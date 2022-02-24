Как Иван Федоров начал книгопечатание в России

В середине XV века, когда книгопечатание появилось в Европе, на Руси стал повышаться интерес к чтению и собирательству книг. Однако еще около ста лет после появления Библии Гутенберга (1450-е) в Московском царстве не предпринималось попыток книгопечатания. Библиограф Василий Румянцев связывает это с «необыкновенным развитием рукописной деятельности» и чрезмерному прилежанию русских к переписыванию книг. Огромное количество писцов зарабатывали этим на жизнь.
Некоторые печатные русские книги существовали – их изготавливали в иностранных (в частности, немецких и польских) типографиях еще с начала XVI века и продавали русским.
БОльшую часть книг составляли священные тексты для богослужений. Однако в рукописных списках было много искажений – чаще всего по вине как раз писцов. В это время царь Иван Грозный инициирует строительство большого количества новых церквей и монастырей – всем необходимы были свои богослужебные книги, причем единообразные и правильные версии.
Книгопечатание должно было помочь в «просвещении» и новых русских земель – в том числе, Казанского царства, которое Иван Грозный недавно захватил.
Первопечатник Иван Федоров в мастерской. Репродукция. Государственный Исторический музей, альбом "Москва и москвичи"Валентин Черединцев/Sputnik
По приглашению русского царя в Москву прибыл датчанин Ганс Мессингейм. Ему в ученики направили дьякона одной из кремлевских церквей, ныне утраченных, Ивана Федорова, и его помощников - Петра Мстиславца и резчика Васюка Никифорова (возможно, он вырезал буквы и гравюры). Печатный станок выписали из Польши, где уже издавали русские книги ранее.
В 1553 году уже начали печатать книги анонимно, и скорее всего, процессом руководил сам Ганс Мессингейм. Однако первой печатной книгой на Руси считается «Апостол» 1564 года - он был точно датирован и подписан издателем – Иваном Федоровым. Эта книга содержит новозаветные книги «Деяния святых апостолов», Послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Павла и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Считается, что было напечатано около 2 тысяч экземпляров - до наших же дней сохранилось чуть менее 100 известных копий.
Апостол 1563/1564 гг. Экземпляр из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наукОбщественное достояние
Библиографы восхищались качеством первой печатной книги, в частности, тонким штрихам, одинаковым размером букв и тем, что они расположены по ровным линиям, расстояния между буквами и строками везде одинаковые и равномерные. Причем шрифт имитирует рукописный и наклонен немного вправо.
В книге есть также послесловие от Ивана Федорова, где он рассказывает, как царь Иван Васильевич с благословения митрополита Макария велел изыскать мастеров и построить дом для печатного дела, и что царь не жалел для него никаких сокровищ из своей казны.
Однако против печатников резко выступили переписчики книг, посчитав, что те отнимают у них средство заработка. Неизвестные даже устроили поджог в печатном дворе.
Московский печатный дворFine Art Images/Heritage Images via Getty Images
Английский дипломат XVI века Джильс Флетчер в своем очерке «О государстве Русском» считает, что за недовольствами и поджогом стоят церковные сановники. Они якобы были противниками распространения просвещения, «как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие». Косвенно это подтвердил и сам Федоров: позже он писал о гонениях на «праведное» печатное дело, объясняя это банальной завистью некоторых «священноначальников».
В 1568 году царь велел восстановить книгопечатание в Москве - в новом печатном дворе стал работать ученик Ивана Федорова Андроник Невежа. В своей вотчине Александровской слободе Грозный открыл еще одну типографию. Со временем печатное дело только расширялось, но вплоть до начала XVIII века и правления Петра I печатали лишь церковные книги.
Почтовая марка по случаю 500 лет со дня рождения первопечатника Ивана ФёдороваОбщественное достояние
Сам же Федоров после поджога вынужден был спешно бежать в Великое княжество Литовское. Ему удалось захватить типографские принадлежности, шрифты и доски для гравюр. Некоторые историки выдвигают версии, что Федоров уехал по велению Ивана Грозного, который хотел наладить отношения с богатыми литовскими православными, послав к ним печатника.
На деньги литовского гетмана Федоров основал кириллическую типографию в городе Заблудов (ныне Польша), а в 1570-х основал печатный двор во Львове (ныне Украина), который был столицей Русского воеводства в составе Польско-Литовского государства. Там Федоров издал еще один «Апостол» (1574) с обширным послесловием, где рассказал о своем печатном деле и о гонениях.
Памятник Ивану Фёдорову в Москве. Около 1910-1912 гОбщественное достояние