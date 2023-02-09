Новосибирское метро: 7 фактов о самой экстремальной подземке в мире

Почему в Сибири особенно трудно строить и эксплуатировать метро? И какой исчезнувший город Заполярья там можно увидеть?

Новосибирское метро – это одна из семи действующих в России систем подземного транспорта (кроме этого метро есть в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге). Это на сегодняшний день самое восточное метро нашей страны и единственное в Сибири. И вот почему.

1. Борьба с климатом

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Метро в Новосибирске часто называют самым экстремальным в мире, но это не значит, что на нем опасно ездить. Все дело в том, что в этом сибирском городе довольно суровый климат. Среднегодовая температура может опускаться ниже нуля, здесь долгие и стабильно холодные зимы (часто бывает ниже минус 30), а летом бывает очень жарко (подробнее о сибирском климате мы писали здесь).

Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

Сооружение и эксплуатация метрополитена в условиях таких перепадов температур и правда экстремальны.

2. Третий по загруженности в России

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Новосибирский метрополитен состоит из двух линий с одной пересадкой в центре. Всего здесь 13 станций протяженностью почти 16 км. Но, несмотря на скромные размеры, он перевозит в год в среднем 80 млн пассажиров (в 2022 году перевез 77,3 млн), а в день – более 200 тыс., что делает его третьим по загруженности в стране после Москвы (более 7 млн человек в день) и Петербурга (более 2,5 млн человек в день).

3. Память об исчезнувшем городе

Анна Сорокина Анна Сорокина

«Речной вокзал» – это одна из самых примечательных станций.

Круглые витражные вставки изображают города Сибири: Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Бийск, Новокузнецк, Тюмень, Тобольск и Мангазею. И если все остальные города вы можете найти на карте, то Мангезея исчезла так давно, что современные исследователи до сих пор не приходят к единому мнению не только о ее местоположении, но и о факте существования в целом.

Согласно официальной истории, Мангазея была первым русским городом в Заполярье (на Ямале, это Западная Сибирь), основанным колонистами в 1601 году. Это был богатый торговый город, через который проходил морской путь из Европы в Азию. Пользовались им по большей части поморы. Однако уже в середине XVII века этот морской путь был запрещен, так как государство не могло обеспечить таможенный контроль, а к концу столетия город вообще прекратил свое существование.

4. Выходы метро часто расположены в жилых домах

Фрагмент правого крыла здания со встроенным входом на станцию метро «Площадь Ленина» A. Savin A. Savin

А вот еще одна интересная особенность метро Новосибирска – здесь вестибюли станций встроены в самые обычные дома. В других городах это скорее исключение, но здесь такое расположение вполне логично. Дело в том, что Новосибирск рос очень быстро, миллионником он стал уже в 1962 году, и когда в 1986 году открыли метро, то застройка была уже плотной, пути проходили прямо под зданиями.

Кроме того, метро здесь неглубокое (самая глубокая станция «Сибирская» – 16 метров под землей).

Вот еще где можно встретить такие выходы.

5. Самый длинный в мире метромост

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Чтобы добраться от «Речного вокзала» до «Студенческой», поезд по мосту пересекает реку Обь. Занимает это всего 4 минуты.

Длина метромоста, соединяющего эти берега, составляет 2145 метров (непосредственно по реке – 896 метров). Из-за перепадов температур зимой метромост становится короче на 50 см, а летом растягивается. Он был открыт в 1986 году и до сих пор остается самым длинным в мире.

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Правда, насладиться видами великой сибирской реки вряд ли получится, так как большая часть путей закрыта, чтобы защитить составы от ветра.

В 2023 году на мосту запланировано открытие станции «Спортивная», которая станет 14-й.

6. И жетоны, и карты

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Новосибирское метро первым в России перешло на безналичную оплату проезда. Первые транспортные карты появились здесь в 1996 году (в Москве – в 1997-м), а возможность оплаты банковской картой – с 2016-го (в Москве в том же году, но на пару месяцев позже). Но если в Москве жетоны (круглые монеты для метро, которые нужно было опустить в прорезь турникета) перестали принимать в метро еще в 1999 году, то в Новосибирске они остались. То есть можно расплачиваться как жетонами, так и транспортными и банковскими картами.

7. А что с другими сибирскими метрополитенами?

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В Сибири были проекты строительства и других систем подземного транспорта. Так, еще в 1990-х планировалось открыть метро в соседнем миллионнике Омске. Там уже есть ОДНА станция, которая стала в городе настоящим арт-объектом (вот здесь о ней подробнее). Правда, в итоге проект оказался заморожен и вряд ли будет реализован.

А вот в городе-миллионнике Красноярске метро обещают достроить к 2026 году, и тогда именно оно станет самым восточным в России. И мы вам о нем обязательно расскажем!