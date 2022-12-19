Как запрещенная церковью «Голубиная книга» объясняла вопросы мироздания

В славянской языческой мифологии были свои объяснения важных космогонических и антропологических вопросов — того, как произошел мир и различные природные явления, откуда взялся человек и почему он такой. Славянская мифология была наиболее близка к скандинавской и древнеиндийской.
В Древней Руси все знали, что главный бог — это Перун, он громовержец и покровитель княжеской дружины. Он приносит дождь, который делает почву плодородной, но он же может молнией расколоть дерево.
Присяга князя Олега и его дружины перед богом Перуном в 907 годуОбщественное достояние
Перун обитает на небе, но ведет давний конфликт с Велесом, который живет на земле и отвечает за сельское хозяйство и домашний скот. Кроме того, Велес покровительствует денежным отношениям и торговле.
Считается, что после принятия христианства «функцию» Велеса взял на себя Николай Чудотворец, поэтому он стал одним из самых любимых на Руси святых — практически своим, родным. Появились разные чисто русские вариации образа Николая, и многие даже забыли, что он — раннехристианский святой из Византии.
Изображение Мокоши на северной русской вышивкеОбщественное достояние
Богом солнца был Хорс, Дажьбог был богом плодородия, Стрибог - ветра и воздуха. Было и женское божество Мокошь, она отвечала за женское начало, была покровительницей и любимым божеством женщин, особенно матерей. Она также была богиней ткачества, ремесел, да и вообще жизненных благ.
В конце X века Русь приняла христианство. Однако сложные тексты Священного Писания были недоступны большинству людей. Изначально они были на греческом языке, и священники объясняли их на службах (причем часто каждый объяснял в меру собственного понимания и образованности).
Присяга князя Игоря перед фигурой Перуна, а христиан — у церкви святого ИлииОбщественное достояние
Лишившись языческих богов и идолов, многие все еще нуждались в ответах на важнейшие жизненные вопросы и объяснении различных природных явлений. Часто простым людям было невозможно осознать, что все происходящее — это воля Божья, нужны были более наглядные примеры того, как все «работает» на Земле.
К тому же вплоть до XVII века к стране присоединялись новые территории Урала и Сибири, где коренное население все еще было языческим и транслировало свое представление о мире, человеке и богах.
Множество суеверий, народных поверий о бесах и силе природных явлений осталось в России до сих пор. Многие православные праздники даже «подстроились» под языческие традиции, чтобы русским было проще привыкнуть к новым обычаям. Например, Масленица перед Великим постом.
Также начали появляться устные сказания, которые смешивали новые христианские понятия и старые хорошо известные мифологические и фольклорные мотивы. Одно из известных письменных изложений ответов на вопросы стала в Древней Руси «Глубинная книга», или, как ее чаще называли, «Голубиная книга». Голубь был символом Святого Духа и мира.
По сути своей «Голубиная книга» является апокрифом, за чтение подобных текстов человека объявляли еретиком и могли наказать.
Николай Рерих. Голубиная книга. 1922Общественное достояние
Точно неизвестно, когда именно появилась «Голубиная книга». Первые найденные письменные версии датированы XVII веком, но ученые считают, что сам текст формировался раньше — в конце XV – начале XVI веков. По форме это стих, очень напоминающий былинные фольклорные сказания.
Книга состоит из трех частей. Первая описывает появление самого издания. Якобы огромная книга прямо упала с неба, к ней съехалось множество народу, но все боялись подступиться. Книга открылась сама, как только к ней подошел мудрый царь Давыд Евсеевич (скорее всего в нем зашифрован библейский царь Давид). Он и рассказывает народу, что книгу писал сам Христос, а читал ее пророк Исайя.
Во второй части люди просят Давыда найти в книге ответы на интересующие их вопросы «про наше житие, про свято-русское». От чего произошли те или иные явления — солнце, дождь, облака, солнце, звезды, ночи и так далее. Кроме того, есть вопросы и духовные — от чего у человека «ум-разум» и помыслы. Отдельно спрашивают про происхождение царей, князей, бояр и православных крестьян.
Николай Рерих. Книга Голубиная (Помин о четырёх королях). 1911Общественное достояние
Давыд говорит, что Солнце — от лица Божьего, ветер от Святого Духа, дождь от слез Христа, а например, мысли человека от облаков небесных. Также согласно книге, Белый царь (то есть русский царь) — самый главный над царями. Он стоит за веру христианскую и за дом Богородицы (то есть Русь), а Святая русь-земля — всем землям мать. Рассказывает он и о Иерусалиме, о том, как распинали Христа, но при этом упоминает и вполне фольклорные вещи — рыбу-кита, стратим-птицу и индрик-зверя.
Наконец, третья часть повествует о сне Давыда, в котором произошла борьба Правды и Кривды. Правда одолела и переспорила и пошла не небеса к самому Христу, а Кривда разошлась по земле, и от нее пошли все проблемы и народ «неправильный». Так Давыд объясняет суть веры: «Кто не будет Кривдой жить,/ Тот причаянный ко Господу».
Коротко и очень вольно в былинном стиле Давыд пересказывает и библейские сюжеты о сотворении мира, и то как Еву прельстила «змея подколодная».
По сути «Голубиная книга» положила начало национальному православному самосознанию и философской мысли. Позже в разных источниках будет встречаться мнение, что русская земля — святая. А легендарная фраза «Мы русские — с нами Бог», приписываемая полководцу Александру Суворову, станет чуть ли не национальным девизом.
Содержание «Голубиной книги» устно передавалось в народе из поколения в поколение. Поэт Николай Заболоцкий в стихотворении «Голубиная книга» уже в 1937 году писал, что ему с младенчества знаком этот «полузабытый прадедов рассказ». И что в этой «сокровенной книге» написана «вся правда сокровенная земли».
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