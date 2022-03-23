5 самых известных российских прорицателей

1. Прокопий Устюжский

Прокопий Устюжский. Икона Public Domain Public Domain

Прокопий Устюжский, живший в XIII веке, был известен как юродивый – сначала в Новгороде, а затем в Великом Устюге. Он ходил в рубище, ночевал на улице – на земле, камнях, кучах отбросов. Призывал горожан молиться и каяться, чтобы не постигла Великий Устюг участь Содома и Гоморры. Согласно книге «Бытие», эти города были наказаны за свое распутство: «пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь… с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих».

Поскольку Прокопий предрекал кары небесные и раньше, на него не особо обращали внимания, но летом 1290 года он стал прямо-таки умолять жителей Великого Устюга покаяться. Через неделю действительно началась грозная буря. Устюжане бросились в церковь, где застали горячо молящегося Прокопия. По преданию, он спас Великий Устюг – отвел от города «каменную тучу».

«В полдень нашло внезапно на город Устюг тёмное облако и стало темно, как ночью. Потом явились и встали на все четыре стороны тучи великие, из них беспрестанно исходили молнии огненные, и гром сильный и страшный был над городом Устюгом, так что не слышно, что друг другу говорили». Но Прокопий вместе с народом молился Богородице, и «изменился воздух и тучи страшные со вспышками и громами отошли в пустынные места, отстоящие от города на 20 поприщ (около 30 км), и там выпали дождём большие горящие камни, сжегшие многие леса и дебри, но из людей и скотины никого не убило заступничеством Пресвятой Богородицы и молитвами святого Прокопия» – вот что сообщает Житие Прокопия Устюжского о его подвиге, после которого его стали еще больше почитать.

Собор Прокопия Праведного, Великий Устюг Legion Media Legion Media

Прокопий был не русским по происхождению. Он бежал из Восточной Пруссии после смерти отца, на корабле, груженном товаром, и прибыл в Новгород. В житии сказано, что он происходил из знатного рода купцов города Любек. В Новгороде он, пораженный видом множества церквей и монастырей, обратился в православную веру, раздал все свои богатства и обратился в юродство. Его бегство из Новгорода в Великий Устюг связано с тем, что новгородцы начали чрезмерно почитать его за нестяжательство.

Прокопий прожил еще около 13 лет после прорицания о каменном граде. Предполагаемый метеорит «Великий Устюг» упал, вероятно, 25 июня 1290 у деревни Котовалово, примерно в 20 км к северо-западу от города Великий Устюг. Однако до сих пор не было обнаружено никаких ископаемых остатков «каменного дождя», поэтому в международном реестре метеоритов он помечен как «сомнительный». Место предполагаемого падения «каменного дождя» у деревни Облово издревле привлекало паломников. В 1860-м жителям Великого Устюга даже официально было разрешено «совершать в 25 день июня крестный ход из Устюжского Успенского собора» к часовне близ Олбова, «где в 1290 году, как гласит древнее предание, выпала каменная туча».

2. Василий Блаженный

Сергей Кириллов. «Василий Блаженный (Моление)». kirillovgallery.ru kirillovgallery.ru

Знаменитый московский юродивый, святой Василий Блаженный, стал рано известен как прорицатель. Василий служил в лавке у сапожного мастера, и к хозяину пришел человек, желавший заказать сапоги, которые сгодились бы «на несколько лет». Василий в этот момент загадочно улыбнулся. Когда покупатель ушел, хозяин спросил Василия, что означала его улыбка. Василий ответил, что заказчику не понадобятся сапоги на несколько лет – он умрет завтра. Так и случилось. Это было, впрочем, меньшее из предсказаний Василия.

Летом 1547 года Василий пришел в московский Вознесенский монастырь и горячо молился перед иконами. На следующий день именно с церкви этого монастыря начался разрушительный московский пожар, опустошивший треть города. По легенде, так же еще молодой Василий в 1521 году предсказал нашествие хана Махмет-Гирея, разорившего Нижний Новгород, Владимир и другие города центральной России – перед его приходом Василию в Успенском соборе было «огненное видение».

Икона, «Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак, Христа ради юродивые» Public Domain Public Domain

Василия уважал и чтил Иван Грозный – за его дар провидца. Известно, что Василию царь позволял шутить над собой и называть себя «Ивашкой». Богобоязненный Иван Грозный не смел наказывать или упрекать юродивого. Легенда гласит, что, получив в подарок от царя некое питие, Василий вылил чашу на землю (или за окно), а когда ему наполнили сосуд снова, считая, что юродивый сделал это случайно, Василий вылил вино второй раз и пояснил, что так он тушит пожар в Новгороде. Как выяснилось после, в тот день в Новгороде действительно был потушен большой городской пожар.

Когда Василий умер, царь Иван сам нес его гроб на кладбище, а отпевал юродивого московский митрополит Макарий. Василий был канонизирован в 1588 году, вскоре после смерти царя Ивана.

3. Ксения Петербургская

Неизвестный художник конец ХVIII — начало XIX века. Портрет юродивой Ксении Петровой (или «Портрет Ксении Петербургской»). Эрмитаж, Санкт-Петербург. Public Domain Public Domain

Блаженная Ксения (1731-1802) – юродивая, документов о жизни и смерти которой не сохранилось, но память о ней слишком сильна в преданиях Санкт-Петербурга, чтобы сомневаться в ее реальности. Она была женой подполковника и придворного певчего Андрея Петрова, который скоропостижно умер, когда Ксении было 26 лет. После смерти мужа Ксения избрала путь юродства.

На похороны супруга Ксения пришла одетой в его одежду, и не отзывалась больше на свое имя, отвечая, что Ксения умерла, а она теперь – Андрей Федорович. После похорон Ксения продала дом мужа, а все деньги отдала в церковь или раздарила знакомым, и начала бродяжничать в Санкт-Петербурге. Когда одежда мужа истлела, Ксения, по преданию, стала ходить в зеленой юбке и красной рубахе – цветах военной формы, которую носил муж.

Ксения жила милостыней. «Дайте мне царя на коне!» – была обычная ее просьба. Имелась в виду медная копеечная монета, больше она не брала. В какой-то лавке блаженной Ксении в ответ на просьбу дать «царя на коне» незаметно сунули в карман несколько золотых монет. Выйдя на улицу, Ксения обнаружила эти монеты, вернулась в лавку и, возвратив золото, спросила себе «царя на коне». «Больше мне не надо», — упорно отвечала она на просьбу взять хотя бы несколько рублей.

Самые известные пророчества Ксении – о смертях правителей. Летом 1764 года Ксению часто встречали на улицах заплаканной. «Что с тобой, Андрей Федорович?» – спрашивали ее, а в ответ слышали: «Там кровь, кровь, кровь! Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь» – впоследствии стало известно, что в июле 1764 года в Шлиссельбургской крепости был при попытке побега заколот бывший император Иван VI.

Часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Ксения, по легенде, еще раньше предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны. Всего за несколько дней до конца 1761 года жители столицы слышали, как блаженная кричала: «Пеките блины, скоро вся Россия будет печь блины!» 25 декабря скоропостижно умерла императрица Елизавета. Считается, что Ксения предвидела эту смерть, ведь блины у русских, наряду с кутьей – традиционная поминальная еда.

О времени смерти самой Ксении точных указаний нет, это произошло в первые годы XIX века. Ее могила на Смоленском кладбище сделалась местом паломничества – люди разбирали землю и песок с ее могильного холма. Впоследствии на месте захоронения Ксении была воздвигнута часовня.

4. Монах Авель

Ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, Суздаль. Владимир Берестовский (CC BY-SA 4.0) Владимир Берестовский (CC BY-SA 4.0)

Единственный документ о монахе Авеле – дело Министерства юстиции 1796 года, открытое по поводу сочинения этим человеком книги пророчеств на 67 листах. Крестьянин Василий Васильев, назвавший себя монахом Авелем, по-видимому, действительно проповедовал в конце XVIII века. В 1780-х годах он принял монашеский постриг в Валаамском монастыре, но в обители не остался, предпочтя скитаться. В 1796 году у Авеля в Николо-Бабаевском монастыре в Костромской епархии была найдена книга пророчеств – в ней говорилось, что императрица Екатерина скончается через восемь месяцев.

Находка вызвала серьезные последствия, Авель был арестован, о предсказании было доложено императрице. Предсказателя допрашивали в Тайной экспедиции, органе государственного сыска, и посадили в Шлиссельбургскую крепость, но после воцарения Павла он был освобожден и даже крестился в Александро-Невской Лавре. Впрочем, вскоре он был арестован в Москве за то, что предсказывал будущее за деньги.

В 1798 году Авеля сослали в Валаамский монастырь, где спустя два года у него в келье обнаружили новую книгу предсказаний – по слухам, в ней была предсказана смерть Павла. За это Авеля заточили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а после смерти императора сослали в Соловецкий монастырь, в котором он якобы предсказал Отечественную войну 1812 года и сожжение Москвы, после чего был освобожден и продолжил скитаться. На свободе Авель провел больше 10 лет, а в 1826 году был снова заключен в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где и умер в 1841 году – Авелю было уже за 80 лет.

5. Иван Яковлевич Корейша

Иван Корейша Legion Media Legion Media

Ближайший к нам из истинных русских юродивых – так можно назвать Ивана Корейшу, знаменитого ясновидящего первой половины XIX века, который большую часть жизни провел в московской Преображенской больнице. Когда-то он получил духовное образование в семинарии, потом работал учителем, но в 22 года, повинуясь необъяснимому внутреннему зову, начал скитаться. Через три года странствия по монастырям и пустыням он вернулся в родной Смоленск и поселился на огородах, в пустой бане, где пел духовные псалмы и прославился как юродивый – у Ивана Яковлевича открылась способность к ясновидению и прорицательству.

Предсказывал он всем – и простому народу, и дворянам, в основном о жизни и смерти их родственников. Иногда сам появлялся у постели умирающего и осматривал его – будет жить, или нет. Его популярность подкреплялась тем, что почти все предсказания были точны. А зимой 1811 года, отвечая на вопрос, не холодно ли ему в лохмотьях, Корейша сказал: «Подождите год-годик, и жарко будет, и мёрзнуть станете» – и таким образом предсказал осаду Смоленска армией Наполеона.

Преображенская психиатрическая больница П. П. Павлов / Public domain П. П. Павлов / Public domain

В 1813 году Ивана Яковлевича признали сумасшедшим и попытались изолировать в смоленской больнице. Якобы это произошло потому, что ясновидящий обличал казнокрадство смоленских чиновников. Но больница тут же стала место паломничества его поклонников, и в 1816 Корейшу перевели в Московский доллгауз (Tollhaus (нем.) – сумасшедший дом), как тогда называлась Преображенская психиатрическая больница.

Вскоре он стал известен и здесь – Корейша предсказал надзирателю, что его дочь излечится от кори. Пораженный охранник пустил по Москве слух о ясновидящем, и вскоре Корейша снова не знал отбоя от посетителей. Навестить его приезжала и жена генерал-губернатора, которая впечатлилась способностями Ивана Яковлевича (тот точно угадал, где в тот вечер гостил ее муж). После этого визита содержание Корейши в лечебнице улучшилось.

Корейша был изолирован в отдельной палате, где, по его желанию, почти никогда не убирались. Доктор Демулен, посетивший больницу в 1856 году, когда Корейша был уже стариком, пишет, что его помещение «походило на логово животного, а не на медицинскую палату. Сам Иван Яковлевич лежал на полу, на слое песка, прикрытый лоскутным и настолько грязным одеялом, что от одного его вида тошнота подступала к горлу… а грудь покрыта волосами и грязью. Подушки тоже покрыты грязью и жуткими слоями сала».

Могила Ивана Яковлевича Корейши. Некрополь церкви Ильи Пророка. Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 3.0)

Напротив его лежанки располагался диван для посетителей. У дверей, перед входом в палату, стояла кружка для пожертвований больнице. Руководство больницы через несколько лет поняло, что на популярности Корейши нужно делать доход. Знаменитый психиатр Василий Саблер, главный врач больницы, говорил: «Мы очень бедны; если бы не Иоанн Яковлевич – не знаю, как бы мы сводили концы с концами». Плата за посещение Корейши была официальной – это стоило 20 копеек серебром. Средства направлялись на благоустройство больницы, в которой Иван Корейша содержался с диагнозом «помешательство на почве избыточного увлечения чтением». Официальная церковь при этом блаженным его не признавала – и не канонизировала после смерти.

Под конец своей жизни Корейша стал всероссийской знаменитостью. Он не только отвечал на вопросы своих посетителей, часто туманно и метафорично, но и делал общие предсказания – так, перед началом Крымской войны Корейша говорил, что нужно сушить сухари, готовить бинты, щипать корпию (нитки из старой одежды, использовались вместо ваты). По легенде, Корейшу посещал и сам император Николай I. Зайдя в палату, государь спросил Корейшу, почему тот лежит и не встаёт. Ответ ясновидящего был: «И ты, как ни велик и ни грозен, а тоже ляжешь и не встанешь!» Иван Яковлевич фигурирует даже в произведениях Федора Достоевского и Николая Лескова – как под своим именем, так и в качестве прототипа образа юродивого. Он умер в 1861 году и был похоронен неподалеку от больницы, в некрополе церкви Ильи Пророка в Черкизове. Его могила была местом поклонения много лет после смерти и почитается до сих пор.

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