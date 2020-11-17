Иоанн Кронштадтский: святой, который ненавидел Льва Толстого

Самый известный русский священник почитался многими как святой еще при жизни. О нем знали все жители России. Он был современником Толстого, его полным антиподом и личным врагом.

Современному человеку сложно представить, как в конце XIX - начале XX века простой священник мог быть настолько популярен, что к нему приезжали тысячи людей со всех уголков страны. Столь сильным магнетизмом обладали обыкновенно лишь особы царской семьи. В Иоанна Кронштадтского еще при жизни верили как в святого, рассказывали о многочисленных исцелениях, произошедших по его молитвам. Богатейшие лица империи жертвовали ему огромные суммы, а он без остатка раздавал их верующим, сам живя очень скромно.

В 1990 году Иоанна канонизировали. В честь 30-летия этого события скульптор Константин Чернявский создал несколько памятников святому - и российские благотворительные фонды отправили их в дар православным общинам по всему миру. Памятники Иоанну будут установлены в Голливуде, Мельбурне, Абхазии и родном селе святого Сура в Архангельской области. В 2019 году его статуи уже появились в Вашингтоне, Гамбурге и Воронеже.

Кронштадтский священник

Иоанн родился в 1829 году в Архангельской области в очень бедной семье. Он учился в местной духовной семинарии, а затем за хорошую учебу получил право бесплатно учиться в Санкт-Петербургской духовной академии. Он был ничем не примечательным юношей, и его сокурсники даже не оставили никаких ярких воспоминаний о нем. Любил гулять один, много молился…

В 1855 году Иоанн поехал служить в Андреевский собор в Кронштадте. Месте священника он получил, женившись на дочери местного протоиерея. И хотя православные священники обычно имели большие семьи, у Иоанн после свадьбы сообщил жене, что жить они будут как брат и сестра во имя духовного служения.

Андреевский собор в Кронштадте (был уничтожен в советское время) Общественное достояние Общественное достояние

Едва получив приход в самом неблагополучном месте недалеко от Петербурга, в Кронштадте, Иоанн начал свое служение. Тогда это был портовый город, где нищета, порок и разврат были повсеместны. Он каждый день служил литургию в местном храме, после которой раздавал милостыню, все что было у него. А затем шел по домам и лачугам, где ютились больные и бедные женщины с детьми, пока их мужья пили, работали или разбойничали. Он сидел с детьми, разговаривал с женщинами, раздавал им все, что мог отдать. Горожане часто наблюдали эксцентричную картину - как Иоанн возвращался домой со скрещенными в молитве руками на груди и босой… свои сапоги и рясу он уже отдал страждущим.

Чудесный исцелитель

В 1859 году Иоанн делает в дневнике первую запись об исцелении, а точнее даже о воскрешении младенца. Иоанн держал на руках его тельце, уже холодное, он помолился и совершил таинство крещения - и младенец ожил. В 1860-х годах Иоанн записывает уже о нескольких случаях, как он исцелил больных. Он буквально «стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою – он выздоровел». А потом это повторилось не раз, причем иногда исцелял он целую группу людей.

Иоанн с одним из своих крестников Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

О случаях исцеления стали писать в газетах. В 1883 году появляется статья, где 16 человек рассказывают о том, как Иоанн их исцелил. С этого момента слава священника начинает распространяться на всю страну. Непоследнюю роль в растущей популярности священника сыграла последовательница, которая появилась у Иоанна, «благочестивая женщина» Параскева Крапивина. При блаженном пастыре эта деятельная женщина стала отвечать за «земные дела» и считала, что он достоин большего, чем слава кронштадтского священника. Практически стала его пиар-менеджером, как бы мы сейчас сказали.

Иоанн Кронштадтский в управлении Петербургского градоначальства Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

В частности, она организовала сбор средств от «благодарных» на чудеса и благодетели Иоанну. Позже богатейшие люди страны начали жертвовать огромные суммы денег. А Иоанн стал еще больше отдавать больным и страждущим - например, одной больной женщине он мог вручить целую тысячу рублей (в то время как ежемесячная зарплата фабричного рабочего, например, была 30 рублей). Кроме того, Иоанн мог пожертвовать 50 тысяч рублей на строительство богоугодного заведения - приюта, школы или больницы. Огромные деньги и богатые дары жертвовала Иоанну и царская семья.

Звезда масштаба Майкла Джексона

С 1880-х благодаря своим чудесным исцелениям и крайне эмоциональным проповедям Иоанн становится известен на всю Россию. С подачи Крапивиной он начинает ездить в своеобразные «туры» по всей стране, встречается с верующими, служит в местных храмах и монастырях. Прикоснуться или хотя бы увидеть проповедника стремились сотни и сотни верующих. На вокзале его встречали толпы людей, ему в буквальном смысле не давали прохода. Он останавливался везде коротко, но пытался исцелить или хотя бы утешить и благословить как можно больше людей.

Иоанн Кронштадтский среди прихожан на закладке церкви в Никифоровской пустыни Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

На всех он производил большое впечатление, многие писали, что он выглядит как кроткий блаженный «не от мира сего», явившийся на эту грешную землю. Об одной из встреч с Иоанном записала в дневнике в 1894 году Елизавета Дьяконова, одна из первых русских феминисток и не особенно верующая девушка: «Я шла домой, вся под впечатлением свидания с отцом Иоанном. Этот тихий и кроткий священник олицетворяет собою идеал служителя Божия, и вся его необыкновенная личность дышит смирением и бесконечною добротою».

Даже будучи на вершине популярности, Иоанн продолжал почти не есть, служить литургию каждый день, причащаться и не иметь почти никакой личной собственности. Все огромные деньги, проходившие через него, он раздавал и отправлял нуждающимся, не оставляя себе совсем ничего. Его жена, не готовая жить в такой аскезе, поначалу часто жаловалась церковным властям, что жить ей совсем нечем, потому что муж все раздает.

Единственная надежда императора

В 1894 году Иоанна Кронштадтского вызывают в Крым, где умирает император Александр III. У царя, конечно, был личный духовник, но этого народного священника скорее всего позвали от отчаяния - и именно за исцелением. Он - единственная надежда царской семьи. Иоанн находится вместе с царем в последние часы его жизни, молится, совершает обряды… «Я мертвых воскрешал, а Батюшку-Царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все Его Святая воля...» - скажет после смерти царя Иоанн прессе.

Михай Зичи. Заупокойная служба по умершему Александру III в комнате Ливадийского дворца 21 октября 1894 г. (на картине не Иоанн Кронштадтский, а Иоанн Янышев, духовник царя) Общественное достояние Общественное достояние

Исцелить императора у Иоанна так и не получается. Но этот эпизод - настоящий пик слав священника. И все же к царской семье он больше не приблизится - и лишь будет участвовать в службе после коронования Николая II.

Главный оппонент Льва Толстого

«Нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского», - метко заметил писатель Николай Лесков. Толстой и Кронштадтский были самыми популярными и значительными персонами конца XIX века и при этом непримиримыми врагами.

Поздний Толстой имел свой взгляд на религию. Он не соблюдал и даже отвергал церковные обряды, считал, что для веры не нужны такие посредники как священники и церковь. Наконец Христа он отрицал божественное происхождения Христа, а чудеса, которые он совершал, считает ненужным местом в Библии.

Такое попрание церковных канонов породило настоящий гнев Иоанна Кронштадтского. Кроткий блаженный священник называл Толстого "«еретиком, превзошедшим всех еретиков» и предсказывал ему «лютую кончину грешника». «Вам, по Писанию, нужно бы повесить камень на шею и опустить с ним в глубину морскую, вам не должно быть места на земле», - говорит Иоанн о Толстом.

Лев Толстой в Ясной Поляне Франц Протасевич/Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

В конце XIX века православие - один из столпов России - теряло былую силу, в обществе произошел кризис веры. «Трагедия спора была в том, что оба они искали пути спасения веры в условиях кризиса самой веры», - пишет Павел Басинский в книге «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды» (Редакция Елены Шубиной, АСТ). Но Толстой считал, что нужно спасать веру от церкви и призывал людей молиться самостоятельно. Кронштадтский же отстаивал права церкви «заражая верой в Церковь своей уникальной практикой священнослужителя», пишет Басинский.

Два глубоко духовных человека Толстой и Кронштадтский стали врагами из-за того, что оба по-своему пытались найти решение духовного раскола России, но они не успели. И в итоге именно этот раскол в обществе привел к самым страшным и поворотным событиям в истории страны - революции и гражданской войне.