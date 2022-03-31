Почему древняя Русь выбрала своей религией восточное христианство?

Виктор Васнецов. Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве (1885-1893) Общественное достояние Общественное достояние

В первой русской летописи «Повесть временных лет» есть эпизод, где князь Владимир выбирает новую веру для своего государства. Приходят к нему представители разных религий, красочно описывают достоинства своей «веры» и убеждают ей последовать. Чем же его не устроили другие религии и что понравилось в восточном христианстве, которое назовут затем Православием?

Как Владимир выбирал веру

Дело было в конце X века, князь Владимир правил Русью из Киева. Как говорит летопись, князь был закоренелым язычником, имел много жен и наложниц и нрава был крутого и буйного. Какое-то беспокойство, однако, пробивалось в его голову. Видел он, что становится окружен со всех сторон новыми монотеистическими державами. Бабка его княгиня Ольга, якобы имевшая на него влияние, приняла восточное (греческое) христианство (она почитается в России как первая христианка, святая равноапостольная княгиня Ольга).

«Повесть временных лет» подробно описывает процесс выбора веры Владимиром. Однажды, в 986 году, после очередного успешного военного похода на волжских булгар, исповедовавших ислам, к нему прибыли представители «магометанской веры» и сказали, что несмотря на всю его мудрость и силу, он не знает «закона».

Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру, 1822 Общественное достояние Общественное достояние

Имелось в виду, что в русском язычестве фактически отсутствовал какой бы то ни было свод правил, как жить. Булгары предложили князю принять их закон и поклониться Магомету. Владимир попросил рассказать, в чем состоит их вера. По всей видимости, основные монотеистические тезисы были сходны по всех религиях и поэтому князь и затем летописец сфокусировались на более кратком и емком определении отличий. Булгары будто бы отвечали ему, что отличие ислама состоит в том, что надо «совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами».

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Владимир был и сам «ненасытен в блуде» - одних жен имел около пяти, а также множество наложниц. Однако ему не понравилась необходимость обрезания и отказ от свинины и алкоголя. Согласно летописи, Владимир сказал свою легендарную фразу: «Руси есть веселие пить: не можем без того быть».

Магометане ушли ни с чем, и после них на Русь явились «немцы» (так на Руси долгое время называли всех западноевропейцев), посланники Папы Римского и рассказывали: «наша вера - свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги - просто дерево», а также поведали про нестрогий «пост по силе». Выслушав, Владимир, однако, отправил посланников ни с чем - «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». И правда, согласно западным летописям, «немцы» приходили на Русь и ранее, но у русских князей вызвало отторжение идея союза с ними, а заодно и их вера. Князья выбрали Византию. Как выяснилось, этот первый приход «немцев» в Киев был организован княгиней Ольгой. Она рассчитывала, что византийский император испугается возможного сближения Руси с Германией и потери мира с Киевом и пойдет на уступки киевским князьям, заключив с ними взаимовыгодный договор. Императору было необходимо русское войско в борьбе с арабами за Крит. И расчет ее оказался верен.

Сергей Кириллов. Крещение Ольги, 1993 Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

После посланников Папы, к Владимиру явились хазарские евреи (князь уже совершал походы на Хазарию и обложил ее данью). Но Владимира неприятно удивили взаимоотношения с Богом народа, который был им изгнан со своей земли и скитался, поэтому он отверг их: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?».

Согласно летописи, после других посланников, к Владимиру прибыл греческий «философ». Он раскритиковал другие религии и подробно рассказал князю суть греческого христианства, а также объяснил, почему они веруют в распятого человека. Владимир был впечатлен, но решил подумать - и выбрать между исламом и христианством. Он отправил своих доверенных лиц посмотреть на то, как происходит священнослужения в этих религиях. В мечети его посланникам не понравилось, а вот служба в греческом храме произвела невероятной впечатление, и они рассказывали Владимиру: «нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах».

Почему крещение было Руси еще и выгодно

Федор Бронников. Крещение князя Владимира, 1883 Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Российские и западные историки, разумеется, предоставляют множество прагматичных объяснений выбора Руси в пользу греческого христианства. По мнению историка Василия Ключевского, главной задачей первых киевских князей была охрана границ от нападения внешнего врага, а также внешняя торговля. Владимиру нужно было следить, чтобы недавно объединенные под его властью, но все еще разрозненные земли и племена, проживавшие на захваченных землях, вовремя платили налоги, были лояльны к власти, служили ей под угрозой нападения извне.

По мнению Ключевского именно многообразие культурных, торговых и политических связей Руси и Византии стали главным средством, подготовившим принятие христианства Русью, и именно из Византии. Отчасти это было вызвано стремлением самой Византией таким образом «приручить» пассионарного соседа. Князья варяжского происхождения, правившие на Руси не единожды нападали на Византию. И чтобы предотвратить набеги воинствующих язычников, византийский император еще задолго до вокняжения Владимира, отправлял на Русь миссионеров.

Владимирский собор в Херсонесе, Севастополь Legion Media Legion Media

Кроме того, Владимир несомненно хотел и извлечь выгоду от своего перехода в греческое христианство. В 988 году он захватил византийский Корсунь (ныне крымский Херсонес) и потребовал взамен на мир выдать за него замуж сестру императора, царевну Анну. Император под угрозой вторжения Владимира в Константинополь согласился, но выдвинул условие - чтобы Владимир стал христианином. По легенде, крещение Владимир принял прямо в Корсуни (в XIX веке на этом легендарном месте был возведен Владимирский собор).

Женитьба на Анне была для Владимира, прежде всего, знаком престижа. Теперь он уже не считался варварским языческим князем, но родственником самого императора. Летопись отмечает чудесную перемену, произошедшую в характере князя после крещения. Будто бы отрекся от от блуда, стал добродетелен и милостив. Вместе с царевной Анной в Киев приехали византийские клирики и церковные служители, они и стали обращать русских в христианство, а также распространять грамотность и учить Закону Божьему.

Памятник Владимиру в Москве Legion Media Legion Media

В любом случае, по каким причинам и при каких обстоятельствах на самом деле князь Владимир ни принял Православие, само это событие действительно имело место приблизительно в означенный период и имело огромные и далеко идущие последствия для истории и будущего России. Князь Владимир был причислен к лику святых как равноапостольный, а в народной традиции его называют Владимир Красно солнышко.

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