Как появились православные китайцы?

Китайская Православная церковь входит в состав Московского патриархата. В Москве находится её подворье – храм Николая Чудотворца в Голутвине (неподалеку от Центрального Дома художника). Несмотря на то, что сейчас Китайская православная церковь не имеет официальной государственной регистрации в КНР, у неё богатое и во многом героическое прошлое – и возможно, в скором времени она будет восстановлена.

Один из главных подвижников православной веры в Китае в XX веке, отец Григорий Чжу (1925-2000), перенёс мученические страдания за свою веру. В 1966, с началом так называемой «культурной революции» в Китае, отец Григорий и его жена были схвачены хунвейбинами (членами студенческих революционных отрядов). Их истязали, заставляя отречься от православной веры, после чего жена отца Григория лишилась рассудка, а сам Григорий Чжу был отправлен на каменоломни – там он провёл 12 лет, до 1978 года. Работа на каменоломнях необратимо подорвала здоровье отца Григория, но после освобождения он вернулся к служению – в 1983 году отец Григорий снова стал настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородице в Харбине, где служил до «культурной революции».

Албазинцы – первые православные в Китае

Албазинский юноша. Пекин, 1874 г. Public domain Public domain

История православия в Китае – это история борьбы и лишений. Даже началась она с военного конфликта. В 1685 году русский город Албазин на реке Амур был осажден китайской армией, численность которой во много раз превышала численность защитников города. Части гарнизона удалось уйти вверх по реке, а часть – около 100 казаков с семьями, среди которых были русские, буряты и калмыки – была уведена пленными в Пекин. Китайский император Сюанье, правивший под девизом «Канси» («Процветающее и лучезарное»), решил не казнить и не пленять русских, но, наоборот, зачислил их в состав китайской армии, образовав «русскую сотню». Русские получили очень хорошее жалованье, денежные подарки, земли и дома в постоянное пользование. Вместе с казаками в плен отправился отец Максим (Леонтьев), первый русский православный священник на китайской земле. Русским в пользование был передан бывший буддистский храм, который они превратили в православную церковь.

Когда в 1689 году между Московским царством и Китаем был заключен Нерчинский договор (первый дипломатический договор о торговле и границах между двумя государствами), политическое значение «албазинцев» начало падать – стало понятно, что привлечь русских на китайскую службу обещанием большого жалования не удастся. Поскольку среди первых албазинцев большинство составляли одинокие казаки, они вскоре смешались с маньчжурским населением, и уже к середине XVIII века почти утратили русские черты. Тем не менее, Россия использовала эту небольшую группировку как подтверждение того, что в Китае должна существовать русская духовная миссия, которая открылась в 1716 году – тогда в Пекин прибыл архимандрит Иларион (Лежайский), который привез с собой иконы, церковную утварь, богослужебные книги. Члены духовной миссии были зачислены на императорскую службу, поскольку они окормляли албазинцев, служивших в императорской армии.

Православные китайцы – служащие и рабочие типографии Русской Духовной миссии в Пекине. Public domain Public domain

Русские миссионеры не занимались пропагандой православия и не вмешивались в придворные интриги, что позволило им избежать репрессий против христиан, которые время от времени проводило китайское правительство. Вплоть до 1861, когда в Китае было открыто первое русское дипломатическое представительство, Пекинская духовная миссия была для России единственным источником информации о Китае.

Темные времена

Литургия для албазинцев в Русской духовной миссии в Пекине. Public domain Public domain

Уже в середине XVIII века албазинцы, продолжавшие по традиции находиться на привилегированном положении, превратились в Китае в полуразложившуюся элиту. Среди их популяции, которая и с самого начала была не полностью этнически русской, в результате ассимиляции почти ничего не осталось из русских черт. В своих домах они по традиции держали нательные кресты и иконки, оставшиеся от предков, но, судя по образу жизни, христианские добродетели албазинцам были чужды.

Как писал православный священник Пекина, албазинцы «считали всякое занятие недостойным их, создав свой особый тип жителей Пекина как наследственно принадлежащих к императорской гвардии. Заносчивые в своем поведении, гордые своим привилегированным положением, не знающие, что им делать со своим свободным временем, они бродили по улицам, посещая чайные и гостиницы, рестораны и театры, и стали предаваться курению опия. Постепенно они стали духовно и физически вырождаться, впав в долги и попав в руки ростовщиков». В обществе Пекина албазинцы имели крайне негативную репутацию пьяниц, плутов и обманщиков. В 1831 к албазинцам себя причисляли всего 94 человека, но их наверняка было больше – из-за дурной репутации многие не желали вспоминать свои албазинские корни.

Снимок с аэроплана Российской Духовной Миссии в Китае. Public domain Public domain

В 1895 году Китай проиграл войну Японии, чем и воспользовалась Россия: завладев Манчжурией, русские стали строить там Китайско-Восточную железную дорогу. На китайские земли стало приезжать всё больше русских, а само строительство дороги грозило оставить без работы десятки тысяч китайцев – лодочников, возчиков, носильщиков, погонщиков скота, и сотрудников посыльных служб. Вкупе с засухой, поразившей северные провинции, и наплывом иностранных товаров на китайский рынок, все это привело к массовым народным протестам, известным как «боксерское восстание» (1899-1900).

В ходе восстания было убито множество православных – впоследствии они стали известны как Китайские Новомученики – а подворье русской духовной миссии было разграблено и разрушено. Однако русские быстро восстановили деятельность духовной миссии, в том числе благодаря финансовой помощи от русского Священного Синода, а начальник миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский) (1863-1931) был рукоположен в епископа. В 1900 году в Харбине был возведен храм Благовещения Пресвятой Богородицы. К 1916 году в Китае было более 5000 православных, 2 монастыря, 19 церквей, а также мужские и женские православные школы.

Китайское православие в XX веке: вражда и репрессии



Высокопреосвященнейший Митрополит Иннокентий у церкви Св. Мучеников, что на фундаменте разоренной в ходе «Восстания боксеров» в 1900 г. церкви. Март 1931 г. Public domain Public domain

После революции 1917 года в Китай через Дальний Восток потянулись тысячи русских беженцев – в основном это были сторонники царской власти, бежавшие на восток Империи от большевистских сил. В 1920 году в Пекин были привезены останки Алапаевских мучеников – членов дома Романовых и близких к ним людей, убитых в ночь на 18 июля 1918 года, на следующий день после расстрела царской семьи, неподалеку от города Алапаевска. Епископ Иннокентий (Фигуровский) встречал процессию с телами в Пекине и позаботился об их погребении на кладбище Русской духовной миссии.

В 1919 все православные миссионерские станы на территории Китая были закрыты. С этого момента основной функцией Русской духовной миссии стала помощь русским беженцам. Отец Иннокентий, возведенный в 1921 году в сан архиепископа, бросил все силы и средства на помощь этим людям, отдав им в долгосрочное пользование большую часть имущества миссии. К сожалению, имущество было в основном расхищено. «Непрекращающиеся судебные тяжбы архиепископа Иннокентия со многими русскими резидентами в Пекине, Шанхае и других городах Китая, особенно за последние 8 лет, довели Российскую Духовную Миссию в Пекине до полного разорения и нищеты», – писал в 1928 году протоиерей Александр (Пиняев).

Собор китайских 222 мучеников. Икона. Public domain Public domain

Однако множество русских, живших в Китае в межвоенный период, приложили много усилий к утверждению православной веры. К 1949 году в Китае было построено 106 православных храмов, а по некоторым оценкам, в это время в Китае проживало до миллиона православных. После Второй Мировой войны к власти в Китае пришло коммунистическое правительство, которое начало гонения на православную веру.

В 1954 году Русская духовная миссия была закрыта. Ее имущество было частично национализировано Китаем, частично передано посольству СССР. Храм в честь Всех святых мучеников, в котором покоились мощи китайских мучеников и тела членов императорской семьи, расстрелянных в Алапаевске, был разрушен, как и многие другие храмы. В 1956 году Священный Синод РПЦ даровал Китайской православной церкви автономию. Епископом Пекинским был рукоположен архимандрит Василий (Шуан) (1888-1962). Однако с его смертью Китайская православная церковь лишилась епископской иерархии и наступил, наверное, самый страшный период её истории.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Харбин. Beesquared (CC BY-SA 2.0) Beesquared (CC BY-SA 2.0)

После 1965 года, с началом «культурной революции», хунвейбины повели прямую атаку на православие, его символы и верующих. Вот как описывает поругание православного Никольского собора в Харбине свидетель событий, филолог Владимир Левитский: «То, что пришлось видеть, вселило в душу ужас: гремели барабаны, слышались крики и завывания толпы, шёл дым… Ограда Собора была заполнена хунвейбинами. Одни из них карабкались на крышу Собора, чтобы поставить там красные знамёна, другие выносили изнутри наши святыни и швыряли их в разожжённые костры, где все сгорало, сверкая на солнце. На этих кострах были сожжены все иконы Собора и часовни… Во время сожжения колокола всех трёх храмов не переставали звонить и звонили все последующие дни, терзая душу верующих — это китайские хулиганы дорвались до недосягаемого им прежде и упивались теперь торжеством».

Храм Св. Софии, Харбин. Legion Media Legion Media

Много лет прошло, прежде чем православие в Китае начало восстанавливаться. В 1984 году протоиерей Григорий (Чжу) отслужил первую после «культурной революции» литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. Постепенно немногочисленные общины русских и китайских православных начали восстановление святых храмов в разных городах Китайской республики. В 1993 году Китай посетила делегация Русской Православной Церкви во главе с тогдашним митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Спустя 20 лет, в 2013 году, Кирилл снова посетил Китай, уже как Патриарх Московский и Всея Руси.

На сегодняшний день Святейший Патриарх является формально временно управляющим Китайской православной церкви, однако действующего предстоятеля на территории Китая до сих пор нет. В Китае официально действуют четыре православных храма, остальные из сохранившихся до сих пор закрыты или заняты светскими учреждениями. В Пекине до сих пор проживают около 400 потомков тех самых албазинцев, которые некогда стали первыми православными Китая, а также отдельные семьи этнических русских и китайцев, исповедующие православие.