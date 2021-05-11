Откуда в России столько СЛЯКОТИ?

Когда отступают морозы, жители большинства российских городов сталкиваются со всеми видами грязи на дорогах, от небольшой слякоти до непролазной чавкающей жижи. Кто виноват и что делать?

В один из весенних дней 2020 года Мария (имя изменено по просьбе героини), студентка медицинского колледжа из небольшого города Каменск-Уральский Свердловской область, вместе с подругой стояла перед подземным переходом, по колено залитым грязной водой с весьма неприятным запахом. Вместо «спасательного круга» - несколько деревянных досок, плавающих посередине. Это был единственный легальный путь через железную дорогу. Вместо плавания в зловонной жиже Мария с удовольствием по привычке перелезла бы через пути, но за день до этого ее поймал полицейский и оформил штраф в размере 100 рублей.

У стен воды было чуть меньше, и девушки решили идти по краю, держась руками за стены.

«Я сделала несколько шагов, но ноги все равно намокли, я случайно поскользнулась и ударилась головой о щиток, который был прямо передо мной. Пошла кровь, сначала испугалась, но обошлось без сотрясения - просто открытая черепно-мозговая травма. Зато [мы] вместе с родителями в полицию принесли справку из травмпункта - [в итоге] меня штрафовать не стали [за вчерашнее нарушение], но полицейские попросили не говорить о случившемся всем подряд», — рассказала Мария.

Воду из подземного перехода откачали через несколько дней. Ровно через год переход снова был заполнен водой, местные жители переходили переход либо по «деревянным трапам», либо по железнодорожным путям.

По весне вода от талого снега с землей и мелким мусором заполняет тротуары и уничтожает дороги почти в каждом городе России. Даже в Москве, когда выходишь из такси или выбегаешь из метро, есть риск наступить не на сухой асфальт, а в лужу или снежную кашу.

Это явление, порой травмоопасное, но уже привычное для большинства россиян, имеет труднопереводимое для иностранцев название - слякоть. Впервые в зарубежной прессе это слово было упомянуто в колонке Miriam Elder в газете The Guardian в 2013 году. Но слякоть существует в России с древнейших времен, а борются с ней до сих пор. И до победы, кажется, далеко.

По лужам на шинах и надувных лодках

Из затопленного подземного перехода небольшого города Обь в Новосибирской области на надувной лодке выплывает молодой парень. Парень одет в тельняшку, на голове – ведро, а в руках гитара. На лодке видны розы и зажженные свечи. Он начинает наигрывать на гитаре незамысловатую мелодию, вокруг него появляются девушки в пышных юбках и масках и начинают танцевать.

Это видео с названием «Обской городской венецианский карнавал» с 2018 года набрало больше 50 тыс. просмотров на YouTube. Оператор и монтажер ролика Денис Елисеев, 19-летний студент и редактор городского сообщества “Город Обь онлайн” в российской соцсети “ВКонтакте”, посвятил его городской администрации, которая из года в год не борется со слякотью, и та быстро превращается в подтопления.

«Ежегодно в период потепления начинает таять невывезенный с улиц снег <...> Подобия ливневой канализации не справляются с большим объёмом воды, колодцы, в которые всё должно было стекать, оказались переполненными, на улицах огромные лужи, переходы затоплены. <...> Люди начинают перебегать через федеральную трассу, кто-то всё же решается набрать в обувь воды... Есть и те кто снимает обувь, закатывает штаны и идет босиком», — рассказывает Елисеев.

По словам Елисеева, после выхода ролика администрация города запускала бесплатные автобусы, которые перевозили людей с одной стороны подземного пешеходного перехода на другую, однако популярностью они не пользовались - люди не хотели долго стоять в ожидании автобуса.

За несколько лет проблема так и не решилась - в группе Елисеева и в апреле 2021 года публиковали фото непроходимых луж, только уже у надземного перехода - судя по фото, жители города, в том числе пожилые, перепрыгивают на сдутую шину возле перехода, и уже с нее перебираются на ступени.

В 650 км от Оби располагается еще один страдающий от слякоти город Омск - по словам местной жительницы Людмилы Макарьевой, дети из-за луж ежегодно не могут добраться по обычной дороге до школы.

Россия. Москва. Собака на одной из улиц города Антон Новодережкин/TASS Антон Новодережкин/TASS

«Из-за этого у детей появилась новая забава - ползать и ходить по трубам, которые проложены вдоль здания, а упасть с них легче простого. Городская администрация посоветовала обратиться в управляющую компанию - но пока две недели разбирались, кому принадлежит затопленная улица, она уже высохла. Самой не верится, что две недели ходили в воде со льдом чуть ли не по колено», — жалуется Макарьева.

В конце марта 2021 года в нескольких районах Новосибирска из-за слякоти и возможных подтоплений вовсе ввели режим ЧС, чтобы очистить город от снега. К середине апреля 2021 часть улиц и автомобильных дорог в городе все равно была подтоплена, сообщало местное отделение МЧС.

Прохожие на одной из улиц в Новосибирске Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

По словам местного жителя Дмитрия Сахарова, коммунальные службы не успели убрать снег вовремя, в итоге снег растаял прямо на проезжей части, повредив асфальт.

«Дорог нет, их просто смыло. Несколько раз из-за этого попадал в ямы - за последние два года пришлось менять комплект колес, который должен был прослужить лет 5-10. В ямы просто кидают асфальт и утрамбовывают лопатой, вот и вся чрезвычайная ситуация», — рассказывает Сахаров.

Неравный бой со стихией

По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), в России из 1092 городов 960 переживают подтопления - в том числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и другие крупные города.

Согласно исследованию ученых из Института промышленной экологии Уральского отделения (УрО) РАН, основным источником слякоти и грязи в городах России является нерастаявший снег, который оставляли на газонах; автомобилисты, которые переносят грязь на колесах и нередко паркуются на газонах (хотя за это положен штраф), и коммунальные службы, которые во время работ оставляют ямы на несколько дней. Их затем размывает дождем, а грязь попадает на пешеходные зоны.

Россия. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь Андрей Чепакин/TASS Андрей Чепакин/TASS

В разных городах борются с подтоплениями единственным методом - коммунальные службы стараются вовремя убирать снег, который вот-вот начнет таять, с помощью лопат и снегоуборочной техники. Так например, делают в Ярославле и Санкт-Петербурге.

В Москве, помимо постоянной уборки снега с 2017 года, проводят ремонт и строительство новых участков дождевой канализации - по данным сайта мэра Москвы, благодаря этому мест скопления слякоти стало меньше.

Однако этих мер недостаточно, считают ученые. По их мнению, снег и грязь нужно сразу вывозить за пределы жилых районов, а дворы проектировать таким образом, чтобы земля не соприкасалась с пешеходными зонами, а автомобили не могли заезжать на газоны.

Также появление слякоти провоцируют изношенные ливневки, которые слишком редко очищают, и сама система канализаций нуждается в масштабной реконструкции, считают в АПТС.

Результат обработки улиц противогололедными реагентами Максим Новиков/TASS Максим Новиков/TASS

Отчасти проблема вызвана и тем, что в России не обязательно строить ливневые канализации при прокладке дорог в городах - такое правило существует лишь за пределами населенных пунктов. Администрации многих городов решают сэкономить и отказываются от установки ливневок у автомобильных дорог, подземных переходов и пешеходных зон, что тоже вызывает подтопления и увеличивает вероятность ДТП, а срок службы затопленных дорог сокращается в несколько раз, рассказывает Генеральный директор Ассоциации Владислав Ткаченко.

«В итоге дороги в городах проектируют как хотят, без ливневок, поэтому мы чаще ремонтируем наши дороги, машины при этом чаще попадают в ДТП, глохнут, затапливаются, население продолжает себя некомфортно чувствовать, потому что перепрыгивает через лужи, мочит ноги, заболевает»”, — поясняет Ткаченко.

Ассоциация попросила комитет Государственной Думы по транспорту и строительству внести требования об обязательном наличии ливневой канализации у всех автомобильных дорог в России в законопроект об изменениях в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В конце апреля 2020 года председатель комитета Евгений Москвичев отказал ассоциации.

Краснодар, 7 февраля 2021 года: курьер на улице после снегопада. С вечера 6 февраля в городе шел дождем со снегом, аэропорт города закрыт Игорь Онучин/ТАСС Игорь Онучин/ТАСС

В ответе на запрос Москвичев отметил значение систем ливневой канализации для улучшения условий движения транспорта и для обеспечения сохранности автомобильных дорог. «Однако вопросы обустройства ими дорог никак не связаны с системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, внедрение которой предусматривает указанный законопроект», — написал председатель комитета в ответе на запрос (документ есть в распоряжении Russia Beyond).

Russia Beyond направил запросы в комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, в Министерство строительства и жилищно-коммунальных услуг Российской Федерации, а также в администрации городов Каменск-Уральского, Новосибирска, Оби и Омска. Администрация губернатора Новосибирской области в ответ на запрос о проблемах подтопления улиц сообщила, что информация находится в «компетенции органов местного самоуправления Новосибирской области».