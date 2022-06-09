Николай Чудотворец: самый почитаемый в России святой в иконах разных лет (ФОТО)

На Руси византийского Святого Николая воспринимали совершенно как «своего». Сегодня в России нет ни одного храма без иконы с его образом.

Святой Николай - архиепископ византийского города Мир Ликийских (современная Турция) - и безусловно, один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в конце III - начале IV века и прославился своим благочестивым образом жизни, глубоким знанием Священного Писания (поэтому на иконах он часто изображен с Библией в руках) и большой любовью и состраданием к людям. Еще при жизни он совершил множество чудес для помощи ближним: воскрешал умерших, исцелял больных, спасал погибающих от голода. Доброта и «нестрогость» святого сделали его необыкновенно почитаемым буквально во всех ответвлениях христианства.

В католическом фольклоре Святой Николай известен как Санта Клаус, а в России его называют Николаем Чудотворцем. На Руси этого раннехристианского святого любили и почитали как родного. Именно ему в первую очередь молились о помощи в житейских бедах, о спасении и защите. И, по всей видимости, Николай помогал страждущим, потому что его популярность была совершенно необыкновенной: ни один храм не обходился без его иконы или фрески.

Фреска собора Ферапонтова монастыря (Дионисий, 1502 год) Legion Media Legion Media

Иконописцы по всей Руси с XIII века работали над образом Николая. И в течение веков, в зависимости от иконописной «моды» и канонов, этот образ и его детали менялись, как и стиль написания. Сравните ниже древнюю икону XIV века и икону XVIII века, в которой очевидно сильное влияние западноевропейского искусства и стиля барокко.

Слева: Св. Николай Чудотворец, с житием. Конец XIV века. Ростов. Справа: Святой Николай Чудотворец. Вторая половина XVIII века. Москва Третьяковская галерея; Александра Гузева Третьяковская галерея; Александра Гузева

Самые древние иконы Николая часто сопровождались рамкой с «клеймами» его жития. Иконописцы разных веков и регионов могли добавлять туда разные события. Иногда в иконописное «житие» добавляли сюжеты даже связанные с чудесами, произошедшими уже на Руси, а также прямо внутри иконы изображались маленькие иконы с Николаем - что по мнению, заведующей отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елены Саенковой, является признаком особого почитания святого.

Св. Николай Чудотворец с житием. Клейма - первая четверть XVII века, средние - 1914 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Иконы с Николаем непременно были в доме у каждого верующего на Руси, прямо рядом с Иисусом и Богоматерью. Об особом почитании также говорит и то, что Николая часто изображали прямо на иконах вместе с Богородицей, Иисусом и другими важными святыми.

Св. Николай Чудотворец, со святителем Власием Севастийским и преподобным Никитой Исповедником. 1526, Великий Новгород Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Образ Николая помещали и на двусторонние иконы с Богоматерью, например.

Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона (на обороте - Богоматерь Одигитрия). Первая половина XVI века Александра Гузева Александра Гузева

В русской традиции Николай Угодник стал считаться настолько «своим», родным святым, что уже даже не он сам, а его отдельные иконописные образы или чудеса, связанные с ним, стали почитаться и как бы жить отдельной жизнью.

Такие чудеса описаны в былинах и русском фольклоре. Первое чудесное явление, связанное со святым Николаем, произошло в Киевской Руси еще в конце XI века. По легенде, совершая паломничество и плывя на лодке, благочестивые родители уронили в Днепр младенца - и тот утонул. Убитая горем пара усердно молилась Николаю Чудотворцу - и на утро служители Софийского Собора в Киеве обнаружили живого младенца перед иконой святого Николая. С тех пор образ стал особенно почитаемым. Так называемому «Николе Мокрому» стали посвящать церкви и в Москве.

По другой легенде, в XIII веке жители осажденного врагами города Можайска стали усердно молиться о защите Николаю Чудотворцу. И вдруг в небе возник его образ, он был грозен и в одной руке держал меч, а в другой как бы сам город. Враги, конечно, разбежались, а на Руси прославился этот образ «Николы Можайского». С тех пор его стали изображать в полный рост, с мечом и можайским кремлем в руках. На Руси есть также большое количество деревянных скульптур, посвященных этому образу. Ниже одна из них.

Св. Николай Чудотворец (Никола Можайский). Деревянная скульптура. Конец XVII - начало XVIII века. Устюжна Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Широко известен также образ «Николы Великорецкого». По легенде в конце XIV века крестьянин обнаружил на берегу реки Великой (около города Вятки, современного Кирова) икону Николая, от которой исходило сияние. Оказалось, что она еще и чудотворная - когда один местный житель исцелился, прикоснувшись к ней, началось настоящее паломничество со всех окрестных сел и городов.

Великорецкая икона Николая Чудотворца XVI век (Свято-Серафимовский собор в Кирове) Public domain Public domain

Кроме того, во многих городах хотели иметь свои списки (авторские копии) образов, и иконописцы всегда добавляли к ним что-то от себя. Слава о Николе Великорецком в итоге дошла до Ивана Грозного, который немало поспособствовал распространению образа. В 1555 году царь велел торжественно провезти икону из Вятки через только что присоединенную Казань, а также другие русские города - до Москвы. Там как раз начали строительство Покровского собора (более известного в народе как Храм Василия Блаженного), где в честь Николы Великорецкого освятили один из приделов. Ныне оригинальный чудотворный образ утрачен, но осталось множество списков.

Св.Николай Чудотворец (Никола Великорецкий). Конец XVI века, Вологда Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Образ Николы Великорецкого всегда изображен по пояс, одной рукой он благословляет, а в другой держит Евангелие.

Никола Великорецкий, XVI век. Предположительно Вологда (из собрания Третьяковской галереи) Александра Гузева Александра Гузева

На Руси широко отмечают праздник «Никола Вешний», официально он называется Днем прибытия мощей в город Бари. Это событие произошло в X веке, когда крестоносцы забрали гробницу с чудотворными мощами Николая из Мир Ликийских и перевезли их в Бари (современная Италия), дабы спасти их от турецких завоевателей. На многочисленных иконах изображен путь гробницы с мощами, и как ее встречают в Бари.

Интересно, что иконописцы изображали чисто русские реалии: барийские греки одеты в наряды средневековых россиян и встречают они мощи с русскими хоругвями и иконами.

Перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. 1847. Палех Александра Гузева Александра Гузева

Еще один почитаемый в России образ святителя называется «Николой Зарайским», которому в древнерусской литературе посвящен целый цикл повестей. По легенде в XIII веке чудотворная икона прибыла в город Зарайск недалеко от Рязани по благословению самого Николая Чудотворца. Он явился во сне своему служителю в Корсуни (Херсонес на территории современного Крыма) и велел нести его чудотворный образ на Рязанскую землю. Реликвия до сих пор хранится в Соборе Николая Чудотворца в Зарайском кремле.

Икона Николы Зарайского из Собора Николая Чудотворца в Зарайске Public domain Public domain

Есть множество списков и Николы Зарайского. Он изображается в полный рост, с закрытым Евангелием и жестом благословения.

Слева: Никола Зарайский. Вторая половина XVI в. (из собрания Третьяковской галереи). Справа: Никола Зарайский. XVII век. Поволжье. (Собрание русских икон при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного) Третьяковская галерея; Александра Гузева Третьяковская галерея; Александра Гузева

Образы Николая Чудотворца занимают особое место в собрании Третьяковской галереи - и не случайно. Еще одна версия Николы Зарайского тесно связана с Павлом Третьяковым, основателем галереи. Он родился в доме рядом с церковью Рождества Богородицы в Голутвине, где был придел, посвященный Николаю Чудотворцу. Там находилась уникальная икона Николы Зарайского, написанная кремлевским иконописцем Тихоном Филатьевым. Она примечательна тем, что на заднем плане тонко прорисованы византийские пейзажи.

Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский, слева на иконе) и Иоанн Предтеча Ангел Пустыни. Иконописец Тихон Филатьев. 1691 Александра Гузева Александра Гузева

Позже Павел Третьяков был прихожанином московской Церкви Святителя Николая в Толмачах, прямо около которой он и построил свою галерею. Сейчас храм считается домовой церковью при Третьяковской галерее и там хранятся важнейшие православные иконы - «Святая Троица» Андрея Рублева и «Владимирская» икона Богоматери. Есть там, конечно, и икона Николая Чудотворца.

Музей-храм Святителя Николая в Толмачах Сергей Ведяшкин/Moskva agency Сергей Ведяшкин/Moskva agency

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» проходит в Третьяковской галерее до 28 августа 2022 года.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен