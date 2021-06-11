В России тоже есть многоженство - вот как это устроено

«Ищу вторую жену, славянку с голубыми глазами из многодетной семьи с желанием нарожать столько детей, сколько Бог доверит», — такие объявления можно встретить в российской социальной сети «ВКонтакте».

Иван, 46-летний мужчина из подмосковного города Сергиев Посад, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выкладывает фото мотоциклов и своей жены. Женат он шесть лет. По его словам, у них счастливая семья, но в мае 2021 года он вступил в небольшое сообщество «Ищу вторую жену» и опубликовал там объявление о поиске еще одной жены на полном финансовом обеспечении.

«Я предлагаю вам предоставление жилья, питания, одежды, косметики и при желании оплаты косметологов и прочих процедур. Всё, что касается подарков - индивидуально и по желанию. Для проживания есть отдельная комната и есть совместная. В доме есть кинотеатр и бассейн», — написал Иван в ответ на мой отклик.

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Официально в России многоженство запрещено, но не наказуемо, объясняет юрист и специалист по семейному праву Юрий Капштык.

«В Семейном Кодексе 1969 года за выявление факта многоженства предполагалось уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до двух-трех лет, в зависимости от количества браков, потом это было отменено. Теперь этот вопрос в семейном кодексе никак не отражен», — говорит Капштык.

При этом в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram работают больше десяти русскоязычных сообществ, посвященных полигамным бракам. Там мужчины и женщины обсуждают и продвигают идеи групповых отношений, а также занимаются поиском вторых и третьих жен в свои семьи. Дополнительных жен ищут не только сами мужчины, но и их «первые» супруги.

Можно подумать, что большинство участников этих сообществ - мусульмане, так как ислам позволяет мужчинам заводить до четырех жен, однако основные участники группы - православные русские. По их мнению, многоженство - это древний славянский обычай, который следует соблюдать и по сей день.

Каждой женщине - по мужу с женой

Одно из самых старых сообществ по многоженству “Многоженство - как оно есть” создал Олег Покровский, житель Санкт-Петербурга, в 2013 году. Он женат с 1982 года, и пока не занимается поисками второй жены - попытки, по его словам, были, но они не удались по “физическим причинам”. Однако его с детства привлекали арабские сказки, в которых мужья женились сразу на нескольких женах - эта идея с 13 лет впечаталась в его память и запомнилась на всю жизнь.

«У мужчин во время длительного брака наступают кризисы - хочется перемен, при этом мужчина любит свою жену, и не собирается с ней расставаться, отсюда и возникает мысль «Не пригласить ли кого-то в семью». Вокруг меня много знакомых женатых парней, и мои разговоры о многоженстве очень пришлись им по душе, под этот запрос я и создал группу», — объясняет Олег.

Основной девиз сообщества - «Каждой женщине по хорошему мужу, пусть даже одного на двух или трёх женщин». Большую часть аудитории сообщества составляют женщины (55%) в возрасте от 21 до 24, а также от 30 до 35 лет, остальная часть - мужчины от 30 до 45 лет и старше.

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С 1990 года по 2019 года рождаемость в России упала на 34,2%, следует из статистики Росстата, при этом в России на 1 тыс. женщин приходится 866 мужчин. Администраторы группы в своих постах заявляют о том, что многоженство поможет улучшить демографию в стране, осчастливить одиноких женщин, которые тоже хотят замуж, решить вопрос измен со стороны мужчин и победить женскую ревность и эгоизм - этим тезисам Олег даже посвятил 12-страничный трактат.

«Женщины вполне могут ужиться вместе, если они чувствуют себя сестрами, более того, женская бисексуальность является ответом на вопрос, как женщины могут делить одного мужчину. Они не обязательно должны быть любовницами, но для них не должны быть проблемой движения, прикосновения. У всех моих знакомых мужчин лучшее лекарство от женской ревности - спать под одним одеялом втроем», — рассуждает Покровский.

По данным сообщества, многоженство якобы практиковалось в Древней Руси вплоть до начала правления Петра I. Если верить книге кандидата исторических наук Натальи Мицюк «Сметая запреты: очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков», свидетельства многоженства действительно встречались в исторических источниках, но они слишком отрывочны, чтобы заявлять о его широком распространении на Руси, да и двоеженство порицалось церковниками.

По мнению самого Покровского, отсутствие многоженства в современном обществе - своеобразный мировой заговор. Компаниям выгодны одинокие потребители, чтобы каждый человек покупал для себя отдельное жилье, комплекты техники и прочие бытовые вещи, а корпорации на них зарабатывали в несколько раз больше, чем зарабатывают на семьях, где жилье и техника общие.

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«При этом я не пропагандирую полиаморные отношения (в отличие от многоженства, полиамория допускает любовные отношения без заключения официального брака и рождения детей, при этом женщина также имеет право на несколько любовников - ред)., потому что это еще усложняет жизнь - нужно быть большим авантюристом, чтобы на такое решиться, хотя кому-то нужны и такие эксперименты. Я за многоженство в случае, когда люди думают о детях, о подрастающих поколениях и улучшении демографии в стране», — подводит итог Покровский.

«Долг перед небом»

В большинстве сообществ, посвященных многоженству, пользователи, чаще всего мужчины, размещают анкеты, в которых рассказывают о себе и выставляют требования к будущей второй или третьей жене.

Олег-Николаевич Дымковец, 42-летний специалист по демонтажу зданий из Краснодара, с января 2021 года ищет в семью третью жену, «славянку» из многодетной семьи с голубыми глазами и длинными волосами, умеющую вести хозяйство и готовую родить «здоровое потомство». Среди дополнительных желаний - умение петь и играть на музыкальных инструментах.

По словам Николая, реакции двух предыдущих жен на решение взять третью были «разными». Каким образом муж их уговаривал на двойные и тройные браки, он не сообщил. За время поиска третьей избранницы Николай отказал сорока женщинам, а два раза сам получил отказ.

«Считаю, что детей в семьях должно быть много, от 20 и более. В России ещё пока не готовы люди к верному пониманию многоженства. Большинство людей думают, что многоженство просто дает больше секса. Но на деле полигамный союз - это мир, в котором каждый живет только по своей воле, по-другому такую семью удержать невозможно. Такая семья может быть крепкой, если в основе понятия лежат честность, правда, порядок, строгость, чистота, уважение», — рассуждает Николай.

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37-летний фермер из Витебска Николай Кузнецов также ищет вторую жену, несмотря на счастливый 15-летний брак с женой и четырех детей, трех дочерей и сына.

«Я хочу много детей, 10 - я это чувствую на уровне долга перед небом. И просрать жизнь, а в конце сказать, что испугался, не хочу. Жене эта идея, конечно, не понравилась, но ее реакция меняется, так как понимает, что одна она столько детей не родит. Ищу через интернет, но пока не нашел ту, чтобы не ревновала к первой жене и серьёзно относилась к детям», — рассуждает Кузнецов.

Одна из участница сообщества, Ирина Ушакова, мать двоих детей и третья жена, познакомилась со своим мужем в 2010 году, когда ей было 36 лет. Она работала в городской столовой (город проживания предпочла не называть), а он был одним из посетителей. Влюбились они друг в друга с первого взгляда, и вскоре после знакомства будущий супруг ей сообщил, что в его семье живут еще две женщины, и предложил Ирине стать третьей женой.

«Муж поставил меня перед выбором. Любовь и уважение к его выбору пересилили ревность и гнев. Ну и у меня была моральная борьба со своей ревностью. В итоге пришла к мудрому решению не сопротивляться, а принять как должное», — рассуждает Ушакова.

Первая жена родила мужу дочь, но в итоге не смогла выдержать третьей женщины в семье и развелась с мужем, вторая же умерла от инсульта. Ирина сама искала мужу новых жен, но поиски пока закончились провалом - по ее словам, ей попадаются либо меркантильные женщины, либо извращенки.

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«Мужчины очень сильные и умные, только им попадаются женщины негодные, воспитанные матриархатом. Они хотят всецело владеть и повелевать своим мужем, и ни с кем делиться не могут. Вот и страдают мужчины бедные, хотя могут много женщин счастливыми сделать», — сетует Ирина.

«Со временем привыкаешь ко всему»

Также многоженство практикуют и мусульмане, проживающие в России. На фотографиях в сторис 29-летней Анисы в Instagram - цветы, разноцветные платки, изредка - ее счастливая улыбка, но никогда не видно ее лица. Аниса стала второй женой четыре года назад, за это время она родила мужу трех дочек.

«Я работа в ателье в Чечне, мы с напарницей вышли на улицу за покупками, и будущий муж заметил меня в толпе. Он подошел к напарнице, узнал мой адрес, и несколько раз приезжал ко мне свататься с двоюродной сестрой. Только через несколько встреч рассказал, что у него уже есть жена и дети. Я была в шоке и сказала, что не хочу делать больно первой жене, и попросила его больше меня не беспокоить», — вспоминала Аниса.

По словам Анисы, он все равно продолжил ее добиваться и уговорил ее семью дать разрешение на брак, его первая жена также дала согласие на свадьбу.

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Аниса и первая жена живут в разных домах, муж навещает каждую жену через день. В свободное время Аниса воспитывает детей, шьет вещи на заказ и зарабатывает на рекламе в Instagram.

«Когда мужчина у первой жены, я стараюсь не думать об этом, пораньше ложусь спать, чтобы быстрее наступило утро. Со временем привыкаешь ко всему», — рассказала Аниса в своем блоге.

Хадиджа Уткина, автор блога об исламе в TikTok, стала мусульманкой в 2020 году - она несколько лет искала подходящее для нее вероисповедание, начала изучать ислам, но вскоре заболела коронавирусом. Во время тяжелой болезни Хадиджа приняла ислам, и после этого, по ее словам, быстро пошла на выздоровление.

«Вскоре у меня появилось желание выйти замуж, и я начала искать мужа мусульманина, в своём TikTok озвучила о своих намерениях. Мне написало более 1000 мужчин, желающих жениться. Также посватался Сулейман Полищук, он был моим лектором на курсах по интернет-продвижению. Потом были смотрины при свидетелях, нам потребовалось две встречи, чтобы обсудить все нюансы», — рассказала Уткина о том, как стала второй женой.

С первой женой Хадиджа пока не виделась, так как та временно живет в другом городе со своей семьей, но они общались по телефону и уже разделили женские обязанности.

«Хотелось бы, чтобы мы жили все вместе. Во-первых, и муж и сестра-подруга будут рядом со мной. Во-вторых, появится больше времени для творчества и личного развития. К тому же Саида очень талантливый человек в разных сферах. По воле Всевышнего в ближайшее время мы замутим не только семейный, но и творческий союз, запустим новые общие проекты», — поделилась планами Хадиджа.

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По словам Али Курбанова, 27-летнего практикующего мусульманина, который также ищет вторую жену, женщинам сложно согласиться на второй брак, однако если женщина сможет преодолеть свою ревность, то за это ей будет “вознаграждение на небесах” - при разрешении вторых и третьих браков мужчина будет нести ответственность за всех женщин, с которыми он занимается сексом, к тому же он будет без измен утолять свой сексуальный аппетит.

«Мужчина может взять вторую жену в двух случаях - если у первой есть заболевания в интимной части, из-за которых она оставляет своего мужа с похотью, либо Наш создатель создал мужа настолько похотливым, что он не может контролировать свою страсть и спать с одной женщиной всю жизнь», — рассуждает Курбанов.

«А у вас первый случай или второй?», — уточняю я у Курбанова.

«Второй», — отвечает тот.

Свобода от запретов

Предложения о введении многоженства в России и ее отдельных регионах, такие как Кавказ, звучали несколько раз - от главы Чечни Рамзана Кадырова в 2015 году, от Муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в 2019 году.

Все опрошенные герои текста приветствуют узаконивание многоженства в стране, однако прямых требований не выдвигают - по их словам, главное, чтобы государство не лезло в их семьи.

При отсутствии прямого запрета, и уголовной или административной ответственности мужчины могут не регистрировать брак и при этом жить и спать с несколькими женщинами одновременно, называя это браком. Этого и добивается Иван, упомянутый в начале текста.

«Из требований - соблюдение чистоты и приготовление еды совместно с первой женой, и иногда со мной», — перечисляет он свои требования ко второй жене.

«А секс?», — уточняю я.

«Секс можем втроем, могу по очереди с каждой, нас устраивают оба варианта, мы же свободные люди», — отвечает Иван.