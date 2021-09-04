Россия и русские глазами иностранных художников (КАРТИНЫ)

Зарубежные живописцы много рисовали нашу страну. Одних привлекали щедрые гонорары и почести, ожидавшие их при дворе, других вдохновляла необычность российских городов, деревень и пейзажей.

В Российской Империи работало огромное количество иностранных художников с начала XVIII века и до первой половины XIX века. Это явление даже имеет получило название «Россика». Западноевропейские живописцы по сути сформировали светское искусство в России.

Адриан Шхонебек. Корабль «Гото Предестинация». 1701

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Голландский художник был одним из первых иностранцев, кого Петр I пригласил в Россию. Он известен батальными гравюрами и картами, а также изображением первых кораблей нового русского флота, который строил Петр.

Иоганн Таннауэр. Пётр I в Полтавской битве. 1737

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Победа России в Полтавской битве означала по сути успех во всей Северной войне, которая даровала стране выход к морю и несколько новых территорий в придачу. Немецкий художник изобразил Петра в героическом конном портрете, а крылатая Ника венчает его лавровым венком победителя.

Жан-Марк Натье. Портрет Петра I и портрет Екатерины I. 1717

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Кисти французского художника принадлежат портреты многих представителей русской знати, но особенно известно изображение Петра I и его жены, ставшей императрицей, Екатерины I.

Луи Каравак. Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны, 1717

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Французскому художнику Петр I доверял писать не только собственные портреты, но и портреты своих детей и внуков. Он также работал над батальными полотнами для дворцов Петербурга, а также был одним из первых иностранцев, кто писал иконы для православных церквей.

Иоганн Генрих Ведекинд. Портрет Петра II и портрет Анны Иоанновны. 1730-е

Самарский областной художественный музей Самарский областной художественный музей

Немецкий живописец был придворным портретистом шведского короля Карла XII, однако, много писал и по заказу Петра I и последующих императоров и императриц. Для русского искусства он считается одним из основоположников светского портретного жанра.

Жан-Батист Лепренс. Русская колыбель. 1764

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Французский художник был представителем стиля рококо, который так любила императрица Елизавета Петровна. Она отправила Лепренса в путешествие по России, откуда он привез целую серию зарисовок и «русских типов».

Элизабет Виже-Лебрен. Портрет дочерей императора Павла I. 1796

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Любимая художница королевы Марии-Антуанетты после Французской Революции покинула родину и некоторое время путешествовала. В 1790-х в том числе успела пожить в России, где писала портреты знатных особ и членов царской семьи.

Жерар Делабарт. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. 1797

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Благодаря детальным гравюрам этого французского живописца, можно рассмотреть пейзажи Москвы до разрушительного пожара 1812 года во время войны с Наполеоном.

Бенжамен Патерсен. Вид Петербурга в день столетнего юбилея, 1803

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Шведский художник написал более 100 пейзажами с видами Петербурга. Большая коллекция хранится в Эрмитаже, демонстрируя, как сильно изменился город за два века.

Карл фон Кюгельген. Вид пещерных скал близ Качикалена. Крым. 1824 год

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Немецкие художники братья Карл и Герхард фон Кюгельны прибыли в Россию по приглашению Павла I, получили российское подданство и стали придворными живописцами. Они были среди первых, кто написал пейзажи из только что присоединенных новых территорий - Крыма, Финляндии и Эстонии.

Огюст Кадоль. Собор Троице-Сергиевской лавры. Первая половина XIX в.

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Французский художник написал целую серию видов Москвы, изданную в Париже в 1825 году отдельным альбомом. Кроме того, он выполнил несколько картин в знаменитой Троице-Сергиевой Лавре, монастыре недалеко от Москвы.

Джордж Доу. Портреты Александра I, Михаила Кутузова, Михаила Барклая-де-Толли. 1826-29

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Английский художник наиболее всего известен портретами героев войны 1812 года против наполеоновской Франции. Всего он написал более 300 изображений, в том числе большие портреты Александра I и полководцев - Михаила Кутузова и Михаила Барклая-де-Толли

Андре Дюран. Вид села между Новгородом и Тверью. 1839

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В 1839 французский художник совершил большую поездку по России и составил целый альбом литографий «Живописное и археологическое путешествие по России» с видами Санкт-Петербурга, Москвы, а также небольших сел.

Франц Крюгер. Русская гвардия в Царском Селе. 1841

Александровский дворец, г. Пушкин Александровский дворец, г. Пушкин

Невероятную технику и стиль этого немецкого художника ни с чем не спутать. Он писал при дворе и прусского короля, и российских императоров. Ему также принадлежат очень глубокие портреты Александра I и Николая I.

Кристина Робертсон. Портреты женщин царской семьи, 1849-50

Эрмитаж Эрмитаж

Шотландская художница работала при дворе Николая I и написала более 30 портретов членов его семьи, а также знатного рода Юсуповых. В основном ее моделями становились женщины и дети. На фото справа налево: императрица Александра Федоровна, жена Николая I и дочери императора, великие княгини Александра и Мария.

Михай Зичи. Народный праздник на Ходынском поле в Москве по случаю священного коронования императора Александра II. 1856

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Венгерский художник много лет работал в России в качестве придворного живописца. Он писал как торжественные сцены коронаций, так и «повседневную» жизнь августейших особ - вроде охоты.

Лауриц Туксен. Венчание цесаревича Николая и Алисы Гессенской. 1895

Эрмитаж Эрмитаж

Александр III пригласил датчанина Туксена на роль придворного художника. Он писал пейзажи и портреты, однако, самая важная серия для русской истории и искусства - коронация и венчание Николая II.

Пабло Пикассо. Танец 1925

Галерея Тейт, Лондон Галерея Тейт, Лондон

Знаменитого авангардиста многое связывало с Россией. Он был автором эскизов к костюмам балетов Сергея Дягилева, встречался с Игорем Стравинским и сделал этюдный портрет композитора. Он даже получил Ленинскую премию за постер с голубем мира. И конечно, он писал множество портретов своей русской жены, балерины Ольги Хохловой.

Ханс Рихтер. Сталинград (Победа на Востоке). 1943−1946

ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Немецкий художник был представителем дадаизма и делал первые попытки в авангардном кино. Монументальная работа о самой страшной битве Второй Мировой, по мнению искусствоведов, даже похожа на киноленту.

Фернан Леже. Строительство. 1950

Музей-квартира В.Н. Плучека Музей-квартира В.Н. Плучека

Французский художник-коммунист симпатизировал России, работал над декорациями к балету на музыку Сергея Прокофьева и даже был женат на кузине русского поэта Владислава Ходасевича. Леже написал целую серию картин на тему строительства, в которых отчетливо видно влияние советского пропагандистского плаката.

Бернар Бюффе. Санкт-Петербург, Эрмитаж. 1991

Эрмитаж Эрмитаж

В собрании главного художественного музея страны есть изображение собственно Эрмитажа работы французского живописца Бернара Бюффе. Цветовая гамма картины очень точно передает настроение часто непогожего Санкт-Петербурга.