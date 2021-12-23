Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России (ФОТО)

Когда лучше всего “охотиться” за северным сиянием, где бывает сразу по три солнца одновременно и почему облака становятся перламутровыми.

Зимнее небо в России удивляет яркими красками и переливами света, особенно за Полярным кругом. Морозный воздух порой творит настоящие чудеса! Не верите? Посмотрите на эти фотографии.

1. Северное сияние

Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области. Павел Львов /Sputnik Павел Львов /Sputnik

Самое грандиозное явление в небе Арктики — конечно, Северное сияние. Это естественное свечение, которое можно наблюдать ясными морозными ночами с сентября по март. Отчетливее всего северное сияние видно на широтах 67-70 градусов вдали от больших городов.

Говоря научным языком, оно возникает в стратосфере, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля Земли. Свечение бывает самых разных цветов, от зеленого до фиолетового и принимает невероятные формы.

Увидеть северное сияние — мечта многих путешественников. В России самыми популярными местами для охоты за ним считаются Мурманская область и Ямал.

(а вот где еще можно его увидеть)

Кстати, увидеть северное сияние — это одно из приключений в рамках нашего проекта «Россия: 85 приключений».

2. Световые столбы

"Световые столбы" в небе над Набережными Челнами. Роман Пинчук/Sputnik Роман Пинчук/Sputnik

Разноцветные вертикальные столбы, будто застывшие в воздухе как лучи прожектора, наблюдают в холодное время года жители самых разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Это атмосферное явление возникает при низких температурах (ниже минус 15) и большой влажности, когда в воздухе появляются застывшие кристаллы льда. Тогда свет от уличных фонарей или автомобильных фар, отражаясь в них, образует многочисленные «столбы».

3. Три солнца, или гало

Гало над Якутском. Вадим Скрябин /TASS Вадим Скрябин /TASS

Представьте себе, что вы встаете утром, а у вас за окном вместо одного солнца целых три! Как вы это объясните? Такая оптическая иллюзия называется паргелий или гало.

Явление это редкое и возникает только зимой в ясную морозную погоду. Солнце висит низко над горизонтом, преломляя свет своих лучей через призму кристаллов льда в воздухе. Тогда и кажется, что у вас целых три солнца: настоящее по центру, а двойники справа и слева (иногда бывает только два солнца).

Такое явление наблюдают в Якутии и на Ямале, а раз в несколько лет и в центральной части России, и даже на юге.

4. Перламутровые облака

Перламутровые облака в Мурманске. Masalova S.V. / Общественное достояние Masalova S.V. / Общественное достояние

Разноцветные облака появляются на небе при рассвете или закате и отражают свет скрытого за горизонтом Солнца. А льдинки в воздухе преломляют свет и окрашивают небо в яркие цвета. В России такое явление наблюдают на тех же широтах, что и северное сияние, но гораздо реже.

Возникают они обычно зимой и в начале весны при низких температурах. Ученые также считают, что эти облака связаны с разрушением озонового слоя в Заполярье.

5. Арктические миражи

Вы наверняка слышали про миражи, которые возникают в жарких пустынях. Но за Полярным кругом тоже есть интересные оптические иллюзии. Арктические миражи могут появиться в морозные дни над водой, когда воздух над поверхностью охлаждается и как линза отражает облака и окружающий пейзаж.

Такие миражи происходят в городе Апатиты в Мурманской области над озером Имандра. За зимний сезон они наблюдаются несколько раз.

6. Линзовидные облака

Камчатский край. Вулканичейский пейзаж. Николай Кутузов/TASS Николай Кутузов/TASS

А на Камчатке сопки часто «украшают» плотные линзовидные, или лентикулярне облака. Они образуются между слоями воздуха и обязательно в горах и даже при сильном ветре стоят неподвижно, отчего кажутся похожими на летающие тарелки. Особенно эффектно такие облака выглядят на закате, когда они подсвечиваются угасающим солнцем.