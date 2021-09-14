Почему Толстой и Достоевский зачитывались протопопом Аввакумом?

Житие протопопа Аввакума было 200 лет под запретом. Но как только оно вышло, лучшие русские писатели попали под его влияние.

1654 год. На Руси бушует эпидемия чумы, да к тому же случается полное солнечное затмение. Праведный священник Аввакум воспринимает это как гнев божий за церковную реформу патриарха Никона-отступника. Аввакум проповедует против реформ и становится одним из лидеров церковного раскола церкви и старообрядчества. Его бросают в тюрьму, откуда он начинает вести свой рассказ...

Кем был Аввакум?

Будущий литератор Аввакум Петров родился в селе в Нижегородской области в семье священника. В житии он рассказывает, что в 21 год стал помощником священника (дьяконом), а к 31 году «дослужился» до протопопа, довольного высокого чина в духовенстве. Его знал и уважал даже царь Алексей Михайлович.

Протопоп Аввакум. Поволжская икона конца XVII — начала XVIII вв. Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Аввакум активно боролся с несправедливостью и защищал тех, кто в этом нуждался, из-за этого часто попадал в конфликты, переходя дорогу влиятельным людям. То он отказывался благословить сына знатного боярина, то спас девицу-сироту от домогательств местного «начальника». Аввакума ругали, били, а однажды на его дом даже напали.

От преследователей он бежал в Москву, где как раз началась церковная реформа. Патриарх Никон внес ряд изменений в каноны, в том числе предписал православным креститься не двумя перстами, а тремя. Аввакум воспринял это как настоящее горе - и с ужасом наблюдал, как Никон силой насаждал новые правила, жестоко наказывая тех, кто не повиновался. Их бросали в тюрьму, а некоторым особо преданным монахам отрезали пальцы и отрезали языки.

Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1887 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

За отказ креститься тремя перстами и проповедь против реформ самого Аввакума сослали в Сибирь на несколько лет. Позже ему разрешили вернуться в Москву, в надежде, что он примет реформы. Сам царь приходил уговаривать его, однако, Аввакум был непреклонен. На него махнули рукой и посадили в тюрьму, откуда он и начал вести свой рассказ.

Из тюрьмы Аввакум продолжил проповедовать, поэтому он и его сподвижники были казнены: в 1682 году их сожгли заживо.

Петр Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума, 1897 Государственный музей истории религии Государственный музей истории религии

Житие святого, написанное им самим

С жанра «житие» по сути и начинается вся древнерусская литература. Жизнеописание святого составлялось после его смерти монахами-летописцами по четким канонам, установленным церковью. Они описывали, как праведно святой жил и какие чудеса совершал. Житие Аввакума отличается хотя бы тем, что оно составлено при жизни, да еще и им самим. Кроме того, текст пестрит конкретными именами, названиями мест, описаниями подробностей. Впрочем, о чудесах Аввакум тоже упоминает - в конце перечисляет случаи, как исцелял людей и спасал от бесов.

Новаторство Аввакума еще и в том, что он очень много пишет о своих чувствах, греховных мыслях, душевных терзаниях и сомнениях. Например, рассказывает, как к нему пришла девица и стала каяться в разврате, а внутри него самого зажегся блудный огонь («сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным»). Он, конечно, его поборол. Схожие душевные терзания опишет гораздо позже Лев Толстой в своих дневниках, а также в прозе - например, «Крейцеровой сонате».

Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 Государственный музей истории религии Государственный музей истории религии

Кроме того, «Житие» Аввакума - это еще и публицистика. Протопоп высказывает свое мнение по поводу самых разных вопросов веры и жизни, полемизирует с другими священниками, приводит аргументы против Никона в защиту «старой» веры.

Первый грубиян русской литературы

В начале XX века в своей «Истории русской литературы», вышедшей на английском, Дмитрий Святополк-Мирский пишет, что Аввакум не просто стоит в первом ряду русских писателей, но что никто с тех пор не превзошел его в «умелом владении всеми выразительными средствами повседневного языка для самых ярких литературных эффектов».

Считается, что литературный русский язык, которым мы пользуемся в речи и письме до сих пор, был сформирован Александром Пушкиным. До него в литературе использовался «высокий стиль», слова и фразы, которые в устной речи нельзя было встретить. Однако Аввакум первым стал использовать разговорный язык на письме.

Священномученик и исповедник протопопа Аввакума. Репродукция иконы из Покровского кафедрального собора на Рогожском старообрядческом кладбище Владимир Вдовин/Sputnik Владимир Вдовин/Sputnik

Протопоп начинает свой рассказ с извинений перед читателем за то, что собирается выражаться максимально просто: «Люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить». Грубую речь он совмещает даже с рассуждениями о вере и упоминаниями Христа. Вот, например, Аввакум рассказывает о бешеном караульщике, который пришел к нему в темницу: «Остриг его аз, и вымыл, и платье переменил, — зело вшей было много. Замкнуты мы с ним двое жили, а третей с нами Христос и пречистая богородица», - и тут же следующим предложением говорит, что караульщик испражняется под себя.

При этом протопоп бывает и возвышен, особенно рассуждая о людях, пострадавших за веру. А в описании людских бед, например, про голод и тяжелую работу ссыльных, он и вовсе поэтичен: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные».

Первый русский писатель

«Житие» было запрещенной литературой и распространялось лишь в списках среди старообрядцев. Впервые в печати оно появилось лишь в 1861 году. Удивительным образом в это время Достоевский пишет свои «Записки из мертвого дома».

Рисунок протопопа Аввакума. Пустозерский сборник И. Н. Заволоко ИРЛИ (Институт русской литературы Российской Академии наук) ИРЛИ (Институт русской литературы Российской Академии наук)

Многие восприняли Аввакума невежей и грубияном, однако, все были в восторге от языка. «Вот она, живая речь московская!», - писал Иван Тургенев.

Лев Толстой зачитывал вслух куски «Жития» своей семье, хвалил и называл раскольника Аввакума «превосходным стилистом». Более того, Толстой даже делал выписки с цитатами Аввакума, и по мнению литературоведов, в самом Толстом было сильно аввакумово начало: он шел в конфликт с властью и церковью, проповедовал непопулярную правду и обличал пороки общества.

Высоко оценил его и Федор Достоевский. В «Дневнике писателя» он пишет, что его язык «бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ», и что перевести на иностранный язык сказание Аввакума невозможно - «вышла бы галиматья».

Обложка английского перевода "Жития протопопа Аввакума", 2021 Columbia University Press Columbia University Press

«Житие» несколько раз переводили даже на английский. Самый новый перевод вышел летом 2021 года в Columbia University Press. В издательстве решили, что это одно из важнейших произведений русской литературы, потому что «разговорный русский язык и стиль послужили образцом для таких писателей, как Толстой, Достоевский и Горький». Последний, чьи герои словно вышли со страниц аввакумова жития, и вовсе считал раскольника чуть ли не первым русским революционером: «Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и "Житие" его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца».