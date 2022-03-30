Как один британский священник стал большим другом Советского Союза

Настоятель Кентерберийского собора открыто говорил, что «истинный христианин не может быть врагом коммунизма».

Взаимоотношения атеистического советского государства с православной, а также католической и протестантской церквями, всегда были, мягко говоря, сложными. Они варьировались от уничтожения храмов и репрессий против священников до попыток найти консенсус и какой-нибудь приемлемый вариант сосуществования. Однако даже в период относительных послаблений строгий государственный контроль над религией не исчезал ни на секунду.

Вместе с тем некоторым представителям духовенства удалось стать настоящими друзьями Советского Союза. Что еще более удивительно, это были священники из западных капиталистических стран.

Андреа Гаджеро. Sputnik Sputnik

Пацифисты, приверженцы левых взглядов итальянский католический священник Андреа Гаджеро и канадский протестантский миссионер Джеймс Эндикотт активно боролись против распространения ядерного оружия и эскалации Холодной войны. Оба были удостоены ленинской и сталинской премий «За укрепление мира между народами» соответственно.

Однако никто из западных священнослужителей не был таким желанным гостем в Москве как настоятель одного из главнейших англиканских храмов Великобритании — Кентерберийского собора — Хьюлетт Джонсон.

Священник-социалист

«Красный декан Кентербери», как в королевстве прозвали Джонсона за его любовь к Советскому Союзу, занял должность настоятеля в 1931 году в возрасте 57 лет. Известный своими симпатиями к коммунистическим идеям член Лейбористской партии, он стал настоящей костью в горле для консервативного духовенства, а в особенности для архиепископа Кентерберийского Космо Гордона Лэнга.

Хьюлетт Джонсон рядом с поврежденным Кентерберийским собором в 1942 году. Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

«Пост Хьюлетта Джонсона был пожизненный, и уволить его оказывалось невозможным», — вспоминал советский дипломат Иван Майский, ставший другом священника-социалиста: «В то же время настоятель обнаруживал большое упорство, смириться перед архиепископом не желал и энергично отбивал все козни и интриги, которыми руководство церкви отравляло ему жизнь».

«Он сразу произвел на меня сильное впечатление», — писал Майский: «Высокий, стройный, какой-то необычайно легкий, несмотря на свой возраст, с умным, одухотворенным лицом, всегда в черном одеянии английского священника Хьюлетт Джонсон казался не совсем обыкновенным человеком. Да и не только казался — он действительно был не совсем обыкновенным человеком. Во всей фигуре его было что-то возвышенное и благородное».

Верный друг СССР

В середине тридцатых священник совершил несколько поездок в Советский Союз, результатом чего стала изданная им в 1939 году книга «Социализм на шестой части суши», где он подробно описывал экономические и общественные преобразования в стране. Крайне популярная, она была переведена на 24 языка.

Хьюлетт Джонсон в 1948 году. Keystone/Hulton Archive/Getty Images Keystone/Hulton Archive/Getty Images

«Коммунистическая вера завладела миром с такой силой, как ни одно другое движение со времен появления христианства», — утверждал Джонсон: «Я убежден, что синтез двух верований возможен и в конечном итоге принесет благословение всему человечеству. Является ли [коммунизм] христианским? Я говорю “да”... Россия, несмотря на все свои недостатки, основала свою экономику на христианской теории».

«Истинный христианин не может быть врагом коммунизма», — говорил «красный декан» Майскому: «Напротив, между истинным христианством и коммунизмом имеется много точек соприкосновения». В Коммунистическую партию Великобритании Джонсон, однако, так и не вступил.

Во время Второй мировой войны помимо забот о беженцах и о пострадавшем в ходе бомбежек соборе Хьюлетт Джонсон активно занимался сбором средств для помощи Советскому Союзу.

Джонсон в подмосковном пионерском лагере в 1956 году. Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

В 1945 году настоятеля официально пригласили в Москву на празднование Дня Победы, где ему организовали теплый прием. Патриарх Русской православной церкви Алексий I даже подарил ему православный крест, с которым последний не расставался. Новый архиепископ Кентерберийский Джеффри Фрэнсис Фишер просил не надевать его хотя бы на официальные мероприятия, но тщетно.

Чужой среди своих

Хьюлетт Джонсон годами вызывал раздражение в британском обществе тем, что поддерживал Советский Союз практически во всем, включая заключение пакта Молотова-Риббентропа и Зимнюю войну против Финляндии. Такие отрицательные стороны советского общества, как массовые политические репрессии, «красный декан» в целом игнорировал.

В июле 1945 года священник был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в 1951 году Международной Сталинской премией «За укрепление мира между народами», что еще больше добавило ему врагов дома. Джонсону саркастически предложили отправиться на продолжительную миссию милосердия в соляные копи Сибири. Получил он и такое анонимное сообщение: «Предатель. В отставку. Вы оскверняете камни Кентербери... Англия слишком хороша для большевика».

Хьюлетт Джонсон во время церемонии награждения Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» в 1951 году. Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС

Благодаря своему высокому статусу Джонсон оставался неуязвим для недоброжелателей. Черчилль призывал игнорировать священника, чтобы не придавать важности его работе. Тем не менее, спецслужбы вели за ним постоянную негласную слежку.

«Красный декан» был верен сталинскому СССР до самого конца. В 1956 году он отказался признавать инициированное Никитой Хрущевым развенчание культа личности «отца народов».

В 1963 году в возрасте 89 лет так и не уступивший натиску своих оппонентов Хьюлетт Джонсон добровольно ушел с поста настоятеля Кентерберийского собора. Он скончался спустя три года и, несмотря на все связанные с его фигурой скандалы, был похоронен в храме, которому посвятил столько лет своей жизни.

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