Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России (ФОТО)

Воркута. Северное сияние над шахтой "Заполярная-2" АО "Воркутауголь".Алексей Резниченко/TASS
Зимнее небо в России удивляет яркими красками и переливами света, особенно за Полярным кругом. Морозный воздух порой творит настоящие чудеса! Не верите? Посмотрите на эти фотографии.
Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области.Павел Львов /Sputnik
Самое грандиозное явление в небе Арктики — конечно, Северное сияние. Это естественное свечение, которое можно наблюдать ясными морозными ночами с сентября по март. Отчетливее всего северное сияние видно на широтах 67-70 градусов вдали от больших городов.
Говоря научным языком, оно возникает в стратосфере, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля Земли. Свечение бывает самых разных цветов, от зеленого до фиолетового и принимает невероятные формы.
Увидеть северное сияние — мечта многих путешественников. В России самыми популярными местами для охоты за ним считаются Мурманская область и Ямал.
(а вот где еще можно его увидеть)
Кстати, увидеть северное сияние — это одно из приключений в рамках нашего проекта «Россия: 85 приключений».
"Световые столбы" в небе над Набережными Челнами.Роман Пинчук/Sputnik
Разноцветные вертикальные столбы, будто застывшие в воздухе как лучи прожектора, наблюдают в холодное время года жители самых разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.
Это атмосферное явление возникает при низких температурах (ниже минус 15) и большой влажности, когда в воздухе появляются застывшие кристаллы льда. Тогда свет от уличных фонарей или автомобильных фар, отражаясь в них, образует многочисленные «столбы».
Гало над Якутском.Вадим Скрябин /TASS
Представьте себе, что вы встаете утром, а у вас за окном вместо одного солнца целых три! Как вы это объясните? Такая оптическая иллюзия называется паргелий или гало.
Явление это редкое и возникает только зимой в ясную морозную погоду. Солнце висит низко над горизонтом, преломляя свет своих лучей через призму кристаллов льда в воздухе. Тогда и кажется, что у вас целых три солнца: настоящее по центру, а двойники справа и слева (иногда бывает только два солнца).
Такое явление наблюдают в Якутии и на Ямале, а раз в несколько лет и в центральной части России, и даже на юге.
Перламутровые облака в Мурманске.Masalova S.V. / Общественное достояние
Разноцветные облака появляются на небе при рассвете или закате и отражают свет скрытого за горизонтом Солнца. А льдинки в воздухе преломляют свет и окрашивают небо в яркие цвета. В России такое явление наблюдают на тех же широтах, что и северное сияние, но гораздо реже.
Возникают они обычно зимой и в начале весны при низких температурах. Ученые также считают, что эти облака связаны с разрушением озонового слоя в Заполярье.
Вы наверняка слышали про миражи, которые возникают в жарких пустынях. Но за Полярным кругом тоже есть интересные оптические иллюзии. Арктические миражи могут появиться в морозные дни над водой, когда воздух над поверхностью охлаждается и как линза отражает облака и окружающий пейзаж.
Такие миражи происходят в городе Апатиты в Мурманской области над озером Имандра. За зимний сезон они наблюдаются несколько раз.
Камчатский край. Вулканичейский пейзаж.Николай Кутузов/TASS
А на Камчатке сопки часто «украшают» плотные линзовидные, или лентикулярне облака. Они образуются между слоями воздуха и обязательно в горах и даже при сильном ветре стоят неподвижно, отчего кажутся похожими на летающие тарелки. Особенно эффектно такие облака выглядят на закате, когда они подсвечиваются угасающим солнцем.