Дети в русской живописи (КАРТИНЫ)

Идиллические пастушки, крестьянские босоногие девчонки и избалованные дворянские отпрыски - художники просто обожали детские образы. Вот самые примечательные примеры из двух веков русского искусства.

Василий Тропинин. Портрет Арсения Васильевича Тропинина, 1818

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Тропинин. Мальчик с щегленком (1825) и Мальчик с мертвым щегленком (1829)

Ивановский областной художественный музей Ивановский областной художественный музей

Орест Кипренский. Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке, 1819

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Алексей Венецианов. «Вот-те и батькин обед!» 1824

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Алексей Венецианов. Захарка, 1825

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Алексей Венецианов. Спящий пастушок, 1823-26

Русский музей Русский музей

Карл Брюллов. Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, 1830

Русский музей Русский музей

Карл Брюллов. Всадница, 1832

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Перов. Мальчик-мастеровой. 1865

Ульяновский областной художественный музей Ульяновский областной художественный музей

Василий Перов. Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. 1866

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Константин Маковский. Маленькие шарманщики у забора зимой, 1868

Частное собрание Частное собрание

Константин Маковский. Дети, бегущие от грозы, 1872

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Константин Маковский. Портрет великой княжны Марии Николаевны, 1905

Эрмитаж Эрмитаж

Владимир Маковский. Крестьянские дети. 1890

Харьковский художественный музей Харьковский художественный музей

Василий Верещагин. Дети племени солонов. 1869-1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Илья Репин. На меже. В. А. Репина с детьми идёт по меже. 1879

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Илья Репин. Стрекоза. Портрет В.И.Репиной, дочери художника, 1884

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Иван Шишкин. Дети в лесу, 1882

Иван Шишкин Иван Шишкин

Валентин Серов. Девочка с персиками. 1887

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Валентин Серов. Дети (Саша и Юра Серовы). 1899

Русский музей Русский музей

Карл Лемох. Новое знакомство, 1885

Русский музей Русский музей

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889—1890

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Карл Лемох. Двое крестьянских девочек, 1892

Частное собрание Частное собрание

Карл Лемох. Варька, 1893

Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"

Алексей Степанов. Дети на хворосте. 1899

Ульяновский областной художественный музей Ульяновский областной художественный музей

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Дейнека. Будущие летчики, 1938

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Аркадий Пластов. Весна. 1954

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Татьяна Яблонская. Утро. 1954

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

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