5 русских правителей, причисленных к лику святых

Святыми на Руси становились не только праведники и мученики, но и те, кто совершал подвиги на благо Отечества и народа.

1. Княгиня Ольга (890-925 – 969)

Николай Рерих. Святая Ольга. Эскиз к мозаике Николай Рерих Николай Рерих

Ольга была женой киевского князя Игоря, сына того самого варяжского князя Рюрика, с которого по легенде началось русское государство. Игорь погиб при взимании дани со славянского племени древлян, а Ольга стала регентом при их малолетнем сыне Святославе и правила до его совершеннолетия. Она устроила несколько жестоких расправ над древлянами в месть об убийстве мужа.

Иван Акимов. Крещение княгини Ольги Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Вместе с тем, Ольга была первой русской правительницей, ставшей христианкой, причем еще до того, как Русь приняла крещение. «Она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи», - писали про нее позже древнерусские летописцы.

Ольга же стала и одной из первых святых, почитаемых на Руси. Ее внук - креститель Руси князь Владимир, перенес мощи бабки в одну из первых церквей. По преданию, они не были подвержены тлению. Княгиня стала святой еще до разделения христианства, поэтому почитается и в католичестве как Ольга Русская.

2. Князь Владимир I (ок. 958 – 1015)

Памятник Святому Князю Владимиру в Москве Legion Media Legion Media

Внук Ольги, Владимир Великий (также известный как Владимир Святой и Владимир Красно Солнышко) - один из наиболее почитаемых древнерусских правителей. Прежде всего он известен как Креститель Руси. По легенде, Владимир выбирал в какую из трех мировых религий обратить подданных, но по разным причинам остановился на христианстве.

Виктор Васнецов. Крещение князя Владимира. Фрагмент фрески во Владимирском соборе в Киеве Общественное достояние Общественное достояние

Собственно, за массовое обращение языческих славянских племен в христианскую веру он и был причислен к лику святых. Храмы в честь Владимира разбросаны по всей России и Украине (так как он был князем Киевской Руси), его именем также назван город Золотого кольца России - Владимир.

3. Александр Невский (1220-1263)

Святой Александр Невский. Фреска Архангельского собора Московского Кремля shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Наиболее известен был своими успехами в борьбе с иноземными захватчиками, которые атаковали Русь с востока и запада, он не проиграл ни одной битвы. Особенно памятна победа князя над Ливонским орденом в Ледовом побоище в 1242 году. Вокруг Невского сложился героический ореол защитника Руси от врагов, который поддерживали даже в советское время - по заказу властей Сергей Эйзенштейн снял героическое полотно «Александр Невский».

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев/Мосфильм,1938 Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев/Мосфильм,1938

Еще одной проблемой Невского были татаро-монголы, бравшие с Руси дань и совершавшие набеги. По некоторым источникам, Александр вел переписку с Папой Римским и тот предлагал помощь в борьбе с татаро-монголами в обмен на подчинение Руси папскому престолу. Александр отказался и продолжил борьбу в одиночку - так он прослыл еще и защитником православия от Ватикана. Невский был причислен к лику святых в 1547 году. Несколько раз его мощи перевозили как святой артефакт. После основания Санкт-Петербурга, Петр I велел привезти их в специально отстроенную Лавру.

4. Дмитрий Донской (1350-1389)

Дмитрий Донской. Портрет из «Царского титулярника» Общественное достояние Общественное достояние

Прежде всего известен победой над татаро-монголами в Куликовской Битве. Это была священная схватка, которую благословил один из главных русских святых Сергий Радонежский. Считается, что именно эта победа стала поворотной точкой в освобождении Руси от многовекового ига. Донской вошел в историю как образец воинской славы - и даже во время Второй мировой войны его именем была названа танковая колонна, а деньги на нее пожертвовала церковь.

Памятник Дмитрию Донскому у Коломенского кремля Павел Егоров Павел Егоров

Донской был канонизирован лишь в 1988 году и почитается церковью за скромность и праведную жизнь. Еще в XIX веке главный историограф имперской России Николай Карамзин писал: «Димитрий, осыпаемый хвалами признательного народа, опускал глаза вниз и возносился сердцем единственно к Богу Всетворящему». Московский князь якобы ходил каждый день в церковь и соблюдал пост. Донской построил Белокаменный кремль в Москве и несколько монастырей.

5. Николай II (1868-1918)

Николай II с детьми и женой-императрицей Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

Последний русский царь был расстрелян советской властью в Екатеринбурге вместе с семьей. В 2000 году русская православная церковь причислила «страстотерпцев» к лику святых. На иконах царь появляется и отдельно, и вместе с семьей.

Икона с Николаем II Patriarchia.ru

Решение канонизировать Николая вызвало большой резонанс в России. Один из главных аргументов против - то, что смерть была не мученической за Христа, а политической репрессией. Среди аргументов «за» - широкое народное почитание и деятельность императрицы и дочерей как сестер милосердия во время Первой мировой войны.