Почему Москва никак не может победить самые большие в мире пробки?

Почти 10 лет Москва занимает первые места в мировых рейтингах по загруженности дорог. Столица пытается победить заторы, но пока из этого ничего не выходит.

«На улицах никого, дорогие пустые - картина из какого-то постапокалиптического фильма. Особенно жутко было находиться в центре Москвы, где вся жизнь полностью прекратилась», — так водитель из Москвы Руслан Серегин описывает дороги в Москве во время пандемии коронавируса весной 2020 года. Тогда автомобилисты могли передвигаться только по специально цифровым пропускам - водитель должен был заранее указать цель поездки в специальном приложении или на сайте и получить пропуск в виде QR-кода. Серегину нравилось впервые за долгое время передвигаться по опустевшим дорогам.

Во время пандемии коронавируса апреля 2020 года полиция проверяла удостоверения личности и пропуска каждого человека, въезжающего в Москву AP AP

Продлилось это состояние c 11 апреля до 1 июня 2020 года - со снятием первых карантинных ограничений количество автомобилей на улицах приблизилось к докарантинным значениям, а пробки в тот день подскочили до шести баллов из возможных десяти по шкале измерения технологической компании Яндекс.

По итогам 2020 года Москва и Московская область заняли первое место в мире по числу пробок, сообщается на сайте исследователя TomTom, компании, поставляющей GPS-навигаторы. Москва попадала в первую десятку городов с самыми крупными пробками последние десять лет, лишь один раз опустившись на 13 место в 2015 году.

Строительство и ремонт дорог

Для борьбы с пробками в Москве ежегодно строят новые магистрали, дороги и развязки, а также ремонтируют и расширяют старые дороги - каждый год не менее 100 км, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В результате этого доля перегруженных участков дорог за 10 лет сократилась на 18%, а среднее время поездки уменьшилось на 9 минут, сообщается на сайте.

С 2010 по 2020 год в Москве было построено более 1 тыс. км дорог, и этого достаточно, чтобы снизить интенсивность пробок, заявлял заммэра Москвы Андрей Бочкарев в конце 2020 года.

Завершающий этап строительства путепровода между ул. Южнопортовая и 2-м Южнопортовым проездом Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«Несмотря на рост количества автомобилей на 250-300 тыс. в год, у нас общая интенсивность движения не выросла, и Москва ушла из [числа] лидеров по пробкам, то есть наши усилия были не напрасны», - говорил Бочкарев.

Тем не менее, постоянное строительство и реконструкция новых дорог временно увеличивает число пробок в отдельных районах Москвы, считают некоторые жители Москвы.

«Вокруг района Медведково, где я живу, перестраивается куча развязок и поэтому куда ни пытаюсь выехать, встреваю в пробку - раньше дорога до нужного мне адреса занимала сорок минут, а теперь полтора часа. Не то что в пандемию - скучаю по тем временам», — заявляет фотограф Антон Уханов.

Развитие общественного транспорта

36-летняя москвичка Валерия Дашкевич за последние пять лет воспользовалась общественным транспортом только один раз, в начале апреля 2021 года - по ее словам, ее встречали переполненные вагоны под землей, а автобусы стояли в тех же пробках на улицах.

«Думала, что доеду быстрее, чем на машине, но из-за перекрытия нужной мне ветки и вынужденной пересадки на автобус, получилось ещё дольше. Страх общественного транспорта останется еще лет пять», — рассуждает Дашкевич.

Электробус Кирилл Зыков/Агентство "Москва" Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Тем не менее, Департамент транспорта Москвы активно развивает именно метро - с 2011 года в Москве открыли 56 новых станций, сообщается на сайте города. Также в Москве строится новая Большая кольцевая линия метро, которая будет состоять из 31 станций, она должна сократить до 30 минут на каждой поездке, поясняется на сайте столицы.

Помимо этого в Москве появилось новая маршрутная линия наземного железнодорожного транспорта - Московское центральное кольцо (МЦК), и новые станции и поезда на линии уже существующих железнодорожных путей, получившие название Московские центральные диаметры (МЦД). По задумке властей, с помощью этого транспорта жители Подмосковья могут быстрее добраться до Москвы и перемещаться по городу, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой.

Новые маршруты также строятся у трамваев, автобусов, электробусов и троллейбусов - в Москве больше 1050 наземных маршрутов и более 400 километров трамвайных путей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Масочный режим в Москве 6 октября 2020 года Александр Авилов/Агентство "Москва" Александр Авилов/Агентство "Москва"

Помимо этого в Москве построили 351 км выделенных полос для общественного транспорта, однако по мнению некоторых москвичей, они ничуть не уменьшают число пробок.

«У меня машина с разрешением на езду по автобусной полосе, я таксист. Недавно ко мне в пробке подбежал мужчина пенсионного возраста, и попросил о помощи, его жене стало плохо, он не мог прорваться сквозь пробку до ближайшей больницы на своей машине», — вспоминает водитель Руслан Серегин. «Больница была недалеко, километра 3 от нас. Но даже с учётом выделенной полосы эта дорога заняла у меня наверное минут тридцать. Слава Богу, я довез женщину, и ей успели оказать скорую помощь».

Также некоторые жители Москвы по-прежнему боятся пользоваться общественным транспортом из-за страха заразиться коронавирусом.

«Раньше я ездил на метро в центр и на работу, а машина была для поездок за город, теперь езжу везде только на машине. В метро сажусь, только когда нету часа пик, и даже тогда испытываю дискомфорт, слишком много людей кашляют вокруг», — делится опасениями 35-летний москвич Андрей Соболев.

Платные парковки и штрафы для водителей

В попытках очистить улицы от «лишних автомобилей» и заставить пересесть жителей столицы на общественный транспорт мэрия Москвы с 2012 года ввела систему платных парковок. Стоимость парковки варьируется от 40 до 380 рублей в час в зависимости от загрузки на разных улицах Москвы и времени нахождения на парковке.

За неоплаченную парковку автомобилисту в Москве выпишут штраф в 5 тыс. рублей, за остановку на месте общественного транспорта - 3 тыс. рублей.

Платные парковки в Москве Сергей Киселев/Агентство "Москва" Сергей Киселев/Агентство "Москва"

По данным сайта Московского паркинга, за первый год введения платных парковок (то есть с 2012 по 2013 годы) скорость движения в городе увеличилась на 12%, а количество машин, въезжающих в пределы Садового кольца (которое окаймляет самый центр Москвы), сократилось на 25%.

Из-за высокой вероятности штрафов и дорогих парковок некоторые жители Москвы действительно пересели на общественный транспорт, но на их выбор также повлияли и пробки.

Мужчина переходит улицу во время пробки на набережной Москвы-реки в центре Москвы AP AP

«После пандемии пробок стало в несколько раз больше, да и дорогие парковки в центре Москвы меня не устраивают. В итоге я стала использовать автомобиль только для того, чтобы добраться до ближайшей станции метро, а оттуда уже еду на работу в Москву. И то, в последнее время только дорога до метро занимает час, хотя без пробок тут 15 минут езды, не больше», — жалуется жительница подмосковного города Подольск Анастасия.

«Пробки - это хорошо»

В ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что побороть пробки в столице поможет только быстрый общественный транспорт, который смотивирует москвичей меньше пользоваться автомобилями.

«У нас в Москве уже миллионы машин, и каждые пять лет прибавляется по миллиону. Машин столько, что никаких дорог не хватит», - сказал Собянин.

Несмотря на рост количества личных автомобилей, применяемые в Москве меры все же помогают бороться с пробками, а также медленно снижают спрос на пользование личным транспортом, уверен директор Центра транспортного моделирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Кулаков.

«Реализуемые в Москве и области методы работают, но они никогда не дают высоких результатов за короткий срок, тем более в условиях, не способствующих снижению уровня использования личного транспорта. Для последующей борьбы с пробками в регионе необходимо продолжение работ по улучшению связности улично-дорожной сети и развитию сети скоростного общественного транспорта», — рассуждает Кулаков.

Известный в России блогер и урбанист Илья Варламов согласен с тем, что необходимо развивать общественный транспорт, и вместе с этим выступает против строительства и расширения дорог - по его мнению, новые дороги только стимулируют москвичей покупать автомобили, тем самым создавая дополнительные пробки.

При этом, по его мнению, главная причина пробок - это водители, нарушающие правила дорожного движения и провоцирующие пробки и автомобильные аварии.

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«Можно построить хоть 100 новых современных магистралей, но если м*даки будут продолжать поворачивать на занятый съезд из 5-ти рядов, то пробки так и останутся. У нас не уделяют должного внимания культуре вождения.<...>⠀Что делать с м*даками? <...> Единственный способ — повышать штрафы. Езда по обочине? Выезд на занятый перекресток? Поворот не из того ряда? От 5 до 10 тысяч!», — пишет Варламов в своем аккаунте в Instagram.

По мнению руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского, Москва вышла на первое место по пробкам только потому, что первая в мире отменила карантин, однако с пробками бороться по-прежнему необходимо.

«Нам необходимо снизить спрос на пользование личным автомобилем - это следующий этап транспортного развития, который нам предстоит совершить. Мы ввели только платную парковку, но в Москве совершенно нет платного въезда, либо платного заезда в определенные районы Москвы, либо ограничения или тарификации по экологическому классу автомобилей или районов», — поясняет Шумский.

В аккаунте Департамента транспорта Москвы в Telegram также заявили, что в 2020 году уровень загруженности дорог все равно снизился в годовом значении на 5%, да и само наличие пробок в период пандемии не является негативным показателем.

Автомобильная пробка в центре Москвы, Россия AP AP

«Москва — лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо. Всегда казалось, что пробки — плохой показатель. Но в ковидном 2020 году они говорят, скорее, об обратном: город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу <...> дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с жесткими ограничениями, но продолжил работу», — писал дептранс.

Russia Beyond направил запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, но на момент публикации текста не получил ответа.