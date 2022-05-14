Традиционный костюм в картинах русских художников

Многие живописцы в России серьезно подходили к достоверности изображаемых людей прошлого. Поэтому их работы и сегодня можно использовать как наглядное пособие для изучения народного костюма.

Иван Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки, 1784

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Бывший крепостной крестьянин, художник Иван Аргунов писал портреты даже царственных особ - но дерзнул отдать дань корням и изобразить девушку в народном костюме и с такой интересной формой кокошника.

Алексей Венецианов. Весна. На пашне, 1820-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одним из первых, кто обратился в своих картинах к теме крестьянства, был Алексей Венецианов. На его самом известном полотне изображена девушка в традиционном наряде - рубашка и сарафан с поясом. На голове у нее одна из разновидностей кокошника. Девушка Венецианова ступает по земле босиком, словно античная богиня, но крестьянки скорее всего ходили бы по пашне в лаптях.

Неизвестный художник. Крестьянка в кокошнике

Частное собрание Частное собрание

Эта крестьянка словно сошла с картины Венецианова, на ней также рубаха и сарафан, а также самый простой вариант кокошника.

Алексей Венецианов. Захарка, 1825

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Крестьянский мальчик на этой картине носит на голове шапку-мурмолку с откидным меховым краем.

Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1884—1887

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Самые разные кафтаны, платки, шубы, «душегреи» и другие предметы зимней одежды можно разглядеть на историческом полотне Сурикова.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Николай Ярошенко. Крестьянин в лесу, 1880

Общественное достояние Общественное достояние

Пример мужского крестьянского костюма. На мужчине надет летний кафтан-«зипун», на ногах у него лапти, которые веревкой подвязаны вокруг белых повязок-онучей, они служили чем-то вроде носков. На голове вовсе не английская шляпа-цилиндр, а русская народная шапка - гречишник.

Виктор Васнецов. Боярышня, 1884

Общественное достояние Общественное достояние

В этом стилизованном под старину портрете главный сказочный живописец Виктор Васнецов изобразил очень интересный головной убор - на девушке высокий «однорогого» кокошника, богато расшитый бисером, а сверху кокошника надет «убрус», расшитое узорами полотно.

Виктор Васнецов. Царевна-лягушка, 1918

Дом-музей В.М. Васнецова Дом-музей В.М. Васнецова

В русском костюме было много видов верхней одежды с длинными рукавами («опашень»), который порой были до самого пола, при этом руки продевались в специальные прорези - иногда прямо от плеча. В народной сказке про царевну-лягушку из таких волшебных рукавов вылетают лебеди и еще много чего.

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

У сказочного Ивана-царевича также одежды с прорезями для рук - его вариант называется «ферязь».

Клавдий Лебедев. Боярская свадьба, 1883

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Разнообразие богатых праздничных нарядов у бояр: шубы, кафтаны-зипуны, меховые накидки. У всех женщин непременно покрыта голова, а у невесты расшитых кокошник с длинным тканым убрусом поверх. А у жениха к атласному кафтану пристегнут стоячий воротник-«ожерелье», расшитый жемчугом.

Василий Суриков. Портрет Натальи Федоровны Матвеевой, 1909

Харьковский художественный музей Харьковский художественный музей

Кокошники были невероятно разнообразны - их формы и размеры могли быть разными даже в соседних областях России. Поэтому не мудрено, что художники много обращались к этому головному убору. Эта девушка у Сурикова носит жемчужный венец - тонкая полоска жемчуга подвязывала лентами косу или узел из волос.

Константин Маковский. Молодая боярыня и Боярышня в кокошнике

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Художник Константин Маковский написал огромное количество портретов боярышень в самых разных «коронах». На картине слева боярыня в кичке - праздничной головном уборе замужней женщины, а справа - праздничный кокошник.

Константин Маковский. Боярышня у окна, 1890-е

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Эта барышня сидит с прялкой лишь для виду, показать какая она хорошая хозяйка и рукодельница. Богатый же ее наряд говорит о том, что она ждет важных гостей, скорее всего к ней придут свататься. Такой кокошник-гребень и нарядную верхнюю одежду «опашень» с широкими рукавами носили лишь по особым случаям.

Константин Маковский. За чаем, 1914

Ульяновский областной художественный музей Ульяновский областной художественный музей

И еще один нарядный вариант кокошника.

Михаил Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой. 1885

Общественное достояние Общественное достояние

В загадочный кокошник с жемчужной «вуалью» нарядил свою модель Нестеров.

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1889-90

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

На историческом полотне о будущем Сергее Радонежском Нестеров изобразил традиционный мужской наряд. На мальчике - рубашка косоворотка (косой ворот нужен был, чтобы крестик не выпадал во время полевых работа), пояс, штаны свободного кроя, заправленные в высокие сапоги.

Андрей Рябушкин. Воскресный день, 1889

Новгородский государственный объединённый музей-заповедник Новгородский государственный объединённый музей-заповедник

Художник показал несколько нарядов людей, идущих с воскресной службы из церкви. Справа богатый боярин идет в зимнем кафтане «кожухе». Девушка по середине надела короткий меховой шугай поверх на теплый длинный опашень с рядом пуговиц. На молодце слева мы видим богато расшитый кафтан и накидку с воротником.

Андрей Рябушкин. Боярышня XVII века, 1903

Русский музей Русский музей

Такой высокий головной убор из меха назывался горлатная шапка, носили его и мужчины, и женщины на Руси, но только знатные и богатые. Верхняя одежда боярышни - шубка, это разновидность зимней шубы опять-таки с прорезями для рук. Ладони девушка спрятала в меховую муфту.

Илья Репин. Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году (1879)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Особы царской семьи одевались в одежды того же кроя, что и представители бояр и знати. Но ткани были куда дороже, украшения и пуговицы были из драгоценных камней. Узницу в этой властной царевне выдают разве что распущенные небрежные волосы и замученный вид.

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