7 самых необычных станций Санкт-Петербургского метро

По задумке архитекторов, эта станция должна была напоминать «хрустальный дворец». Ее свод поддерживают 46 колонн: 30 из них облицованы мрамором, а 16 — литым стеклом.
Тема оформления — оборона Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Станцию украшает огромное мозаичное панно «Победа», а на люстрах и светильниках можно увидеть мечи, лавровые венки и другие триумфальные символы.
Кстати, в 2014 году «Автово» попала в список 12 самых красивых станций мира, по версии The Guardian.
А еще эта станция снималась в кино — в одной из сцен фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» знаменитый сыщик находит тело жертвы именно в депо «Автово». Конечно, по сюжету герои находятся в Англии, электродепо «Автово», которое удобно находилось между станциями красной ветки, отлично сыграло роль заброшенных путей британской железной дороги.
Куда сходить рядом?
«Выборгская» — единственная станция Петербурга с оранжереей. В саду находится больше 50 видов комнатных растений, и некоторые из них растут здесь с момента основания «Выборгской» — 1975 года. Появилась оранжерея благодаря работникам метрополитена, которые следят за цветником до сих пор. Кстати, некоторые растения сюда принесли пассажиры. Особенно нарядно станция выглядит в солнечные дни.
Подземная часть отделана травертином, известковой пористой горной породой, а полы выложены серым гранитом. Выше по лестнице расположилось большое панно — на нем запечатлены рабочие, участвовавшие в революции 1917 года. Внутри станция выглядит типично, поэтому рекомендуем сразу подниматься наверх, чтобы посмотреть на оранжерею.
Куда сходить рядом?
Это самая космическая станция в городе — она построена в форме огромной летающей тарелки. Такой вид «Горьковская» приняла не сразу. Станцию открыли в 1963 году, тогда это был обычный павильон с круглой крышей. В верхнем вестибюле в советское время работало кафе, где можно было перекусить и даже выпить шампанского. В 2009 году станцию реконструировали, и «Горьковская» превратилась в НЛО.
По задумке архитекторов, свод верхнего вестибюля станции должен был напоминать Луну с кратерами. Однако не все местные жители поняли замысел и увидели вместо спутника Земли… коровье вымя.
Куда сходить рядом?
Эту станцию открыли к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Финальная часть Чемпионата проходила в России, в Санкт-Петербурге, поэтому «Зенит» находится рядом со стадионом «Газпром Арена». Названа станция в честь главного футбольного клуба города — «Зенит», — которым очень гордятся петербуржцы. Кстати, сначала станция носила имя «Новокрестовская». Позже ее переименовали, но некоторые жители продолжают пользоваться старым названием.
В вестибюле станции выставлены кубки футбольного клуба «Зенит». Тут и кубок чемпиона СССР 1984 года, и трофеи чемпионата России 2007, 2010, 2011, 2015 годов.
Станция отделана камнем темно-синего цвета. Белые вкрапления на облицовке изображают пенящиеся волны Финского залива.
Куда сходить рядом?
Это самая чешуйчатая станция Петербургского метрополитена. Ее стены закованы в латы, которые состоят из сотен золотых чешуек. Эта броня красиво переливается, когда к станции подходит поезд.
Переход с оранжевой ветки на зеленую украшен композицией со всадниками. Приглядитесь: на изображении пять всадников и только четыре лошади. Еще на этапе создания эскиза туда закралась ошибка, которую художники попросту не заметили. В народе над композицией посмеиваются и называют ее «Пять мужиков и четыре лошади».
Верхний вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» украшает огромная мозаика — «Ледовое побоище». Сам Александр Невский изображен в центре мозаики с поднятым мечом, готовый сразить рыцаря-крестоносца.
Куда сходить рядом?
«Адмиралтейская» находится на глубине 86 метров — это одна из самых глубоких станций метро в мире. Санкт-Петербург построен в болотистой местности: ближе к поверхности грунт мягкий, тоннели в нем строить нельзя. Поэтому станции делают на большой глубине.
Интересный факт — вестибюли станций находятся выше, чем тоннели: при подъезде к остановке поезд поднимается в гору, а потом скатывается, разгоняясь. Этот проект был утвержден еще в 1940-х, что позволило снизить траты на строительство. Таким образом, самые глубокие точки станции находятся как раз в тоннелях.
Кстати, из-за разных сложностей «Адмиралтейскую» не могли открыть целых 14 лет: планировали еще в 1997, а получилось только в 2011. Все это время поезда проходили «Адмиралтейскую» не останавливаясь. Поэтому местные жители стали называть ее «станцией-призраком».
Станция выполнена в морском стиле: в вестибюле вы можете увидеть мозаику «Основание Адмиралтейства», а на входе панно с кораблями. Кроме того, станция украшена якорями, на полу изображена роза ветров, а рядом с названием станции красуется тот самый кораблик, который можно увидеть на шпиле Адмиралтейства.
Куда сходить рядом?
Эту станцию открыли в 2019 году. Главный акцент в ее оформлении — яркие витражи с советскими звездами, которые тянутся вдоль всего вестибюля.
Повсюду используется белый мрамор, который красиво сочетается с ярко-красными звездами витражей.
Но самое интересное вас ждет наверху. Южный вестибюль станции посвящен героям-пожарным. Свод украшает огромная мозаика, а в переходе выставлены пожарные машины: от самой первой, дореволюционной повозки, до современной техники.
Куда сходить рядом?
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