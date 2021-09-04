Россия и русские глазами иностранных художников (КАРТИНЫ)

В Российской Империи работало огромное количество иностранных художников с начала XVIII века и до первой половины XIX века. Это явление даже имеет получило название «Россика». Западноевропейские живописцы по сути сформировали светское искусство в России.
Голландский художник был одним из первых иностранцев, кого Петр I пригласил в Россию. Он известен батальными гравюрами и картами, а также изображением первых кораблей нового русского флота, который строил Петр.
Победа России в Полтавской битве означала по сути успех во всей Северной войне, которая даровала стране выход к морю и несколько новых территорий в придачу. Немецкий художник изобразил Петра в героическом конном портрете, а крылатая Ника венчает его лавровым венком победителя.
Кисти французского художника принадлежат портреты многих представителей русской знати, но особенно известно изображение Петра I и его жены, ставшей императрицей, Екатерины I.
Французскому художнику Петр I доверял писать не только собственные портреты, но и портреты своих детей и внуков. Он также работал над батальными полотнами для дворцов Петербурга, а также был одним из первых иностранцев, кто писал иконы для православных церквей.
Немецкий живописец был придворным портретистом шведского короля Карла XII, однако, много писал и по заказу Петра I и последующих императоров и императриц. Для русского искусства он считается одним из основоположников светского портретного жанра.
Французский художник был представителем стиля рококо, который так любила императрица Елизавета Петровна. Она отправила Лепренса в путешествие по России, откуда он привез целую серию зарисовок и «русских типов».
Любимая художница королевы Марии-Антуанетты после Французской Революции покинула родину и некоторое время путешествовала. В 1790-х в том числе успела пожить в России, где писала портреты знатных особ и членов царской семьи.
Благодаря детальным гравюрам этого французского живописца, можно рассмотреть пейзажи Москвы до разрушительного пожара 1812 года во время войны с Наполеоном.
Шведский художник написал более 100 пейзажами с видами Петербурга. Большая коллекция хранится в Эрмитаже, демонстрируя, как сильно изменился город за два века.
Немецкие художники братья Карл и Герхард фон Кюгельны прибыли в Россию по приглашению Павла I, получили российское подданство и стали придворными живописцами. Они были среди первых, кто написал пейзажи из только что присоединенных новых территорий - Крыма, Финляндии и Эстонии.
Французский художник написал целую серию видов Москвы, изданную в Париже в 1825 году отдельным альбомом. Кроме того, он выполнил несколько картин в знаменитой Троице-Сергиевой Лавре, монастыре недалеко от Москвы.
Английский художник наиболее всего известен портретами героев войны 1812 года против наполеоновской Франции. Всего он написал более 300 изображений, в том числе большие портреты Александра I и полководцев - Михаила Кутузова и Михаила Барклая-де-Толли
В 1839 французский художник совершил большую поездку по России и составил целый альбом литографий «Живописное и археологическое путешествие по России» с видами Санкт-Петербурга, Москвы, а также небольших сел.
Невероятную технику и стиль этого немецкого художника ни с чем не спутать. Он писал при дворе и прусского короля, и российских императоров. Ему также принадлежат очень глубокие портреты Александра I и Николая I.
Шотландская художница работала при дворе Николая I и написала более 30 портретов членов его семьи, а также знатного рода Юсуповых. В основном ее моделями становились женщины и дети. На фото справа налево: императрица Александра Федоровна, жена Николая I и дочери императора, великие княгини Александра и Мария.
Венгерский художник много лет работал в России в качестве придворного живописца. Он писал как торжественные сцены коронаций, так и «повседневную» жизнь августейших особ - вроде охоты.
Александр III пригласил датчанина Туксена на роль придворного художника. Он писал пейзажи и портреты, однако, самая важная серия для русской истории и искусства - коронация и венчание Николая II.
Знаменитого авангардиста многое связывало с Россией. Он был автором эскизов к костюмам балетов Сергея Дягилева, встречался с Игорем Стравинским и сделал этюдный портрет композитора. Он даже получил Ленинскую премию за постер с голубем мира. И конечно, он писал множество портретов своей русской жены, балерины Ольги Хохловой.
Немецкий художник был представителем дадаизма и делал первые попытки в авангардном кино. Монументальная работа о самой страшной битве Второй Мировой, по мнению искусствоведов, даже похожа на киноленту.
Французский художник-коммунист симпатизировал России, работал над декорациями к балету на музыку Сергея Прокофьева и даже был женат на кузине русского поэта Владислава Ходасевича. Леже написал целую серию картин на тему строительства, в которых отчетливо видно влияние советского пропагандистского плаката.
В собрании главного художественного музея страны есть изображение собственно Эрмитажа работы французского живописца Бернара Бюффе. Цветовая гамма картины очень точно передает настроение часто непогожего Санкт-Петербурга.