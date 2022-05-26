По Транссибирской магистрали за 5 минут (ИНФОГРАФИКА)

Вы можете потратить почти неделю, чтобы проехать на поезде от Москвы до Владивостока. Или прочитать этот материал.

Антон Романов Антон Романов

Проехать по Транссибу – самой длинной железной дороге в мире – мечтают многие путешественники как в России, так и за рубежом. Но не всем доступна столь долгая и непростая поездка. Поэтому приглашаем вас в более короткое интерактивное путешествие. А еще это бесплатно.

1. Москва

Антон Романов Антон Романов

Отправляемся с Ярославского вокзала, похожего на сказочный терем. Здание выполнено в 1900-х годах по проекту Федора Шехтеля, мастера русского стиля и модерна.

Ярославский вокзал в Москве Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

2. Урал

Антон Романов Антон Романов

Спустя сутки пути преодолеваем «хребет России».

Гора Денежкин Камень. Здесь же находится одноименный заповедник Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0) Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0)

Столица Урала - Екатеринбург, крупный индустриальный миллионник, родина Бориса Ельцина и русского рока.

«Городок чекистов» в Екатеринбурге Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

3. Тюмень

Антон Романов Антон Романов

Добро пожаловать в Западную Сибирь и «нефтяную» столицу России - Тюмень (и ее церкви в необычном стиле «сибирское барокко», читайте подробнее о них тут).

Спасская Церковь в Тюмени veta.bahareva (CC BY-SA 4.0) veta.bahareva (CC BY-SA 4.0)

4. Омск

Антон Романов Антон Романов

В Омске провел четыре года ссылки Федор Достоевский. А еще тут самое короткое метро в мире - в нем всего одна станция.

Дмитрий Феоктистов / TASS Дмитрий Феоктистов / TASS

Как жители Омска используют свою единственную станцию метро? Читайте тут.

5. Обь

Антон Романов Антон Романов

Строителям Транссиба пришлось возвести мост через Обь. Вокруг него и железнодорожной станции постепенно стали строить будущий город-миллионник Новосибирск.

Метромост через Обь Фёдор Филатов (CC BY-SA 4.0) Фёдор Филатов (CC BY-SA 4.0)

6. Красноярск

Антон Романов Антон Романов

Проезжаем через могучий Енисей и город с десятирублевой купюры. А еще тут есть чудо природы - парк «Красноярские Столбы» - и многое другое.

Красноярские Столбы Legion Media Legion Media

Читайте советы от местных о том, что посмотреть в Красноярске.

7. Байкал

Антон Романов Антон Романов

Полтора часа поезд идет прямо по берегу озера, от станции Слюдянка, ничем не примечательной, кроме невероятного вокзала из белого и розового мрамора.

Кругобайкальская железная дорога Legion Media Legion Media

Два больших города на подступах к Байкалу - Иркутск и Улан-Удэ. Первый известен как место ссылки декабристов, а во втором - столице Бурятии есть уникальный памятник - огромная голова Ленина (которому скульпторы, кстати, придали бурятские черты лица).

8. Хинганские тоннели

Антон Романов Антон Романов

После Байкала путника ждут горы. Много гор. Между станциями Архара и Известковая расположен Малый Хинганский хребет.

Один из Хинганских тоннелей Бамтоннельпроект

Через него на расстоянии 154 км проходит 7 тоннелей, причем самый длинный из них - более 2 км.

9. Хабаровск

Антон Романов Антон Романов

Мы на самой границе с Китаем. Мост через Амур - настоящее инженерное чудо!

Хабаровский мост или «Амурское чудо» Legion Media Legion Media

Мы почти у цели.

10. Владивосток - Ура!

Антон Романов Антон Романов

Мы добрались до конца пути! Поздравляем.

Золотой мост Takuya ASADA (CC BY 2.0) Takuya ASADA (CC BY 2.0)

Кстати, вокзал во Владивостоке - реплика московского. Так архитектурный облик Транссиба выглядит завершенным.

Вокзал Владивосток Legion Media Legion Media

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