Топ-5 хоррор-игр от российских разработчиков

1. 35 mm

Сергей Носков Сергей Носков

Пустынные улицы постсоветских городов, разбитые машины, заросшие железнодорожные пути, пугающие коридоры бывших психбольниц и лабиринты заброшенных бункеров - основные составляющие российского инди-хоррора от разработчика Сергея Носкова, вышедшего в 2016 году.

На дворе - Россия после эпидемии, которая уничтожила наибольшую часть населения (ничего не напоминает?). Игроку вместе со своим старым другом предстоить пройти долгий путь по постсоветскому апокалипсису и приспособиться к новым условиям жизни.

На протяжении всего пути игрок не знает, откуда, куда и с какой целью он идет, он всего лишь погружается в атмосферу и пытается выжить, сталкиваясь то с неприветливыми мародерами, то с очень голодными и злыми медведями. Правда откроется лишь в конце - и поверьте, она в любом случае не будет приятной.

Игра доступна в Steam на русском и английском языках.

2. The Cursed Forest

KPy3O, Noostyche KPy3O, Noostyche

Главный герой узнает, что его мать попала в больницу, и ей нужна помощь. Он быстро заводит автомобиль и мчится в больницу по старой грунтовой дороге, которая проходит через лес. «Это самый короткий путь», – думает главный персонаж, но по дороге сталкивается с пугающим существом, а его машина улетает в кювет. Он оказывается в зарослях загадочного темного леса, который скрывает завораживающие пещеры, пугающие алтари и... жуткое чудовище.

В хоррор-адвенчуре от первого лица, вышедшей в 2019 году, игроку предстоит пробраться сквозь лес, собрав все необходимые артефакты, и провести тайный ритуал, который сможет расколдовать чудовище и освободить заточенную невинную душу.

Игра доступна в Steam с интерфейсом на английском, французском, итальянском, венгерским, польском и турецком языках.

3. Skyhill: Black Mist

Mandragora Mandragora

Вы являетесь один из сотрудников могущественной биотехнологической корпорации Skyhill Inc. За заслуги перед компанией вам дарят квартиру в огромном жилом комплексе, и вы переезжаете туда со своей дочерью. Но одним утром что-то идет не так - вашу дочь похищают, а комплекс постепенно заполняется черным туманом, который превращает мирных жителей в мерзких монстров.

В хорроре 2020 года от российской игровой студии Mandragora от третьего лица игрок должен пройти через жилой комплекс, миновав разгромленные школы, залитые кровью танцевальные площадки и паркинги, победить всех монстров и найти свою дочь, попутно выяснив тайны самой опасной корпорации в мире.

Игра доступна в Steam на русском, английском, французском, немецком, польском и китайских языках.

4. Wild Russia

Andreev Andreev

Главный персонаж, агент Рэд, оказывается на заснеженной детской площадке провинциального заброшенного российского города. Он смотрит на крутящуюся карусель, и думает, куда пойти дальше, но внезапно его окружают странные существа, похожие на зомби. Не проходит и минуты с начала игры - а агент Рэд уже мертв.

Wild Russia - это хоррор от первого лица 2020 года, в котором агенту предстоит найти выход из огромного мира с монстрами, аномалиями, ловушками и заброшенными зданиями.

«Любое ваше действие или бездействие может повлечь за собой серьезные последствия», — пишет создатель игры, инди-разработчик Сергей Андреев на странице игры в Steam.

Игра доступна в Steam на русском, английском и китайском языках.

5. Gravewood High

EvilCoGames EvilCoGames

В средней школе Грейвуда происходят странные дела - несколько учеников бесследно исчезают, но взрослые этого не замечают. Само здание превращается в зловещий лабиринт без выхода, а по его территории ходит сумасшедший учитель, властитель этого нового темного мира.

В хорроре от первого лица от московской игровой студии EvilCoGames и базирующегося в Калининграде издательства HeroCraft главному герою вместе со своей подругой Эрин предстоит победить злого учителя, выяснить, что стоит за безумием, которое захватило школу, и выбраться из лабиринта.

Сделать это не так-то просто, так как планировка школы меняется каждый раз, как учитель вас находит, а сам он с каждым разом становится чуть умнее и опаснее, и прежние ловушки уже не работают.

Демо-версия игры доступна на английском языке в Steam. Выход полной версии игры запланирован на 4 квартал 2020 года.