Традиционный костюм в картинах русских художников

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Многие живописцы в России серьезно подходили к достоверности изображаемых людей прошлого. Поэтому их работы и сегодня можно использовать как наглядное пособие для изучения народного костюма.

Иван Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки, 1784

Третьяковская галерея

Бывший крепостной крестьянин, художник Иван Аргунов писал портреты даже царственных особ - но дерзнул отдать дань корням и изобразить девушку в народном костюме и с такой интересной формой кокошника. 

Алексей Венецианов. Весна. На пашне, 1820-е

Третьяковская галерея

Одним из первых, кто обратился в своих картинах к теме крестьянства, был Алексей Венецианов. На его самом известном полотне изображена девушка в традиционном наряде - рубашка и сарафан с поясом. На голове у нее одна из разновидностей кокошника. Девушка Венецианова ступает по земле босиком, словно античная богиня, но крестьянки скорее всего ходили бы по пашне в лаптях.

Неизвестный художник. Крестьянка в кокошнике

Частное собрание

Эта крестьянка словно сошла с картины Венецианова, на ней также рубаха и сарафан, а также самый простой вариант кокошника. 

Алексей Венецианов. Захарка, 1825

Третьяковская галерея

Крестьянский мальчик на этой картине носит на голове шапку-мурмолку с откидным меховым краем. 

Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1884—1887

Третьяковская галерея

Самые разные кафтаны, платки, шубы, «душегреи» и другие предметы зимней одежды можно разглядеть на историческом полотне Сурикова. 

Третьяковская галерея

Николай Ярошенко. Крестьянин в лесу, 1880

Общественное достояние

Пример мужского крестьянского костюма. На мужчине надет летний кафтан-«зипун», на ногах у него лапти, которые веревкой подвязаны вокруг белых повязок-онучей, они служили чем-то вроде носков. На голове вовсе не английская шляпа-цилиндр, а русская народная шапка - гречишник.

Виктор Васнецов. Боярышня, 1884

Общественное достояние

В этом стилизованном под старину портрете главный сказочный живописец Виктор Васнецов изобразил очень интересный головной убор - на девушке высокий «однорогого» кокошника, богато расшитый бисером, а сверху кокошника надет «убрус», расшитое узорами полотно. 

Виктор Васнецов. Царевна-лягушка, 1918

Дом-музей В.М. Васнецова

В русском костюме было много видов верхней одежды с длинными рукавами («опашень»), который порой были до самого пола, при этом руки продевались в специальные прорези - иногда прямо от плеча. В народной сказке про царевну-лягушку из таких волшебных рукавов вылетают лебеди и еще много чего.  

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880

Нижегородский государственный художественный музей

У сказочного Ивана-царевича также одежды с прорезями для рук - его вариант называется «ферязь». 

Клавдий Лебедев. Боярская свадьба, 1883

Третьяковская галерея

Разнообразие богатых праздничных нарядов у бояр: шубы, кафтаны-зипуны, меховые накидки. У всех женщин непременно покрыта голова, а у невесты расшитых кокошник с длинным тканым убрусом поверх. А у жениха к атласному кафтану пристегнут стоячий воротник-«ожерелье», расшитый жемчугом.

Василий Суриков. Портрет Натальи Федоровны Матвеевой, 1909

Харьковский художественный музей

Кокошники были невероятно разнообразны - их формы и размеры могли быть разными даже в соседних областях России. Поэтому не мудрено, что художники много обращались к этому головному убору. Эта девушка у Сурикова носит жемчужный венец - тонкая полоска жемчуга подвязывала лентами косу или узел из волос. 

Константин Маковский. Молодая боярыня и Боярышня в кокошнике

Общественное достояние

Художник Константин Маковский написал огромное количество портретов боярышень в самых разных «коронах». На картине слева боярыня в кичке - праздничной головном уборе замужней женщины, а справа - праздничный кокошник. 

Константин Маковский. Боярышня у окна, 1890-е

Нижегородский государственный художественный музей

Эта барышня сидит с прялкой лишь для виду, показать какая она хорошая хозяйка и рукодельница. Богатый же ее наряд говорит о том, что она ждет важных гостей, скорее всего к ней придут свататься. Такой кокошник-гребень и нарядную верхнюю одежду «опашень» с широкими рукавами носили лишь по особым случаям. 

Константин Маковский. За чаем, 1914

Ульяновский областной художественный музей

И еще один нарядный вариант кокошника. 

Михаил Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой. 1885

Общественное достояние

В загадочный кокошник с жемчужной «вуалью» нарядил свою модель Нестеров. 

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1889-90

Третьяковская галерея

На историческом полотне о будущем Сергее Радонежском Нестеров изобразил традиционный мужской наряд. На мальчике - рубашка косоворотка (косой ворот нужен был, чтобы крестик не выпадал во время полевых работа), пояс, штаны свободного кроя, заправленные в высокие сапоги. 

Андрей Рябушкин. Воскресный день, 1889

Новгородский государственный объединённый музей-заповедник

Художник показал несколько нарядов людей, идущих с воскресной службы из церкви. Справа богатый боярин идет в зимнем кафтане «кожухе». Девушка по середине надела короткий меховой шугай поверх на теплый длинный опашень с рядом пуговиц. На молодце слева мы видим богато расшитый кафтан и накидку с воротником.

Андрей Рябушкин. Боярышня XVII века, 1903

Русский музей

Такой высокий головной убор из меха назывался горлатная шапка, носили его и мужчины, и женщины на Руси, но только знатные и богатые. Верхняя одежда боярышни - шубка, это разновидность зимней шубы опять-таки с прорезями для рук. Ладони девушка спрятала в меховую муфту. 

Илья Репин. Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году (1879)

Третьяковская галерея

Особы царской семьи одевались в одежды того же кроя, что и представители бояр и знати. Но ткани были куда дороже, украшения и пуговицы были из драгоценных камней. Узницу в этой властной царевне выдают разве что распущенные небрежные волосы и замученный вид. 

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