врубель. Портрет Саввы Мамонтова. 1897 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Мамонтов получил в наследство от отца железнодорожную компанию и начал самым активным образом строить российские железные дороги. Родители дали Савве блестящее образование, он знал несколько языков, с юношества увлекался театром, искусством и литературой.

В 1870 году Савва покупает имение Абрамцево недалеко от Москвы - его прельстила история: усадьба принадлежала русскому писателю Сергею Аксакову, у которого здеьс гостили Николай Гоголь и Иван Тургенев.

Савва создал в Абрамцево, как сказали бы сегодня, культурный кластер с художественными мастерскими - «Абрамцевский художественный кружок». В его усадьбу охотно приезжают русские художники Василий Поленов, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Исаак Левитан, Михаил Врубель.

Илья Репин. Вера Алексеевна Репина на мостике в Абрамцеве, 1879 ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Многие из них были еще молоды и фактически «воспитывались» в Абрамцеве - творили, делали бесконечные этюды, набивали руку, а также написали многие свои знаменитые картины. Кстати, для знаменитой «Девочки с персиками», Серову позировала племянница Саввы Мамонтова.

Валентин Серов. Девочка с персиками, 1887 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Многие картины и скульптуры до сих пор выставлены в Абрамцевском музее, но большинство шедевров попало в Третьяковскую галерею, Русский музей и Театральный музей Бахрушина.

4. Иван Морозов (1871-1921)

Валентин Серов. Портрет Ивана Абрамовича Морозова на фоне натюрморта «Фрукты и бронза» Анри Матисса Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Наследник одной из богатейших купеческих династий, Морозов учился в Швейцарии и сам занимался живописью. Однако художником ему стать было не суждено - отец скончался, и Ивану нужно было возвращаться на родину и заниматься делами бумагопрядильных фабрик. Морозов очень преуспел - особенно много он заработал во время Первой мировой войны, поставляя сукно для военной формы.

Морозову в России обязаны большой коллекцией французской модернистской живописи. Он был страстным коллекционером и тратил на искусство огромные суммы. Вместе со Щукиным не пропускал ни одной крупной выставки в Европе. В итоге собрал более 250 произведений Клода Моне, Анри Матисса, Пьера Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо. Кроме того, Морозов был поклонником русского пейзажа и авангардистской живописи.

Клод Моне. «Бульвар Капуцинок в Париже», 1873 ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Многочисленными картинами он украшал свой московский особняк. Однако, в отличие от Щукина, не открывал коллекцию для посещения. После революции 1917 года его коллекцию также национализируют, открывают в его доме музей, а самого Морозова назначают заместителем хранителя коллекции.

После смерти Ивана часть его коллекции большевики продали на Запад, включая шедевры Поля Сезанна и Винсента Ван Гога. А основная часть была распределена между музеями Москвы и Петербурга.

5. Алексей Бахрушин (1865–1929)

Илья Гринман. Портрет Алексея Бахрушина Театральный Музей им. А.А. Бахрушина Театральный Музей им. А.А. Бахрушина

Еще один потомственный московский купец - Алексей Бахрушин, увлекался театром и коллекционированием вещей с ним связанным. Это костюмы, афиши, эскизы декораций и личные вещи актеров. Кроме того, он находил и покупал старинные музыкальные инструменты, а также редкие издания пьес великих русских драматургов, другие литературные реликвии. Современники даже посмеивались над объектом страсти Бахрушина, не считая его чем-то значимым.

В 1894 году коллекционер решил продемонстрировать свое собрание широкой публике - и с этого времени принято вести отсчет истории самого большого в мире театрального музея. Сейчас он носит имя своего основателя.

Александр Родченко. Эскиз костюма для пьесы "Мы" Театральный Музей им. А.А. Бахрушина Театральный Музей им. А.А. Бахрушина

Жемчужинами собрания стали картины театральных художников Александра Головина, Константина Коровина, сценические наброски, эскизы театральных костюмов Леона Бакста, Александра Бенуа, Александры Экстер, Натальи Гончаровой, и других художников русского авангарда.