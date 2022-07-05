Как в середине лета якуты празднуют Новый год

Многие из них до сих пор исповедуют язычество и каждый год собираются на главный праздник Ысыах. Это незабываемый опыт!

«Уруй-айхал! Уруй-тускул!», - радостно восклицает многотысячная толпа в якутских национальных одеждах и мгновенно закручивается в гигантский хоровод-«осуохай». По-якутски эти возгласы означают пожелания благополучия и изобилия в следующем году. А осуохай - это танец-молитва солнцу, символизирующий движение жизни. Сначала неторопливо, затем все быстрее и быстрее - кажется, что ноги вот-вот оторвутся от земли, и душа взлетит ввысь.

Встреча тех, кто пережил зиму

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Якутск - хоть и далекий от Москвы город (лететь больше 6 часов), но очень современный и преуспевающий. Его никак не назовешь провинциальным. Здесь крупнейшие алмазодобывающие компании (и у редкой девушки нет пары-тройки красивых бриллиантовых сережек), первый на Дальнем Востоке IT-парк (среди якутов много разработчиков игр и приложений), арктический инновационный центр, где ученые занимаются исследованиями вечной мерзлоты. Молодежь увлекается корейской поп-культурой, ездит на японских праворульных авто, слушает якутский рэп, пьет модную голубую матчу со льдом и ест рамен в уютных кафе.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Но с наступлением якутского нового года все до неузнаваемости меняется. Практически все якуты вспоминают, что они практикующие язычники, меняют джинсы на национальные костюмы и устремляются на празднование.

Испокон веков в этот день якуты собираются в определенном месте, чтобы увидеть родных после долгой и суровой зимы. Якутия - это самый холодный регион России, зимой здесь обычно минус 50, и чтобы выжить, приходится много работать. Лишь с наступлением лета можно ненадолго передохнуть и порадоваться жизни.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Само это слово «ысыах» (или «ысэх») можно перевести как «изобилие». Этот праздник проводится каждый год в каждом районе (улусе) Якутии в день летнего солнцестояния. Эта традиция никогда не прерывалась, разве что в советские годы мероприятия были куда скромнее. Некоторые жители успевают побывать на праздновании сразу в нескольких районах, благо, они проходят с разницей в пару дней.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Праздник в Якутске - самый популярный и многолюдный. Как правило, он проходит в первые выходные после 21 июня (в этом году 25-26 июня). В столицу Якутии приезжает более 200 тысяч человек! А это, на минуточку, каждый пятый житель республики. Проходит он в этнографическом комплексе «Ус Хатын» («Три березы») примерно в 25 км к северу от Якутска. По преданию, именно в этой местности жили предки народа саха, как себя называют якуты. Вся этнографическая деревня, больше напоминающая город и вмещающая более 250 тысяч человек, была построена исключительно ради этого ежегодного двухдневного празднования. Все оставшееся время года она стоит закрытой.

Очищение, благословение и якутский народный спорт

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

«Этот праздник мы ждали три года, так как во время пандемии он проходил онлайн», - радостно говорят две подруги и предлагают выпить кумыс, кисломолочный напиток из молока кобылицы. «Совместное распитие свежего кумыса - это у нас символ окончания зимы, мы радуемся, что есть молоко, еда, что мы перезимовали и набираемся сил на следующий год», - говорят они.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

На улице жара больше 30 градусов, но они пришли не только в длинных закрытых платьях и головных уборах, но и тяжеленных украшениях на груди, спине и руках (шорты и прочие вольности строго запрещены). «По традиции, украшения должны быть серебряными, но наши из мельхиора, иначе долго не проходишь на такой жаре».

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Чтобы попасть на праздник, человек должен сначала пройти обряд очищения: под главными воротами горят дымокуры, и женщины обмахивают гостя махалкой из конского волоса, желая всех благ. Махалка - это вообще часть национального костюма якутов. «В этом есть и практический смысл, - говорят посетители, - так мы отгоняем комаров» (а они в это время очень активные).

Анна Сорокина Анна Сорокина

После этого следует попросить благословения и благополучия у «Великого гигантского дерева» - «Аал луук маса». Дерево - это символ единства трех миров, и его можно увидеть на любом празднике Ысыах.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Следом человек идет по дороге, по обеим сторонам которой стоят 99 столбов-коновязей. Кони у якутов - священные животные, а потому их символы встречаются буквально на каждом шагу. В конце дороги - огромная коновязь «Алтан сэргэ» на возвышении. Подходя к ней, нужно поклониться, прислонить к ней ладони и загадать желание. «Просить можно о чем угодно и для кого угодно, и мы верим, что загаданные здесь желания сбудутся», - говорит девушка, ожидая свою очередь. От этого места и правда веет особенной энергетикой, ощущением надежды на лучшее.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

После этого гости попадают непосредственно на основную часть комплекса, который представляет собой реконструкцию старинных якутских берестяных домов, похожих на огромный чум. Где-то показывают кино, где-то продают сувениры, где-то проводят конкурсы. Свои площадки есть и у других народов Якутии: чукчей, эвенов, юкагиров. Республика многонациональная!

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Однако многие приходят на Ысыах только ради спортивных соревновний. В Якутии, как нигде больше, популярны национальные виды спорта. Самый известный из них - мас-рестлинг (перетягивание палки), и в эти дни здесь проходит финал международных соревнований с участием атлетов из России, Венгрии, Словакии, Сербии, Аргентины, стран Африки и СНГ. На другой площадке тысячи людей не отрываясь смотрят «Игры Дыгына». Дисциплины весьма необычные. Например, бег за девушкой. «В старину, - объясняет один из зрителей, - кто девушку догонит, тот на ней и женится. Но сейчас определяют просто по времени». Сегодня догнать девушку практически нереально, ибо для этой роли выбирают чемпионку республики по бегу.

Андрей Сорокин Андрей Сорокин

А вот еще интересный вид спорта - перетаскивание 115-килограммового камня на дистанцию. Его и поднять-то нереально: тяжелый, с острыми краями, скользит от пота. Но как болеют зрители за своих кумиров! С такой поддержкой спортсмены готовы идти до победного.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Около 2 часов ночи на поле раздается голос из громкоговорителей с просьбой выключить всю аппаратуру и пройти на главную церемонию.

Встреча нового солнца

Анна Сорокина Анна Сорокина

Кульминация праздника - это встреча солнца, которая знаменует начало лета - и нового года.

Только представьте: предрассветный час, по полю стелется туман, и тысячи людей встают в круг. Заклинатель добрый сил «алгысчыт» (не шаман!) и его свита в белых одеждах с махалками с колокольчиками в руках машут все сильнее. Алгысчыт поклоняется четырем направлениям света и разводит огонь угощая божеств кумысом, саламатом и оладьями.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Люди в белых одеждах окуривают поляну, проходя с дымящимися чашами по кругу, сажают молодые деревья и приветствуют рассвет пожеланием благополучия и изобилия.

И вот наконец из-за горизонта показывается неоново-красная полоска солнца.

Анна Сорокина Анна Сорокина