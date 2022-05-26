По Транссибирской магистрали за 5 минут (ИНФОГРАФИКА)

Проехать по Транссибу – самой длинной железной дороге в мире – мечтают многие путешественники как в России, так и за рубежом. Но не всем доступна столь долгая и непростая поездка. Поэтому приглашаем вас в более короткое интерактивное путешествие. А еще это бесплатно.
Отправляемся с Ярославского вокзала, похожего на сказочный терем. Здание выполнено в 1900-х годах по проекту Федора Шехтеля, мастера русского стиля и модерна.
Ярославский вокзал в МосквеSergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)
Спустя сутки пути преодолеваем «хребет России».
Гора Денежкин Камень. Здесь же находится одноименный заповедникStolpeli3 (CC BY-SA 3.0)
Столица Урала - Екатеринбург, крупный индустриальный миллионник, родина Бориса Ельцина и русского рока.
«Городок чекистов» в ЕкатеринбургеПавел Лисицын/Sputnik
Добро пожаловать в Западную Сибирь и «нефтяную» столицу России - Тюмень (и ее церкви в необычном стиле «сибирское барокко», читайте подробнее о них тут).
Спасская Церковь в Тюмениveta.bahareva (CC BY-SA 4.0)
В Омске провел четыре года ссылки Федор Достоевский. А еще тут самое короткое метро в мире - в нем всего одна станция.
Как жители Омска используют свою единственную станцию метро? Читайте тут.
Строителям Транссиба пришлось возвести мост через Обь. Вокруг него и железнодорожной станции постепенно стали строить будущий город-миллионник Новосибирск.
Метромост через ОбьФёдор Филатов (CC BY-SA 4.0)
Проезжаем через могучий Енисей и город с десятирублевой купюры. А еще тут есть чудо природы - парк «Красноярские Столбы» - и многое другое.
Красноярские СтолбыLegion Media
Читайте советы от местных о том, что посмотреть в Красноярске.
Полтора часа поезд идет прямо по берегу озера, от станции Слюдянка, ничем не примечательной, кроме невероятного вокзала из белого и розового мрамора.
Кругобайкальская железная дорогаLegion Media
Два больших города на подступах к Байкалу - Иркутск и Улан-Удэ. Первый известен как место ссылки декабристов, а во втором - столице Бурятии есть уникальный памятник - огромная голова Ленина (которому скульпторы, кстати, придали бурятские черты лица).
После Байкала путника ждут горы. Много гор. Между станциями Архара и Известковая расположен Малый Хинганский хребет.
Один из Хинганских тоннелейБамтоннельпроект
Через него на расстоянии 154 км проходит 7 тоннелей, причем самый длинный из них - более 2 км.
Мы на самой границе с Китаем. Мост через Амур - настоящее инженерное чудо!
Хабаровский мост или «Амурское чудо»Legion Media
Мы почти у цели.
Мы добрались до конца пути! Поздравляем.
Золотой мостTakuya ASADA (CC BY 2.0)
Кстати, вокзал во Владивостоке - реплика московского. Так архитектурный облик Транссиба выглядит завершенным.
Вокзал ВладивостокLegion Media
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