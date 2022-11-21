Кто такие поморы и как они создали цивилизацию Русского Севера

Их предки несколько столетий назад в поисках лучшей жизни оказались в этом суровом краю. Как простым рыбакам удалось здесь не просто выжить, но образовать особый культурно-хозяйственный феномен?

Александр Кислов Александр Кислов

Жизнь на Белом море даже сегодня трудно. Постоянно чувствуется дыхание Северного Ледовитого океана. Более полугода вода скована льдами, а в остальное время здесь бушуют свирепые шторма. Теперь эти земли выглядят настоящей глушью. Но так было не всегда. До XVIII века порт Белого моря Архангельск был единственным российским окном в Европу, а затем уступил эту роль построенному Петром I Санкт-Петербургу.

Перегрузка рыбы, 1896 г. Общественное достояние Общественное достояние

К людям, живших по берегам Белого моря (поэтому поморам) реальность предъявляла высокие требования. Они должны были отличаться богатырским здоровьем и выносливостью, стойкостью духа и предприимчивостью. Жили они не только торговлей, но и, в основном, рыбным промыслом, так как земледелие в этих суровых местах было практически невозможно.

Откуда пришли поморы

Лодка XIX века в Сумском Посаде, Карелия. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Корни поморов - в Великом Новгороде. Этот русский город в давние времена владел землями на севере и соперничал с Москвой за лидерство. По мнению поморского этнографа Ивана Дурова (1894-1938), первыми жителями Беломорья были саамы (лопари), которых вытеснили финны, тех, в свою очередь, шведы, карелы, а с XIV века здесь установилось господство новгородцев. Они «предвидели в девственном крае далекого сурового и студеного Белого моря богатую для себя поживу и зверем, и рыбою, и солью», - пишет он. Так и было: поморы успешно занимались рыболовством, судостроением и солеварением. А поселения, основанные в то время колонистами, присутствуют на карте до сих пор: Сумский Посад (1436), Варзуга (1466), Умба (1466) и многие другие.

Церковь середины XVIII века в Вирме, Карелия. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Люди выбирали себе единомышленников, чтобы собраться в артель и вместе заниматься промыслами, - говорит краевед «Центра поморской культуры» из Беломорска Светлана Кошкина. - и селились у рек, которые впадают в Белое море».

Успенский собор в Кеми начала XVIII века. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В середине XV века власти Новгорода пожертвовали свои беломорские земли незадолго до того основанному Соловецкому монастырю. Правда, два века спустя, когда монастырь восстал после церковной реформы (подробнее здесь), его земли передали государству.

Как поморы торговали с Европой

Поморское село Сюзьма в Архангельской области. Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Пока Петр I не прорубил «окно в Европу» через Балтийское море, этим «окном» было Поморье. Поморы предлагали ржаную муку, лен, масло, а европейцы - свою морскую рыбу, кофе, чай, модные ткани, украшения. Заграничные товары поморы отправляли дальше по России уже по Северной Двине из Архангельска.

Поморские женщины в народных костюмах. Ирина Лапшина Ирина Лапшина

Дело было прибыльным, семьи поморских рыбаков могли себе позволить хорошие дома, одежду, бытовые приборы, недоступные в других регионах страны. Во многих семьях сохранились головные уборы замужних женщин - повойники, расшитые золотыми нитями, говорит Ирина Ильина, которая изучает и преподает поморские ремесла в Беломорске. «Мастерицы продавали за одну ярмарку несколько тысяч донцев для повойников, у нас есть вещи, которым более 150 лет».

Семейные фото Ольги. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«На этой фотографии 1930-х годов моя бабушка Капитолина и прабабушка Василиса в таких повойниках, да еще и с жемчужными нитками, - говорит ее ученица Ольга. - Серьги на мне тоже прабабушкины, которые на этой фотографии. У бабушки и браслет, и цепочка с кулоном. Небедно жили. У поморов считалось - “чем краше жонка, тем путнее мужик”. Одевая свою даму, мужчина делал себе имя. Вышью повойник и буду летом так ходить».

Студенты в Беломорске учатся старинному золотому шитью. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как говорят и о чем поют поморы?

У поморов - особенный северный говор, который современный русский человек понял бы с большим трудом. Например, баркас они назвают «карбасом», косу серпообразный формы - «горбушей». Про умершего человека говорили - «море взяло». Эти слова дошли до нас благодаря этнографу Ивану Дурову и его словарю из 12 тысяч слов 1934 года (подробнее ознакомиться можно тут).

«У жителей деревень еще сохранилась интонационность - они окают и цокают», - рассказывает руководитель Поморского народного хора Виктор Васильев. Почти полвека он собирает поморский фольклор, приезжая в отдаленные села Белого моря. Ему удалось записать десятки тысяч старинных песен в оригинальном исполнении. «Поморы поют про любовь, про ветра, про море, про ожидание возвращения своих мужчин с промысла, причем песни, как правило, поются несколькими голосами, без инструментального сопровождения и с сохранением своего говора». Артисты хора под его руководством и сегодня поют так, как пели раньше поморы.

Поморские семьи. Фотографии начала XX века. Архивные фото Архивные фото

Кроме того, у поморов был отдельный язык для общения с норвежцами - руссенорск (другое название - Moja på tvoja), который сложился к XVIII веку. До нас дошло около 400 записанных фраз, как латиницей, так и кириллицей. Например, «drasvi» - «здравствуй», «kak sprek?» - «что ты говоришь?», «kak pris?» - «какая цена?»

Как отмечают филологи, количество русских и норвежских слов примерно одинаково, что говорит о том, что обе стороны были равноправными партнерами. Язык исчез фактически после Октябрьской революции 1917 года, когда свободные контакты поморов с норвежцами практически прекратились.

Как сегодня живут поморы?

Село Кашкаранцы, где расположен колхоз "Всходы коммунизма", Мурманская область, 2016. Коты в Поморье не отличаются миниатюрностью. Лев Федосеев/TASS Лев Федосеев/TASS

Сегодня в России называют себя поморами чуть более 3 тысяч человек (согласно Всероссийской переписи 2010 года). Тем не менее, историки до сих пор не пришли к единому мнению о том, кто такие поморы: отдельный народ, субэтнос или просто жители Поморья. Сами поморы считают, что так может называться только человек, который не только происходит из поморского рода, живет на море, но и до сих пор кровно связан с ним.

Так выглядит центр Сумского Посада. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«В моем понимании, это не просто человек, который живет на территории Поморья, он должен обязательно заниматься традиционной для поморов хозяйственной деятельностью, - говорит Светлана Кошкина. - У моего мужа корни в Вирме и Колежме, он всю жизнь занимался рыбными промыслами, умеет вязать сети, шить лодки, и его родственники не представляют себе жизнь без рыбы - говорят, что “уши заворачиваются в трубочку”, если ее не поели. И все они поморы. А вот у наших сыновей вообще другие интересы, и я их не считаю поморами, хотя они живут и на поморской земле, и в поморской семье».

Молодые рыбаки-поморы из Колежмы. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Молодежь, как и везде, сегодня стремится в города. Впрочем, на берегах Белого моря есть и села, которые хранят традиционные поморский образ жизни. Мы побывали в гостях у рыбаков в старинном селе Колежме и узнали, почему молодые люди возвращаются в родные края. Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить этот рассказ.