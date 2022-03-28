5 крепостных крестьян, прославившихся благодаря своему таланту

Этим людям не повезло родиться свободными. Но они смогли реализоваться как профессионалы и даже получить славу и деньги.

1. Ювелир Павел Овчинников (1830—1888)

Павел Овчинников и его шедевры Кира Лисицкая (Фото: Getty Images; Исторический музей; Музей Фаберже; Русский Музей) Кира Лисицкая (Фото: Getty Images; Исторический музей; Музей Фаберже; Русский Музей)

Удивительная история успеха XIX века и пример поистине блестящей карьеры. Овчинников был крепостным у князей Волконских, и они смогли разглядеть в нем, еще совсем юном, художественные способности и отдали на воспитание московскому ювелиру.

Овчинников не только выучился на золотых дел мастера, но заработал капитал, выкупил себе вольную и открыл собственную фабрику. Он стал настоящим революционером в ювелирном деле, возродил искусство эмали, стал законодателем мод на русский стиль и поставщиком императорского двора. Так в коллекции Романовых оказались драгоценные портсигары, кубки, сервизы, шкатулки и многие другие ценные вещи работы фирмы Павла Овчинникова. Признание у ювелира было и за границей - на Парижской всемирной выставке он получил серебряную медаль.

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2. Актриса Прасковья Жемчугова (1768-1803)

Н.И.Аргунов. Портрет актрисы П.И.Ковалёвой-Жемчуговой Театральный музей имени А. А. Бахрушина Театральный музей имени А. А. Бахрушина

Могли ли представить крепостная крестьянка, дочь ярославского кузнеца, что ее именем будет названа улица в Москве? Кстати, Жемчугова - сценический псевдоним, а настоящим именем ее было Прасковья Ковалева. Она досталась графу Шереметеву с землей как приданое его супруги после свадьбы, воспитывалась в московском имении графа в Кусково. Еще семилетней девочкой она проявила способность к музыке и пению - и ее обучили играть на клавесине и арфе, а также иностранным языкам, чтобы она могла петь оперные арии на французском. В 1780-х Прасковья блистала на сцене крепостного театра Шереметевых в Кусково и в другой их усадьбе Останкино.

Н.И.Аргунов. Портрет Николая Шереметева Эрмитаж Эрмитаж

Граф Николай Шереметев влюбился в красавицу-актрису и даже просил у императора Александра I разрешение жениться на ней. Явление для своего времени неслыханное - многие знатные люди вступали в связи с крепостными без всякого брака. Даровав Прасковье вольную, он обвенчался с ней, у них родился сын. Прасковья рано умерла из-за проблем со здоровьем.

3. Живописцы и архитекторы Аргуновы

И. П. Аргунов. Портрет Екатерины II. 1762 Русский музей Русский музей

История этой талантливой крепостной семьи также связана с графским родом Шереметевых. Иван Аргунов (1729—1802) учился живописи у немецкого художника Георга Христофора Гроота и вместе с ним даже создавал иконы для дворцовой церкви в Царском Селе. Прославился Аргунов как мастер портрета - писал и камерные, и парадные изображения знатных особ, и даже самой Екатерины II.

И. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме, 1784 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из самых известных его картин - Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме. Два сына Аргунова, Николай и Яков, также писали портреты известных особ и чиновников. Обоим граф Шереметев даровал вольную, и они были назначены академиками Петербургской Академии художеств. Третий сын Павел стал зодчим и выступил главным архитектором дворца-театра в усадьбе Шереметевых Останкино.

Усадьба Останкино Vtorou (CC BY-SA 4.0) Vtorou (CC BY-SA 4.0)

Еще один представитель талантливой семьи, Федор Аргунов, также был архитектором. Он построил половину живописной усадьбы Кусково в Москве, в том числе павильон «Грот» и каменную оранжерею.

Грот в усадьбе Кусково Ulaisaeva (CC BY-SA 4.0) Ulaisaeva (CC BY-SA 4.0)

Участвовал Федор и в постройке петербургского дворца графа - Фонтанного дома.

4. Актер Михаил Щепкин (1788-1863)

Н. В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина Общественное достояние Общественное достояние

Сегодня имя Щепкина носит Высшее театральное училище в Москве, где он когда-то преподавал. А родился будущий великий актер в семье крепостных графа Волькенштейна в Курской губернии и с детства играл в его домашнем крепостном театре. С разрешения хозяина Михаил работал суфлером в городском театре, его стали приглашать в театральные труппы других провинциальных городов, где он с успехом выступал.

Играть приходилось самые разные роли, в том числе и женские. Щепкин начал вырабатывать свой драматический актерский метод - ему было важно максимально жизненно передать характер и поведение героя. Позже именно его идеи легли в основу знаменитой системы Станиславского.

В итоге Щепкина пригласили на работу в московский Малый Театр, где он играл в самых модных пьесах русских драматургов - «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «Ревизора» Николая Гоголя.

5. Художник Орест Кипренский (1782-1836)

Орест Кипренский. Автопортрет, 1828 (слева) и Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Русский Ван Дейк» был внебрачным сыном помещика Адама Диаконова и его крепостной крестьянки. Не имея возможности официально признать ребенка, отец записал его в семью крепостной.

С детства Орест проявил талант к рисованию, и отец определил его учиться в Академию Художеств в Санкт-Петербурге. Талантливого юношу сразу заметили в руководстве академии, позволили после окончания жить в пансионе и дали пенсию на заграничную поездку.

Орест Кипренский. Портрет А.С.Пушкина Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В Италии портрет его кисти поместили в галерее Уффици, а одну из работ даже перепутали с Рембрандтом. Кроме того, именно его кисти принадлежит самый эмблематичный портрет поэта Александра Пушкина и многих других его великих современников.

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