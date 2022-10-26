7 самых необычных станций Санкт-Петербургского метро

Спуститесь в Петербургское метро — там вас встретят мрамор, колонны и мозаичные панно.

Антон Романов Антон Романов

1. Автово: подземный дворец

По задумке архитекторов, эта станция должна была напоминать «хрустальный дворец». Ее свод поддерживают 46 колонн: 30 из них облицованы мрамором, а 16 — литым стеклом.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Тема оформления — оборона Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Станцию украшает огромное мозаичное панно «Победа», а на люстрах и светильниках можно увидеть мечи, лавровые венки и другие триумфальные символы.

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Кстати, в 2014 году «Автово» попала в список 12 самых красивых станций мира, по версии The Guardian.

А еще эта станция снималась в кино — в одной из сцен фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» знаменитый сыщик находит тело жертвы именно в депо «Автово». Конечно, по сюжету герои находятся в Англии, электродепо «Автово», которое удобно находилось между станциями красной ветки, отлично сыграло роль заброшенных путей британской железной дороги.

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Куда сходить рядом?

Уютный сквер Петра Семененко — погулять и посмотреть на памятник первому трактору.

Музей «Анна Ахматова — Серебряный век» — узнать о знаменитой поэтессе Серебряного века.

Цирк в Автово — отдохнуть с детьми.

2. Выборгская: станция — зимний сад

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

«Выборгская» — единственная станция Петербурга с оранжереей. В саду находится больше 50 видов комнатных растений, и некоторые из них растут здесь с момента основания «Выборгской» — 1975 года. Появилась оранжерея благодаря работникам метрополитена, которые следят за цветником до сих пор. Кстати, некоторые растения сюда принесли пассажиры. Особенно нарядно станция выглядит в солнечные дни.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Подземная часть отделана травертином, известковой пористой горной породой, а полы выложены серым гранитом. Выше по лестнице расположилось большое панно — на нем запечатлены рабочие, участвовавшие в революции 1917 года. Внутри станция выглядит типично, поэтому рекомендуем сразу подниматься наверх, чтобы посмотреть на оранжерею.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Куда сходить рядом?

Сампсониевский собор — увидеть старейший собор города, основанный в 1728 году.

Сампсониевский сад — погулять и побыть в тишине.

Жилой городок завода «Людвиг Нобель» — посмотреть архитектуру квартала, в котором жил брат знаменитого Альфреда Нобеля.

3. Горьковская: летающая тарелка в центре города

Poudou99 (CC BY-SA 4.0) Poudou99 (CC BY-SA 4.0)

Это самая космическая станция в городе — она построена в форме огромной летающей тарелки. Такой вид «Горьковская» приняла не сразу. Станцию открыли в 1963 году, тогда это был обычный павильон с круглой крышей. В верхнем вестибюле в советское время работало кафе, где можно было перекусить и даже выпить шампанского. В 2009 году станцию реконструировали, и «Горьковская» превратилась в НЛО.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

По задумке архитекторов, свод верхнего вестибюля станции должен был напоминать Луну с кратерами. Однако не все местные жители поняли замысел и увидели вместо спутника Земли… коровье вымя.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Куда сходить рядом?

Заячий остров и Петропавловская крепость — посетить место, откуда началась история Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский планетарий — окончательно погрузиться в космическую тему и посмотреть на звезды.

Киностудия Ленфильм — узнать историю старейшей кинокомпании России и посмотреть фильмы.

4. Зенит: самая футбольная станция

Александр Савин Александр Савин

Эту станцию открыли к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Финальная часть Чемпионата проходила в России, в Санкт-Петербурге, поэтому «Зенит» находится рядом со стадионом «Газпром Арена». Названа станция в честь главного футбольного клуба города — «Зенит», — которым очень гордятся петербуржцы. Кстати, сначала станция носила имя «Новокрестовская». Позже ее переименовали, но некоторые жители продолжают пользоваться старым названием.

Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

В вестибюле станции выставлены кубки футбольного клуба «Зенит». Тут и кубок чемпиона СССР 1984 года, и трофеи чемпионата России 2007, 2010, 2011, 2015 годов.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Станция отделана камнем темно-синего цвета. Белые вкрапления на облицовке изображают пенящиеся волны Финского залива.

Куда сходить рядом?

Стадион «Газпром Арена» — увидеть футбольную гордость города: крытый стадион, который вмещает 68 тысяч человек

Приморский Парк Победы — погулять по аллеям и посмотреть на огромный фонтан в центре парка

Парк аттракционов Диво-остров — весело провести день с семьей, покататься на американских горках и посмотреть на город сверху с колеса обозрения.

5. Площадь Александра Невского-2: станция в кольчуге

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Это самая чешуйчатая станция Петербургского метрополитена. Ее стены закованы в латы, которые состоят из сотен золотых чешуек. Эта броня красиво переливается, когда к станции подходит поезд.

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Переход с оранжевой ветки на зеленую украшен композицией со всадниками. Приглядитесь: на изображении пять всадников и только четыре лошади. Еще на этапе создания эскиза туда закралась ошибка, которую художники попросту не заметили. В народе над композицией посмеиваются и называют ее «Пять мужиков и четыре лошади».

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Верхний вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» украшает огромная мозаика — «Ледовое побоище». Сам Александр Невский изображен в центре мозаики с поднятым мечом, готовый сразить рыцаря-крестоносца.

Куда сходить рядом?

Александро-Невская лавра — посетить территорию монастыря и увидеть в монастырском некрополе могилы писателя Дениса Фонвизина, ученого Михаила Ломоносова, реформатора Сергея Витте и других знаменитых людей.

Крепостная стена в центре города — прогуляться рядом с крепостной стеной, которая на самом деле — часть храма Феодоровской иконы Божьей Матери.

Невский проспект — пройтись по всему Невскому проспекту, который заканчивается как раз у площади Александра Невского.

6. Адмиралтейская: станция-призрак

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«Адмиралтейская» находится на глубине 86 метров — это одна из самых глубоких станций метро в мире. Санкт-Петербург построен в болотистой местности: ближе к поверхности грунт мягкий, тоннели в нем строить нельзя. Поэтому станции делают на большой глубине.

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Интересный факт — вестибюли станций находятся выше, чем тоннели: при подъезде к остановке поезд поднимается в гору, а потом скатывается, разгоняясь. Этот проект был утвержден еще в 1940-х, что позволило снизить траты на строительство. Таким образом, самые глубокие точки станции находятся как раз в тоннелях.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Кстати, из-за разных сложностей «Адмиралтейскую» не могли открыть целых 14 лет: планировали еще в 1997, а получилось только в 2011. Все это время поезда проходили «Адмиралтейскую» не останавливаясь. Поэтому местные жители стали называть ее «станцией-призраком».

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Станция выполнена в морском стиле: в вестибюле вы можете увидеть мозаику «Основание Адмиралтейства», а на входе панно с кораблями. Кроме того, станция украшена якорями, на полу изображена роза ветров, а рядом с названием станции красуется тот самый кораблик, который можно увидеть на шпиле Адмиралтейства.

Куда сходить рядом?

Эрмитаж — посмотреть на жемчужину Петербурга и посетить знаменитый музей.

Исаакиевский собор — подняться на колоннаду и увидеть весь город как на ладони.

Адмиралтейство — погулять рядом со знаменитыми адмиралтейскими постройками и посидеть в Александровском саду с видом на Дворцовую площадь.

Медный всадник — сфотографироваться с памятником — визитной карточкой города.

7. Проспект Славы: выставка пожарных машин

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Эту станцию открыли в 2019 году. Главный акцент в ее оформлении — яркие витражи с советскими звездами, которые тянутся вдоль всего вестибюля.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Повсюду используется белый мрамор, который красиво сочетается с ярко-красными звездами витражей.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Но самое интересное вас ждет наверху. Южный вестибюль станции посвящен героям-пожарным. Свод украшает огромная мозаика, а в переходе выставлены пожарные машины: от самой первой, дореволюционной повозки, до современной техники.

Екатерина Павлюченко Екатерина Павлюченко

Куда сходить рядом?

Парк интернационалистов — погулять по парку и почтить память ленинградцев, погибших во время войны в Афганистане.

Георгиевская церковь — посмотреть на собор в спальном районе города.

Парк Героев-Пожарных — увидеть Купчинские карьеры — искусственные водоемы, где раньше добывали глину для кирпичного завода.

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