100 главных русских книг

1. Слово о полку Игореве (1185)

«Печальная повесть» о неудачном походе князя Игоря на половцев - одно из древнейших сохранившихся произведений русской литературы. Считается, что «Слово» было написано около 1185 года. Очень сложное по структуре произведение вобрало в себя несколько жанров - и героическое сказание, и песнь, и былину. По мнению академика Дмитрия Лихачева, целью «Слова» было не детально показать сам поход князя, но выявить недостатки феодальной раздробленности на Руси. Произведение повлияло на многих писателей, а русские поэты с XIX века создавали все более и более современные «переводы» этой работы.

2. Житие протопопа Аввакума, написанное им самим (1672)

С жанра «житие» по сути и начинается вся древнерусская литература. Монахи-летописцы по четким канонам описывали, как праведно святой жил и какие чудеса совершал. Житие Аввакума отличается хотя бы тем, что оно составлено при жизни, да еще и им самим. Текст пестрит конкретными именами, названиями мест, описаниями подробностей жизни. Впрочем, о чудесах Аввакум тоже упоминает - перечисляет случаи, как исцелял людей и спасал от бесов.

Главный же предмет рассказа - это церковная реформа патриарха Никона-отступника и зарождение русского старообрядчества, за идеи которого сам Аввакум впоследствии был казнен. Его биография почти двести лет была под запретом, а когда ее опубликовали в 1861 году, произвела настоящий фурор. Она повлияла на Толстого, Достоевского и многих других писателей. Читайте подробнее тут.

3. Русские народные сказки

Азбука-классика Азбука-классика

Сказки передавали устно из поколение в поколение, их слушали даже взрослые по вечерам за плетением лаптей или другими работами. Это были бытовые истории с моралью, небылицы про животных и фантастических существ, волшебные сказки о царевнах и царевичах. На них фактически формировался народный характер и культурные коды.

Все русские писатели и поэты были воспитаны на русских сказках, многие переложили или использовали их сюжеты для своего творчества. Некоторые авторские сказки так плотно вошли в народ, что уже не все помнят, какие произведения народные, а какие плод писательского вымысла. Большой вклад в сохранение русского фольклорного наследия внес Александр Афанасьев, записавший главные сказки и издавший наиболее полный сборник «Народные русские сказки» (1855—1863). Читайте подробнее о главных сказочных сюжетах тут.

4. Александр Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву (1790)

Чиновник Радищев по долгу службы много раз совершал поездку между двух столиц и наблюдал жизнь крестьян в населенных пунктах по дороге. Он написал правдивый и мрачный репортаж о жизни русской глубинки и высказал весьма смелые суждения о крепостном праве и недостатках общественного строя. Екатерина II была разгневана, произведение запретила (его опубликовали лишь в 1905 году), а автора назвала «бунтовщиком хуже Пугачёва». Радищева посадили в тюрьму и почти приговорили к смертной казни, но «по милосердию» заменили ее на ссылку в Сибирь. По сути он стал одним из первых русских авторов, пострадавших за свое творчество.

5. Николай Карамзин. Бедная Лиза (1792)

Душещипательная история о том, как дворянин соблазнил крестьянку, а после ночи любви бросил ее. Произведение считается образцом русской сентиментальной повести. "Бедная Лиза" покорила читателей необычным сюжетом и трагической развязкой. Кроме того, Карамзин отказался от высокопарностей и был одним из первых писателей, кто использовал максимально простой язык.

6. Александр Грибоедов. Горе от ума (1822-24)

Эта комедия в стихах стала настоящей революцией в русской драматургии - написанная простым языком, она разрушила все каноны классицизма XVIII века и стала первой реалистической пьесой. До сих пор “Горе от ума” ставят во многих театрах страны, а имена героев стали нарицательными. Действие происходит в Москве, спустя десять лет лет после окончания Отечественной войны 1812 года. По сюжету, из-за границы домой приезжает молодой человек прогрессивных взглядов Александр Чацкий. Он едет в гости к юной возлюбленной Софье и намерен просить у ее отца руки девушки. Однако оказывается, что Софья уже влюблена в другого - не слишком приятного человека, который пытается всем угодить. «Новый» человек Чацкий чувствует себя чужим и со всеми ссорится...

7. Александр Пушкин. Евгений Онегин (1823—1830)

Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература") Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература")

Роман в стихах считается не только вершиной творчества Пушкина, но и «энциклопедией русской жизни». Автор рисует картину жизни провинциальной усадьбы и деревенский уклад жизни, изображает светский Петербург и старую Москву.

Молодой Онегин из столицы приезжает в деревню, он скучает, хочет как-то развлечь себя, но оказывается в пучине настоящих драм - соседская дочь признается ему в любви, а из-за ее сестры другой сосед вызывает Онегина на дуэль...

Произведение чрезвычайно сложно для перевода из-за того, что Пушкин изобрел специальную «онегинскую строфу» с четкой структурой и порядком рифм, и придерживался ее на протяжении всего романа. Зато отлично пошло в опере по всему миру - ее написал Петр Чайковский в 1877-78 годах.

8. Александр Пушкин. Борис Годунов (1825)

На основе этой известной трагедии Модест Мусоргский написал известную оперу. Произведение множество раз ставили на сценах разных театров, а также экранизировали. В пьесе Пушкин приводит одну из самых загадочных страниц русской истории - убийство царевича Дмитрия и Смутное время с появлением самозванца Лжедмитрия. Благодаря поэту в народном сознании растиражирована легенда о том, что Борис Годунов приказал убить царевича Дмитрия - и что история наказывает его за это.

9. Александр Пушкин. Повести Белкина (1830)

Пушкина в русской литературе ценят в первую очередь как поэта, но он блестяще показал себя и в драматургии, и в прозе - как, например, в этом захватывающем цикле из пяти повестей. Здесь и сентиментальная история о дворянке, которая наряжается крестьянкой для знакомства с красавцем-соседом, в то время как их отцы враждуют. И романтическая история о дуэли, в которой один из участников решил отложить свой выстрел и приглашает оппонента вернуться к поединку спустя несколько лет. И невероятная история про случайно женившегося офицера…

10. Александр Пушкин. Медный всадник (1833)

«Люблю тебя, Петра творенье»... Эта стихотворная повесть - настоящий гимн Санкт-Петербургу, а ее название дало прозвище конному памятнику Петру I, ставшего символом города.

Здесь масса описаний красот города, однако, сюжет вращается вокруг печальной истории - Пушкин описывает сильнейшее наводнение, которое случилось в городе в 1824 году. Герой Евгений понимает, что дом его невесты снесло водой, и она погибла. Он сходит с ума и бегает по городу, наблюдая ужасные картины стихийного бедствия…

11. Александр Пушкин. Пиковая дама (1833)

Это повесть о том, как карточная игра может довести до сумасшествия. Чтобы узнать заветную выигрышную комбинацию карт, молодой Германн проникает в спальню к старой графине - она от испуга умирает, а ее призрак начинает мерещиться герою, повторяя «тройка, семёрка, туз»… Вот только в реальности вместо туза ему выпадает пиковая дама с лицом старой графини. Произведение имело большой успех в Европе, а Петр Чайковский написал по ее мотивам одноименную оперу.

12. Александр Пушкин. Капитанская дочка (1836)

«Капитанская дочка» - роман о крестьянском восстании Емельяна Пугачева, которое захлестнуло почти всю Россию в XVIII веке. Но прежде всего, это произведение о чести, дворянском долге и о любви.

Юный Петя Гринев едет служить в отдаленную пограничную крепость, по пути незнакомец помогает ему не заблудиться во время сильной метели. В благодарность Гринев отдает ему свой тулуп - и впоследствии это спасает ему жизнь, ибо незнакомцем оказывается сам Пугачев. Этот роман стоит прочитать хотя ради фразы, ставшей афоризмом: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

13. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени (1839)

АСТ АСТ

Лермонтова считают вторым поэтом России, после Пушкина, и он ценен обилием прекрасных стихов и поэм в стиле романтизм, с противопоставлением добра и зла, высокого и низкого, свободы и неволи.

«Герой нашего времени» - единственный прозаический роман Лермонтова. Главный герой Печорин чем-то напоминает пушкинского Онегина - он холоден, не умеет любить, рискует жизнью из желания себя развлечь. Роман состоит из нескольких глав, в которых описаны отдельные эпизоды жизни Печорина. При этом сначала мы читаем о герое от третьего лица, а потом Лермонтов наводит оптику на своего героя все ближе - в конце уже исповедь от первого лица.

14. Николай Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки (1829—1832)

Действие повестей этого сборника происходит в небольших селениях Российской Империи (на территории современной Украины). Гоголь обширно использует отдельные слова из украинского языка, а также образы местного фольклора. В повестях он описывает малоросские обычаи и народный уклад жизни. Повести очень разные - от веселой «Ночи перед Рождеством» до совершенного хоррора «Страшной мести». При этом во всех повестях нечистая сила, черти и ведьмы - полноценные герои. Сборник был тепло встречен современниками - в восторге от живости языка и образов был, например, Пушкин.

15. Николай Гоголь. Миргород (1835)

Этот сборник принято считать продолжением «Вечеров на хуторе». Сюжетно они никак не связаны, но также основаны на украинском фольклоре. Из четырех повестей две более известны и были экранизированы множество раз. «Тарас Бульба» - история о запорожском казаке и двух его сыновьях. Вторая известная повесть «Вий», пожалуй, самое страшное произведение русской литературы.

16. Николай Гоголь. Мертвые души (1835)

Эксмо Эксмо

Сам Гоголь называл это произведение поэмой, однако, написано оно в прозе - о поэме в ее античном значении здесь говорит форма - похождения героя по нескольким повторяющимся «кругам ада», а также пространные лирические отступления о России и русских. Работа считается вершиной творчества Гоголя и одним из главных ключей к пониманию русской души.

По сюжету мелкий дворянин Павел Чичиков приезжает в уездный город, и, чтобы набрать весу в обществе, выдает себя за помещика. Но вот неувязка - у него нет ни единой «души», то есть крепостных крестьян. Тогда он решает пойти на хитрость, подсказанную самой русской бюрократией - начинает скупать у местных богачей уже умерших крестьян, что по госреестрам еще числятся в живых (перепись населения в те времена была редкостью). Реакция на предложение у всех разная...

17. Николай Гоголь. Ревизор (1835)

Одна из главных русских комедий о коррупции, лизоблюдстве и отношении власти к обычным людям, написана в форме пьесы - она и сегодня ставится в огромном количестве театров. По сюжету, в крохотном городке ждут тайного приезда чиновника из столицы с ревизией. Однако за важную персону по ошибке принимают мелкого чиновника, который случайно оказался в городе и напрочь проигрался в карты. Впрочем, авантюрист не спешит разубеждать городничего и его подчиненных в ошибке - напротив, решает пользоваться их услугами, принимает взятки и даже собирается жениться на дочери городничего…

18. Александр Герцен. Кто виноват? (1841—1846)

В названии романа - один из главных вопросов, что занимают русского человека. Роман написан публицистом и революционером Герценом. Считается, что это одно из первых произведений русского реализма. Автор исследует влияние воспитания на формирование характера и личности человека. Кто виноват, в том что его герои несчастны? Герцен также показывает резкий контраст людей мыслящих и образованных, и тех, кто ведет праздный образ жизни. При этом это роман о любви и о важности взаимопонимания.

19. Иван Гончаров. Обломов (1847—1859)

Эксмо Эксмо

Роман о русской лени ввел в разговорную речь понятие «обломовщина». Герой Гончарова Илья Обломов только и делает, что лежит. Он дворянин с поместьем, а значит, ему не нужно ни служить, ни работать... За него все делает верный слуга, а также персонаж-антипод - деятельный Андрей Штольц. Единственный момент в жизни, когда Обломов ненадолго выходит из своей мечтательного «сна» - это влюбленность. Однако сможет ли он довести дело до женитьбы? Интересно, что автор не принимает ничью сторону - ни ленивого Обломова, ни рационалиста Штольца.

20. Иван Тургенев. Записки охотника (1847—1851)

Рассказы были написаны Тургеневым на основе реальных историй, услышанных им в фамильном имении. Писатель представляет целую палитру характеров и персонажей из русской глубинки с их жизненными неурядицами и проблемами. Рассказы печатались по очереди в номерах литературного журнала «Современник», а потом вышли отдельной книгой. Произведение сочли новаторским: Тургенев был первым, кто столь широко посмотрел на русский народ.

21. Иван Тургенев. Муму (1852)

Этот небольшой рассказ - один из самых известных и печальных в русской литературе. А имена главных героев - крестьянина Герасима и его собаки по кличке Муму - стали нарицательными. Без лишних спойлеров скажем, что это рассказ о том, как помещики-самодуры издевались над своими крепостными в царской России, как не ценили их жизнь и чувства...

22. Иван Тургенев. Дворянское гнездо (1856—1858)

Тургенев поднимает вопросы дворянского сословия, противостояния России и Запада, а также фокусируется на вопросе моральных принципов.

Разочарованный в европейской жизни Лаврецкий возвращается к себе в усадьбу в Россию, чтобы «пахать землю», и влюбляется в соседскую дочь Лизу. Их любовь взаимна, и, узнав о смерти жены, оставшейся в Европе, он делает девушке предложение. Однако, вдруг оказывается, что жена все же жива. С разбитым сердцем Лиза уходит в монастырь…

В романе сформировался образ так называемой «тургеневской девушки», невероятно сильной духом молодой особы, воспитанной в дворянском гнезде. Название этого романа Тургенева стало нарицательным.

23. Иван Тургенев. Отцы и дети (1860—1861)

АСТ АСТ

Молодой Аркадий Кирсанов приезжает домой в усадьбу к отцу с другом Евгением Базаровым, студентом-нигилистом. Базаров учится на врача и собирается идти в народ, он отрицает любые авторитеты, спорит с отцом-помещиком и дядей-аристократом Аркадия, которые придерживаются либеральных взглядов. Но даже нигилист не может устоять перед любовью...

Русские писатели и раньше касались темы конфликта поколений, однако, именно роман Тургенева обострил тему. Он также высмеял рафинированное дворянство, показав нового прогрессивного героя, и отметил, что настоящая жизнь - в труде, а не в праздности.

24. Лев Толстой. Детство (1852)

Один из первых глубоко психологичных произведений русской литературы. Толстому удается передать события и чувства глазами ребенка. Это первая часть автобиографической трилогии и попытка автора покопаться в самом себе и понять природу самых разных чувства. Толстой в подробностях разбирает обиду, стыд, стеснение, волнение - все, что переживает ребенок. Герой повести - маленький Николай. Он уезжает от любимой матери с отцом в Москву. Позже она умирает, и счастливое детство героя на этом заканчивается.

25. Лев Толстой. Война и мир (1863-69)

Opus magnum Толстого, четырехтомный роман-эпопея известный на весь мир. Это история нескольких русских семей на фоне важных исторических событий, прежде всего - войны России с наполеоновской Францией. Здесь и юная любовь, и предательство, и измены, и война. Толстой говорит от лица множества самых разных персонажей (в том числе Наполеона), и все они получаются у него невероятно глубокими и красочными. Для тех, кто совсем не может осилить роман, рекомендуем посмотреть советскую экранизацию режиссера Сергея Бондарчука, завоевавшую Оскар.

26. Лев Толстой. Анна Каренина (1873-77)

Эксмо Эксмо

Еще один большой знаменитый роман Толстого. Однако, в отличие от "Войны и мира", автор концентрируется здесь не на масштабных событиях, перевернувших всю страну, а на природе счастья и несчастья семейной жизни. Эта тема невероятно заботила самого писателя. Кроме того, в романе есть герой, удивительно похожий на самого Толстого - это Константин Левин, который уходит из светской жизни и начинает пахать поле вместе со своими крестьянами.

27. Лев Толстой. Воскресенье (1889—1899)

Последний роман Толстого, который он сам считал своим лучшим произведением. Это история искупления некогда распутного офицера. Он соблазнил невинную воспитанницу своей тетушки, и, оставив ей деньги, вновь уехал на службу. Для него это был лишь эпизод, а вот жизнь девушки была сломлена. В итоге они встречаются в суде: он в качестве скучающего присяжного, а она как подсудимая. Узнав ее страшную историю, герой переживает невероятный внутренний перелом. Он едет за ней на каторгу, чтобы облегчить существование... Роман отражает духовные метания самого Толстого и считается вершиной его размышлений о смысле жизни, доброте и служении людям.

Читайте о других книгах Толстого тут.

28. Александр Островский. Гроза (1859)

В одной из самых известных русских пьес действие разворачивается в вымышленном провинциальном городе. Тут живет патриархальная купеческая семья Кабановых. Молодая невестка Катерина страдает от жестокого обращения свекрови и безразличия мужа. Она привыкла к любящей атмосфере, которая была в ее семье до замужества. Катерина влюбляется в другого мужчину, тайно с ним встречается, но, не выдержав концентрации лжи, признается мужу в присутствии свекрови. Выход из положения Катерина находит лишь один…

Критик-современник Николай Добролюбов назвал героиню «лучом света в темном царстве» - она мыслила шире, чем закостенелое общество, осмелилась жить, как требовало сердце, а не обстоятельства.

29. Александр Островский. Бесприданница (1874-78)

Еще одна остросоциальная пьеса Островского поднимает важнейший вопрос брака по расчету. Красавица Лариса пользуется большим успехом у мужчин, вот только у девушки, живущей с вдовствующей матерью, совершенно нет приданого. В поисках подходящей партии мать принимает в доме самых разных гостей-мужчин и дочь уже готова выйти замуж за первого встречного... Лариса влюблена в богатого судовладельца Паратова, и он, не в силах устоять, проводит с ней ночь, но на утро говорит, что у него уже есть другая, богатая невеста. Чтобы спасти честь Ларисы, купцы из гостей ее матери подкидывают монетку - кто увезет ее из города.

Пьеса была прохладно встречена критиками - они считали, что это просто очередная работа о «глупенькой обольщенной девице». Однако работа повлияла на всю русскую драматургию благодаря сильной женской фигуре, которая не побоялась идти против общества, и живописанию общества мужчин, забывших про честь и достоинство. Постановка пьесы в театрах Москвы и Петербурга имела большой успех, также по мотивам драмы снят фильм “Жестокий романс” Никиты Михалкова.

30. Николай Чернышевский. Что делать? (1862-63)

Этот роман Чернышевский пишет в тюрьме, куда он был заключен за распространение революционных настроений в обществе. «Что делать?» вызвал настоящую бурю (позже роман очень полюбит Владимир Ленин). Под внешней оболочкой романа скрываются глубокие размышления Чернышевского о новых экономических и социальных явлениях, о феминизме и нигилизме. И кроме того, в нем отчетливо читается намек на неминуемость революции в стране. Отчасти в этом романе Чернышевский отвечает Тургеневу и его «Отцам и детям». Но вместо нигилиста Базарова у Чернышевского несколько персонажей из «новых людей» с радикальными суждениями и попыткой служить обществу.

31. Николай Лесков. Леди Макбет Мценского уезда (1864)

АСТ АСТ

Лескова плохо знают за границей, и все же на Западе экранизировали его фантазию на тему шекспировской героини-убийцы. Эта повесть о молодой купчихе Катерине Измайловой, живущей в Мценском уезде Орловской области. Ее муж постоянно в разъездах по работе, а она одна скучает в богатом доме. Катерина влюбляется в красавца-приказчика (продавца) Сергея, у них бурный роман, о котором случайно узнает свекр... Чтобы спасти возлюбленного Катерина решается на убийство, к тому же не одно.

Критики-современники были в восторге от того, как Лесков изобразил «темноту» купеческого быта, в какой «трагический лубок» превратилось его красочное описание этой жизни, завязанной на деньгах и страстях.

32. Николай Лесков. Левша (1881)

Русский царь совершает визит в Англию, где ему показывают настоящее чудо инженерии - стальную блоху, созданную в натуральную (то есть очень маленькую) величину. В России задумались, чем бы эдаким удивить англичан в ответ. И тогда косой левша, мастер тульского оружейного завода, смог сделать невероятное - подковать блоху. Левше дают награды, а он на радостях напивается так, что умирает.

Во времена Лескова пьянство было всероссийским бичом, и эта печальная повесть проливает свет на «русский» характер.

33. Федор Достоевский. Преступление и наказание (1865-66)

Бедный студент Родион Раскольников еле сводит концы с концами и вынужден брать деньги в долг у старухи-процентщицы. Устав от нищенской жизни, он задается философским вопросом - тварь ли я дрожащая? Чтобы доказать самому себе, что это не так и что он сам вершит свою судьбу, решается на преступление - убить старуху…

Достоевский рассуждает о природе насилия, о том, в какие обстоятельства может жизнь поставить человека, что он вынужден будет пойти на крайние меры - убийство или проституцию, как это сделала возлюбленная героя Соня Мармеладова. Роман еще и важное высказывание о поисках смысла жизни.

34. Федор Достоевский. Идиот (1868)

Эксмо Эксмо

Достоевскому обычно удавались образы порочных и аморальных людей, но в этом романе он решил показать не просто положительного персонажа, а едва ли не идеального человека с чертами практически Иисуса Христа. Князь Мышкин - очень наивный, доверчивый и непосредственный, оказывается в центре водоворота страстей, но среди лгунов и пьяниц он не теряет себя. И даже в женщине, которую все считают падшей, герой пытается найти самые прекрасные черты и проникается к ней искренней симпатией.

35. Федор Достоевский. Бесы (1871-72)

По сюжету, с возвращением из-за границы демонического красавца Ставрогина, в губернском городе начинаются непонятные поджоги и убийства, а также политические интриги… Это один из самых злободневных романов Достоевского, и его реакция на новые радикально-демократические настроения в России. В те годы появляется несколько террористических группировок и революционные идеи идут в общество. Глубоко верующий патриот Достоевский остро переживал все это, обвинял западников и нигилистов.

36. Федор Достоевский. Братья Карамазовы (1878-1880)

Один из самых важных романов Достоевского и квинтэссенция его размышлений о вере, морали, долге и любви. Эта поразительная история имеет форму детектива. Сюжет автор подсмотрел в криминальных сводках - один из трех сыновей обвинялся в убийстве отца. В деле замешан и денежный вопрос, и щекотливый любовный - якобы сын и отец не поделили юную красавицу. В романе писатель приводит обширную сцену суда и речей свидетелей и держит читателя в напряжении до конца.

37. Михаил Салтыков-Щедрин. История одного города (1870)

Салтыков-Щедрин - главный сатирик русской литературы, которого часто сравнивают с Гоголем. В этой летописи вымышленного города Глупова, автор пишет сатиру на всю Россию и на ее историю. Это роман-хроника о правлении нескольких градоначальников. Все они взяточники, невежды и грешники. Чтобы вызвать максимальное отвращение у читателя, автор придает всем гротескные черты и активно использует аллегории и фантасмагорию в сюжете.

38. Михаил Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы (1880)

Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература") Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература")

Совершенно беспощадный к своим персонажам, Салтыков-Щедрин рисует беспросветную картину помещичьей жизни. Это роман об обнищании и гибели одной дворянской семьи, а на самом деле и всего русского дворянства. Автор представляет совсем другое «дворянское гнездо», не идиллический бастион семейных ценностей, но тлен и опустошение помещичьей жизни, а также апатию и лицемерие. Возможно, это первый пример в литературе столь «токсичных», как бы сейчас сказали, отношений внутри семьи. Властная вспыльчивая мать, сын-бездельник, прокутивший все деньги, сбежавшая с гусаром дочь... Роман был с восторгом встречен современниками.

39. Николай Некрасов. Кому на Руси жить хорошо (1874)

Поэма вполне себе гомеровского толка, но основанная на русском фольклоре. Семеро мужиков спорят о том, кому на Руси вольготно и хорошо живется - священнику, купцу, богатому помещику или царю? Они отправляются в странствие на поиски счастливых людей… Но найдут ли они таковых? Поэму не пропускала царская цензура и Некрасову приходилось вносить правки и бороться за каждое слово - произведение обличает ужасное бедственное положение крестьян, критикует крепостное право (как и реформу по его отмене, которая и помещикам, и крестьянам сделала только хуже). Заботила Некрасова и судьба русских женщин - и их нелегкая доля очень красочно описана в произведении.

40. Антон Чехов. Рассказы (1885-1903)

Чехов считается истинным мастером короткого жанра. Автор афоризма «Краткость - сестра таланта» написал более 500 рассказов - и в художественном плане они не уступают ни одному большому роману других авторов. При том, что Чехов был успешным писателем и драматургом, он всю жизнь не прерывал врачебной практики - и видел целую палитру характеров, прямо у себя на приеме. У Чехова множество прекрасных рассказов, но особенно важно прочитать «Палату № 6» (о сумасшествии и о том, как оно может проникнуть в жизнь любого человека), «Душечку» (о полном растворении женщине в мужчине, его интересах) и «Человек в футляре» (об ограждении от внешнего мира).

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41. Антон Чехов. Три сестры (1900)

Азбука-классика Азбука-классика

После успеха пьес «Чайка» и «Дядя Ваня», созданных по заказу Московского Художественного театра, Чехов пишет новую драму, которая до сих пор присутствует в репертуаре множества русских и зарубежных театров. Три сестры - девушки прогрессивных взглядов, их отец умер, и они живут с братом и принимают гостей. Они строят планы - уехать в Москву из провинциального города, работать, заниматься достойными делами. Однако, их возвышенные мечты так и остаются лишь мечтами, а разговоры - разговорами...

42. Антон Чехов. Вишневый сад (1903)

Обедневшая помещица Раневская вынуждена продать за долги свой дом с чудесным вишневым садом. К ужасу героини, находится покупатель, который предлагает вырубить сад, а землю поделить и сдавать дачникам. Пьеса, заканчивающаяся стуком топоров в саду, - о гибели дворянской жизни. Новый мир и уклад жизни беспощадно наступает на старый. Уже через год после написания, Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко поставили ее на сцене Московского Художественного театра и она имела большой успех.

43. Максим Горький. На дне (1902)

Самая известная пьеса пролетарского писателя Горького и настоящий гимн низшим слоям общества. Прочитав эту драму, Толстой удивленно сказал Горькому: «Зачем вы это пишете?» Он не мог представить, что публике будет интересна пьеса о ночном приюте для бездомных, где показаны без купюр проститутки и алкоголики. Однако мрачная правдивая драма имела большой успех на сцене Московского Художественного Театра, а также в Германии.

44. Максим Горький. Мать (1906)

Роман о революции и рабочем движении. Рабочий с фабрики Павел Власов увлекается революционными идеями, он собирается с друзьями обсуждать социальные вопросы, а также начинает распространять листовки об угнетенном положении пролетариата. Однако Павла арестовывают, и тогда вместо него листовки начинает раздавать его мать... В 1926 году советский режиссер Всеволод Пудовкин снял немой фильм по мотивам романа, ставший классикой советского кино.

45. Максим Горький. Детство (1913-14)

Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература") Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература")

Как и у Толстого, у Горького есть своя автобиографическая трилогия. Ее первая часть «Детство» - невероятно яркий и колоритный рассказ о жизни и взрослении мальчика в Нижнем Новгороде. Материнская любовь, побои деда, уличная «школа жизни» - Горький, сам повидавший эту жизнь, описывает русский провинциальный быт невероятно атмосферно.

46. Леонид Андреев. Красный смех (1904)

Стиль Андреева, как отпечатки пальцев, – ни с чем не спутаешь. Его нервический литературный мир перенаселен мыслями, словами, метафорами. В «Красном смехе», написанном в разгар русско-японской войны, один из самых талантливых русских писателей Серебряного века рассуждает об ужасах войны. Рассказчик, офицер артиллерии, попадает в самое пекло боевых действий. Его преследует навязчивый «красный смех», этакая кровавая метафора бессмысленной войны. Война – это и «страшный омертвелый лед», и «красный воздух», и ожившие мертвецы, и «красный смех» и, наконец, подлинное, убийственное сумасшествие. Если есть один антимилитаристский рассказ, способный вызвать глубокое физическое отвращение к войне, то это, несомненно, «Красный смех».

47. Леонид Андреев. Рассказ о семи повешенных (1907)

Проза Андреева – своего рода «коктейль Молотова», состоящий из мистики и религии, экзистенциализма и символизма. «Не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет», - писал Андреев в своем мрачном, обескураживающем «Рассказе о семи повешенных», посвященном революционерам, приговоренным к смертной казни. Повесть Андреева – мощный трактат о жизни и смерти, в котором внутреннее состояние писателя созвучно ощущениям его обреченных героев.

48. Андрей Белый. Петербург (1913)

«Он — русский до глубины своего существа, в нём русский хаос шевелится», - так говорил об Андрее Белом философ Николай Бердяев, называя писателя-символиста наследником традиций Достоевского и Гоголя. Борис Пастернак сравнивал Белого с Марселем Прустом, а Джеймса Джойса называл «учеником Андрея Белого». Модернистский «Петербург» - роман-абстракция, роман-путешествие, в котором образ города, основанного Петром I в 1703 году, становится самостоятельной художественной единицей на фоне Первой русской революции 1905 года.

49. Евгений Замятин. Мы (1920)

АСТ АСТ

В своей антиутопии Замятин виртуозно описал тоталитарное государство, построенное на принципах тотального контроля над личностью. Действие романа разворачивается в заоблачном будущем, в городе, где всем управляет Часовая Скрижаль, а имена и фамилии индивидуумов, как в концлагере, заменены буквами и номерами, к примеру, Д-503 или О-90. Все граждане, проживающие в Едином Государстве, денно и нощно должны соблюдать строжайшее расписание, и даже занятие любовь строго регламентировано. При всей пугающей реалистичности повествования, в замятинском «Мы» есть место для иронии и аллегории. «Мы идем – одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас – та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты». Роман Замятина повлиял на мировоззрение как минимум четырех гениев от литературы, -- Джорджа Оруэлла, Курта Воннегута, Олдоса Хаксли и Владимира Набокова, однако при жизни автора так и не был напечатан в России. Впервые антиутопия была полностью опубликована на английском языке в 1924 году.

50. Иван Бунин. Митина любовь (1924)

В своей щемящей повести о мучительной любви, Бунин рисует психологический портрет Мити, молодого человека с «византийскими глазами», по уши влюбленного в Катю, ученицу частной театральной школы. Как известно, от любви до ревности один шаг (точнее - один выстрел), особенно когда эта любовь безответная, безнадежная, безвозвратная. «Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле», – писал Бунин. Как же он был прав!

51. Иван Бунин. Темные аллеи (1944-1949)

Эксмо Эксмо

Иван Бунин, непревзойденный мастер короткой пластической прозы, оказался самым смелым из всех русских романистов в описании чувственной любви. «Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех», - писал он. Бунин вывел страсть, вожделение и любовь на принципиально новый уровень в своем знаменитом сборнике рассказов «Темные аллеи», посвященном закулисью любви, воспитании чувств и коллизии взглядов.

52. Юрий Олеша. Три Толстяка (1924)

После публикации его «сказки сказок», «Три толстяка», Олеша проснулся знаменитым. Ведь он написал произведение поистине европейского масштаба – революционную по замыслу, донкихотскую по духу и невероятно экспрессивную по содержанию. Действие романа происходит в стране, управляемой ненасытной и жадной аристократией, под предводительством Трех Толстяков. Одинокий мальчик по имени Тутти должен стать их наследником. Ребенку не разрешается играть с другими детьми, его единственная «спутница жизни»— кукла по имени Суок. Но не все так плохо. Один бесстрашный ученый поможет персонажам обрести надежду на «светлое будущее» в ходе восстания под предводительством оружейника Просперо и гимнаста Тибула.

На «Трех Толстяках» выросло не одно поколение детей и взрослых. Книга переведена на множество языков, ее любят и знают во всем мире.

53. Юрий Олеша. Зависть (1927)

«Зависть» – вершина литературного творчества Юрия Олеши. «У меня есть убеждение, что я написал книгу, которая будет жить века», – утверждал сам автор. Главный герой романа Николай Кавалеров – интеллигент, мечтатель и поэт, аутсайдер в советской действительности. Целеустремленный руководитель мясокомбината Андрей Бабичев – его прямая противоположность. Кавалеров не может стать таким, как «колбасник» Бабичев. Зависть – весь его удел. Он мечтает о славе почти также, как каторжник грезит о свободе. «В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами… Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум». Кавалеров – альтер-эго самого Олеши, так и не сумевшего приспособиться к окружающей действительности строителей коммунизма.

54. Исаак Бабель. Одесские рассказы (1924)

«Бабель писал о евреях с живой, временами пренебрежительной осведомленностью», - отмечал Джон Апдайк. Знаменитые одесские рассказы Бабеля о «славных» еврейских гангстерах и их бессменном лидере Бене Крике вдохновили целое поколение американских писателей, в том числе Бернарда Маламуда, Сола Беллоу и Филипа Рота, на собственные литературные поиски в том же криминальном ключе. Большую часть времени Бабель, родившийся в Одессе, находился между молотом и наковальней, пытаясь оставаться «на связи» со своими еврейскими корнями, в то же время соблюдая некий «статус кво». Юмор позволял Бабелю отстраниться от своих персонажей, не брататься с ними, при этом оставаясь на короткой ноге.

55. Михаил Булгаков. Собачье сердце (1925)

АСТ АСТ

Написанная в 1925 году повесть была опубликована лишь в 1987-м. Советская цензура запретила ее по идеологическим соображениям. В центре романа, действие которого разворачивается в середине 1920-х, гениальный хирург-профессор Преображенский, который берется за беспрецедентный эксперимент. Он пересаживает человеческий гипофиз бездомному дворовому псу, который на глазах превращается в ублюдка о двух ногах. Наглости ему не занимать: Полиграф Полиграфович Шариков может пить, курить и ругаться матом не хуже любого заядлого пьянчуги из подворотни, и тут же заселяется в семикомнатную московскую квартиру профессора на правах ее хозяина. Как в скором времени выясняется, «собака бывает кусачей не только от жизни собачьей», но и в силу своей «пониженной социальной ответственности». И хотя, с научной точки зрения, эксперимент профессора имеет феноменальный мировой успех, Булгаков, словно идя по стопам Кафки, предостерегает от подобных «превращений» -- не трогай лихо, пока оно тихо.

56. Михаил Булгаков. Белая гвардия (1925)

Булгаков родился в Киеве в большой семье. Невероятно теплая душевная атмосфера, которую он впитал в детстве, нашла свое отражение в легендарной пьесе «Дни Турбиных» и романе-эпопее «Белая гвардия».

«Белая гвардия» – не только выдающийся исторический роман, написанный в лучших, толстовских традициях, но еще и «сага о Форсайтах», в которой речь идет о семье русских интеллигентов, а также их друзьях и близких, угодивших в кровавую гущу событий Гражданской войны в конце 1918 года.

57. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита (1940)

Выдающийся роман Булгакова увидел свет лишь во время хрущевской оттепели в 1966 году, через 26 лет после смерти писателя. Это роман-эпопея о дьяволе, посетившем Москву в 1930-е годы. Сатана в метафизическом произведении Булгакова – фигура амбивалентная, и является «частью той силы, которая вечно желает зла и вечно творит добро». Булгаковский Воланд (Дьявол) противопоставляется новому злу, – бюрократическому, обезличенному, советскому. Единственным спасением в романе, впрочем, как и в жизни, становится ведьминский «полет любви» Маргариты, полный жертвенности и человечности.

58. Илья Ильф и Евгений Петров. 12 стульев (1927)

АСТ АСТ

Обаятельный проходимец и авантюрист Остап Бендер и его наивный напарник-ученик Киса Воробьянинов отправляются на поиски брильянтов мадам Петуховой, спрятанных в одном из 12 стульев фамильного мебельного гарнитура. По пути их ждут воистину феерические приключения, достойные «великих комбинаторов»! Культовый роман дуэта писателей разошелся на цитаты, погружая не одно поколение читателей в атмосферу советской России 1920-х годов. Произведение не только кладезь бытовой сатиры и народного юмора, но еще и мастерски завуалированная насмешка над советской властью и идеологией.

59. Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок (1931)

Фигаро тут, Фигаро там, но только на советский, сатирический лад! Главный герой «12 стульев», милый жулик Остап Бендер, снова возвращается, на сей раз чтобы раздобыть миллион рублей и осуществить «хрустальную мечту» детства -- уехать на ПМЖ в Рио-де-Жанейро. Дело за малым: выманить деньги у подпольного миллионера Александра Корейко. Для Бендера нет ничего невозможного!

60. Андрей Платонов. Чевенгур (1928)

Поэт Иосиф Бродский ставил писателя в один ряд с Прустом, Кафкой и Беккетом. Платонов филигранно обрисовал утопический советский план построения социалистического общества, в мельчайших подробностях разоблачая бюрократические бредни советской идеологии. «Чевенгур» (единственный завершенный роман Платонова) представляет собой закулисный взгляд на советскую жизнь в период НЭПа.

Чевенгур – город-утопия, в котором рекордными темпами строится коммунизм. В результате всех ждет катастрофа, которую Платонов, ставший свидетелем сталинской коллективизации, описывает с дьявольским хладнокровием и остроумием. Роман был фактически запланирован к публикации, когда советская цензура в последний момент изъяла его из печати по идеологическим соображениям, заявив, что Платонов «раскачивает лодку», ставя под угрозу саму идею построения социализма. Впервые роман был полностью опубликован лишь в 1988 году.

61. Андрей Платонов. Котлован (1930)

«Котлован» - мрачный и тревожный роман кафкианского масштаба, повествующий о «преимуществах» коммунизма в СССР. Группа людей где-то в глуши копает фундамент «общепролетарского дома», чтобы однажды все жили «долго и счастливо» в городе будущего. Платонов изображает голод и смерть, рабочих, крестьян и чиновников-бюрократов, напрочь лишенных каких бы то ни было добрых чувств, денно и нощно ведущих свою нескончаемую, бессмысленную стройку. «Котлован», написанный в 1929–1930 годах, -- это жесткая сатира на сталинизм и гнетущую бюрократическую систему, разрушающую надежду и веру в человечность. Перекликаясь с романом «1984» Джорджа Оруэлла, Платонов являет перекошенное лицо коллективизма, лишенного человеческих эмоций и чувств.

62. Михаил Шолохов. Тихий дон (1928-1940)

АСТ АСТ

Советский писатель Михаил Шолохов написал «Тихий Дон», когда ему было лишь 22 года. В 1965 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе за этот роман в четырех томах, признанный одним из самых значительных произведений русской литературы ХХ века. Грандиозная историческая сага о жизни донских казаков в годы Первой мировой и Гражданской войн, пропитана потом и кровью, бесстыдством и жестокостью, страданием и любострастием.

63. Николай Островский. Как закалялась сталь (1934)

Роман стал самым издаваемым в СССР произведением художественной литературы. Частично автобиографический, он показывает становление советского государства через биографию главного героя Павла (Павки) Корчагина. Происходящий из самых простых людей Павка, отличающийся выносливостью и трудолюбием, самоотверженно трудится, затем вступает в ряды Красной Армии, а затем работает в ЧК. Через его путь Островский показывает самые разные стороны жизни молодого советского государства, в том числе страшные и противоречивые. Однако текст романа из-за идеологических вопросов множество раз менялся, в том числе без согласия автора. Впервые полный авторский текст романа был опубликован только в конце 1980-х.

64. Владимир Набоков. Приглашение на казнь (1936)

Это последний роман Набокова, написанный в Германии перед переездом во Францию в 1937 году. Несмотря на то что мрачная реальность нацистской Германии отражена в концепции романа, Набоков возражал против его однобокой интерпретации в качестве политического памфлета. Писатель считал «Приглашение на казнь» своим лучшим произведением и «единственным стихотворением в прозе». Как ни крути, факт остается фактом: «Приглашение» – роман о тирании тривиальности, и о том, как бороться с ней с помощью «древнего врожденного искусства – писать».

65. Владимир Набоков. Дар (1938)

Последний tour de force Набокова, написанный на русском языке, считается вершиной его творчества. С философской точки зрения, это метароман, своего рода литературный «торт Наполеон», в котором каждый новый слой пропитан глубоким экзистенциальным смыслом. Неслучайно в качестве эпиграфа к «Дару» Набоков взял вроде бы простое упражнение из школьного учебника грамматики. «Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна». Все очевидно: наша жизнь по-прежнему состоит из тысячи противоречивых мелочей, а вневременной набоковский «Дар» — роман о жизни, смерти и непродолжительном промежутке между тем и другим.

66. Владимир Набоков. Лолита (1955)

Азбука-классика Азбука-классика

Свой самый известный роман Набоков написал на английском языке и через двенадцать лет перевел на русский. История о главном герое (Гумберт Гумберт), который теряет свой моральный компас и обретает любовь всей своей жизни в лице 12-летней девочки по имени Лолита, разрушила все каноны, условности и табу. И тем не менее «Лолита» — не роман о грехе, а сага об одержимости, неукротимом влечении и самобичевании.

67. Михаил Зощенко. Рассказы о Леле и Миньке (1937-1945)

Зощенко, обладавший редким чувством юмора, приравнивал труд писателя к изготовлению свинцовых белил - по вредности. Его автобиографические рассказы, написанные между 1937 и 1945 годами, – своего рода лакмусовая бумажка, визитная карточка, проявляющая щедрость духа и сердечную теплоту одного из самых недооцененных писателей советского периода. Хотя сборник рассказов о Леле и Миньке вроде бы в первую очередь написан для детей, каждый взрослый найдет для себя в них много мудрости, много печали.

68. Михаил Зощенко. Перед восходом солнца (1943)

В своей исповедальной, очень личной повести «Перед восходом солнца» Зощенко выступает в качестве собственного психоаналитика, беспощадно препарируя свои самые сокровенные детские травмы, боязни, тревоги и фобии, а именно страх воды, еды, грома, страх собственного тела, страх нищеты, боязнь противоположного пола и т.д. и т.п. Личные переживания описаны с таким убийственным реализмом, что в 1943 году, после публикации первых глав, повесть была запрещена (известно, что Сталин люто ненавидел ее). Энциклопедия страхов Зощенко впервые была полностью опубликована лишь в 1973 году, в США.

69. Даниил Хармс. Старуха (1939)

При жизни Хармс не пользовался популярностью как «взрослый» писатель – он был известен в основном как автор детских стихов. Основная часть его творчества, с которой был знаком небольшой круг знатоков литературы, не могла быть опубликована в СССР, ведь Хармс был одним из основателей русской традиции абсурда и сюрреализма в литературе.

Его повесть «Старуха» - вершина его прозаического мастерства, одно из самых загадочных и оккультных произведений в русской литературе, перекликающееся с европейской традицией экзистенциализма Камю и Сартра.

70. Евгений Шварц. Дракон (1944)

Эксмо Эксмо

Драматург написал одну из своих самых сильных пьес во время Второй мировой войны. Жестокий дракон терроризирует жителей маленького городка, которые вынуждены постоянно приносить чудовищу новые жертвы в лице юных нимф. В какой-то момент настал черед Эльзы, безропотные жители даже не пытаются защитить бедную девушку. Да и зачем спорить с системой, когда так складывалось все последние четыреста лет? И все же, кое-кто не согласен с толпой. Бесстрашный Ланселот обладает врожденным чувством справедливости и полон решимости убить Дракона.

В фантастической пьесе Шварца зашифровано послание для тех, кто умеет читать между строк: всегда сражайтесь со злыми монстрами! Несмотря на то, что это вроде бы «детская сказка-страшилка», «Дракон» — неприкрытый наезд на Сталина, советский режим и тоталитаризм. Впервые пьеса была поставлена в 1943 году и сразу после премьеры была запрещена на долгие годы.

71. Валентин Катаев. Сын полка (1944)

Валентин Катаев был первым в советской литературе писателем, который решил рассказать о войне через восприятие ребенка. В годы войны большое количество осиротевших детей прибивались к полкам Красной Армии, и некоторые из них становились «сыновьями полка». Известно о нескольких таких детях, но кто из них стал прототипом героя неизвестно. По сюжету, обнаруженный разведчиками мальчик Ваня Солнцев, потерявший родителей во время войны, не желает возвращаться в тыл, предпочитая остаться с солдатами на передовой, а при попытке отвезти его в тыл насильно бежит. В итоге ребенку разрешают остаться и даже ходить с ним на боевое задание.

72. Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955)

Азбука-классика Азбука-классика

Первая мировая война оказалась для России настоящей катастрофой, похоронила мечты целого поколения. В своем выдающемся модернистском романе «Доктор Живаго» Пастернак широкими мазками изобразил и опустошающую войну, и разрушительную силу революции, и крах надежд, и силу человеческого духа. «Доктор Живаго», пожалуй, самый известный на западе русский роман о ни на что не похожей, сильной как смерть, любви. Пастернак работал над ним десять лет, и в 1958 году получил за него Нобелевскую премию.

73. Александр Фадеев. Молодая гвардия (1946)

Первая редакция романа вышла сразу после войны в 1946 году. Он посвящён подвигу юных подпольщиков, образовавших тайную партизанскую организацию «Молодая гвардия» в Краснодоне (ныне Украина), воевавшую против фашистов. Почти все члены реальной «Молодой гвардии» были зверски замучены и казнены немцами. Именно о них, собирая реальные свидетельства очевидцев, и писал Фадеев. Однако, когда книга вышла, она была жёстко раскритикована Сталиным – за умаление роли Коммунистической партии в антифашистской борьбе. Фадееву пришлось переписать роман – второе исправленное издание вышло в 1951 году.

74. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ (1958-68)

Самая известная в мире книга о советских лагерях была написана Солженицыным за 10 лет. Разделенный на 7 частей «Архипелаг» описывает историю и практику создания советской репрессивной системы («ГУЛАГ» – аббревиатура от «Главное управление лагерей»). Основана книга на личных впечатлениях автора, который около восьми лет провел в различных местах заключения, и рассказах более чем 250 заключенных, с которыми он беседовал. Вскоре после публикации в Париже первого тома «Архипелага» (декабрь 1973) Солженицын был выдворен из СССР, а все его ранее опубликованные в печати произведения – уничтожены.

75. Варлам Шаламов. Колымские рассказы (1954-1973)

Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература") Школьная библиотека (Изд-во "Детская литература")

«Колымские рассказы» разительно отличаются от любой другой лагерной прозы, в первую очередь, от «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, с которым Шаламов яростно полемизировал в переписке. Шаламов пишет прежде всего о человеке, о том, что может произойти с душой и телом в условиях исправительных лагерей, цель которых – раздавить, уничтожить индивидуальность и личность, а чаще всего и уничтожить человека физически. Проведший в лагерях 19 лет, он безнадежно подорвал своё здоровье, но оставил человечеству жестокий, правдивый, страшный до дрожи отчёт об одной из самых безжалостных репрессивных систем в истории.

76. Василий Гроссман. Жизнь и судьба (1959)

«Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества», - писал автор романа, события которого разворачиваются с сентября 1942 по февраль 1943 на фоне Сталинградской битвы. «Жизнь и судьба» – мрачный беспросветный роман о тяжестях войны, в котором нет ни намека на свет в конце тоннеля.

77. Кир Булычев. Приключения Алисы (1965-2003)

Это цикл (более 50!) книг, рассказов и повестей писателя-фантаста Кира Булычева (настоящее имя Игорь Можейко), знакомый всем советским детям не только по книгам, но и по знаменитому телефильму «Гостья из будущего». Главная героиня цикла Алиса Селезнёва живет в далеком мире будущего, оформленного по законам своеобразного советского стимпанка. Тут царит утопический коммунизм, нет властей, а правят им ученые, обладающие сверхъестественными способностями. Это во многом идеальный мир, в котором возможны межпланетные путешествия и путешествия во времени – в фильме используется именно этот приём, когда Алиса Селезнёва попадает из «своего» 2084 года на сто лет назад, в советский 1984.

78. Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки (1969)

Ерофеев был одним из самых образованных людей своей эпохи – он цитировал Канта и Лейбница, на слух узнавал любое симфоническое произведение. И в то же время был маргиналом, за свободомыслие изгнанным из института и вынужденным перебиваться случайными заработками. Работая на укладке кабеля под Москвой, он создал поэму «Москва-Петушки» – несмотря на то, что написана она прозой, в русской литературе она не менее значима, чем «Божественная Комедия» Данте в мировой литературе.

Герой поэмы путешествует не только с Курского вокзала к жене и сыну в подмосковный городок Петушки. С бутылкой водки в руке, неотъемлемой частью советской реальности той эпохи, он проходит все круги советского ада – а рая в этой мрачной поэме, увы, не существует. Последний скоморох русской литературы, Ерофеев сквозь хохот и рыдания создал страшный реквием советской эпохе, поэму, пережившую и во многом уничтожившую своего создателя – писатель скончался от последствий алкоголизма, не дожив года до распада СССР.

79. Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине (1972)

АСТ АСТ

Самый популярный (вышел в 22 странах) из романов Стругацких – фантастическая антиутопия. Действие в англоязычном мире, в выдуманном городке Хармонт. За несколько лет до событий книги Землю посетила инопланетная цивилизация или сущность, после которой на планете осталось несколько «Зон» – областей, в которых происходят аномальные физические явления и присутствуют неопознанные объекты и предметы.

По мнению одного из героев книги, для внеземных гостей это было что-то вроде пикника на обочине дороги, а явления и предметы подобны мусору – пустым бутылкам и оберткам от еды, – оставленному после небольшого перекуса. Земляне, которые осмеливаются проникать в «Зоны» и изучать их, называются «сталкерами» (именно по «Пикнику на обочине» Андрей Тарковский в 1979 снял фильм «Сталкер). Необыкновенно закрученный и увлекательный сюжет книги следует за сталкером, который отправляется в одну из «Зон» в поисках очень человеческой, но такой недоступной вещи – счастья.

80. Эдуард Лимонов. Это я – Эдичка (1976)

Первый и самый известный роман Лимонова произвел ошеломительный эффект – это была первая после распада СССР книга на русском языке, написанная в традициях американской литературы второй половины XX века. Русская художественная проза ранее не видела такой откровенности в описании бытовых подробностей жизни, присущих скорее Чарльзу Буковски – Лимонов бесстрастно описывает физиологические подробности гетеро- и гомосексуальных половых актов, не цензурирует мат в речи своих героев.

Но главное – это прямое высказывание автора о чувствах лирического героя, эмигранта, человека-осколка Советской империи, выброшенного судьбой в новую, неизвестную жизнь. Роман даже издать удалось не сразу, более полугода типографии и издательства отказывались печатать совершенно обсценный, по их мнению, текст. Этот роман, помимо своего содержания, является языковым и бытовым памятником той максимально непростой для первых советских эмигрантов эпохи.

81. Фазиль Искандер. Кролики и удавы (1982)

«Я - русский писатель, но певец Абхазии», - говорил Искандер, рожденный в Батуми. Он был номинирован на Нобелевскую премию за его opus magnum - «Сандро из Чегема», настоящий эпос, воспевающий Абхазию. Однако хитом среди советских интеллектуалов стали «Кролики и удавы», философская притча о взаимоотношениях высших и низших слоев общества, показанных на примере сказочного государства кроликов и удавов («модель демагогического государства»). Масса цитат из нее «ушло в народ» («Там, где много говорят о победах – или забыли истину, или прячутся от нее»), а имя автора стали ставить в один ряд с классиками – Антоном Чеховым, Львом Толстым, Джорджем Оруэллом, - и называть «русским Габриэлем Гарсиа Маркесом».

82. Чингиз Айтматов. Плаха (1986)

Советский писатель родом из киргизского села, билингвальный Айтматов, прославил сразу две культуры: он писал на русском, а живописал в своих произведениях Киргизию и Среднюю Азию, и их народный эпос. Мировую известность ему принесла красивая повесть о любви «Джамиля», в которой девушка из киргизского аула влюбляется в раненого солдата, пока ее муж на фронте. Но самым известным его большим романом стала «Плаха» - увлекательная история о наркоторговцах, браконьерах и суровом мире «дикого Востока» на закате СССР. Произведение начинается и заканчивается историей двух волчат, которые осиротели из-за браконьеров, и нарушив «волчье табу», стали нападать на людей. Это книга о человеке и природе, честности и выгоде, и конечно, добре и зле.

83. Сергей Довлатов. Чемодан (1986)

Азбука-классика Азбука-классика

Автобиографический герой собирается эмигрировать из Советского Союза в США. С собой он может взять лишь небольшой старый чемодан. Открывая его через несколько лет, он погружается в «шкатулку» воспоминаний. Каждая ведь напоминает ему о ситуации из прошлой, советской жизни.

Сборник рассказов и состоит из главок с названиями тех вещей: «Креповые финские носки» были куплены у фарцовщика под страхом ареста, «Офицерский ремень» возвращает к воспоминаниям о службе в лагерной охране...

Довлатов с присущей ему манерой смеется сквозь тень грусти, ностальгирует и одновременно ужасается советской реальности, в которой приходилось жизнь. Это произведение - гимн русской эмиграции и целая палитра ярких образов и эпизодов.

84. Виктор Пелевин. Чапаев и пустота (1996)

Поэт Петр Пустота находится сразу в двух временных отрезках: благодаря герою революции Василию Чапаеву он попадает на фронт Гражданской войны 1918-1919 года, кроме того, в России 1990-х он лежит в психиатрической больнице. Роман - это восприятие пространства и времени Пустотой. Какой из этих миров реальнее, а какой лишь больная фантазия? А может, нереальны оба?

Критики назвали книгу первым «дзен-буддистским» романом в России, в то время как, по словам самого Пелевина, это был «первый роман в мировой литературе, действие которого происходит в полной пустоте». (Английский перевод книги и экранизация вышли под названием «Мизинец Будды»). Это один из первых романов самого загадочного русского писателя (вот уже 20 лет он не появлялся на публике, хотя ежегодно выпускает по книге, которую его поклонники ждут как новое откровение и пророчество).

85. Борис Акунин. Серия про Фандорина (1998-2018)

Захаров Захаров

Россия конца XIX - начала XX века. Юный Эраст Фандорин идет служить в полицию и сразу проявляет недюжинные способности ума, дедукции и физической ловкости. Из пылкого юноши за весь цикл он становится холодным аристократом, который впрочем, не может устоять женских чар. Жизнь и история забрасывают Фандорина в разных книгах то в Москву, то в Петербург, то на корабль, то на турецкую войну, то в Японию. В последней он спас жизнь юноше-якудзе, и с тех пор тот становится его верным камердинером и напарником. Вместе они раскрывают преступления и даже спасают честь царской семьи!

Серия детективов про Фандорина - пример отличной стилизации, тонких описаний, захватывающего сюжета. По книгам было снято несколько фильмов, и автор утверждает, что закончил писать про своего героя, однако, последний роман был символично назван «Не прощаюсь», так что многочисленные поклонники ждут продолжения.

86. Алексей Иванов. Золото бунта (2005)

Россия XVIII века оправляется после восстания Емельяна Пугачева. На Урале молодой Осташа занимается сплавом по реке больших барок с железом из местных заводов. Загадочным образом погиб его отец, и он решает выяснить причины и даже поднимает бунт против местных порядков. Кроме того, он ищет спрятанные сокровища Пугачева... «Подлинное “золото бунта” – это не пугачевский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосильное дело и не потерять душу?» - говорит автор.

Творчество уральского писателя Алексея Иванова очень разнообразно, и критики порой даже не могут определить точный жанр его романов. Он переносит читателя то в средневековую Русь, то во времена тевтонских рыцарей, то в Россию 1990-х. Язычники, древние племена, царские вельможи и разбойники описаны столь же мастерски, как бандиты из недавнего прошлого или даже советские вампиры... Каждый найдет среди романов Иванова что-то себе по вкусу.

87. Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)

АСТ АСТ

Постапокалиптическая Москва после ядерной войны. Люди обитают на станциях и в тоннелях метро, потому что на поверхность выходить опасно. Подземка разделилась на сферы влияния, на государства в государстве - на одной линии метро обитают коммунисты, на другой царит анархия. Герой Артем живет на станции, которую атакуют некие мутанты. Он предпринимает экспедицию, чтобы выяснить, что происходит, как вдруг, начинают происходить еще более странные события...

Роман, ставший культовым, породил целую вселенную фанфиков и компьютерных игр. Молодой писатель Глуховский стал кумиром поколения и написал еще две части продолжения романа, также ставшие бестселлерами.

88. Людмила Улицкая. Даниэль Штайн (2006)

Польский еврей-переводчик скрывал свое происхождение и помогал евреям бежать из гетто. Сам скрываясь от нацистов в монастыре, он крестился в католичество. Позже он жил в израильской Хайфе, был приходским священником в католическом храме. Он предстает практически как «святой», сам зарабатывает деньги на содержание храма и дает приют всем, кто нуждается. Он мыслит шире национальностей и конфессий и пытается построить «мостик» между религиями. У героя есть и реальный прототип - Освальд Руфейзен, с которым автор встречалась лично.

Роман состоит из писем, дневниковых записей и газетных «вырезок» и полон прямой речи, кроме того, это важнейшее рассуждение о религии и теологии, и о том, что жизнь человека важнее строгости церковных догм.

89. Людмила Улицкая. Зеленый шатер (2011)

В книге о самиздате и жизни в СССР в 1960-70-х целая россыпь персонажей и судеб. Кого-то вынуждают «стучать» на друзей, кого-то увольняют с работы и больше не принимают ни на одну другую, кто-то вынужден отказаться от собственных родителей, потому что они не соответствуют идеалам компартии.

Улицкая показывает внушительный срез общества того времени, когда после короткой оттепели СССР вновь опускается в пучину тоталитаризма, и судьба каждого человека может быть поломана «по щелчку» КГБ.

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90. Владимир Сорокин. День опричника (2006)

АСТ АСТ

Перед нами 2028 год. В России восстановлена монархия, и страна отделилась от мира Стеной. Личное войско царя творит бесчинства и репрессии, при этом они - привилегированный класс, наводят страх на «бояр» и простых людей, ездят на дорогих авто и остаются безнаказанными.

Опричники в историческом контексте - личная гвардия царя Ивана Грозного, жестокое, преданное и беспощадное войско, которое исполняло абсолютно все приказы деспотичного правителя и оставалось безнаказанным. Считается, что это злая политическая сатира на вседозволенность современных силовиков, однако, автор отрицал такую однобокую трактовку. Неожиданный конец придает повести фантасмагоричности.

91. Владимир Сорокин. Доктор Гарин (2021)

Владимир Сорокин – король русской хтонической прозы. В создаваемых им мирах знакомая каждому русскому повседневная реальность сплетается с оккультным знанием и технократическими чудесами будущего. В романе «Доктор Гарин» Сорокин представил весь универсум своего творчества в самом, пожалуй, полном виде. Название книги – прямая отсылка к «Доктору Живаго» – «Доктор Гарин» во многом перекликается с шедевром Бориса Пастернака, но не только с ним. Путешествуя вместе с доктором-киборгом по расколотой на княжества России далекого будущего, читатель путешествует и по разным стилям и эпохам русской литературы, в которой Владимир Сорокин является одним из самых тонких стилизаторов.

92. Леонид Юзефович. Журавли и карлики (2008)

В центре сюжета два героя - историк Шубин и бывший геолог Жохов. Мы встречаем их в 2004 году, но они возвращаются воспоминаниям в начало 1990-х, когда в стране была разруха. Жохов всеми способами пытается свести концы с концами и попадает в авантюрные истории. Шубин пишет статьи о самозванцах в мировой истории и поразительным образом оказывается, что они «двойники» Жохова. Каждый также стремится получить выгоду в любой ситуации и в любых условиях, не занимаясь лишней рефлексией.

Роман историка Юзефовича, мастерски обращающегося с историческим материалом, получил главную литературную премию страны Большая книга. Его название отсылает к античной притче о борьбе журавлей и пигмеев. Основывая роман на притче, автор напоминает, что история - борьба журавлей и карликов, «которые воюют между собой посредством казаков и поляков, венецианцев и турок, лютеран и католиков, евреев и христиан». Сами люди же после битвы и объяснить не могу - за что и почему воевали.

93. Мариам Петросян. «Дом, в котором…» (2009)

Livebook Livebook

Перед нами советский «Хогвартс», школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. Она была основана еще 100 лет назад, полна тайн и загадок. Новичок школы, бродя по коридорам и залам, обнаруживает темные и даже кровавые страницы его истории. Оказывается, у дома есть волшебная изнанка, параллельный мир.

Постмодернистский роман в 700 страниц читается на одном дыхании и стал бестселлером уже далеко за пределами России. Критики британской газеты The Guardian писали, что в этой книге атмосфера напоминает сразу и Джоан Роулинг, и Салмана Рушди, и Донну Тартт.

94. Михаил Шишкин. Письмовник (2010)

Форма романа – переписка двух влюбленных. Однако время и пространство здесь не совпадают: он пишет с далекой войны, Китайского похода 1900 года; она отвечает ему на протяжении всего 20 века. Причем его, вероятно, уже нет в живых. Автор намекает читателю, что для любви нет таких преград, как годы и расстояния.

Роман стал фактически готовой сценарной драмой - он был поставлен несколькими театрами. Михаил Шишкин, живущий в Швейцарии, хорошо известен на Западе, в том числе по предыдущей книге «Венерин волос». Поэтому его «Письмовник» сразу был переведен на несколько языков.

95. Евгений Водолазкин. Лавр (2012)

Средние века. Русь. Невеста юного Арсения погибает во время сложных родов. Он считает, что вина на нем, ведь они не были повенчаны, поэтому решает посвятить жизнь молитвам о спасении ее души. Арсений берет новое имя (Устиний, а потом Лавр), странствует, совершает паломничество в Иерусалим и в конце концов становится монахом-отшельником в лесу, принимая больных и исцеляя их.

Водолазкин первый в современной литературе обратился к теме жизни юродивых, важных героев в средневековой истории России. Этим «людям божьим» прощалось любое странное поведение и даже дерзость в отношении царя. После выхода книги Водолазкина, филолога и специалиста по русскому Средневековью, ученика Дмитрия Лихачева, стали называть «русским Умберто Эко». Но даже при очевидном влиянии последнего, «Лавр» самобытен, насыщен невероятно умелой стилизацией древнерусской речи и глубокими размышлениями о нравственных ценностях.

96. Марина Степнова. Женщина Лазаря (2012)

Гения математики, еврея Лазаря Линдта, не тронула ни революция, ни Гражданская война в России, ни репрессии, ни даже Вторая мировая война. Историю героя автор рассказывает через призму тех, кого он любил. Сначала это была Маруся, жена его начальника, которая считала Лазаря своим ребенком и была на 20 лет старше. Затем - его жена Галина, она была младше на 40 лет, но в ней герой явно увидел черты Маруси. Затем мы видим, как причудливо его гениальность отразилась в чертах внучки-балерины Лидочки, которую он уже не застал.

Эта необычная семейная сага охватывает весь XX век и мастерски показывает, как на жизнь обычных граждан влияли главные политические перемены в стране, как люди приспосабливались к новым условиям жизни. Степнова считается продолжателем традиции большого русского романа.

97. Захар Прилепин. Обитель (2014)

Соловецкий лагерь особого назначения на заре карательной системы СССР в 1920-х. Большого террора еще нет, лагерь полон реальных опасных уголовников. Герой Артем пытается всеми способами улучшить свое положение здесь, для этого ему даже приходится закрутить роман с женщиной-надзирателем... И, конечно, он размышляет о последствиях такой «сделки с совестью».

Это не очередной роман об ужасах ГУЛАГа, но история непростой жизни одного из миллионов людей, попавших в лагерь. До этой монументальной книги Прилепин был известен как автор биографических рассказов и небольших романов о службе в ОМОНе и войне в Чечне, о вышибалах в ночных клубах, о житейских проблемах молодых парней из провинциальных городов. В «Обители» же писатель тщательно работал с документальными источниками и создал яркие образы неоднозначного начальника лагеря, заключенных и их парадоксальной жизни в камерах-кельях с мечтами о свободе.

98. Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза (2015)

АСТ (Редакция Елены Шубиной) АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Мусульманка Зулейха из татарской деревни живет под гнетом авторитарных мужа и свекрови. Советская власть вносит свои коррективы в их жизнь - раскулачивает семью, убивает мужа, отнимает хозяйство и пускает по этапу в Сибирь. Причудливым образом в этом заключении она впервые обретает уверенность в себе и ощущает себя личностью.

Литературный дебют писательницы из Казани Гузели Яхиной стал в свое время главным событием года и бестселлером. Основой для книги стали воспоминания ее бабушки, которая провела годы в ссылке в Сибири, а также мемуары других раскулаченных в 1920-х татар.

99. Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него (2016)

Зима, предновогодняя суета, мороз и грязный снег. В семье Петровых по очереди заболевают отец, мать и сын. Они «гриппуют» и их сознание искажается из-за высокой температуры и лекарств с сомнительным сроком годности. В итоге они становятся некими темными двойниками самих себя. И как зомби по инерции совершают свои ежедневные дела.

Дебютный роман Сальникова вызвал восторг критиков и читателей, автору удается не только погрузить в сознание и фантасмагорию гриппа, но и создать ностальгические эфемерные воспоминания о советском детстве. За экранизацию, вышедшую в 2021 году, взялся один из главных российских режиссеров Кирилл Серебренников - он выпустил еще более утрированную версию событий.

100. Дмитрий Быков. Июнь (2017)

Роман состоит из трех частей, действия в которых происходят в СССР 1930-х. Герои - студенты-комсомольцы, евреи и безумные литераторы, живущие своей бодрой жизнью. Но над всеми ними висит одна общая угроза - неотвратимость войны с нацистской Германией.

Дмитрий Быков живописует атмосферную картину советского времени. Она почти уютная, если не считать, что это страшный период доносов и репрессий. Поразительным образом оказывается, однако, что есть множество связей того времени и современности, и Быков очень деликатно, без прямых аналогий, пытается их проследить. Критики склоняются к тому, что в многогранном творчества автора это едва ли не лучший роман.