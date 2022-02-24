Как Иван Федоров начал книгопечатание в России

Первый русский книгопечатник был дьяконом и печатал церковные книги. Но не все одобряли просвещение, и его типографию сожгли.

В середине XV века, когда книгопечатание появилось в Европе, на Руси стал повышаться интерес к чтению и собирательству книг. Однако еще около ста лет после появления Библии Гутенберга (1450-е) в Московском царстве не предпринималось попыток книгопечатания. Библиограф Василий Румянцев связывает это с «необыкновенным развитием рукописной деятельности» и чрезмерному прилежанию русских к переписыванию книг. Огромное количество писцов зарабатывали этим на жизнь.

Некоторые печатные русские книги существовали – их изготавливали в иностранных (в частности, немецких и польских) типографиях еще с начала XVI века и продавали русским.

БОльшую часть книг составляли священные тексты для богослужений. Однако в рукописных списках было много искажений – чаще всего по вине как раз писцов. В это время царь Иван Грозный инициирует строительство большого количества новых церквей и монастырей – всем необходимы были свои богослужебные книги, причем единообразные и правильные версии.

Книгопечатание должно было помочь в «просвещении» и новых русских земель – в том числе, Казанского царства, которое Иван Грозный недавно захватил.

Первая типография в Москве

Первопечатник Иван Федоров в мастерской. Репродукция. Государственный Исторический музей, альбом "Москва и москвичи" Валентин Черединцев/Sputnik Валентин Черединцев/Sputnik

По приглашению русского царя в Москву прибыл датчанин Ганс Мессингейм. Ему в ученики направили дьякона одной из кремлевских церквей, ныне утраченных, Ивана Федорова, и его помощников - Петра Мстиславца и резчика Васюка Никифорова (возможно, он вырезал буквы и гравюры). Печатный станок выписали из Польши, где уже издавали русские книги ранее.

В 1553 году уже начали печатать книги анонимно, и скорее всего, процессом руководил сам Ганс Мессингейм. Однако первой печатной книгой на Руси считается «Апостол» 1564 года - он был точно датирован и подписан издателем – Иваном Федоровым. Эта книга содержит новозаветные книги «Деяния святых апостолов», Послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Павла и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Считается, что было напечатано около 2 тысяч экземпляров - до наших же дней сохранилось чуть менее 100 известных копий.

Апостол 1563/1564 гг. Экземпляр из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук Общественное достояние Общественное достояние

Библиографы восхищались качеством первой печатной книги, в частности, тонким штрихам, одинаковым размером букв и тем, что они расположены по ровным линиям, расстояния между буквами и строками везде одинаковые и равномерные. Причем шрифт имитирует рукописный и наклонен немного вправо.

В книге есть также послесловие от Ивана Федорова, где он рассказывает, как царь Иван Васильевич с благословения митрополита Макария велел изыскать мастеров и построить дом для печатного дела, и что царь не жалел для него никаких сокровищ из своей казны.

Однако против печатников резко выступили переписчики книг, посчитав, что те отнимают у них средство заработка. Неизвестные даже устроили поджог в печатном дворе.

Московский печатный двор Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

Английский дипломат XVI века Джильс Флетчер в своем очерке «О государстве Русском» считает, что за недовольствами и поджогом стоят церковные сановники. Они якобы были противниками распространения просвещения, «как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие». Косвенно это подтвердил и сам Федоров: позже он писал о гонениях на «праведное» печатное дело, объясняя это банальной завистью некоторых «священноначальников».

В 1568 году царь велел восстановить книгопечатание в Москве - в новом печатном дворе стал работать ученик Ивана Федорова Андроник Невежа. В своей вотчине Александровской слободе Грозный открыл еще одну типографию. Со временем печатное дело только расширялось, но вплоть до начала XVIII века и правления Петра I печатали лишь церковные книги.

Изгнанный книгопечатник

Почтовая марка по случаю 500 лет со дня рождения первопечатника Ивана Фёдорова Общественное достояние Общественное достояние

Сам же Федоров после поджога вынужден был спешно бежать в Великое княжество Литовское. Ему удалось захватить типографские принадлежности, шрифты и доски для гравюр. Некоторые историки выдвигают версии, что Федоров уехал по велению Ивана Грозного, который хотел наладить отношения с богатыми литовскими православными, послав к ним печатника.

На деньги литовского гетмана Федоров основал кириллическую типографию в городе Заблудов (ныне Польша), а в 1570-х основал печатный двор во Львове (ныне Украина), который был столицей Русского воеводства в составе Польско-Литовского государства. Там Федоров издал еще один «Апостол» (1574) с обширным послесловием, где рассказал о своем печатном деле и о гонениях.