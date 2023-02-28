Как выглядит этнографическая карта России в вышивке (ФОТО)

В одном из провинциальных музеев России можно увидеть самую удивительную карту страны. На ней все регионы показаны в виде традиционной для этого места вышивки. Сможете угадать, где какой?

Города, горы, леса на этой карте России вы не найдете, а все потому, что разные регионы здесь показаны с помощью вышивки. Где-то угадываются очертания достопримечательностей, обозначенных стежками, где-то гербы, где-то целые народы, а где-то диковинные животные и птицы.

Амбассадором проекта «Вышитая карта России» стала народная артистка Надежда Бабкина Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Вышитая карта России появилась в 2022 году и находится в Чувашском национальном музее в Чебоксарах. Этот регион Поволжья в России часто называют «краем ста тысяч вышивок», потому что больше ни в одном другом месте вы не увидите такого богатства и разнообразия узоров. Здесь даже отмечают День чувашской вышивки 26 ноября.

От головного убора до карты

Все началось с вышитого сурпана – женского головного убора, рассказывает директор музея Ирина Меньшикова. «Концы этого шестиметрового полотна мы решили украсить вышивками разных районов Чувашии. Отправили мастерам полоски ткани, а потом сшили все вместе и представили на празднике в 2020 году. Там нас спросили: “А что же будете делать на следующий год?” И мы решили вышить карту Чувашии».

Тот самый вышитый сурпан Анна Сорокина Анна Сорокина

Карту Чувашии местные мастера вышивали еще в 1937 году, но то была карта географическая – с лесами, поселениями, дорогами. «А мы решили сделать карту этнографическую. Отправили в наши районы ткань нужной формы и попросили мастеров вышить ее в традиционном стиле так, как они это видят. Главным условием было просто не выходить за края и использовать ручную вышивку».

Вышитые карты Чувашии (1937 и 2021) Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Что именно сделают мастера, в музее узнали, только когда они прислали свои работы. В одном районе вышили старинные орнаменты, в другом – живущие рядом народы, в третьем – мифического летающего коня Ургамака и его богатыря. Представленная карта так восхитила гостей на Дне вышивки, что глава республики предложил сделать вышитую карту всей страны к Дню России 12 июня. В Чувашском национальном музее подготовили материал необходимого размера и формы и отправили мастерам во все регионы – и те инициативу с удовольствием поддержали.

Три солнца, древо жизни и «бриллианты»

Над созданием карты в течение полугода работали более 200 мастеров. А когда они прислали готовые части, то оказалось, что даже у самых далеких друг от друга регионов есть практически одинаковые символы в вышивке и культуре в целом.

Республика Чувашия на вышитой карте Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

«У нас в Чувашии, например, основной символ – солнце, – рассказывает заведующая отделом культурно-образовательной деятельности музея Ольга Кушманова. – Есть легенда, что раньше на чувашской земле светило три солнца, но одно со временем превратилось в луну, а другое раскололось на куски и стало звездами». И абсолютно такие же символы солнца оказались на работах, которые прислали из Смоленской, Пензенской, Самарской областей.

Чукотка и Томская область Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

На картах Ингушетии, Дагестана и Астраханской области знак солнца другой – с тремя лучами. А на картах Камчатки, Чукотки, Магадана и Ямала солнце выполнено из бисера с меховой опушкой. «Наша древняя вышивка отображает всю Вселенную и жизнь эвенского народа», – так описывает магаданскую вышивку одна из местных мастериц Галина Бушуева, которая сама имеет эвенские корни.

У коренных народов Дальнего Востока, кстати, тоже есть легенды о трех солнцах.

А так выглядит Якутия Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Еще один общий символ у многих народов – древо жизни. Самое примечательное из них, пожалуй, на вышитой карте Якутии. Оно украшено символическими «бриллиантами» и не только (подробнее здесь). А вот мастера из Башкортостана на своем дереве вышили народы, живущие в разных районах республики. На востоке России, на юге Поволжья и на Урале можно увидеть похожие цветы и веточки. Хотя регионы находятся в тысячах километров друг от друга.

Камчатка с медведем, лососем и тремя солнцами Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

В регионах Сибири можно разглядеть и разных животных. Конечно, чаще всего изображают северных оленей, но на Чукотке и Камчатке также можно увидеть белого и бурого медведей соответственно. А вот Иркутскую область представляет на этой карте диковинный зверь бабр – как гласят легенды, изначально это был тигр, но пару столетий назад геральдист что-то напутал и в итоге нарисовал то ли бобра, то ли куницу, в общем, существо непонятное, но запоминающееся.

А это Дагестан Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Золотое шитье и кружева

Конечно, Москву на карте видно сразу – мастера решили показать Кремль в обрамлении узора из золотых нитей.

Москва на вышитой карте Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Эту технику использовали и в карте Карелии, на которой вышили поморские донца (о них рассказываем здесь). Вологда показала свой регион техникой «вологодское стекло» – это такой кружевной шов белыми нитками по белой основе. Оренбург перенес на карту узоры своих платков.

Поволжье на вышитой карте Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

Вдохновившись вышитой картой России, многие регионы теперь делают и свои вышитые карты – эту коллекцию музей в Чебоксарах собирается представить летом 2023 года.

Кроме карты мастера показали еще и вышитые панно, представляющие их регионы Чувашский национальный музей/Минкультуры Чувашии

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