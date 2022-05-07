Дети в русской живописи (КАРТИНЫ)

Эрмитаж, Третьяковская галерея
Идиллические пастушки, крестьянские босоногие девчонки и избалованные дворянские отпрыски - художники просто обожали детские образы. Вот самые примечательные примеры из двух веков русского искусства.
Василий Тропинин. Портрет Арсения Васильевича Тропинина, 1818
Василий Тропинин. Мальчик с щегленком (1825) и Мальчик с мертвым щегленком (1829)
Ивановский областной художественный музей
Орест Кипренский. Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке, 1819
Алексей Венецианов. «Вот-те и батькин обед!» 1824
Алексей Венецианов. Захарка, 1825
Алексей Венецианов. Спящий пастушок, 1823-26
Карл Брюллов. Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, 1830
Карл Брюллов. Всадница, 1832
Василий Перов. Мальчик-мастеровой. 1865
Ульяновский областной художественный музей
Василий Перов. Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. 1866
Константин Маковский. Маленькие шарманщики у забора зимой, 1868
Константин Маковский. Дети, бегущие от грозы, 1872
Константин Маковский. Портрет великой княжны Марии Николаевны, 1905
Владимир Маковский. Крестьянские дети. 1890
Харьковский художественный музей
Василий Верещагин. Дети племени солонов. 1869-1870
Илья Репин. На меже. В. А. Репина с детьми идёт по меже. 1879
Илья Репин. Стрекоза. Портрет В.И.Репиной, дочери художника, 1884
Иван Шишкин. Дети в лесу, 1882
Валентин Серов. Девочка с персиками. 1887
Валентин Серов. Дети (Саша и Юра Серовы). 1899
Карл Лемох. Новое знакомство, 1885
Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889—1890
Карл Лемох. Двое крестьянских девочек, 1892
Карл Лемох. Варька, 1893
Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
Алексей Степанов. Дети на хворосте. 1899
Ульяновский областной художественный музей
Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914
Александр Дейнека. Будущие летчики, 1938
Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952
Аркадий Пластов. Весна. 1954
Татьяна Яблонская. Утро. 1954
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