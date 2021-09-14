Почему Толстой и Достоевский зачитывались протопопом Аввакумом?

1654 год. На Руси бушует эпидемия чумы, да к тому же случается полное солнечное затмение. Праведный священник Аввакум воспринимает это как гнев божий за церковную реформу патриарха Никона-отступника. Аввакум проповедует против реформ и становится одним из лидеров церковного раскола церкви и старообрядчества. Его бросают в тюрьму, откуда он начинает вести свой рассказ...
Будущий литератор Аввакум Петров родился в селе в Нижегородской области в семье священника. В житии он рассказывает, что в 21 год стал помощником священника (дьяконом), а к 31 году «дослужился» до протопопа, довольного высокого чина в духовенстве. Его знал и уважал даже царь Алексей Михайлович.
Протопоп Аввакум. Поволжская икона конца XVII — начала XVIII вв.Государственный исторический музей
Аввакум активно боролся с несправедливостью и защищал тех, кто в этом нуждался, из-за этого часто попадал в конфликты, переходя дорогу влиятельным людям. То он отказывался благословить сына знатного боярина, то спас девицу-сироту от домогательств местного «начальника». Аввакума ругали, били, а однажды на его дом даже напали.
От преследователей он бежал в Москву, где как раз началась церковная реформа. Патриарх Никон внес ряд изменений в каноны, в том числе предписал православным креститься не двумя перстами, а тремя. Аввакум воспринял это как настоящее горе - и с ужасом наблюдал, как Никон силой насаждал новые правила, жестоко наказывая тех, кто не повиновался. Их бросали в тюрьму, а некоторым особо преданным монахам отрезали пальцы и отрезали языки.
Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1887Третьяковская галерея
За отказ креститься тремя перстами и проповедь против реформ самого Аввакума сослали в Сибирь на несколько лет. Позже ему разрешили вернуться в Москву, в надежде, что он примет реформы. Сам царь приходил уговаривать его, однако, Аввакум был непреклонен. На него махнули рукой и посадили в тюрьму, откуда он и начал вести свой рассказ.
Из тюрьмы Аввакум продолжил проповедовать, поэтому он и его сподвижники были казнены: в 1682 году их сожгли заживо.
Петр Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума, 1897Государственный музей истории религии
С жанра «житие» по сути и начинается вся древнерусская литература. Жизнеописание святого составлялось после его смерти монахами-летописцами по четким канонам, установленным церковью. Они описывали, как праведно святой жил и какие чудеса совершал. Житие Аввакума отличается хотя бы тем, что оно составлено при жизни, да еще и им самим. Кроме того, текст пестрит конкретными именами, названиями мест, описаниями подробностей. Впрочем, о чудесах Аввакум тоже упоминает - в конце перечисляет случаи, как исцелял людей и спасал от бесов.
Новаторство Аввакума еще и в том, что он очень много пишет о своих чувствах, греховных мыслях, душевных терзаниях и сомнениях. Например, рассказывает, как к нему пришла девица и стала каяться в разврате, а внутри него самого зажегся блудный огонь («сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным»). Он, конечно, его поборол. Схожие душевные терзания опишет гораздо позже Лев Толстой в своих дневниках, а также в прозе - например, «Крейцеровой сонате».
Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири, 1898Государственный музей истории религии
Кроме того, «Житие» Аввакума - это еще и публицистика. Протопоп высказывает свое мнение по поводу самых разных вопросов веры и жизни, полемизирует с другими священниками, приводит аргументы против Никона в защиту «старой» веры.
В начале XX века в своей «Истории русской литературы», вышедшей на английском, Дмитрий Святополк-Мирский пишет, что Аввакум не просто стоит в первом ряду русских писателей, но что никто с тех пор не превзошел его в «умелом владении всеми выразительными средствами повседневного языка для самых ярких литературных эффектов».
Считается, что литературный русский язык, которым мы пользуемся в речи и письме до сих пор, был сформирован Александром Пушкиным. До него в литературе использовался «высокий стиль», слова и фразы, которые в устной речи нельзя было встретить. Однако Аввакум первым стал использовать разговорный язык на письме.
Священномученик и исповедник протопопа Аввакума. Репродукция иконы из Покровского кафедрального собора на Рогожском старообрядческом кладбищеВладимир Вдовин/Sputnik
Протопоп начинает свой рассказ с извинений перед читателем за то, что собирается выражаться максимально просто: «Люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить». Грубую речь он совмещает даже с рассуждениями о вере и упоминаниями Христа. Вот, например, Аввакум рассказывает о бешеном караульщике, который пришел к нему в темницу: «Остриг его аз, и вымыл, и платье переменил, — зело вшей было много. Замкнуты мы с ним двое жили, а третей с нами Христос и пречистая богородица», - и тут же следующим предложением говорит, что караульщик испражняется под себя.
При этом протопоп бывает и возвышен, особенно рассуждая о людях, пострадавших за веру. А в описании людских бед, например, про голод и тяжелую работу ссыльных, он и вовсе поэтичен: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные».
«Житие» было запрещенной литературой и распространялось лишь в списках среди старообрядцев. Впервые в печати оно появилось лишь в 1861 году. Удивительным образом в это время Достоевский пишет свои «Записки из мертвого дома».
Рисунок протопопа Аввакума. Пустозерский сборник И. Н. ЗаволокоИРЛИ (Институт русской литературы Российской Академии наук)
Многие восприняли Аввакума невежей и грубияном, однако, все были в восторге от языка. «Вот она, живая речь московская!», - писал Иван Тургенев.
Лев Толстой зачитывал вслух куски «Жития» своей семье, хвалил и называл раскольника Аввакума «превосходным стилистом». Более того, Толстой даже делал выписки с цитатами Аввакума, и по мнению литературоведов, в самом Толстом было сильно аввакумово начало: он шел в конфликт с властью и церковью, проповедовал непопулярную правду и обличал пороки общества.
Высоко оценил его и Федор Достоевский. В «Дневнике писателя» он пишет, что его язык «бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ», и что перевести на иностранный язык сказание Аввакума невозможно - «вышла бы галиматья».
Обложка английского перевода "Жития протопопа Аввакума", 2021Columbia University Press
«Житие» несколько раз переводили даже на английский. Самый новый перевод вышел летом 2021 года в Columbia University Press. В издательстве решили, что это одно из важнейших произведений русской литературы, потому что «разговорный русский язык и стиль послужили образцом для таких писателей, как Толстой, Достоевский и Горький». Последний, чьи герои словно вышли со страниц аввакумова жития, и вовсе считал раскольника чуть ли не первым русским революционером: «Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и "Житие" его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца».