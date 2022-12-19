Как запрещенная церковью «Голубиная книга» объясняла вопросы мироздания

Простые люди в средние века не понимали сложных церковных текстов, поэтому пытались объяснить самые разные явления, переложив их на более доступный фольклорный лад. Одним из таких текстов стала «Голубиная книга».

В славянской языческой мифологии были свои объяснения важных космогонических и антропологических вопросов — того, как произошел мир и различные природные явления, откуда взялся человек и почему он такой. Славянская мифология была наиболее близка к скандинавской и древнеиндийской.

В Древней Руси все знали, что главный бог — это Перун, он громовержец и покровитель княжеской дружины. Он приносит дождь, который делает почву плодородной, но он же может молнией расколоть дерево.

Присяга князя Олега и его дружины перед богом Перуном в 907 году Общественное достояние Общественное достояние

Перун обитает на небе, но ведет давний конфликт с Велесом, который живет на земле и отвечает за сельское хозяйство и домашний скот. Кроме того, Велес покровительствует денежным отношениям и торговле.

Считается, что после принятия христианства «функцию» Велеса взял на себя Николай Чудотворец, поэтому он стал одним из самых любимых на Руси святых — практически своим, родным. Появились разные чисто русские вариации образа Николая, и многие даже забыли, что он — раннехристианский святой из Византии.

Изображение Мокоши на северной русской вышивке Общественное достояние Общественное достояние

Богом солнца был Хорс, Дажьбог был богом плодородия, Стрибог - ветра и воздуха. Было и женское божество Мокошь, она отвечала за женское начало, была покровительницей и любимым божеством женщин, особенно матерей. Она также была богиней ткачества, ремесел, да и вообще жизненных благ.

Христианство и новое представление о мире

В конце X века Русь приняла христианство. Однако сложные тексты Священного Писания были недоступны большинству людей. Изначально они были на греческом языке, и священники объясняли их на службах (причем часто каждый объяснял в меру собственного понимания и образованности).

Присяга князя Игоря перед фигурой Перуна, а христиан — у церкви святого Илии Общественное достояние Общественное достояние

Лишившись языческих богов и идолов, многие все еще нуждались в ответах на важнейшие жизненные вопросы и объяснении различных природных явлений. Часто простым людям было невозможно осознать, что все происходящее — это воля Божья, нужны были более наглядные примеры того, как все «работает» на Земле.

К тому же вплоть до XVII века к стране присоединялись новые территории Урала и Сибири, где коренное население все еще было языческим и транслировало свое представление о мире, человеке и богах.

Множество суеверий, народных поверий о бесах и силе природных явлений осталось в России до сих пор. Многие православные праздники даже «подстроились» под языческие традиции, чтобы русским было проще привыкнуть к новым обычаям. Например, Масленица перед Великим постом.

Также начали появляться устные сказания, которые смешивали новые христианские понятия и старые хорошо известные мифологические и фольклорные мотивы. Одно из известных письменных изложений ответов на вопросы стала в Древней Руси «Глубинная книга», или, как ее чаще называли, «Голубиная книга». Голубь был символом Святого Духа и мира.

Запрещенная книга отвечает на вопросы мироздания

По сути своей «Голубиная книга» является апокрифом, за чтение подобных текстов человека объявляли еретиком и могли наказать.

Николай Рерих. Голубиная книга. 1922 Общественное достояние Общественное достояние

Точно неизвестно, когда именно появилась «Голубиная книга». Первые найденные письменные версии датированы XVII веком, но ученые считают, что сам текст формировался раньше — в конце XV – начале XVI веков. По форме это стих, очень напоминающий былинные фольклорные сказания.

Книга состоит из трех частей. Первая описывает появление самого издания. Якобы огромная книга прямо упала с неба, к ней съехалось множество народу, но все боялись подступиться. Книга открылась сама, как только к ней подошел мудрый царь Давыд Евсеевич (скорее всего в нем зашифрован библейский царь Давид). Он и рассказывает народу, что книгу писал сам Христос, а читал ее пророк Исайя.

Во второй части люди просят Давыда найти в книге ответы на интересующие их вопросы «про наше житие, про свято-русское». От чего произошли те или иные явления — солнце, дождь, облака, солнце, звезды, ночи и так далее. Кроме того, есть вопросы и духовные — от чего у человека «ум-разум» и помыслы. Отдельно спрашивают про происхождение царей, князей, бояр и православных крестьян.

Николай Рерих. Книга Голубиная (Помин о четырёх королях). 1911 Общественное достояние Общественное достояние

Давыд говорит, что Солнце — от лица Божьего, ветер от Святого Духа, дождь от слез Христа, а например, мысли человека от облаков небесных. Также согласно книге, Белый царь (то есть русский царь) — самый главный над царями. Он стоит за веру христианскую и за дом Богородицы (то есть Русь), а Святая русь-земля — всем землям мать. Рассказывает он и о Иерусалиме, о том, как распинали Христа, но при этом упоминает и вполне фольклорные вещи — рыбу-кита, стратим-птицу и индрик-зверя.

Наконец, третья часть повествует о сне Давыда, в котором произошла борьба Правды и Кривды. Правда одолела и переспорила и пошла не небеса к самому Христу, а Кривда разошлась по земле, и от нее пошли все проблемы и народ «неправильный». Так Давыд объясняет суть веры: «Кто не будет Кривдой жить,/ Тот причаянный ко Господу».

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Коротко и очень вольно в былинном стиле Давыд пересказывает и библейские сюжеты о сотворении мира, и то как Еву прельстила «змея подколодная».

По сути «Голубиная книга» положила начало национальному православному самосознанию и философской мысли. Позже в разных источниках будет встречаться мнение, что русская земля — святая. А легендарная фраза «Мы русские — с нами Бог», приписываемая полководцу Александру Суворову, станет чуть ли не национальным девизом.

Содержание «Голубиной книги» устно передавалось в народе из поколения в поколение. Поэт Николай Заболоцкий в стихотворении «Голубиная книга» уже в 1937 году писал, что ему с младенчества знаком этот «полузабытый прадедов рассказ». И что в этой «сокровенной книге» написана «вся правда сокровенная земли».

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