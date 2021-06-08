Почему российские программисты лучшие в мире?

Они побеждают в международных олимпиадах по информатике, работают в IT-компаниях по всему миру и создают популярные игры и приложения. Как Россия стала одним из главных конвейеров по производству лучших в мире программистов?

Незамысловатую игру «Тетрис» от советского программиста Алексей Пажитнова знают во всем мире - число загрузок только мобильной официальной версии игры в 2020 году превысило 500 млн.

Мессенджером Telegram от Павла Дурова пользуются больше 500 млн человек по всему миру.

Язык программирования Kotlin, созданный российскими разработчиками Сергеем Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым, Google считает приоритетным для разработки приложений на Android.

Тетрис AP AP

Игры-головоломки Сut the Rope от российских разработчиков Семена и Ефима Воиновых скачали больше 1 млрд раз.

Наконец, больше десяти лет российские программисты занимают первые места в крупных международных олимпиадах, таких как The ICPC International Collegiate Programming Contest и International Olympiad in Informatics.

Все это лишь самые яркие достижения программистов из России, а вместе они укладываются в стройную систему, которая корнями уходит еще в советское образование.

Ядерная гонка и математические школы

Главной причиной развития прикладной математики и программирования в стране стало желание СССР обойти США и их союзников в ядерной гонке, считает директор Центра студенческих олимпиад Высшей школы экономики Михаил Густокашин. Для этого были необходимы хорошие технари, а потому по всему СССР проходили математические олимпиады.

«Высокий уровень математической подготовки в школах и университетах был необходим для обеспечения паритета в военной и научной сфере практически со всем остальным миром. СССР стал, например, одним из главных основателей Международной олимпиады школьников по информатике (IOI, international olympiad in informatics) и в 1990 году принял вторую IOI», — рассуждает Густокашин.

Ученики московской школы № 524 на уроке математики, который ведет директор учреждения Иосиф Борухов Александр Чепрунов/Sputnik Александр Чепрунов/Sputnik

В крупных городах Союза открывались специальные физико-математические школы и интернаты, это тоже сыграло свою роль в развитии программирования в стране, считает академик Российской Академии Наук, декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Соколов.

«Хорошо поставленная в годы СССР работа с талантливыми детьми в специализированных математических школах, система олимпиад по математике, физике, информатике и другим предметам продолжает приносить свои плоды», — утверждает Соколов.

С академиком согласен и Михаил Мирзаянов, основатель Codeforces, платформы для любителей олимпиад по программированию.

«Важно, что эти школы до сих пор живут и развиваются, и учиться в такой школе по-прежнему считается престижным. Я сам из Саратова, учился в самой сильной математической школе в городе. В среде талантливых учителей и одноклассников возникло желание доказать себе, что я не хуже других ребят, что могу лучше всех что-нибудь решить - для меня это стало сильной мотивацией двигаться вперед», — рассказывает Мирзаянов.

Виталий Белоусов/TASS Виталий Белоусов/TASS

Также, по мнению Михаила, влияние оказало желание СССР «зацепить» детей программированием со школьных лет.

«Были не только школы, но и кружки, тематические журналы, я в детстве читал «Юного техника», математический журнал «Квант» и был в восторге», — вспоминает основатель Codeforces.

Популярность олимпиад

Российские школьники участвуют в олимпиадах с начальной школы, начиная от самых простых районных олимпиад на знание русского языка, и заканчивая всероссийскими олимпиадами от ведущих вузов страны по разным специальностям, включая программирование и информатику. Занявшие первые места в таких олимпиадах могут без сдачи экзаменов поступить, к примеру, в МГУ им. М.В. Ломоносова или другой престижный вуз.

Михаил Мирзаянов стал участвовать в профильных олимпиадах с 8 класса - ему было важно победить, и ради этого он мог ночами напролет изучать новые задачи.

Ильдар Гайнуллин в составе сборной России – победитель Международной олимпиады по информатике 2019 Казанский приволжский федеральный университет Казанский приволжский федеральный университет

«Некоторым людям, как мне, важна конкуренция - если совсем искоренить соревновательный дух, им будет непросто найти мотивацию и раскрыть свой потенциал. Плюс некоторые программисты выходят за рамки российских олимпиад и побеждают в международных, потому что им просто нравится решать задачи, для них это уже как профессиональный спорт. Я сам этим увлекался - это интереснее, чем любое кино посмотреть, и ты ждешь соревнований по программированию больше, чем вторую часть любимого фильма. Это интереснейшее социальное явление», — поясняет Мирзаянов.

По его словам, многие школьники и студенты с помощью решения задач на скорость познают основы программирования, тренируются решать нестандартные задачи и учатся выстраивать взаимодействие с другими участниками олимпиад, когда речь касается командных соревнований. Соревнования по программированию в будущем помогают устроиться на востребованную и высокооплачиваемую работу и найти увлечение на всю жизнь.

Мотивация, скука и технические вузы

Ефим Воинов, один из основателей игровой студии Zeptolab, разработчик популярной во всем мире серии мобильных игр Cut the Rope, начал увлекаться программированием в 8 лет от недостатка развлечений. По его мнению, это могло подтолкнуть и других программистов.

«Помню, родители подарили нам 8-разрядный компьютер ZX Spectrum. Игр под него в продаже было немного, и мы принялись изучать самиздат о языке программирования Бейсик, и вскоре стали писать свои собственные игры. Помню, что особенно меня впечатлила возможность создать реалистичный полет снаряда из пушки по баллистической траектории, и в целом программирование с учетом законов физики. Возможно, это яркое детское впечатление повлияло на разработку головоломки Cut the Rope, которая стала хитом много лет спустя», — рассуждает Воинов.

Также любовь к программированию у школьников развивали и продолжают развивать увлеченные учителя.

«Я учился в обычной школе, и в ней запомнилось особое отношение преподавателя информатики - увидев, что я умею программировать, он освободил меня и моего брата, [нынешнего] сооснователя компании, от уроков совсем. Пока наши одноклассники изучали основы компьютерной грамотности, мы с братом сидели за компьютером учителя и писали свои игры. Было очень почетно!», — вспоминает Ефим.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вычислительный центр при кафедре вычислительной математики на базе отдела вычислительных машин механико-математического факультета МГУ. Первый вычислительный центр в СССР Геннадий Щербаков/Sputnik Геннадий Щербаков/Sputnik

Также важным этапом его жизни стало обучение в Московском институте электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ). По мнению Воинова, в России немало сильных технических вузов, которые готовят достойных программистов.

«У нас была очень сильная математика. Особенно запомнился курс линейной алгебры - преподаватель была весьма жесткой и требовательной женщиной, но при этом объясняла она все очень доходчиво и интересно. Получить оценку «отлично» на ее экзамене считалось особенным достижением, и помню, что для меня это стало в каком-то смысле спортивным интересом», — утверждает Воинов.

При этом важной частью хорошей подготовки российских студентов является изучение фундаментальных знаний по математике, считает декан факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Соколов.

«На факультете ВМК МГУ, как и на многих других факультетах нашего профиля, обучение включает две компоненты – фундаментальная подготовка по математике и информатике и практическое обучение. Именно, благодаря фундаментальной составляющей, наши студенты могут решать сложные научные и практические задачи», — считает Соколов.

Пиратство, зарплаты и собственные сильные IT-компании в России

IT-рынок начал развиваться в России во время тяжелой экономической ситуации 90-х годов, когда в стране закрывались многие предприятия и научно-исследовательские институты, однако это давало стране фору перед другими странами, считает директор Михаил Густокашин из ВШЭ.

«В то время мировой рынок IT только развивался, и Россия находилась в чем-то даже в более выигрышном положении, по сравнению с остальным миром: не надо было поддерживать устаревшие системы, можно было пользоваться пиратским ПО бесплатно, очень сильно экономить на оплате труда сотрудников», — считает Густокашин.

Офис Яндекса в Москве Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

По его мнению, в таких условиях в России смогли вырасти собственные большие и сильные IT-компании, такие как Яндекс и Mail.ru. Вместе с этим большое влияние оказали российские университеты, которые оказались достаточно подготовлены, чтобы обеспечить достойный уровень образования внутри страны.

«Большинство российских выпускников также остается в России и работает в российских компаниях или в филиалах иностранных компаний. Они могут передать свой опыт новым поколениям российских программистов», — уверен Густокашин.

Сотрудники компании Mail.ru за работой Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

По мнению сооснователя Zeptolab Ефима Воинова, ключевой мотивацией изучения программирования в России также становятся высокие зарплаты.

«Зарплаты программистов с каждым годом растут, и становятся все меньше привязаны к локальному рынку - этому способствует продолжающийся бум IT-компаний, процессы глобализации и нынешняя повсеместная удаленка. В глазах школьников, абитуриентов и их родителей это, очевидно, также важный довод сделать выбор в пользу изучения программирования», — заключает Воинов.