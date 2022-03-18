100 ныне живущих российских художников, которых вы должны знать

В этой подборке очень разные люди: и юные творцы, которые только покоряют российское арт-поле, и признанные мировые звезды. Но всех их объединяет одно - они работают здесь и сейчас.

1. Альберт Юрий

Юрий Альберт. «Я не Джаспер Джонс», 1980. Из серии «Я не...» Среда обучения

Относится к поколению новой волны московского концептуализма 1980-х. Он занимается выяснением главных вопросов современности - «что такое искусство?» и «кто такой художник?» и делает это с большой долей иронии.

Юрий Альберт. Основные краски, 1987 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Выясняя положение художника в арт-системе, Альберт свободно фланирует по страницам истории искусства, доводя до абсурда общепринятые представления и стереотипы.

2. Антуфьев Евгений

Евгений Антуфьев. Выставка «Двенадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор: слияние. Исследование материалов», 2014 МАММ/МДФ

Его карьера началась довольно рано – и сразу с успехов. Уже в 23 года уроженец Тувы был замечен кураторами в Москве, вскоре был удостоен звания лучшего молодого художника по версии российской Премии Кандинского и вышел на международную орбиту - принял участие в ряде европейских проектов, включая биеннале Manifesta в Цюрихе.

Евгений Антуфьев. Выставка «Двенадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор: слияние. Исследование материалов», 2014 МАММ/МДФ

В его работах видно влияние шаманизма, распространенного на его «малой родине», но в целом контекст шире – это трансформация архаических мифов и актуализация магического сознания.

3. Аске Дмитрий

Работа Дмитрия Аске на арт-фестивале Urban Morphogenesis в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района, 2019 Сергей Мамонтов/Sputnik Сергей Мамонтов/Sputnik

Начинал в 2000-х писать граффити, занимался графическим дизайном и иллюстрацией, автор масштабных муралов в Москве, Владивостоке, Мангейме (Германия) и других городах. Добившись популярности в области стрит-арта, перешел к успешным галерейным продажам и крупным коллаборациям с известными брендами (Nike, Sony и другие).

Дмитрий Аске. #1 из серии «День и ночь», 2016 Vladey

Узнаваемые работы последних лет – уличные крупноформатные скульптуры и интерьерные многослойные рельефы из фанеры с локальными цветовыми пятнами и мозаичным изображением.

4. Ахметгалиева Татьяна

Татьяна Ахметгалиева. Любительница кристаллов #2 Marina Gisich Gallery

Художник-график, а также мастер запоминающихся инсталляций, в которых вышивка с холста нитями памяти вторгается в окружающее пространство, родилась в Кемерове, училась в Петербурге, а живет и работает меж двух столиц. Ее большой дебют состоялся в 2010-м на Уральской биеннале в Екатеринбурге.

Татьяна Ахметгалиева. Стадия куколки kandinsky-prize

С тех пор ее работы представляют пара европейских галерей, а яркую сюрреалистичную графику показывают в музеях и галереях разных стран.

5. Баевер Антонина

Работает с видео, инсталляциями, объектами, живописью. Критически осмысляет современный контекст, создавая на основе реальных ситуаций иронично-абсурдные работы и моделируя альтернативное будущее.

Так, еще в дипломной работе она исследовала коррупцию в образовательной системе, пытаясь купить поддельный диплом - результатом стал анимационный фильм с реальными диалогами. Последующие видео стали рефлексией на тему телевизионных шоу, эстетики 1960-х и «новой волны» в кинематографе, социального и гендерного неравенства, поп-культуры 1990-х.

6. Бартенев Андрей

Андрей Бартенев на премии "Серебряная калоша", 2009 Gennady Usoev/Global Look Press Gennady Usoev/Global Look Press

Эпатаж – неизменный метод его работы. Но эпатаж этот всегда ироничный, яркий, карнавальный. Бартенев – самый экстравагантный художник России, модельер и шоумен, «человек-праздник».

Композиция "Рабочий и колхозница" на выставке Андрея Бартенева "Декупаж" в галерее "Корпус 3 gallery & concept store", 2009 Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Автор театральных костюмов для постановок от Москвы до Нью-Йорка; создатель мультимедийных инсталляций, режиссер больших костюмированных перформансов – и сам «ходячий перформанс», облаченный в сюрреалистичные одеяния. А еще он живописец, арт-продюсер, музейный дизайнер и иллюстратор.

7. Батынков Константин

Константин Батынков. Из серии «ГОЛ!» Константин Батынков/МАММ/МДФ

На протяжении многих лет живопись и графика Батынкова были черно-белыми. Свою монохромными манеру он объяснял влиянием детских впечатлений от просмотра черно-белого телевизора. Со временем цвет все же появился в работах, но сюжеты остались «мальчишескими».

Константин Батынков. Кремль Vladey

Корабли, самолеты, скопления людей на фоне величественных пейзажей – во всем этом больше романтики, нежели драмы. Хотя подтексты в его работах отнюдь не наивны.

8. Белый Петр

Петр Белый. Тишина Петр Белый/kandinsky-prize

Юность художника, родившегося Петербурге, пришлась на «время перемен», когда исчезали одни парадигмы и приходили другие. Персональным его ответом на это стала увлеченность исчезающей материальной культурой. Сам Петр свой метод называет «мемориальным моделированием», подразумевая деконструкцию и переиначивание былых шаблонов.

Петр Белый. Источник, 2013 Vladey

На рубеже 1990 – 2000-х жил в Лондоне, но вернулся в родной город. В последние 15 лет известен еще и как куратор, исследователь визуальной культуры.

9. Братков Сергей

Большое влияние на фотографа и художника оказала легендарная харьковская школа фотографии во главе со знаменитым Борисом Михайловым, которая сложилась в 1960-70-х и отличалась интересом к социальной тематике и неприглядным сюжетам, не подходящим для советских газет и журналов.

Сто. Из проекта «Империя снов». 2016-2017 Сергей Братков/МАММ/МДФ

Первые работы Браткова документировали окружающую действительность, но вскоре он перешел к созданию коллажей, объектов, инсталляций с участием фотографии. В ироничной и поэтической манере художник поднимает темы поиска идентичности, милитаризации общества, власти консюмеризма и рекламы.

10. Бродский Александр

Работа Александра Бродского на фестивале «Архстояние», 2018 Юлия Абзалтдинова/Арт-парк Никола-Ленивец Юлия Абзалтдинова/Арт-парк Никола-Ленивец

Архитектор по образованию, в 1980-е он был одной из ключевых фигур направления «бумажная архитектура» - феномена конца советской эпохи, в рамках которого талантливые архитекторы сбегали от унылой действительности в проектирование воображаемых зданий, неизменно производивших фурор на международных конкурсах.

"Ротонда" Александра Бродского в Никола-Ленивце Михаил Фомичев/Sputnik Михаил Фомичев/Sputnik

В постсоветское время для его фантазий нашелся выход – тотальные инсталляции, объекты, формирующие пространство, в том числе парковое. Как художник он интересуется непостоянством и хрупкостью памяти, личной и коллективной, перебрасывает неустойчивые мостки к советскому прошлому и детским воспоминаниям, говорит об утраченной культуре и уходящем времени, и делает это тонко и точно, играя на полутонах.

11. Брускин Григорий

«Фундаментальный лексикон» 1986 Гриша Брускин Гриша Брускин

Мировая слава пришла к художнику в 1988 году после легендарного аукциона Sotheby's в Москве. Его «Фундаментальный лексикон» стал топ-лотом и был продан за £242 тыс., превысив эстимейт более чем в 10 раз. А за несколько месяцев до этого первую часть «Лексикона» за 2 тысячи рублей купил режиссер Милош Форман.

«Фундаментальный лексикон» Гриша Брускин Гриша Брускин

Через год художник эмигрировал в Америку и сейчас живет между Нью-Йорком и Москвой. Его излюбленный прием – структура словаря, весь мир как книга, где сплетены Ветхий Завет с советской мифологией. Культурную память многих поколений он превращает в театр, который разыгрывают перед зрителем фигуры-символы.

12. Булатов Эрик

Эрик Булатов. Слава КПСС, 2002-2005 Legion Media Legion Media

Булатова с одной стороны причисляют к основателям соц-арта, с другой – к пионерам московского концептуализма. Смысл его работ возникает на пересечении текста и изображения – в его картинах-объектах, начиная с 1970-х годов, возникает образ повсеместно регламентированной советской жизни, полной указаний и запретов.

Эрик Булатов. То-то и оно. 2000 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Типичные открыточные пейзажи перекрыты характерными текстами - «Входа нет», «Слава КПСС», «Добро пожаловать». После эмиграции во Францию советские лозунги сменили поэтические строки, а общая интонация работ классика просветлела.

13. Венков Дмитрий

Видеохудожник, работающий на стыке авторского кино и видеоарта. В фильмах исследует разные социальные группы и сообщества. Так, «Krisis» (2016) стал воспроизведением спора в фэйсбуке вокруг сноса памятника Ленину в Киеве. Самым успешным в карьере стал фильм «Гимны Московии» (2018) – бессюжетное и визуально безупречное путешествие по трем архитектурным стилям Москвы: сталинскому ампиру, советскому модернизму и современной архитектуре.

Перевернутая камера медленно проплывает вдоль знаковых построек, так что город без людей превращается в призрак в чистой небесной лазури. Фильм получил кинонаграды фестивалей в Оберхаузене, Мельбурне, Ванкувере и других. Работы Венкова участвовали в documenta 14, персональная выставка прошла в 2020 в Музее современного искусства M HKA в Антверпене.

14. Виноградов Александр

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

С 1994 по 2014 работал в тандеме с Владимиром Дубосарским, их совместное творчество принесло обоим мировую известность и коммерческий успех. Стилистически их живопись смешала приемы соцреализма и поп-арта, а в темах отразились основные настроения постсоветских десятилетий со всеми атрибутами перехода к капитализму.

Перекрёсток из серии PARADISO IDEALE, 2017 Александр Виноградов Александр Виноградов

В сольном творчестве Виноградов максимально отходит от этой стилистики. Тонкий рисовальщик и философ-наблюдатель, он пишет пейзажи и городские виды, отраженные в стеклах витрин и окнах поездов.

15. Гинзбург Ян

Художник продолжает традиции московского концептуализма, работает с темой памяти и личного мифотворчества. Гинзбург – псевдоним, взятый у художника-аутсайдера 1960-х с трагической судьбой Иосифа Гинзбурга.

Молодой Ян Тамкович (настоящая фамилия художника) познакомился с ним незадолго до его смерти, мечтал сделать его выставку и получил «в наследство» архив и фамилию. Это знакомство дало старт для ряда инсталляций и выставок, осмысляющих советское искусство 1960-70-х годов и его героев.

16. Гойсум (Гайсумов) Аслан

Без названия (Война) Аслан Гaйсумов/kandinsky-prize

Чеченские войны для родившегося в Грозном в 1991 году Гойсума — не просто события истории, а то, что происходило на его глазах. О страшных событиях из своего детства, местной истории и жителях, Гойсум рассказывает в инсталляциях, редимейдах и видео документально или метафорически - как в книгах со «взорванным» нутром в серии «Без названия (Война)».

Без названия (Война) Аслан Гaйсумов/kandinsky-prize

С ней художник, сегодня признанный на европейской арт-сцене, дебютировал в Москве в 2011 году.

17. Горшков Иван

Работа Ивана Горшкова на 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», 2020 Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж» Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж»

В арсенале художника из Воронежа – самые разные материалы, он свободно переходит от живописи к скульптуре и от анимации к паблик-арту. Свой стиль именует «полуабстрактным экспрессионизмом», подразумевая, что во многом отталкивается от модернистских форм ХХ века. Большое значение автор придает вещественности, материальности своих работ.

"Беседка" работы Ивана Горшкова на фестивале "Архстояние" в Никола-Ленивце Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Наиболее характерны для него брутальные, порой гротескные скульптуры из сварного металла. В последние годы становится все более заметной фигурой на международной арт-сцене.

18. Гранильщиков Евгений

Начав карьеру в 2000-х как фотограф, Евгений с самого начала тяготел к видеоарту и кинорежиссуре. В дальнейшем именно короткометражки легли в основу его стиля. Гранильщиков, по его словам, производил тогда «реэнактмент повседневной жизни десятых годов». Впрочем, он не замыкается на сугубо экранных формах и склонен к мультимедийным инсталляциям. Лауреат Премии Кандинского в номинации «Молодой художник» (2013); постоянный участник международных выставок и фестивалей авторского кино.

19. Гутов Дмитрий

Коридор двух банальностей. 2004 Дмитрий Гутов/Коллекция Stella Art Foundation Дмитрий Гутов/Коллекция Stella Art Foundation

Художник-интеллектуал – убежденный марксист и поклонник идей философа-марксиста Михаила Лифшица. Вслед за кумиром, Гутов пытается вернуть марксистской эстетике ее подлинный смысл, что включает его в международную повестку, где левый дискурс востребован как никогда.

Выставка "Рембрандт. Другой ракурс. Произведения Рембрандта Харменса ван Рейна и Дмитрия Гутова" в ГМИИ А.С. Пушкина Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Его искусство – в большой степени иллюстрация идей Маркса в интерпретации Лифшица. При этом, критикуя модернизм с марксистских позиций, Гутов вполне уютно чувствует себя на территории постмодерна.

20. Дубосарский Владимир

Выставка Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки». Без названия. Из серии «В мире животных» Владимир Дубосарский/Галерея ILONA-K Владимир Дубосарский/Галерея ILONA-K

Живописец, автор крупномасштабных полотен, неизменно воспроизводящих счастливый мир, роскошную утопию, сон или мечту. С 1994 по 2014 год работал вместе с Александром Виноградовым. Их художественный тандем стал одним из самых ярких явлений в постсоветском искусстве, отразив настроения и вкусы трех десятилетий – «лихих» 1990-х, «жирных» нулевых и кризисных 2010-х.

Выставка Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки». Без названия. Из серии «В мире животных» Сергей Киселев/Moskva agency Сергей Киселев/Moskva agency

В сольном творчестве продолжает изображать «портрет нашего времени», в том числе исследуя репрезентацию в соцсетях и переосмысляя советское прошлое.

21. Еликука группа

Группа «ЕлиКука». Сила искусства. Эскиз. 2021 МАММ/МДФ

Дуэт Олега Елисеева (1985) и Евгения Куковерова (1984). Помимо создания объектов из найденных предметов и интерактивных инсталляций, художники занимаются музыкой в диапазоне между нью-вейвом и панком, перформансом, пишут картины.

Творчество проникнуто озорным настроением, ироничным отношением ко всему рутинному — за такой позицией просматривается критика иерархичности общества, консюмеризма, а также стремление освободить зрителя от прессинга цифрового века.

22. Желудь Анна

Аня Желудь. Ladies’ Choice Dance. 2008 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Гнет ли художница свои скульптуры из железных прутьев, пишет ли краской бытовые предметы, получившиеся контуры - суть вещей, «нервы» ощущений. И скульптуры, и живопись очень графичны.

Дом у дороги. 2019 Олег Краснов Олег Краснов

Желудь — художник размышлений, а не суеты. И участие в основном проекте 53-й Венецианской биеннале в 2009 году не отменило того, что в 2012-м она устроила в Москве выставку-раздачу своих работ и открыла в Подмосковье «негалерею», место, где коммерция не правит бал.

23. Жиляев Арсений

Выставка Арсения Жиляева "Музей пролетарской культуры. Индустриализация богемы" Герман Базашвили (CC BY-SA 3.0) Герман Базашвили (CC BY-SA 3.0)

Профессиональное философское образование подтолкнуло художника из Воронежа сначала к осмыслению и работе с радикальным марксизмом, а затем к русскому космизму. На основе идей последнего, художник придумал концепцию создания воображаемых музеев, освобожденных от обязательств показа канонического или общепризнанного искусства.

«Циолковский. Вторые пришествия». Фрагмент инсталляции Арсений Жиляев/Музей современного искусства «Гараж»

Созданные им «институции» в виде тотальных инсталляций покорили зрителей многих реальных музеев и галерей мира, а самые запоминающиеся были показаны в Третьяковской галерее в Москве и в Palazzo Tre Oci в Венеции в рамках биеннале 2015 года.

24. Захаров Вадим

Вадим Захаров. Баухаус Тора, 2002 Stella Art Foundation

Художник поколения 1980-х из новой волны московского концептуализма. Как и многие, в своем искусстве сочетал текстуальность с элементами стрит-арта, иронизируя над «семидесятниками». Эмигрировав в Германию, Захаров сменил юмористическую интонацию на более романтическую.

Проект Вадима Захарова «Даная» на 55-й Венецианской биеннале, 2013 AFP AFP

Его искусство – бесконечная рефлексия, гипертекст, в котором пересекаются личные воспоминания, ощущения и переживание литературы и искусства. В 2013-м представлял Россию на Венецианской биеннале.

25. Звездочетов Константин

Константин Звездочётов. Че Гевара, 2000 Vladey

Самый ироничный классик российского современного искусства создал свои первые значительные проекты в конце 1970-х, в том числе и арт-группу «Мухоморы», известную пародийными акциями.

Константин Звездочётов. Триумф и искушение Айболита. 2006 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Художники подтрунивали над метафизическим пафосом отцов «второго авангарда» и старались быть максимально непохожими на них. Сатирическая интонация сохранилась у Звездочетова и позже. Его искусство – микс советской карикатуры, кино, бульварной прессы, что необычайно соответствовало духу 1990-2000-х.

26. ЗИП группа

Банк-сарай, 2019 ЗИП группа

Объединившиеся в 2009-м в мастерской на Заводе измерительных приборов краснодарцы Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, Василий и Степан Субботины уже через год добавили драйва в московскую арт-жизнь ироничной инсталляцией «Живой уголок», выполненной в излюбленной ими стилистике «эстетики взаимодействия».

Экспонат ЗИП-группы на выставке "Рабочий и колхозница. Личное дело" в Москве Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

С тех пор они работают вместе не только над интерактивными масштабными инсталляциями, но и запускают культурные проекты - Краснодарский институт современного искусства КИСИ, культурный центр «Типография», арт-резиденцию в поселке Пятихатки.

27. Инфанте-Арана Франсиско

Артефакты из серии "Шествия", 1978 Инфанте-Арана Франциско Инфанте-Арана Франциско

Его искусство получило импульс в 1960-е, время освоения космоса и нового витка научно-технической революции. Художник стоял у истоков кинетического искусства в СССР. Довольно быстро Инфанте основал собственную группу «Арго», занимавшуюся в том числе планированием «космической архитектуры».

Артефакты из серии "Продолжения", 1992 Инфанте-Арана Франциско Инфанте-Арана Франциско

С конца 1960-х Инфанте предпочитает работать в паре со своей супругой Нонной Горюновой. Кроме кинетических произведений, он знаменит своими «артефактами» - оптическими объектами, внедренными в природную среду. Преображенную реальность художник запечатлевал на фотографии.

28. Йоффе Алиса

Работа с выставки Aperto Raum, 2019 Алиса Йоффе Алиса Йоффе

Автор крупноформатных графических и живописных работ, откликающихся на актуальные социальные и политические события. Стиль произведений, выполненных в черно-белой гамме, близок экспрессионизму.

Супрематическая обнаженная, 2019 Алиса Йоффе/Третьяковская галерея Алиса Йоффе/Третьяковская галерея

Художница создает их спонтанно, рисуя либо непосредственно на холсте, либо по digital-эскизам. Работы привлекли внимание модных брендов - так появились коллаборации с Comme des Garçons, Maison Margiela и другими. Персональные выставки Йоффе проходили в России и Европе.

29. Кабаковы Илья и Эмилия

Они красят лодку. 2015 Илья и Эмилия Кабаковы/Эрмитаж Илья и Эмилия Кабаковы/Эрмитаж

С начала 1990-х Илья Кабаков работает в творческом дуэте со своей женой Эмилией. Однако в историю искусства Кабаков вошел намного раньше – его мастерская в 1970-е годы стала лабораторией московского концептуализма.

Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» в Новой Третьяковке на Крымском Валу Андрей Никеричев/Moskva agency Андрей Никеричев/Moskva agency

До сих пор Кабакову удается держать звание «русского художника №1», хотя последние 30 лет он живет в США. И это справедливо – ведь именно ему наглядно удалось передать атмосферу коммунального мира времен СССР, и, главное, найти для этого понятный международному зрителю визуальный язык. Кабакову искусство обязано и изобретению жанра «тотальной инсталляции».

30. Канис Полина

Создает видео и инсталляции, в которых исследует скрытые механизмы социальных трансформаций, трудовых отношений, их влияние на эмоциональное и психологические состояние человека в эпоху антропоцена.

Постановочные видео Канис с участием профессионалов и актеров-любителей, представляют своего рода зазор между реальным миром и социальным конструктом: таким образом она выявляет хрупкость существования. Она является лауреатом престижных российских премий в области искусства.

31. Кирцова Алена

Пейзаж #6. Из серии «Справочник по цвету». 2006 Алена Кирцова/Stella Art Foundation Алена Кирцова/Stella Art Foundation

Ее карьера началась в советское время с андеграундных выставок неофициального искусства. Впрочем, работы Кирцовой никогда не содержали в себе политического или социального подтекста.

Пейзаж #4. Из серии «Север». 2010 Алена Кирцова/Stella Art Foundation Алена Кирцова/Stella Art Foundation

В начале 1980-х появились программные для нее произведения живописи, где за геометрической абстракцией угадывались жизненные наблюдения и чувственный опыт. Со временем едва ли не основным «героем» ее холстов стала лаконичная природа русского Севера. Помимо живописи, Кирцова работает с графикой, фотографией, инсталляциями, ленд-артом.

32. «Коллективные действия» группа

Группа «Коллективные действия». Акция «Шар». 1977 год Георгий Кизевальтер/Музей современного искусства «Гараж» Георгий Кизевальтер/Музей современного искусства «Гараж»

Группа была основана в середине 1970-х годов концептуалистом Андреем Монастырским. Состав постоянно менялся, а специально приглашенные зрители могли присоединяться к акциям группы – интересно, что такая включенность стала одним из главных трендов в актуальном искусстве.

Инсталляция Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия» Stella Art Foundation Stella Art Foundation

«КД» занимались проведением акций за пределами Москвы, на природе, там где их действия не могли попасть в сферу внимания властей. Акции носили в большинстве случаев абсурдный характер и больше напоминали мистические ритуалы или духовные практики, исполняя которые участники следовали специально написанным инструкциям.

33. Комар Виталий

Дружба народов (№ 107). 1974 В. Комар и А. Меламид В. Комар и А. Меламид

Виталий Комар и Александр Меламид – отцы-основатели самого ироничного советского направления соц-арта. Проработав бок о бок много лет, художники фактически превратились в одного автора с двойной фамилией. Соц-арт был советским двойником поп-арта. Если поп-арт мимикрировал под рекламу, критикуя пропаганду потребления, соц-арт сливался с эстетикой советского плаката как рекламы идеологии.

Девушка перед зеркалом. 1981–1982 В. Комар и А. Меламид В. Комар и А. Меламид

В конце 1970-х они эмигрировали, продолжив работать вместе в США. После разрыва с Меламидом, Комар обратился к геометрической абстракции, жанру серьезному и монументальному, который позволил проявить не выдуманного, а самого настоящего живописца.

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34. Корина Ирина

Сценограф по первому образованию, Корина больше двадцати лет работает в театре и кино, и использует «театральную оптику» в своей художественной практике. Ее объекты и инсталляции легко представить частью вымышленного представления, в которое оказывается вовлечен зритель. Она использует необычные материалы – баннерную ткань, поликарбонат, пластик, черепицу, бумагу.

"Роща" Ирины Кориной на выставке "Футурология" в Музее современного искусства «Гараж» Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

В работах сталкиваются обыденность и фантазия, китч и эстетство. Кажется, что она создает их из всего, что видит вокруг, заново собирая ДНК российской действительности, и делает это обаятельно и с любовью. Дважды она участвовала в Венецианской биеннале – в павильоне России (2009) и основном проекте (2017).

35. Короткова Таисия

Интерес к достижениям науки сочетается у Коротковой с намеренно традиционной, почти архаической живописью. Такое сочетание рождает у зрителя определенные сомнения насчет благотворности прогресса – и это входит в задачу художницы. Она не обличает, но ставит вопросы. Ее многолетние серии все заметнее складываются в единый сверх-проект.

В 2010 году Таисия получила Премию Кандинского в номинации «Молодой художник». Живет в Италии, но активно присутствует на московской арт-сцене.

36. Косолапов Александр

Александр Косолапов. Малевич, 1993 Vladey

Один из ведущих представителей соц-арта эмигрировал в США в середине 1970-х. Художник активно использует язык рекламы, а его работы порой напоминают интернет-мемы, причем сделанные задолго до изобретения интернета. Главный интерес Косолапова – критика идеологий, зачастую выглядящая как сатира, что порождает многочисленные скандалы.

Александр Косолапов. Ленин-Coca-cola, 1983 Vladey

Самым громким примером стала картина «Ленин-Coca-cola», из-за которой могущественная корпорация пыталась подать на художника в суд, обвинив его в незаконном использовании логотипа и пропаганде коммунизма.

37. Кошелев Егор

Егор Кошелев. Угадайка из «Птичьей серии», 2020 Vladey

Далеко не всякий профессиональный живописец готов вовлекаться в практики стрит-арта, но в жизни москвича Егора Кошелева был и такой период. В дальнейшем у него осталась эта тяга к соединению «высокого» и «низкого», массового и элитарного.

Егор Кошелев. Большая стрижка, 2018 Vladey

Сюжетам его картин свойственны миксы и парадоксы; социальная критика здесь не редкость, но она никогда не обходится без философской подоплеки, граничащей с абсурдизмом. Порой автор намеренно маргинализирует традиции академической живописи, стремясь к максимальной звучности своего высказывания.

38. Кошляков Валерий

Валерий Кошляков. Без названия, 2000 Vladey

Крупноформатная живопись «главного романтика» российского искусства похожа на истершиеся от времени фрески. Великую архитектуру (или воспоминание о ней) он пишет на нарочито «бедных» материалах – картоне, крафте, бумаге, соединив листы монтажным скотчем, разбавляя акрил или темперу до состояния подтеков на поверхности.

Валерий Кошляков. Герб, 2006 Vladey

Непрочность, зыбкость материалов будто подчеркивает то же свойство великих империй в исторической перспективе, будь то греческо-римская античность, средневековье с готическими соборами или Советский Союз с высотками сталинского ампира.

39. Кройтор Ольга

Ольга Кройтор. Перформанс «Точка опоры» Valerij Ledenev (CC BY-SA 2.0) Valerij Ledenev (CC BY-SA 2.0)

Даже если бы Кройтор сделала только перформанс «Точка опоры», в котором она несколько часов неподвижно стояла на высоченном вертикальном бревне, история современного искусства ее бы запомнила. Можно искать или не искать в ее работах культурные аллюзии, это необязательно: чего в них не увидеть нельзя, так это попытки визуализировать и преодолеть общечеловеческие переживания.

Ольга Кройтор. Перформанс "Без названия" на фестивале "Архстояние 2013" Сергей Карпов/ТАСС Сергей Карпов/ТАСС

«Когда болевые точки натянуты до абсолюта, проблемность в конце концов закрывается», — говорит одна из главных мастеров перформанса в России.

40. Кузькин Андрей

Хлебные человечки Андрея Кузькина на 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», 2020 Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж» Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж»

Ворвался на арт-сцену в 2008-м с перформансом «По кругу» - в течение часа художник, привязанный веревкой к колышку, ходил по кругу в бассейне, залитом жидким бетоном. После этого о нем заговорили как об одном из самых перспективных молодых авторов, а все последующие акции и выставки, в том числе в рамках Венецианской биеннале, укрепили его позиции.

Работа Андрея Кузькина на 2-й Триеннале российского современного искусства Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж» Иван Ерофеев, Юрий Пальмин/Музей современного искусства «Гараж»

Не менее известными стали и его скульптуры из хлеба – идеального материала для разговора на экзистенциальные темы. Хлеб в христианстве – символ жертвы и тела Христова, а кроме того в России – символ сытости и традиционный материал, из которого лепят фигурки заключенные в тюрьмах.

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41. Кулик Олег

Перформанс «Бешеный пес» Legion Media Legion Media

Легенда московского акционизма. Кулик прославился эпатажными перфомансами «бешеного пса»: обнаженный, на поводке, он лаял, кидался на прохожих, посетителей галерей и ярмарок. Первая такая акция прошла в 1994 году в центре Москвы и в следующие четыре года человек-собака гастролировал в Цюрихе, Вене, Берлине, Париже, Нью-Йорке и других городах.

Инсталляция Олега Кулика "Теннисистка" на выставке "2000-е. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных. Избранное. 2000-2005" Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В 2000-е работал с инсталляциями: в самой известной «Теннисистке» изобразил Анну Курникову в прыжке на пике спортивных эмоций, из воска с таксидермическими швами – он исследовал процесс превращения живой природы и культуры в созданный человеком зоологический музей, где чучела мертвы и безопасны. Сегодня работает с фотоколлажом и живописью.

42. Кутовой Александр

Александр Кутовой. Ленин-горка, 2015 Vladey

Для скульптур использует как традиционные материалы – глину, бронзу, керамику, мрамор, так и современные технологии – пластик, 3D-печать. Работает с современной медийной повесткой, переосмысляя ее с большой долей иронии и критики, и исследует систему, в которой живет, и способы ее трансформации.

Александр Кутовой. Без названия, 2021 Lazy Mike

Так, повсеместное стремление к идеальному телу и увлечение здоровым образом жизни, вылилось в масштабный проект Bulky Biceps Trying To Fly – классические античные скульптуры, превращенные в спортивные снаряды. В других проектах Кутовой изучает свободу воли человека в жестко запрограммированных условиях – антропоморфные фигуры из не до конца застывшей глины обретали новую идентичность прямо на выставке от любого воздействия на них.

43. Литичевский Георгий

Георгий Литичевский. Выставка "Разум цветов", 2020 Галерея Iragui

Когда-то он был серьезным ученым, дипломированным историком, но в свободное время рисовал комиксы. И эта его страсть победила науку: Литичевский вошел в обойму художников, продвигавших в 1990-х новую эстетику.

Георгий Литичевский. Скрипичный ключ, 2013 Галерея Iragui

Известность пришла к нему в годы перестройки, в бытность его участником московского сквота «Детский сад». Тогда речь шла о его собственной версии модного направления New Wave. Впоследствии манера менялась, художник работал и с перформансами, и с мультимедийными инсталляциями, но все же приверженность комиксу можно считать приметой его «фирменного стиля».

44. Лоскутов Артем

Запрещенка на красном "Новые картины пусть пишут те, у кого старые плохие", 2017 Vladey

Известность пришла к Лоскутову, когда он был еще студентом Новосибирского университета. В родном городе художник стал инициатором ежегодных уличных шествий, получивших название «Монстрация». Колонны молодых людей в причудливых нарядах двигались по городу, развернув лозунги и плакаты дадаистского толка – намеренно абсурдные.

Америка, 2020 Артем Лоскутов Артем Лоскутов

Впоследствии он перебрался в Москву, где уже в одиночку взялся за проекты на стыке акционизма, паблик-арта и политического активизма.

45. Макаревич Игорь и Елагина Елена

Игорь Макаревич, Елена Елагина. Циолковский. Из серии «Портреты русских космистов». 2009 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Пара концептуалистов начала работать в дуэте с 1990 года. В основе их искусства – псевдонаучное исследование, мистификация, в которой переплетаются реальные и вымышленные факты и герои.

Игорь Макаревич, Елена Елагина. Формула Буратино (из серии «Жизнь на снегу»). 1993-2003 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Нередко проекты обращены к искусству авангарда и его утопическим идеям. Сами художники обозначили свой творческий метод как «соединение крайнего мистицизма и крайней материальности».

46. Матросов Борис

Стакан-лимон, 1989 Vladey

Арт-группа «Чемпионы мира» была одним из знаковых феноменов в России в годы перестройки. С участия в этом коллективе началась карьера Матросова. В дальнейшем он работал сольно, комбинируя мотивы поп-арта, концептуализма, минимализма.

Здесь не Китай, 2000-е Vladey

Одна из его главных тем – «нормализация», упрощенная типизация живописи. Активен на поприще паблик-арта – например, создал знаменитый монументальный слоган «Счастье не за горами» в Перми.

47. Махачева Таус

Художница родилась в Москве, училась в Лондоне в Голдсмитс-колледже и Королевском колледже искусств, выставляется по всему миру – от галереи Тейт и Центра Помпиду до биеннале в Москве, Венеции, Лионе. В видеоработах и перформансах она исследует тему национальной идентичности и традиционной кавказской культуры в современном мире.

Супер Таус. Без названия 2 Таус Махачева/kandinsky-prize

Во многих работах Махачева появляется в образе своего альтер-эго – Супер Таус, простой дагестанской женщины в традиционном платье и платке, которая обладает невероятной силой. Так, во время перформанса, показанного в Центре Помпиду, Таус ходила по залам с памятником двум смотрительницам дагестанского музея, которые в 1990-х спасли картину Родченко, вырвав ее из рук грабителя.

48. Меламид Александр

Виталий Комар, Александр Меламид. Натюрморт с Марксом и Энгельсом. 1981-82 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Один из основателей соц-арта вместе с Виталием Комаром. За 30 лет совместной деятельности этот тандем фактически превратился в одного автора. Значение Комара и Меламида - не только в том, что они подвергли остракизму и осмеянию советскую идеологию, но и в близости их искусства к языку международного постмодернизма.

Виталий Комар, Александр Меламид. Семя креста из инсталляции «Труд», 1989 Vladey

После распада дуэта Меламид обратился к портретной живописи, создав в том числе множество полотен с американскими рэперами.

49. Мишмаш группа

Группа МишМаш. ОГЛЯНАЗ kandinsky-prize

Супружеская чета Михаила Лейкина и Марии Сумниной выступает в качестве арт-дуэта с 1999 года. У этих художников был и американский период (2001 – 2007, Нью-Йорк), но уже 15 лет они обитают в Москве.

Группа МишМаш. ОГЛЯНАЗ kandinsky-prize

Их стиль можно назвать интернациональным, хотя отчасти наследует дух московского концептуализма (одним из его основоположников был Андрей Монастырский, отец Сумниной). Характерная особенность дуэта – создание визуальных и смысловых парадоксов на стыке дизайна, скульптуры, литературы.

50. Монастырский Андрей

Андрей Монастырский. Музыка согласия. 1986, 2005. Фрагмент инсталляции «Земляные работы» Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Андрей Монастырский – также один из первых советских концептуалистов, во многом противоположность Илье Кабакову. Если последний вскрывает суть советского мифа в наглядной форме картин и инсталляций, то работы Монастырского почти эфемерны.

Андрей Монастырский. Без названия (из серии «Золотые линии»). 1997, 2004 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Он пришел в искусство из поэзии, и текст для него важнее изобразительности. Его произведения минималистичны и сделаны из «бедных» материалов – бумаги, веревок, веток, скотча.

51. Морозов Дмитрий ::vtol::

Медиахудожник и музыкант работает под псевдонимом ::vtol::, создает технологические, кинетические и звуковые инсталляции, часто связанные с самыми неожиданными объектами или явлениями.

Так, дыхание в противогазе заставляет работать маленький ручной орган; раскаты грома в разных точках планеты в реальном времени, передающиеся по интернету, включают одну из лампочек на огромной сфере, олицетворяющей земной шар. Эффектные установки художника оценили во многих городах мира, от Сингапура до Венеции и Парижа.

52. Муромцева Екатерина

Екатерина Муромцева. Из серии «Больше нас». 2017 M HKA Museum M HKA Museum

Философ и художник работает в социально-политическом поле. Она занимается искусством с жителями домов престарелых, снимала фильм по сочинениям современных школьников о том, как жили СССР; писала огромные акварели, где люди теряют лица, превращаясь в коллективное тело под взглядом «Большого брата».

Екатерина Муромцева. Праздники, 2015 muromtseva.art

Это «коллективное тело» художницы одновременно задает вопрос о месте человека в современной российской истории и ставит проблему памяти об этой самой истории.

53. Мухин Игорь

Без названия, 1985 Игорь Мухин/МАММ/МДФ

Классик российской фотографии и главный хроникер 1980-90-х. На его пленках сохранились главные герои переломной эпохи и сама атмосфера того времени. Был и ведущим фотографом российского рока со времен его андеграундного существования - снимал едва ли не всех культовых музыкантов и публику на концертах.

Виктор Цой. Квартирник Игорь Мухин/МАММ/МДФ

Отдельные его книги посвящены стрит-фотографии и динамичной жизни большого города в разные десятилетия. В них есть смятение, отчаяние и надежда митингов, бесконечных строек и нелегальной торговли и в то же время много витальности и поэзии человеческих отношений и целующихся пар.

54. Насыбуллова Маяна

Маяна Насыбуллова. Ленин-неваляшка из проекта «Ленин для души», 2016 Vladey

Художник и скульптор из Сибири стала известной после участия в Триеннале российского современного искусства в московском музее «Гараж» в 2017-м. Критики отметили ее проект о памяти «Актуальный янтарь» - серию залитых в смолу бытовых предметов.

Маяна Насыбуллова. Дурные мысли из серии «Viva la violence», 2020 Vladey

Памяти и осмыслению социума были посвящены и последующие проекты - ироничные серии «Ленин для души», «Родина слушает» и другие. Скульптурные формы в своих инсталляциях Маяна соединяет со звуковыми работами и живописью, которая ей дается так же хорошо, как и пространственные объекты.

55. Нахова Ирина

Ирина Нахова. Комната № 1. 1983 Ирина Нахова Ирина Нахова

Войдя в круг концептуалистов в 1970-е в совсем юном возрасте, Ирина Нахова быстро стала заметной фигурой. Именно она была одной из первых русских художников, которые стали работать в жанре тотальной инсталляции - ее серия инсталляций «Комнаты» в собственной квартире вошла в историю.

Ирина Нахова. Частичный Триумф I. 1989 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

С тех пор в ее искусстве всегда присутствует компонент личной истории, а архитектура – важная составляющая практики. В 2015-м она представляла Россию на Венецианской биеннале.

56. Орлов Борис

Борис Орлов. Имперский бюст (Матрос). 1975 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Орлов представляет направление соц-арта в скульптуре. Художник стал знаменит своими бюстами, в которых античные скульптурные портреты приобрели черты современности благодаря советской геральдике. Главные темы Орлова – власть, имперское мышление и его истоки.

Борис Орлов. Бюст императрицы. 1988 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

При этом художник исследует «большой имперский стиль», находя параллели в эстетике и идеологии разных империй – от античности до Советского Союза. После распада СССР, Орлов обратился к теме «конца истории», реконструируя миф об исчезнувшей цивилизации.

57. Осмоловский Анатолий

Путешествие в страну Бробдингнегов (Маяковский / Осмоловский). 1993/2003 Фото: Игорь Мухин Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Художник и теоретик искусства, сооснователь движения «Экспроприация Территории Искусства», в 1990-е был одним из активных представителей Московского акционизма. Он сотоварищи выкладывал телами слово «х…й» на Красной площади («вызов состоянию дел в экономике и политике СССР»), строил баррикаду из коробок в центре Москвы, курил сигару на плече памятника Маяковскому.

Анатолий Осмоловский. Золотой плод Натали Саррот. 2006 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

В XXI веке занялся созданием объектов и скульптур, а с 2011-го занимается основанным им институтом современного искусства «База» для художников и критиков.

58. Острецов Гоша

Гоша Острецов. Ценители прекрасного, 2014 Vladey

Начинал как дизайнер одежды, наследующий эстетику русского авангарда, жил в Париже, где работал ассистентом дизайнеров Жана-Шарля де Кастельбажака и Жана-Поля Готье. Там стал заниматься собственным художественным творчеством. Острецов создает серии картин и скульптур, основанных на эстетике комиксов.

Гоша Острецов. Полицейский-лгунишка, 2013 Vladey

Они посвящены альтернативным, антиутопическим по духу моделям общества, персонажи и структуры которых освобождены от устоявшихся рамок, создают новую мифологию. Он был участником экспозиции Российского павильона на 53-й Венецианской биеннале.

59. Отдельнов Павел

Павел Отдельнов. «56.2354828/43.5809789», 2016 Pavel Otdelnov (CC BY-SA 4.0) Pavel Otdelnov (CC BY-SA 4.0)

Тонкий живописец, известный тематическими проектами, исследующими неочевидные болевые точки окружающей действительности в настоящем и недавнем прошлом.

Павел Отдельнов. Стоунхендж. 2013 Pavel Otdelnov (CC BY-SA 4.0) Pavel Otdelnov (CC BY-SA 4.0)

Одна из ключевых его серий – «Промзона», основанный на истории семьи художника, три поколения которой работали на химических заводах города Дзержинска и застали индустриализацию 1930-х, производство химоружия во время Второй мировой войны и упадок крупного производства в 1990-е. Двигаясь от частного к общему, меняя оптику, художник рассказывает одновременно трагические истории конкретных людей и большой страны.

60. Парщиков Тимофей

Тимофей Парщиков. Burning News, 2009 Vladey

Автор фотосерий, снятых как в России, так и за рубежом, стремится к эффектному, киногеничному кадру. Так, прославившая его серия Suspens, объединена темой тревожной неопределенности, которой, по идее, лишена атмосфера крупных городов. Нужные ракурсы и антураж обнаруживаются в самой городской жизни, подсмотренной, как правило, в вечернее время.

Тимофей Парщиков. Неаполь 2008. 2006–2014 Галерея Марины Гисич Галерея Марины Гисич

Постановочная серия «Горящие новости» обращается к теме агрессивной природы новостей: горящие газеты обжигают руки держащих их читателей. Для Парщикова любая фотография стремится выявить неочевидную событийность, упускаемую из виду в потоке жизни. Его персональные выставки прошли в России, Франции, Германии, Италии и других странах.

61. Пеникер Таня

Таня Пёникер. St.We, 2010 Vladey

Молодая художница, используя традиционные графические техники (акварель, тушь, офорт), создает собственные миры на грани вымысла и реальности и населяет фантазийными персонажами. Их тонкая проработка и облик отсылает к известным работам Иеронима Босха.

Таня Пёникер. Это мой стиль и здесь это не запрещено, 2017 Vladey

Серия «Семь», представляющая современную интерпретацию основных смертных грехов, «Уроборос» и другие напоминают средневековые бестиарии, но основаны на личных переживаниях. А выбранная оптика позволяет находить глобальные вневременные слои в современных сюжетах.

62. Пепперштейн Павел

Павел Пепперштейн. Черный квадрат и Кембелл, 2008 Галерея OVCHARENKO

Он не только востребованный художник, но и писатель. Во многом эти две области пересекаются: литература Пепперштейна визуальна, а его изобразительная деятельность литературна. И оба направления объединены абсурдно-психоделическими мотивами. Вкус к абсурду он унаследовал от обэриутов, русских поэтов-авангардистов.

Павел Пепперштейн. О Господи! Опять прислали похмельного человечка! (Oh God! They Sent a Man With a Hangover Again!) 2009 Галерея OVCHARENKO

Впрочем, его литературно-художественные фантазмы не абстрактны, он художник нетривиального социально-политического темперамента, размышляющий в том числе и о судьбе России, ее прошлом и будущем.

63. Пивоваров Виктор

Виктор Пивоваров. Отражения 1965–1966 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В 1970-80-е Пивоваров принадлежал к кругу московских концептуалистов. Выдающийся художник детской литературы, он и в своем искусстве «для взрослых» предпочитает язык графики.

Виктор Пивоваров. Московская вечеринка 1971 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Однако, в отличие от Ильи Кабакова, который исследовал основы коллективного советского мифа, Пивоваров изначально был сосредоточен на внутреннем мире человека. Его работы более чувственны, эмоциональны, интимны, а герои пытаются обустроить этот неуютный мир личным сюрреалистическим пространством.

64. Пирогова Саша

Художница в своих постановочных видео базируется на движениях перформеров, элементах современного танца, находит пластическую и поэтическую форму для рефлексий как на сюжеты из повседневной жизнь, так и на «вечные темы» искусства вроде любви или «времен года».

Тщательно срежиссированные и эффектные композиции выводят на первый план энергию телесного взаимодействия перформеров. Работы напоминают ожившие скульптуры, они заряжают своим танцем пространство по эту сторону экрана, вызывая у зрителя ощущение непредсказуемой текучести, сложности, неуправляемости телесного бытия. Ее работа «Сад» участвовала в экспозиции Российского павильона на 57-й Венецианской биеннале.

65. Плющ Иван

Иван Плющ. Эпизод 1. Из серии Пока петухи не пропели. 2011 Русский музей Русский музей

Монументалист по образованию, художник тяготеет к произведениям крупной формы, только не из «вечных материалов», а из временных, порой эфемерных. Он мастер пространственных инсталляций, однако живопись остается неотъемлемой частью его творчества.

Выставка «Театр Плюща» в Московском Музее Современного Искусства (MMOMA) MMOMA MMOMA

В последнее время Плющ эволюционирует в сторону постнаучных методов, создавая работы с помощью искусственного интеллекта. Он был одним из основателей арт-студии «Непокоренные» в Санкт-Петербурге.

66. Повзнер Александр

Александр Повзнер. Следы, 2009 Vladey

Художнику и скульптору удается органично совмещать интерес к традиционным техникам и фигуративным формам с идеями концептуализма. Большая часть его работ построена на саморефлексии – внимательном исследовании детских впечатлений, фантазий, академического обучения и рутины, и все это помножено на юмор и самоиронию.

Александр Повзнер. Мисс Мира, 2013 Vladey

«Мои работы не иллюстративны, но то, что со мной происходит — особенно для меня непонятное, — каким-то странным образом выходит в образы. Совсем как психоанализ» - говорит художник.

67. Полисский Николай

Николай Полисский. Снеговики, 2000 Парк «Никола-Ленивец» Парк «Никола-Ленивец»

Главный художник российского лэнд-арта, создатель и идеолог арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области и проходящего там же с 2006 года фестиваля «Архстояние». Первым вторжением искусства в деревенский пейзаж стала армия из 200 снеговиков, слепленных местными жителями на берегу реки Угры – по преданию в XVI веке здесь шли военные действия между русским и татарским войсками.

Дальше Полисский объединил местных умельцев в рабочую артель, которая под его руководством плетет из лозы, режет из дерева и создает из прочих экологичных материалов крупномасштабные объекты, образно отсылающие к классическим триумфальным аркам, адронному коллайдеру, искусственному интеллекту и даже внешним трубам Центра Помпиду. Со своими мастерами участвует в создании различных объектов по всему миру.

68. Пономарев Александр

Александр Пономарев. Инсталляция "Уроборос" в Каире, 2021 Дина Пьяных/TASS Дина Пьяных/TASS

Корабли, подводные лодки и романтика Крайнего Севера – то, с чем в первую очередь ассоциируется его искусство. В 1970-е он окончил художественную школу и Высшее инженерно-морское училище, отслужил 7 лет во флоте, и на протяжении 40 лет строит на этом фундаменте свою творческую карьеру.

Александр Пономарев. «Ветрувианский человек» 2015 ГМИИ им. Пушкина ГМИИ им. Пушкина

За это время он раскрашивал в яркие цвета боевую подводную лодку, устраивал перформансы и художественные акции в Арктике, Гренландии и Антарктиде, проходил на самодельной субмарине по Гранд-каналу в Венеции и организовывал Антарктическую Биеннале Современного искусства – в течение 12 дней сотня художников, философов и ученых шли среди льдов на научно-исследовательском судне, устраивая дебаты, перформансы, поэтические и философские чтения.

69. Пушницкий Виталий

Виталий Пушницкий. Токио. Наблюдение за полетом мотылька. 2019 Pushnitsky studio (BY-SA 4.0) Pushnitsky studio (BY-SA 4.0)

«Картина – это знак, это образ, он не нуждается в тексте, он даже не нуждается в зрителе, это память, которую, может быть, даже никто и не помнит, это мысль, выпавшая в материальный осадок», - считает петербургский художник. Он работает с объектами, инсталляциями, скульптурой, графикой, но больше всего выделяет живопись как самую «честную» технику.

Виталий Пушницкий. Студия. Ожидание №16. 2018 Pushnitsky studio (BY-SA 4.0) Pushnitsky studio (BY-SA 4.0)

Его работы, независимо от сюжета и серии, отличает некоторая отстраненность, созерцательность и меланхоличность. Будь то классические руины, студия художника или пейзажи, они выполнены с особой тщательностью и часто говорят об одиночестве и разрушительном действии времени.

70. Радя Тимофей

Тимофей Радя. Кто мы, откуда, куда мы идём? t-radya.com

Один из наиболее известных в России стрит-артистов. Радя начинал в середине 2000-х с создания граффити и объектов в родном Екатеринбурге. Впоследствии география расширилась на Москву, Петербург, Берлин, Нью-Йорк и другие города.

Тимофей Радя. Пустые разговоры t-radya.com

Как правило, его работы сделаны для определенного места и содержат социальный или политический месседж. Впрочем, для Тимофея, как для человека с философским образованием, характерен не лозунговый, а медитативный подход к затронутым проблемам.

71. Ротаенко Анна

Анна Ротаенко. The Network Мультимедиа Арт Музей Мультимедиа Арт Музей

Арсенал тем и медиа (от электронной музыки и игровых технологий до инсталляций) молодой художницы из Грозного велик. «Феминизм, городская среда и временные городские материалы, отношения внутри сообществ, массовая культура и диджитализация, критическая инженерия и прочее», — далеко не все, что ее интересует.

Одни из ярких ее проектов - «Рингтон» (издававшую милитаризированные звуки «звонницу» из труб поддерживали остовы в виде крестов) и «the Network» (огромная розовая клетка-батут).

72. Сакин Роман

Роман Сакин. Кураспатия Галерея XL Галерея XL

Сакин создает альтернативные реальности, очень похожие на нашу — они ее будто комментируют с оттенком абсурда. Была у него «Кураспатия» (лат. cura – «лечить», spatio – «пространство»), «философско-лечебная система», этакий проект ЗОЖа с абсурдистскими инструкциями.

Роман Сакин. "У.С.3" Управляемая скульптура romansakin.com

И были минималистичные «Управляемые скульптуры», чей облик нужно изменять вручную. Например, стоявшая во дворе Третьяковки «Сигнальная башня» считалась «тренажером демократии»: сообщество решает, как будет выглядеть объект.

73. Салахова Айдан

Айдан Салахова. Без слов №1, 2014 Vladey

Дочь знаменитого советского художника Таира Салахова блестяще работает с мрамором (у нее мастерская в Карраре), также как с живописью и графикой, а семантика ее работ основана на образах Востока, пропущенных сквозь призму европейской культуры, нарочитом эротизме и тонкой чувственности.

Айдан Салахова. Гермафродит, 1997 Vladey

В 1990-е Айдан открыла одну из первых коммерческих галерей современного искусства в постсоветской России. В 2012 галерея была официально закрыта, и художница сосредоточилась на собственном творчестве.

74. Самолет Игорь

Игорь Самолёт. Из проекта «Проснулся уже уставшим» (триптих), 2020 Vladey

Главной темой его работ является современная коммуникация с помощью смартфонов, влияние цифровых возможностей на повседневную жизнь. В большинстве произведений использованы скриншоты с экрана личного айфона: представленные в форматах огромных принтов, коллажей, скульптур, они превращают частное в публичное, создают ощущение вовлеченности в чужую жизнь, как и наоборот, цифровых технологий — в твою собственную.

Игорь Самолёт. Дом на дрова из проекта «Гербарий», 2014 Vladey

Добавляя к скриншотам предметы обихода, он аранжирует пространство своих выставок на манер Диснейленда, в котором зритель должен забыть о своих тревогах и наслаждаться сказочной обстановкой.

75. Сафронова Мария

Мария Сафронова. Зарница, 2017 Vladey

Технологические предпочтения этой художницы выглядят весьма традиционными – это фигуративная живопись и графика. Но за реалистическими сюжетами, чаще всего взятыми из повседневной жизни (школа, больница, офис), стоит обнажение абсурда и социальная критика.

Мария Сафронова. Лифт, 2017 Vladey

Порой анализ «человеческой биосистемы» приводит автора к видениям едва ли не сюрреалистическим. В свои выставки нередко включает 3D-макеты или специально отобранные предметы.

76. Север-7 группа

Север 7. Выставка "Школа активного рисования и перформативного позирования" Север-7

Появившаяся в Петербурге в 2013-м группа - одно из самых энергичных сегодня объединений. Главное для «северян» (у группы нет четких границ, в нее входят 9 постоянных участников, плюс «и друзья») — взаимодействие, процесс, перформативность, битва с устоями на всех фронтах.

Север-7. Выставка Lost & Found North-7 Expedition в музее MHKA, Антверпен, Бельгия M HKA

Они устраивали независимую ярмарку современного искусства «Санкт-Догвилльбург» с «самопровозглашенным городом художников», открывали Школу активного рисования и перформативного позирования, провели массу выставок, в том числе в музее M HKA в Антверпене.

77. Слава ПТРК (Станислав Комиссаров)

Слава Птрк. Большая стирка из серии «Одиночество», 2016 Vladey

Один из самых заметных молодых стрит-артистов, помимо ироничных граффити, работает с социально-политическими темами. Будь то чеченские войны, осмысленные в совместном с группой СБПЧ проекте «1999», основанном на воспоминаниях участников и очевидцев, или общая апатия страны в перформансе «Пох… пляшем».

В последнем 50 вальсирующих на снегу пар не хотят знать плохих новостей, а когда дрон поднимается над ними, становится видно, что они образуют название акции.

78. Сокол Хаим

Хаим Сокол. Без названия (Лестница) 2009 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

«Моя задача и основная сложность — найти и показать следы прошлого в настоящем, но не ради ностальгического наслаждения, а так, чтобы затерянный след срезонировал с настоящим», — говорит художник, исследователь и поэт Хаим Сокол.

Хаим Сокол. СВИДЕТЕЛЬСТВО Московский музей современного искусства Московский музей современного искусства

История (в основном - собственной семьи) и травматический опыт стали главными темами в его творчестве с первой выставки «Криптомнезия» в 2007 году. С тех пор его эмблематичные черные птицы и людские фигуры отметились в самых разных проектах, включая персональные выставки в московских музеях ММОМА и Третьяковка.

79. Сухарева Александра

Александра Сухарева. Начала, 2021 V–A–C V–A–C

Художница - автор многочисленных инсталляций и объектов, в которых природа и время выступают едва ли не полноценными соавторами произведений. Она активно использует химические свойства вещей как метафоры собственных мыслей, переживаний и воспоминаний, будь то выращивание кристаллов или окисление зеркальных поверхностей.

Александра Сухарева. Прощай, взгляд. 2015 (Фрагмент инсталляции) Музей современного искусства «Гараж» Музей современного искусства «Гараж»

Сухарева сегодня одна из востребованных российских художниц в Европе - начиная с 2012 года ее работы продвигает фонд V-A-C Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Благодаря им она стала участницей авторитеного смотра dOCUMENTA (13) в Касселе, выставлялась в пространстве фонда в Венеции, в Tate Modern в Лондоне и других странах.

80. Тишков Леонид

Леонид Тишков. Взгляни на дом свой Волго-Вятский филиал ГЦСИ. Арсенал Волго-Вятский филиал ГЦСИ. Арсенал

Его фантастические сюжеты существуют в разных видах искусства, от графики до инсталляций с видео и livre d’artist. А начинал он в конце 1970-х – студентом мединститута увлекся карикатурой, познакомился с кругом московских концептуалистов и променял медицину на свободное творчество.

Леонид Тишков. Удаляющаяся дорога приводит к самому себе, 2004 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

По словам Тишкова, у него «мифологическое мышление», в котором сплетаются уральский фольклор, бабушкины сказки, метафизика, поэзия французского сюрреализма и «заумь» Велимира Хлебникова. Из этой смеси рождается личная мифология и разветвленные невероятные сюжеты.

81. Тобрелутс Ольга

Ольга Тобрелутс. Dollar из серии «Новая мифология», 2019 Vladey

Сформировалась как художник в конце 1980-х, изучала архитектуру в Ленинграде и компьютерную графику в Берлинском институте ART+COM, входила в легендарную группу «Новая Академия», основанную Тимуром Новиковым. Неоакадемизм с его культом человеческого тела, классическими канонами красоты и многочисленными цитатами из истории искусства соединился в ее творчестве с современными компьютерными технологиями.

Ольга Тобрелутс. Аполлон и Гиацинт, 2005 Vladey

Лентикулярные панели, видео и живопись становятся способом создания собственной метавселенной, где скрещиваются современные поп-идолы, античные герои, реклама и модные бренды.

82. Тузов Иван

Иван Тузов. Коллекция, 2013 Vladey

Пиксель-арт — визитная карточка художника. В digital-эру мастерить картинки, где пиксели то нарисованы, то выложены мозаикой — даже не глитч-арт, а ход против, зато универсальный.

Иван Тузов. Без названия, 2019 ARTZIP

Так Тузов может сделать из вождя мирового пролетариата или из полицейских почти мультперсонажей, эдаких героев дурашливого эпоса. Кроме того, сегодня художник вновь активно берется за кисть - его эксперименты с абстракцией набирают популярность.

83. Турнова Наталья

Наталья Турнова. Маяковский, 1990 Vladey

Исток ее живописи – в искусстве фовистов. Но только исток, а не результат. Турнова – художник самостоятельный, думающий по-своему и свободный от стереотипов. Ее многолетняя увлеченность портретным жанром привела к созданию своего стиля, где цвет и форма играют роль и психологических характеристик, и экзистенциальных аналитических инструментов.

Наталья Турнова. Из серии "Любовь", 2002 Vladey

Производными от живописи становятся у нее и другие виды произведений – объекты, скульптуры, инсталляции. Очень заметно, что куда больше, чем вопрос «что сделано», автора занимает то, «как сделано».

84. Файбисович Семен

Семен Файбисович. МКАД (Из цикла «Рейсовый автобус»), 1984 Vladey

Уже в конце 1970-х Файбисович стал заметной фигурой в плеяде неофициальных московских художников. А с началом перестройки его живопись в фотореалистической манере привлекла внимание западных галеристов: его выставки неоднократно проходили в США и Европе.

Семен Файбисович. Подружки из цикла «На скамейках», 1989 Vladey

Картины из советской действительности постепенно сменялись у него постсоветскими сюжетами, а чистая живопись уступала место экспериментам с фотографической оптикой и мобилографией. «Художник должен жить своим временем, в этом его главная ценность и ресурс», – полагает Файбисович.

85. Федоричев Егор

Егор Федоричев. И пусть северный ветер дует,мы делаем свой неизбежный джаст ду ит. Галерея JART

Зачастую использует в качестве холста бывшие в употреблении промышленные материалы вроде брезента или ткани для баннеров. Под стать нарочитой небрежности в исполнении (грубо сшивает куски тканей, выступающие основой для живописи, оставляет готовые полотна без рам, свободно свисающими со стены или потолка) — «сюжеты» его картин, где фигуративные изображения, написанные густыми мазками, смешиваются с аляповатым абстрактным фоном.

Егор Федоричев. О безответной любви к родине №2, 2018 Vladey

В картинах Федоричева есть что-то от палимпсеста, в котором отражена турбулентность нашего времени.

86. Федотов-Федоров Илья

Илья Федотов-Федоров. Тотем ловец здоровья fedotovfedorov.com

«Для меня природа неотъемлема от темы поиска себя», - говорит художник, пришедший в искусство из биоинженерии. И действительно, личный внутренний мир, окружающая среда и технологии уже около семи лет остаются главными в его творчестве.

Природа является и основным поставщиком материалов для его работ, выполненных в самых разных техниках, от фотографии и видео до ассамбляжей и инсталляций.

87. Филатов Артем

Артем Филатов. Выставка «Обратно домой» в Музее нижегородской интеллигенции Артем Филатов Артем Филатов

Художник и активист из Нижнего Новгорода работает с локальным контекстом и городской идентичностью. Начинал со стрит-арта – расписывал стены заброшенных деревянных домов, чтобы привлечь внимание к непарадным зданиям, составляющим живую ткань старого города. Благодаря его усилиям некоторые из них были впоследствии отреставрированы.

Дважды становился лауреатом российской арт-премии «Инновация»: в 2017-м за выставку в пустующих залах бывшего Музея нижегородской интеллигенции (вместе с группой художников создал тотальную инсталляцию вокруг городских историй и мифов), а в 2020-м за проект звуковой инсталляции с Алексеем Корси в крематории родного города.

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88. Филатов Сергей

Его звуковые инсталляции собраны из разных материалов и механизмов, но акцент сделан на чувственном восприятии – художник предлагает зрителю погрузиться в созданную им звуковую среду, и это делает знакомство с его работами похожим на медитацию.

В ходе экспериментов Филатов изобрел альтернативный способ звукоизвлечения и новый музыкальный инструмент – электролиру. Ее струны приводятся в движение не рукой или смычком, а магнитом, движение которого задается с помощью программы. Ее упрощенную версию – двухструнный инструмент Duofluctus – используют музыканты по всему миру, а Филатов показывал его в основном проекте 58-й Венецианской биеннале в 2019 году в рамках инсталляции французского художника Тарека Атауи.

89. Филиппов Андрей

Андрей Филиппов Х.В. 2010 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Выпускник постановочного факультета театральной Школы-студии МХАТ, представитель концептуальной школы, Филиппов мыслит пространственно, и каждая его выставка превращается в инсталляцию независимо от техники работ. Он часто осмысляет имперское сознание, используя двуглавых орлов или религиозные символы, которые у него тоже становятся частью имперского мышления.

Андрей Филиппов. «Тайная вечеря», 2016 Музей современного искусства Эрарта Музей современного искусства Эрарта

Или, как в инсталляции «Тайная вечеря» со столом, покрытым красным сукном, - серпы и молоты, служащие здесь столовыми приборами.

90. Чернышев Аристарх

Аристарх Чернышев. Античная голова, 2020 Коллекции «ИНТЕКО» Коллекции «ИНТЕКО»

Один из пионеров медиа-арта в России начал творческую карьеру в 1991 году. Его объекты технологичны и часто интерактивны, художник использует 3D-печать, видео, VR, AR и прочие технологии, и часто уходит в сферу Sci-Fi – изобретает новые гаджеты и сервисы, связанные с будущим развитием социальных сетей, генной инженерии и искусственного интеллекта.

Среди заметных новых проектов – PiO (personal informational organism) – гибрид пиявки и смартфона, которая живет на запястье, питается кровью владельца и взамен заботится о его здоровье.

91. Чернышева Ольга

Ольга Чернышева. Рыбаки-растения (Анабиоз). 2000 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

«Я выявляю абсурдные корни нормальности», - уточняет Ольга, когда ее называют художником-реалистом. Абсурд - та основа, стержень, что присутствует практически во всех ее работах, будь то живопись с мойщиками стекол небоскребов или фотография с хрустальными люстрами в лесной посадке у трассы.

Ольга Чернышева. Без названия (из серии «Участки»). 2005 Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Чернышева одна из самых востребованных российских художников в мире, участвовала в основном проекте Венецианской биеннале, Manifesta в Цюрихе, выставки проходили от Москвы до Лондона и Нью-Йорка.

92. Чтак Валерий

Валерий Чтак. Я не знаю, - я из Москвы, 2019 Vladey

Обаяние текстовых картин Чтака — в их частом, но ненавязчивом абсурд. «Кунг-фу — это вам не марксизм, — либо ты им владеешь, либо нет» или «Я не знаю, — я из Москвы».

Валерий Чтак. Без названия, 2010 Vladey

Это как выхваченные из потока уличной речи случайные фразы — порой в таком абсурде можно усмотреть даже своеобразную мудрость. Эстетика уличного искусства, перформативность жеста ощутимы и в фирменных холстах, и в инсталляциях художника.

93. «Что делать?» группа

Что делать? Партизанский Зонгшпиль. Белградская История, 2009 chtodelat.org

Имя группы повторяет название известного романа Николая Чернышевского. Она состоит из художников, критиков, философов и писателей из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Творчество включает создание художественных выставок — инсталляций или проектов в общественном пространстве, издание газет, постановку перформансов и спектаклей, образовательную, активистскую и кураторскую деятельность.

Что делать? Стенгазеты Центр искусств королевы Софии Центр искусств королевы Софии

Участники коллектива стоят на позициях критики современного капитализма и вызванного им социального устройства, освобождения творческой деятельности и сферы искусства от системы потребительского и развлекательного производства. Работы группы хранятся во многих музеях, включая MoMA в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже.

94. Шелковский Игорь

Игорь Шелковский. «Рельефы». 2019 Alina Pinsky Gallery Alina Pinsky Gallery

Скульптор из легендарной плеяды нонконформистов - тех, чье творчество развивалось вопреки навязываемому в советское время соцреализму. С начала 1970-х годов формируется его стиль в скульптуре, в котором образ сводится к схеме, формуле, знаку.

Игорь Шелковский. «Человек бегущий». 2019 Alina Pinsky Gallery Alina Pinsky Gallery

Его интересует пейзаж и городское пространство, которые он деконструирует и создает на их основе собственные формы – облако как набор деревянных брусков всех оттенков голубого и синего, дерево как линейная конструкция, заключенная в клетку с городскими силуэтами. В 1976 году Шелковский эмигрировал во Францию, где в 1979-1986 гг. издавал журнал «А-Я», познакомивший Запад с искусством советского андеграунда.

95. Шеховцов Сергей

Сергей Шеховцов. № 1. Из серии «Мотоциклы». 2002 Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

По образованию Шеховцов живописец, выпускник московского академического института имени Сурикова, однако от чистой живописи он перешел к созданию скульптурных объектов. В этой смене амплуа важную роль сыграли выбранные им материалы – пенопласт, поролон, скотч, краска из баллончиков.

Сергей Шеховцов. Мальчик и голуби. 2004 Музей современного искусства «Гараж» Музей современного искусства «Гараж»

Сергей выработал собственные пластические приемы, эффектные и хорошо узнаваемые публикой. Одно время его имя упоминалось повсюду исключительно в связке с прозвищем «Поролон», но позже в ход пошли и другие материалы.

96. Шуваева Света

Света Шуваева. Из серии «Персонажи толпы», 2015 Vladey

Художницу причисляют к так называемой «Самарской волне» - с 2003 по 2010 годы она там жила, училась в архитектурном институте на «дизайне окружающей среды» и принимала активное участие в жизнедеятельности группы молодых художников.

Света Шуваева и ее инсталляция "Последние квартиры с видом на озеро" Smart Art

Ее специализация дала импульс для всех будущих проектов - графики, коллажей, инсталляций, моделирования одежды. В 2015 стала одной из звезд 3-й Индустриальной биеннале в Екатеринбурге с серией «Персонаж толпы», полуабстрактном оммаже Казимиру Малевичу с безликими людьми в метафизическом пространстве. С тех пор сделала немало проектов в музеях России и Европы.

97. Шутов Сергей

Сергей Шутов. Море (Автопортрет), 1983 Vladey

Когда в СССР еще не знали понятия «медиахудожник», Шутов уже экспериментировал с самыми разными форматами современного искусства. Яркий представитель андеграунда, художник культового фильма «Асса» (1987), ставшего киноманифестом перестройки.

Сергей Шутов. Солнце, 2017 Галерея 21 Галерея 21

В 1992 году Шутов создал первую в России мультимедийную инсталляцию «Чувственные опыты». И в дальнейшем ему всегда были свойственны опыты на «пограничных территориях» между живописью, перформансом, видео- и саундартом, другими медиа.

98. Яковлева Устина

Устина Яковлева. Без названия, 2019 ustinayakovleva.com

Начинала с абстрактной живописи, где изображение, написанное мелкими штрихами в манере австралийских аборигенов, будто разрастается как живой организм, заполняя собой либо весь холст, либо отдельные участки. Позже от биоморфных форм переключилась на создание объектов и скульптур из ткани, которые напоминают разного рода моллюсков, лишенных привычной среды обитания.

Устина Яковлева. Из серии "Круги" (IV), 2019 ustinayakovleva.com

Яковлева использует богатую вышивку, щедро покрывает объекты бисером и другими декоративными элементами, будто соревнуясь в декоративном мастерстве с природными образцами.

99. AES+F группа

Группа существует с 1987 года. Название составлено из инициалов участников - Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и присоединившегося к ним в 1995-м Владимира Фридкеса. В фотопроектах и многоканальных видеоинсталляциях, снятых в завораживающе-гламурной стилистике, художники выстраивают апокалиптические сценарии будущего, анализируют язык современных медиа, препарируют и доводят до абсурда общественные стереотипы.

Мультикультурализм, взаимовлияние Востока и Запада, культ молодости и красоты, древние мифы и оммаж великой живописи Ренессанса, технократия и торжество феминизма – лишь часть тем их работ последнего десятилетия.

100. Recycle группа

Группа Recycle. NEW NATURE, 2021 Ирина Колпачникова Ирина Колпачникова

Мусорные баки с выпирающими из стенок человеческими силуэтами, напоминающими стелы и надгробия; похожие на античные, но сделанные из сетки рельефы; аллюзии на порталы средневековых соборов, сработанные из гофрированных труб; культурный слой с навечно вмятыми в него сотовыми телефонами; огромная фейсбучная литера F из полиуретана; виртуальная реальность, — вечное и бросовое, традиционное и высокотехнологичное у работающих вместе с середины нулевых Андрея Блохина и Георгия Кузнецова всегда рядом.

Группа Recycle. CONVERSION, 2015 Группа Recycle Группа Recycle

Со своими эффектными объектами и инсталляциями художники уже объехали полмира, от Москвы до Лондона и Нью-Йорка.