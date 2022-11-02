Проекты московского метро, которые так и не были построены (ФОТО)

Каких архитектурных шедевров мы не досчитались в московской подземке и почему они остались лишь на бумаге?

Подземка на Красной площади

Public domain Public domain

О строительстве метрополитена еще в начале века мечтали инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре. Они обратились к генерал-губернатору Москвы Великому князю Сергею Александровичу с предложением создать сеть городских железных дорог внеуличного движения большой скорости. Протяженность метро должна была составить 105 км, причем станции планировались как подземные, так и наземные. Крупнейшим пересадочным узлом предполагалось сделать Красную площадь. Центральный вокзал должен был расположиться на Васильевском спуске, у Храма Василия Блаженного, подземная станция – под Театральной площадью.

Public domain Public domain

Для прокладки метро инженеры предлагали снести «помехи» - многочисленные церкви. Прогрессивная идея поддержки не нашла, а Императорское Московское Археологическое общество назвало ее «дерзким посягательством на то, что в городе дорого всем русским людям».

Public domain Public domain

Впрочем, начало было положено. Когда в 1920-х Московские Городские Железные Дороги начали проектировать метро, то позаимствовали идею Кнорре и Балинского о станции в самом центре столицы. Она должна была расположиться под Красной площадью. Проект разработали архитектор Владимиров и инженер Болдырев, выбрав актуальный стиль конструктивизма и представив будущую станцию трехуровневой, с подземными переходами и пересадками. Но, увы, идея МГЖД так и не получила воплощения.

«Театральная» или «Свердлова»

Public domain Public domain

Станции, спроектированные Болдыревем и Владимировым были совсем непохожи на те, что в итоге мы видим сегодня. Скорее, их московская подземка походила на парижское метро. Лаконичность, простота, максимально утилитарный стиль – ничего похожего на мраморные дворцы нынешних станций. К примеру, станция «Театральная» (тогда - «Свердлова») в их проекте напоминала одну из многочисленных остановок метро в каком-нибудь европейском городе. Облицованная плиткой, с перронами по бокам тоннеля и путями в центре. В итоге был выбран проект архитектора Ивана Фомина, в котором все подчинено торжественной театральной тематике.

Три «Павелецких»

Public domain Public domain

Над обликом станций работали выдающиеся архитекторы того времени. Были среди них и братья Веснины. Для будущей станции «Донбасс» (так тогда планировали назвать «Павелецкую») архитекторы-конструктивисты создали сразу три проекта.

Public domain Public domain

Они должны были рассказывать об освоении недр, индустриальном развитии края. Веснины предлагали в качестве декора использовать смальтовые мозаики на потолке и в целом видели станцию не слишком перегруженной деталями. В одном из проектов своеобразный ритм должны были задавать светильники, расположенные в центре зала.

Public domain Public domain

Но из-за войны ни один из эскизов не был реализован, хотя именно их проект победил в конкурсе. А готовые мозаики, созданные по эскизу Александра Дейнеки, использовали в декоре другой станции - «Новокузнецкой».

«Библиотека имени Ленина»

Public domain Public domain

В начале XX века в новом виде транспорта - метро - горожанам должно было быть максимально комфортно. Им и в голову не должно было прийти, что они едут в вагонах, которые мчатся сквозь толщу земли. При проектировании первых станций метрополитена этому вопросу уделяли большое внимание. Например, Константин Джус-Даниленко предложил сделать потолок станции «Библиотека имени Ленина» черным. Создавалось впечатление, будто пассажиры ждут поезд на улице под ночным небом. Эффект должны были усилить скамейки и фонари на платформе. У властей проект восторга не вызвал. В выбранном варианте единственное, что могло натолкнуть на мысль о станции на поверхности земли, было асфальтовое покрытие перрона. Лишь позже его заменили на гранитное.

Древнерусская «Октябрьская»

Public domain Public domain

Одна из самых сдержанных и вместе с тем торжественных станций московского метро – настоящий гимн воинскому подвигу в годы Второй мировой войны. Проект архитектора Леонида Полякова моментально вызывает в памяти виды древних храмов. Светлый мрамор, тематические барельефы, светильники в форме факелов и, наконец, ниша, спрятанная в конце перронного зала, подобная алтарю. Даже вход напоминает о победной Триумфальной арке. Совсем другое впечатление производит проект Петра Ревякина. Он видел станцию в древнерусском стиле. На его эскизах подземная «Октябрьская» больше похожа на боярские палаты, расписанные яркими красками, и плавными линиями сводов, напоминающими о Кремле.

Многоэтажная «Киевская»

Public domain Public domain

В городской подземке воплотилось множество идей – как архитектурных, так и технических. Большие транспортные развязки, пересадочные станции, необычные стилистические решения. Но были идеи, которые значительно опередили свое время. Архитектор Иван Таранов долгое время работал над проектом двухэтажной станции. По его задумке, четыре путевых тоннеля на такой пересадочной станции должны были выходить в общий зал. А пассажиры добирались бы к нужной платформе с помощью коротких эскалаторов – вертикальные пересадки позволяли избежать возникновения толпы. Идея был вдохновляющая, ее даже решили применить при строительстве «Киевской». В 1947 году новаторская станция планировалась в качестве своеобразного подарка на 70-летие Сталина. Но, представив возможные последствия в случае, если стройка не задастся, а Метрострое решили не брать в работу проект.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен