25 главных шедевров Третьяковской галереи

Не хватит и целого дня, чтобы осмотреть бесконечные залы двух зданий самого знаменитого музея Москвы. Мы выбрали картины, мимо которых не проходит ни один посетитель.

Мечтой создателя галереи Павла Третьякова была организация крупнейшего публичного музея русского искусства, ведь до него дворяне коллекционировали преимущественно западноевропейскую живопись и скульптуру. Этот успешный купец ввел моду на русских художников и страстно скупал их картины. Мечту он осуществил - даже добавил четыре пристройки к своему особняку в центре Москвы. В 1980-х была построена Новая Третьяковка - специально для искусства XX века.

Собрание музея сегодня насчитывает более 190 тысяч произведений. Давайте взглянем на самые важные из них.

1. Андрей Рублев. Троица. 1411

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

До наших дней сохранилось лишь несколько работ, которые ученые достоверно приписывают легендарному Андрею Рублеву. Икона «Троица» - самая известная и ценная реликвия. Ранее икона находилась в Троице-Сергиевой лавре, а после Революции поступила в собрание Третьяковки.

2. Карл Брюллов. Всадница. 1832

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Карл Брюллов долгое время жил в Италии, и эту картину написал в Милане по заказу графини Юлии Самойловой. Современники восхищались мастерством и изяществом конного портрета. Павел Третьяков купил картину на аукционе, где распродавали имущество Самойловой.

3. Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837—57

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Картину Иванова купил император Александр II и отдал в дар Румянцевскому музею, откуда в 1924 году она поступила в Третьяковскую галерею. Для масштабного полотна размером 5.4 x 7.5 метров в галерее даже построили отдельный зал.

4. Павел Федотов. Завтрак аристократа, 1849-50

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Федотов - настоящий мастер жанровой живописи. В каждом полотне можно бесконечно наблюдать детали, практически как на работах малых голландцев.

5. Константин Флавицкий. Княжна Тараканова. 1864

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из первых работ, которые Третьяков купил для галереи. На ней изображен исторический сюжет о княжне Таракановой, которая выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы - и была заключена в Петропавловскую крепость, где согласно легенде умерла во время наводнения. Мы видим подступающую воду, крыс и отчаяние на лице арестантки.

6. Василий Перов. Тройка (Ученики мастеровые везут воду). 1866

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Перов был одним из первых, кто писал полотна на социальные темы и мастерски поднимал острые вопросы. Страдающие дети, везущие тяжелые бочки с водой и общий тон картины говорит о безысходности положения. Третьяков купил картину сразу после того, как художник закончил работать над ней.

7. Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Верещагин был военным и прославился как художник- баталист. Это полотно он написал после поездки по Средней Азии. Замысел картины связан с легендой о монгольском хане Тамерлане, который оставлял на поле битвы такие горы черепов. «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим», гласит надпись на раме картины.

8. Алексей Саврасов. Грачи прилетели. 1871

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Этот пейзаж считается новаторским в русском искусстве. Никто до Саврасова не изображал природу так реалистично «грустно». Серые березы, весеннее половодье и церквушка - современники считали, что художник отразил саму русскую душу. Чтобы купить эту картину, Павел Третьяков специально ездил к Саврасову в Ярославль.

9. Архип Куинджи. Березовая роща, 1879

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Куинджи считается настоящим мастером по работе со светом. Картина вся написана зеленым цветом и художник играет с контрастом солнечных пятен и глубины тени. Полотно было выставлено на выставке художников-передвижников, после которой ее сразу купил Третьяков.

10. Виктор Васнецов. Аленушка, 1881

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В Третьяковке хранится несколько работ главного художника фольклориста, и одна из самых известных -«Богатыри». Васнецов долго вынашивал замысел «Аленушки» и однажды у пруда в усадьбе Абрамцево случайно увидел простоволосую крестьянку, тогда сформировался сюжет картины, от которой по словам самого автора «особым русским духом веяло».

11. Иван Крамской. Неизвестная. 1883

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

На одном из самых известных произведений Крамского изображена девушка в открытом экипаже на Невском проспекте в Петербурге. Историки до сих пор гадают, кто послужил художники моделью.

12. Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1884-87

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Мощная многофигурная композиция изображает исторический факт - в качестве наказания за отказ принять церковную реформу в монастырь отправляют закованную в кандалы боярыню, а она показывает толпе старообрядческий знак - двуперстие. Третьяков купил картину на выставке, и полотно размером 3 × 5.8 метров занимает особое место в галерее.

13. Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Во многом благодаря картине Репина поддерживается легенда, что царь Иван Грозный убил своего сына, в гневе нанеся ему удар посохом в висок. Император Александр III даже запретил жуткую картину к показу, но Третьяков все равно ее купил, а позже императора убедили снять цензурный запрет с полотна.

14. Валентин Серов. Девочка с персиками, 1887

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из самых известных картин живописца была написана в Абрамцево, а позировала для нее дочь мецената Саввы Мамонтова. Причина любви к ней зрителей - в невероятной свежести и беззаботности детства, которыми буквально светится картина. Портрет был куплен галереей в 1929 году у потомков Мамонтовых.

15. Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Вечнозеленый хвойный лес - излюбленный мотив художника Шишкина. Медвежат на картине изобразил другой художник, Константин Савицкий, но позже снял свою подпись и отказался от авторских прав. Сюжет картины знаком каждому, ведь еще в СССР ее растиражировали на обертке конфет «Мишка косолапый».

16. Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1890

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Картина изображает очень важный для церковной истории сюжет и открывает цикл работ о жизни преподобного Сергия Радонежского. В миру его звали Варфоломеем, когда он был мальчиком, ему не давалась грамота, пока он не встретил случайно монаха, который преисполнил его мудростью… Художник считал картину вершиной своего творчества. Третьяков купил ее на выставке передвижников.

17. Михаил Врубель. Демон (сидящий), 1890

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одному из самых мистических художников в Третьяковке посвящен целый зал. Это лишь один из врубелевских демонов и шедевр русского символизма. Картина олицетворяет вечную борьбу мятежного духа: красивый и могучий демон с печалью смотрит на мир вокруг, который меняется и словно преломляется кристаллами. В Третьяковку картина поступила после революции из частной коллекции.

18. Исаак Левитан. Над вечным покоем, 1894

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Ученик Саврасова, автора «Грачи прилетели», Левитан перенял и довел до совершенства его видение русского пейзажа, меланхоличного и щемящего душу. Картина считается одной из самых «русских» в живописи.

19. Наталия Гончарова. Автопортрет с желтыми лилиями. 1907

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Амазонка русского авангарда вместе с мужем Михаилом Ларионовым состояла в разных прогрессивных художественных обществах и принимала участие во множестве модернистских выставок как в России, так и в Европе. Автопортрет отражает увлечение Гончаровой экспрессионизмом.

20. Зинаида Серебрякова. За туалетом. Автопортрет. 1909

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Серебрякова писала картины, преисполненные нежности - девушек, крестьянок, идиллические пейзажи и членов семьи. Этот автопортрет в зеркале современники высоко оценили и назвали свежей, милой и высокохудожественной работой.

21. Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Петров-Водкин - художник, переосмысливший русскую иконопись. Современники интерпретировали картину по-разному, но на заре русской революции считалось, что красный конь символизирует новый путь России. Полотно долгое время находилось в Швеции, а в Третьяковку поступило лишь в 1961 году из частных рук.

22. Василий Кандинский. Композиция VII. 1913

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Главный русский абстракционист долгие годы жил и работал в Германии. Он был одним из первых художников, кто отказался от фигуративности и решил сделать акцент на цвет. «Цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу». Искусствоведы считают эту композицию вершиной творчества Кандинского и находят там комбинацию тем: и воскрешение из мертвых, и Судный День, и Всемирный Потоп, и Райский Сад.

23. Казимир Малевич. Черный квадрат, 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Самая известная и самая скандальная картина русского авангарда стала настоящим фурором выставки футуристов, где была впервые показана. Ее повесили в «красном углу», где обычно в доме располагают иконы. В 2015 году рентгеновские исследования показали, что под конечным изображением прячется еще несколько слоев и первоначально картина выглядела как кубофутуристическая композиция. Но в процессе размышления о форме и цвете в живописи, автор пришел к полному supremus - то есть доминированию цвета. Позже автор сделал еще несколько версий картин - одну специально для Третьяковской галереи, потому что оригинал покрылся мелкими трещинами.

24. Борис Кустодиев. Большевик, 1920

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кустодиев прежде всего известен сценами из русской купеческой и деревенской жизни, написанными яркими красками - его внимание приковано к старинным городам, церквям и народным гуляниям. «Большевик» - поздняя работа автора и отражение его впечатлений от революции 1917 года, которую он наблюдал из окна дома, прикованный к инвалидной коляске.

25. Александр Дейнека. Будущие летчики, 1938

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Дейнека - один из самых известных советских художников, автор многих пропагандистских работ в отчетливо плакатном стиле. Его «Будущие летчики» - одна из самых эмблематичных картин советского официального направления в искусстве, известного как соцреализм.